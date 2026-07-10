Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ГПБ Газпромбанк

ГПБ - Газпромбанк

Газпромбанк предоставляет спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, нефтяную, химическую и нефтехимическую, металлургию, электроэнергетику, машиностроение, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и другие отрасли. Банк обладает опытом организации проектного финансирования и размещения долговых инструментов на российском и международном рынках капитала, предоставления финансово-консультационных услуг в части проектного, корпоративного и долгового финансирования, а также опытом по управлению инвестициями в компаниях как в России, так и за рубежом. Банк входит в перечень кредитных учреждений, уполномоченных на открытие счетов эскроу. Розничный бизнес Газпромбанка ориентирован на предоставление  продуктов и сервисов, в том числе банковских карт, вкладов, потребительского и ипотечного кредитования, валюто-обменных операций, брокерского обслуживания, страхования и мн. др. Региональная сеть Банка насчитывает более 430 отделений по всей стране. Среди наших клиентов уже более 3,5 млн человек.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 291 дело, на cумму 469 449 448 689 ₽*

Судебные дела (291) на сумму 469 449 448 689 ₽*
в качестве истца (164) на сумму 196 128 368 066 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 23 904 598 093 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.07.2026 «ГПБ Мобайл» начал работу в Удмуртии

Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявляет о начале работы в Удмуртии. Оформить сим-карты можно в отделениях и в мобильном приложении Газпромбанка, а также заказать на сайте мобильного оператора «ГПБ Мобайл». Об этом CNews сообщили представители «ГПБ Мобайл». С запуском в Удмуртии мобильный оператор расширил географию присутс
26.05.2026 Газпромбанк отстоял свою долю в системе маркировки «Честный знак»

Отстоял свое Газпромбанк смог отстоять права на 25%-ную долю в компании «Центр развития перспективных техн
11.02.2026 «ГПБ Мобайл» запустился в Республике Марий Эл и расширил свое присутствие до 60 регионов

авления услуг в Республике Марий Эл. Оформить SIM-карту можно в отделениях и в мобильном приложении Газпромбанка или заказать доставку на сайте «ГПБ Мобайл». С расширением покрытия мобильный оп
19.12.2025 Компания Fork‑Tech создала единую аналитическую среду для ЭТП ГПБ: итоги двухлетнего проекта

Компания‑интегратор Fork‑Tech совместно с ИТ‑командой ЭТП ГПБ внедрила BI‑платформу и построила корпоративное хранилище данных. Результат – централизованная аналитическая среда на импортонезависимых решениях. Аналитическая система ЭТП ГПБ состо
19.12.2025 Оператор «ГПБ Мобайл» представил новый сервис «Ассистент»

огает абонентам не пропустить важные звонки. Подключить его можно в мобильном приложении оператора на Android. Сервис «Ассистент» доступен для абонентов «ГПБ Мобайл», в том числе являющихся клиентами Газпромбанка. «Ассистент» представлен в двух вариантах. Базовая версия доступна бесплатно: в роли помощника выступает персонаж Майя с женским голосом, которая может обработать до 30 звонков в м
17.12.2025 «ГПБ Мобайл» усиливает безопасность абонентов с новым сервисом «Цифровой иммунитет+»

боненты могли общаться и пользоваться мобильной связью без лишних волнений». «Цифровой иммунитет+» — это расширенная версия базовой системы защиты «Цифровой иммунитет», которая действует для клиентов Газпромбанка, являющихся абонентами «ГПБ Мобайл». «Цифровой иммунитет» включает следующие функции: определитель номера (ранее услуга называлась «Антиспам»), блокировку нежелательных звонков, ср
25.11.2025 «ГПБ Мобайл» запускается в Рязанской области

явил о начале работы в Рязанской области. С 25 ноября 2025 г. оформить SIM-карту можно в отделениях Газпромбанка или заказать курьерскую доставку через партнерскую службу «ГПБ Мобайл». С расшир
10.10.2025 Группа Rubytech и Газпромбанк установили стратегическое партнерство в области развития инноваций и высоких технологий в финансовом секторе

