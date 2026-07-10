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ГПБ Газпромбанк
Газпромбанк предоставляет спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного, корпоративного и долгового финансирования, а также опытом по управлению инвестициями в компаниях как в России, так и за рубежом. Банк входит в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на открытие счетов эскроу. Розничный бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление продуктов и сервисов, в том числе банковских карт, вкладов, потребительского и ипотечного кредитования, валюто-обменных операций, брокерского обслуживания, страхования и мн. др. Региональная сеть Банка насчитывает более 430 отделений по всей стране. Среди наших клиентов уже более 3,5 млн человек.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 291 дело, на cумму 469 449 448 689 ₽*
СОБЫТИЯ
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|10.07.2026
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«ГПБ Мобайл» начал работу в Удмуртии
Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявляет о начале работы в Удмуртии. Оформить сим-карты можно в отделениях и в мобильном приложении Газпромбанка, а также заказать на сайте мобильного оператора «ГПБ Мобайл». Об этом CNews сообщили представители «ГПБ Мобайл». С запуском в Удмуртии мобильный оператор расширил географию присутс
|26.05.2026
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Газпромбанк отстоял свою долю в системе маркировки «Честный знак»
Отстоял свое Газпромбанк смог отстоять права на 25%-ную долю в компании «Центр развития перспективных техн
|11.02.2026
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«ГПБ Мобайл» запустился в Республике Марий Эл и расширил свое присутствие до 60 регионов
авления услуг в Республике Марий Эл. Оформить SIM-карту можно в отделениях и в мобильном приложении Газпромбанка или заказать доставку на сайте «ГПБ Мобайл». С расширением покрытия мобильный оп
|19.12.2025
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Компания Fork‑Tech создала единую аналитическую среду для ЭТП ГПБ: итоги двухлетнего проекта
Компания‑интегратор Fork‑Tech совместно с ИТ‑командой ЭТП ГПБ внедрила BI‑платформу и построила корпоративное хранилище данных. Результат – централизованная аналитическая среда на импортонезависимых решениях. Аналитическая система ЭТП ГПБ состо
|19.12.2025
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Оператор «ГПБ Мобайл» представил новый сервис «Ассистент»
огает абонентам не пропустить важные звонки. Подключить его можно в мобильном приложении оператора на Android. Сервис «Ассистент» доступен для абонентов «ГПБ Мобайл», в том числе являющихся клиентами Газпромбанка. «Ассистент» представлен в двух вариантах. Базовая версия доступна бесплатно: в роли помощника выступает персонаж Майя с женским голосом, которая может обработать до 30 звонков в м
|17.12.2025
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«ГПБ Мобайл» усиливает безопасность абонентов с новым сервисом «Цифровой иммунитет+»
боненты могли общаться и пользоваться мобильной связью без лишних волнений». «Цифровой иммунитет+» — это расширенная версия базовой системы защиты «Цифровой иммунитет», которая действует для клиентов Газпромбанка, являющихся абонентами «ГПБ Мобайл». «Цифровой иммунитет» включает следующие функции: определитель номера (ранее услуга называлась «Антиспам»), блокировку нежелательных звонков, ср
|25.11.2025
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«ГПБ Мобайл» запускается в Рязанской области
явил о начале работы в Рязанской области. С 25 ноября 2025 г. оформить SIM-карту можно в отделениях Газпромбанка или заказать курьерскую доставку через партнерскую службу «ГПБ Мобайл». С расшир
|10.10.2025
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Группа Rubytech и Газпромбанк установили стратегическое партнерство в области развития инноваций и высоких технологий в финансовом секторе
ее развитие банка и отрасли в целом», — отмечает Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя правления Газпромбанка. Реализация соглашения группы Rubytech и Газпромбанка позволит не только
|08.10.2025
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T2 и «ГПБ Мобайл» будут бороться с телефонным мошенничеством
T2, российский оператор мобильной связи, и «ГПБ Мобайл», виртуальный мобильный оператор связи, договорились разрабатывать высокотехнологичные решения для безопасности услуг и противодействовать телефонному мошенничеству. Стороны также со
|11.09.2025
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«ГПБ Мобайл» запускается в Ростовской области
аботы в Ростовской области. С 10 сентября жители региона могут оформить SIM-карту в любом отделении Газпромбанка или заказать курьерскую доставку. С расширением покрытия «ГПБ Мобайл» теперь пре
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Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК
российских ПАК Заместитель начальника Департамента инфраструктуры информационных технологий (ДИИТ) Газпромбанка Максим Клепиков делится уникальным опытом разработки стратегии импортозамещения
|10.09.2025
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Eastwind внедрил кампейн-менеджер EW AdTarget в «Газпромбанк Мобайл»
Компания Eastwind внедрила систему управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget у мобильного оператора «Газпромбанк Мобайл». Новый кампейн-менеджер позволяет автоматизировать коммуникации с абонентами и ускоряет процессы оператора. Об этом CNews сообщили представители Eastwind. «Газпромбанк
|07.08.2025
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Переход с RISC-серверов на x86 казался невозможным, но мы справились, — исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках
замещения, проблемах, возникших в процессе, и об их решении рассказал исполнительный вице-президент Газпромбанка Иван Варжавин на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. Систему дистанционного банков
|05.08.2025
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«ГПБ Мобайл» запускает сервис защиты от мошенников «Деньги в безопасности» и компенсирует средства абонентам при их хищении
м регионе и доступна новым и действующим абонентам Свердловской области, которые являются клиентами Газпромбанка. Новый сервис «Деньги в безопасности» от «ГПБ Мобайл» основывается на инновацион
|29.05.2025
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«Газпромбанк Лизинг» снизил риски информационной безопасности с помощью решения IDM CAE
Группа «Газпромбанк Лизинг» и вендор Crosstech Solutions Group внедрили новое решение для лизинговой компании Identity Management Crosstech Advanced Edition (IDM CAE). Продукт обеспечивает централизова
|15.04.2025
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«Газпромбанк Мобайл» вернет годовую стоимость тарифа при переносе номера от другого оператора
Мобильный оператор «Газпромбанк Мобайл» вернет годовую стоимость тарифа при переносе номера от другого оператора.