ее развитие банка и отрасли в целом», — отмечает Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя правления Газпромбанка. Реализация соглашения группы Rubytech и Газпромбанка позволит не только

08.10.2025 T2 и «ГПБ Мобайл» будут бороться с телефонным мошенничеством

T2, российский оператор мобильной связи, и «ГПБ Мобайл», виртуальный мобильный оператор связи, договорились разрабатывать высокотехнологичные решения для безопасности услуг и противодействовать телефонному мошенничеству. Стороны также со
11.09.2025 «ГПБ Мобайл» запускается в Ростовской области

аботы в Ростовской области. С 10 сентября жители региона могут оформить SIM-карту в любом отделении Газпромбанка или заказать курьерскую доставку. С расширением покрытия «ГПБ Мобайл» теперь пре
Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК

российских ПАК Заместитель начальника Департамента инфраструктуры информационных технологий (ДИИТ) Газпромбанка Максим Клепиков делится уникальным опытом разработки стратегии импортозамещения

10.09.2025 Eastwind внедрил кампейн-менеджер EW AdTarget в «Газпромбанк Мобайл»

Компания Eastwind внедрила систему управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget у мобильного оператора «Газпромбанк Мобайл». Новый кампейн-менеджер позволяет автоматизировать коммуникации с абонентами и ускоряет процессы оператора. Об этом CNews сообщили представители Eastwind. «Газпромбанк

07.08.2025 Переход с RISC-серверов на x86 казался невозможным, но мы справились, — исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках

замещения, проблемах, возникших в процессе, и об их решении рассказал исполнительный вице-президент Газпромбанка Иван Варжавин на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. Систему дистанционного банков
05.08.2025 «ГПБ Мобайл» запускает сервис защиты от мошенников «Деньги в безопасности» и компенсирует средства абонентам при их хищении

м регионе и доступна новым и действующим абонентам Свердловской области, которые являются клиентами Газпромбанка. Новый сервис «Деньги в безопасности» от «ГПБ Мобайл» основывается на инновацион
29.05.2025 «Газпромбанк Лизинг» снизил риски информационной безопасности с помощью решения IDM CAE

Группа «Газпромбанк Лизинг» и вендор Crosstech Solutions Group внедрили новое решение для лизинговой компании Identity Management Crosstech Advanced Edition (IDM CAE). Продукт обеспечивает централизова
15.04.2025 «Газпромбанк Мобайл» вернет годовую стоимость тарифа при переносе номера от другого оператора

Мобильный оператор «Газпромбанк Мобайл» вернет годовую стоимость тарифа при переносе номера от другого оператора.
10.04.2025 «Газпромбанк Лизинг» автоматизировал управление инцидентами ИБ с помощью R-Vision SOAR

Группа компаний «Газпромбанк Лизинг» внедрила R-Vision SOAR для автоматизации управления инцидентами информационной безопасности. Проект реализован совместно с партнером — ИТ-компанией «ИТ ИЗ», которая предоста
20.01.2025 Центр технологий искусственного интеллекта Газпромбанка и Knowledge Space официально объявили о стратегическом партнерстве

анного бизнес-планирования и управления цепями поставок; Центр технологий искусственного интеллекта Газпромбанка – подразделение Газпромбанка для разработки и внедрения решений на базе и
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее

л тон дискуссии первый докладчик Никита Кузнецов, начальник центра моделирования активов и пассивов Газпромбанка. Для ответа на этот вопрос спикер напомнил историю развития финтеха в нашей стра
17.10.2024 Т2 и «Газпромбанк Мобайл» будут вместе работать над инновационными решениями для безопасности финансовых услуг

T2, российский оператор мобильной связи, и «Газпромбанк Мобайл» объявляют о начале нового этапа сотрудничества. Компании намерены реализовать ряд проектов на рынке виртуальных мобильных операторов. Это проектно-технологические решения дл
19.06.2024 Перевод Газпромбанка на ПО «Базис» признан проектом года премии CNews «Импортозамещение года 2024»

Базис» получил премию CNews в номинации «Импортозамещение года: Банки» за перевод ИТ-инфраструктуры Газпромбанка на отечественные решения виртуализации. Вручение награды состоялось 19 июня на е
20.05.2024 Газпромбанк переведет ИТ-инфраструктуру на решения виртуализации «Базис»

Более тысячи виртуальных машин в Газпромбанке На данный момент внутри инфраструктуры Газпромбанка уже развернуты два флагманских продукта «Базиса»: высокопроизводительная платфор
25.04.2024 Александр Бабкин, Газпромбанк: Сейчас иностранные ИБ-решения в Газпромбанке замещены на 65%

пришли проправительственные хакеры и хактивисты из недружественных государств. В марте 2022 года на Газпромбанк были возложены ответственные задачи по обеспечению финансовой устойчивости россий
28.02.2024 ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining

занимается внедрением и развитием технологии Task Mining. Татьяна Свидунович, первый вице-президент Газпромбанка, открывая серию митапов, отметила: «Как врачи следят за нашим с вами здоровьем,

16.01.2024 eSIM от «Газпромбанк Мобайл» можно подключить уже в 25 регионах России

ев или раз в год. При ежемесячной оплате связи скидка может достигать 50% при условии трат по карте Газпромбанка, при выборе предоплаты на шесть месяцев – 55%, а при оплате связи сразу на 12 ме
20.12.2023 Подключиться к «Газпромбанк мобайл» через eSIM теперь можно в Челябинске и Белгороде

ев или раз в год. При ежемесячной оплате связи скидка может достигать 50% при условии трат по карте Газпромбанка, при выборе предоплаты на шесть месяцев – 55%, а при оплате связи сразу на 12 ме
14.12.2023 Skillbox и «Газпромбанк.тех» запускают программу подготовки фронтенд-разработчиков

Совместный курс «Профессия фронтенд-разработчик» «Газпромбанк.тех» и Skillbox позволит освоить навыки веб-верстки, JavaScript, TypeScript, фреймворки React.js или Vue.js. Студенты научатся разрабатывать сайты с анимацией, веб-приложения и офор
11.09.2023 Подключение к «Газпромбанк мобайл» через eSIM стало доступно в Приморском крае

ев или раз в год. При ежемесячной оплате связи скидка может достигать 50% при условии трат по карте Газпромбанка, при выборе предоплаты на 6 месяцев – 55%, а при оплате связи сразу на 12 месяце
23.06.2023 Газпромбанк получил премию «Инновация года» за виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта

напряженной и плодотворной работы команд Банка и VS Robotics. Анна Горячева, Первый Вице-Президент Газпромбанка: «Мы рады, что наше решение получило высокую оценку экспертного сообщества. Серв
08.06.2023 «Газпромбанк мобайл» запускает систему защиты от телефонного мошенничества с подменой номера

Мобильный оператор «Газпромбанк мобайл» запустил систему верификации вызовов. Она не позволит использовать номера абонентов «Газпромбанк мобайл» в качестве подменных, а также звонить абонентам «Газпромба
18.05.2023 Как Task Mining помогает Газпромбанку определять потенциал роботизации

озатратные операции, роботизация которых даст ощутимый экономический эффект. «С Task Mining плотно мы работаем с 2022 года, – рассказывает Елизавета Поваляева, начальник Центра роботизации процессов, Газпромбанк. – У нас есть четыре типичных кейса того, как можно применять технологию: полная детализация рабочего дня сотрудника; мониторинг операций – точная разметка операций для последующего
28.11.2022 «Газпромбанк мобайл» запустил тариф с безлимитным интернетом