|10.04.2025
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«Газпромбанк Лизинг» автоматизировал управление инцидентами ИБ с помощью R-Vision SOAR
Группа компаний «Газпромбанк Лизинг» внедрила R-Vision SOAR для автоматизации управления инцидентами информационной безопасности. Проект реализован совместно с партнером — ИТ-компанией «ИТ ИЗ», которая предоста
|20.01.2025
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Центр технологий искусственного интеллекта Газпромбанка и Knowledge Space официально объявили о стратегическом партнерстве
анного бизнес-планирования и управления цепями поставок; Центр технологий искусственного интеллекта Газпромбанка – подразделение Газпромбанка для разработки и внедрения решений на базе и
|29.11.2024
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Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее
л тон дискуссии первый докладчик Никита Кузнецов, начальник центра моделирования активов и пассивов Газпромбанка. Для ответа на этот вопрос спикер напомнил историю развития финтеха в нашей стра
|17.10.2024
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Т2 и «Газпромбанк Мобайл» будут вместе работать над инновационными решениями для безопасности финансовых услуг
T2, российский оператор мобильной связи, и «Газпромбанк Мобайл» объявляют о начале нового этапа сотрудничества. Компании намерены реализовать ряд проектов на рынке виртуальных мобильных операторов. Это проектно-технологические решения дл
|19.06.2024
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Перевод Газпромбанка на ПО «Базис» признан проектом года премии CNews «Импортозамещение года 2024»
Базис» получил премию CNews в номинации «Импортозамещение года: Банки» за перевод ИТ-инфраструктуры Газпромбанка на отечественные решения виртуализации. Вручение награды состоялось 19 июня на е
|20.05.2024
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Газпромбанк переведет ИТ-инфраструктуру на решения виртуализации «Базис»
Более тысячи виртуальных машин в Газпромбанке На данный момент внутри инфраструктуры Газпромбанка уже развернуты два флагманских продукта «Базиса»: высокопроизводительная платфор
|25.04.2024
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Александр Бабкин, Газпромбанк: Сейчас иностранные ИБ-решения в Газпромбанке замещены на 65%
пришли проправительственные хакеры и хактивисты из недружественных государств. В марте 2022 года на Газпромбанк были возложены ответственные задачи по обеспечению финансовой устойчивости россий
|28.02.2024
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ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining
занимается внедрением и развитием технологии Task Mining. Татьяна Свидунович, первый вице-президент Газпромбанка, открывая серию митапов, отметила: «Как врачи следят за нашим с вами здоровьем,
|16.01.2024
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eSIM от «Газпромбанк Мобайл» можно подключить уже в 25 регионах России
ев или раз в год. При ежемесячной оплате связи скидка может достигать 50% при условии трат по карте Газпромбанка, при выборе предоплаты на шесть месяцев – 55%, а при оплате связи сразу на 12 ме
|20.12.2023
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Подключиться к «Газпромбанк мобайл» через eSIM теперь можно в Челябинске и Белгороде
ев или раз в год. При ежемесячной оплате связи скидка может достигать 50% при условии трат по карте Газпромбанка, при выборе предоплаты на шесть месяцев – 55%, а при оплате связи сразу на 12 ме
|14.12.2023
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Skillbox и «Газпромбанк.тех» запускают программу подготовки фронтенд-разработчиков
Совместный курс «Профессия фронтенд-разработчик» «Газпромбанк.тех» и Skillbox позволит освоить навыки веб-верстки, JavaScript, TypeScript, фреймворки React.js или Vue.js. Студенты научатся разрабатывать сайты с анимацией, веб-приложения и офор
|11.09.2023
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Подключение к «Газпромбанк мобайл» через eSIM стало доступно в Приморском крае
ев или раз в год. При ежемесячной оплате связи скидка может достигать 50% при условии трат по карте Газпромбанка, при выборе предоплаты на 6 месяцев – 55%, а при оплате связи сразу на 12 месяце
|23.06.2023
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Газпромбанк получил премию «Инновация года» за виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта
напряженной и плодотворной работы команд Банка и VS Robotics. Анна Горячева, Первый Вице-Президент Газпромбанка: «Мы рады, что наше решение получило высокую оценку экспертного сообщества. Серв