ма действует для клиентов, которые являются одновременно абонентами «ГПБ мобайл» и держателями карт Газпромбанка, а размер скидки зависит от ежемесячных трат по карте. Кроме этого, в рамках тар
21.11.2022 В «Газпромбанк мобайл» назначен генеральный директор

«Газпромбанк мобайл» объявил о назначении Анастасии Спешиловой генеральным директором компании. Опыт Анастасии в телекоммуникациях насчитывает более 17 лет. До своего прихода в «Газпромбанк

04.10.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Самаре

Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Самаре и Самарской области. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл
22.09.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Перми

Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Перми и Пермском крае. Теперь подключиться к «ГПБ мобайл» через eSIM можно в
15.09.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Брянске и Иркутске

Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в двух новых регионах. Теперь эта опция доступна жителям Брянской и Иркутской областе
13.09.2022 «ГПБ мобайл» представляет «Тариф года»

CNews сообщили представители «ГПБ мобайл». С 1 сентября по 31 декабря 2022 г. любой держатель карты Газпромбанка может стать абонентом «ГПБ мобайл», заключив с мобильным оператором «ГПБ мобайл»
26.08.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Калининграде

Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Калининграде и Калининградской области. Об этом CNews сообщили представители «ГП
11.08.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Алтайском крае и Кемерово

Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в двух новых регионах. Теперь эта опция доступна жителям Алтайского края и Кемеровско
29.06.2022 Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке

епрерывности деятельности компаний. В 2018 году присоединился к команде информационной безопасности Газпромбанка в должности директора, где построил и возглавляет процесс управления киберрискам