|08.06.2023
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«Газпромбанк мобайл» запускает систему защиты от телефонного мошенничества с подменой номера
Мобильный оператор «Газпромбанк мобайл» запустил систему верификации вызовов. Она не позволит использовать номера абонентов «Газпромбанк мобайл» в качестве подменных, а также звонить абонентам «Газпромба
|18.05.2023
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Как Task Mining помогает Газпромбанку определять потенциал роботизации
озатратные операции, роботизация которых даст ощутимый экономический эффект. «С Task Mining плотно мы работаем с 2022 года, – рассказывает Елизавета Поваляева, начальник Центра роботизации процессов, Газпромбанк. – У нас есть четыре типичных кейса того, как можно применять технологию: полная детализация рабочего дня сотрудника; мониторинг операций – точная разметка операций для последующего
|28.11.2022
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«Газпромбанк мобайл» запустил тариф с безлимитным интернетом
ма действует для клиентов, которые являются одновременно абонентами «ГПБ мобайл» и держателями карт Газпромбанка, а размер скидки зависит от ежемесячных трат по карте. Кроме этого, в рамках тар
|21.11.2022
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В «Газпромбанк мобайл» назначен генеральный директор
«Газпромбанк мобайл» объявил о назначении Анастасии Спешиловой генеральным директором компании. Опыт Анастасии в телекоммуникациях насчитывает более 17 лет. До своего прихода в «Газпромбанк
|04.10.2022
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Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Самаре
Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Самаре и Самарской области. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл
|22.09.2022
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Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Перми
Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Перми и Пермском крае. Теперь подключиться к «ГПБ мобайл» через eSIM можно в
|15.09.2022
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Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Брянске и Иркутске
Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в двух новых регионах. Теперь эта опция доступна жителям Брянской и Иркутской областе
|13.09.2022
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«ГПБ мобайл» представляет «Тариф года»
CNews сообщили представители «ГПБ мобайл». С 1 сентября по 31 декабря 2022 г. любой держатель карты Газпромбанка может стать абонентом «ГПБ мобайл», заключив с мобильным оператором «ГПБ мобайл»
|26.08.2022
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Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Калининграде
Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Калининграде и Калининградской области. Об этом CNews сообщили представители «ГП
|11.08.2022
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Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Алтайском крае и Кемерово
Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в двух новых регионах. Теперь эта опция доступна жителям Алтайского края и Кемеровско
|29.06.2022
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Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке
епрерывности деятельности компаний. В 2018 году присоединился к команде информационной безопасности Газпромбанка в должности директора, где построил и возглавляет процесс управления киберрискам
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 103
|Нестеров Алексей 175 70
|Плешков Алексей 68 57
|Сыкулев Андрей 85 56
|Чаркин Евгений 317 53
|Абакумов Евгений 227 53
|Ульянов Николай 176 52
|Сотин Денис 216 51
|Шойтов Александр 116 51
|Дьяченко Валерий 96 47
|Клепиков Алексей 121 47
|Ермолаев Артем 379 46
|Степченков Максим 65 44
|Смык Виталий 46 44
|Натрусов Артем 313 43
|Каюмов Шамиль 53 43
|Карпов Иван 79 43
|Емелин Александр 45 43
|Прохорова Алла 66 42
|Семенихин Игорь 56 42
|Мискевич Евгений 50 42
|Ямщиков Владимир 51 42
|Портной Михаил 42 42
|Москальков Дмитрий 43 42
|Сороченков Алексей 42 42
|Горчаков Денис 48 42
|Трофимова Людмила 50 41
|Халматов Максим 64 41
|Урьяс Вадим 98 41
|Слышкин Василий 129 41
|Соловьев Алексей 97 41
|Васильев Владислав 59 41
|Генкина Екатерина 43 41
|Лебедев Антон 53 41
|Рубин Адар 47 41
|Юсупов Шамиль 41 41
|Путятинский Сергей 112 38
|Лигачев Глеб 120 38
|Широких Алексей 72 38
|Демидов Сергей 129 37
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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