Публикаций - 1273, упоминаний - 1773

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 249
Ростелеком 10948 194
МегаФон 10742 172
9594 134
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 122
Yandex - Яндекс 9215 88
VK - Mail.ru Group 3602 80
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 80
IBM - International Business Machines Corp 9699 72
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 71
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 62
Microsoft Corporation 25774 61
Oracle Corporation 7074 59
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 58
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 57
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 57
Diasoft - Диасофт 1144 47
Такском - Taxcom 256 47
Schneider Electric 614 44
Центр2М - Center2М 67 44
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 43
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 43
SAP SE 5601 43
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 42
Rimini Street 77 42
Schneider Electric Secure Power 65 42
Ситилабс 44 42
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 42
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 40
ГПБ Мобайл - Газпромбанк Мобайл 50 40
Softline - Софтлайн 3743 37
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 36
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 35
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 35
SimbirSoft - СимбирСофт 124 35
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 35
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 35
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 35
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 428
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 354
Альфа-Банк 1979 242
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 183
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 167
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 160
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 160
ПСБ - Промсвязьбанк 963 151
МКБ - Московский кредитный банк 657 144
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 133
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 123
Газпром ПАО 1493 102
Почта России ПАО 2370 101
РЖД - Российские железные дороги 2096 98
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 90
Ингосстрах СПАО 478 85
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 85
ВТБ - Почта Банк 514 77
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 73
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 70
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 68
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 67
Северсталь ПАО - Severstal 629 63
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 63
ВТБ - ВТБ24 671 62
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 61
Совкомбанк ПАО 316 61
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 56
Ак Барс Банк 283 55
Абсолют Банк 249 53
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 51
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 50
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 49
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 49
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 49
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 49
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 48
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 46
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 46
Русагро Группа Компаний 379 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 221
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 184
Федеральное казначейство России 1949 104
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 96
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 93
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 87
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 81
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 70
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 65
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 64
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 64
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 61
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 43
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 42
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 41
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 40
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 38
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 38
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 35
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 34
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 32
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 30
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 29
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 24
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 23
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 23
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 20
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 19
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 18
МИК - Московский инновационный кластер 185 18
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 17
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 17
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 16
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 23
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 22
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 15
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 13
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 13
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 7
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 6
OpenCAPI Consortium 13 6
Gen-Z Consortium 11 6
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
Метро Международная ассоциация 4 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
Знание - Российское общество 10 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
Электрокабель 13 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 453
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 348
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 294
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 270
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 259
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 253
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 249
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 238
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 198
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 165
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 160
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 130
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 128
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 128
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 126
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 125
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 108
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4601 102
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 99
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 99
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 93
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 92
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 89
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 86
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 86
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 83
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 82
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 81
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 79
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 79
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 77
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 77
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 77
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 76
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 75
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 70
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 69
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 68
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 64
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 64
1С:ERP Управление предприятием 841 60
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 54
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 52
Google Android 15243 45
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 43
Apple iOS 8583 36
Linux OS 11533 36
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 34
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 31
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 29
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 29
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 26
Новые облачные технологии - МойОфис 958 26
Microsoft Windows 16882 25
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 23
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 23
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 22
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 22
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 21
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 20
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 19
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 17
Linx Cloud 92 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 16
МТС Exolve 150 16
Basis - Базис.Workplace 81 15
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 15
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 15
Apple - App Store 3109 15
Oracle Java - язык программирования 3469 14
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 14
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 14
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 13
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 13
FreePik 1841 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 13
Шадаев Максут 1210 103
Нестеров Алексей 175 70
Плешков Алексей 68 57
Сыкулев Андрей 85 56
Чаркин Евгений 317 53
Абакумов Евгений 227 53
Ульянов Николай 176 52
Сотин Денис 216 51
Шойтов Александр 116 51
Дьяченко Валерий 96 47
Клепиков Алексей 121 47
Ермолаев Артем 379 46
Степченков Максим 65 44
Смык Виталий 46 44
Натрусов Артем 313 43
Каюмов Шамиль 53 43
Карпов Иван 79 43
Емелин Александр 45 43
Прохорова Алла 66 42
Семенихин Игорь 56 42
Мискевич Евгений 50 42
Ямщиков Владимир 51 42
Портной Михаил 42 42
Москальков Дмитрий 43 42
Сороченков Алексей 42 42
Горчаков Денис 48 42
Трофимова Людмила 50 41
Халматов Максим 64 41
Урьяс Вадим 98 41
Слышкин Василий 129 41
Соловьев Алексей 97 41
Васильев Владислав 59 41
Генкина Екатерина 43 41
Лебедев Антон 53 41
Рубин Адар 47 41
Юсупов Шамиль 41 41
Путятинский Сергей 112 38
Лигачев Глеб 120 38
Широких Алексей 72 38
Демидов Сергей 129 37
Россия - РФ - Российская федерация 166163 1006
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 349
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 146
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 111
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 97
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 61
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 60
Европа Восточная 3138 59
Европа 24962 55
Казахстан - Республика 6047 46
Беларусь - Белоруссия 6289 46
Украина 7928 38
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 24
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 23
Индия - Bharat 5869 23
Нидерланды 3745 19
Германия - Федеративная Республика 13220 18
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 18
Азия - Азиатский регион 5920 18
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 17
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 17
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 15
Россия - СФО - Новосибирск 4875 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 13
Африка - Африканский регион 3640 13
Ближний Восток 3154 13
Кипр - Республика 636 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 11
Турция - Турецкая республика 2620 11
Россия - УФО - Челябинская область 1512 11
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 11
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 10
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 819
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 460
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 255
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 244
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 211
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 147
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 135
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 134
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 118
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 108
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 103
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 94
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 93
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 82
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 81
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 76
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 69
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 63
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 63
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 60
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 59
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 57
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 57
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 56
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 55
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 51
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 49
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 46
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 46
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 44
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 44
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 44
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 40
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 40
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 39
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 39
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2253 39
Экономический эффект 1342 38
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 38
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 37
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 66
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 29
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 27
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 11
Ведомости 1466 11
Известия ИД 770 10
Bloomberg 1627 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 9
Forbes - Форбс 1002 9
РИА Новости 1033 8
Открытые системы ИД 176 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
TAdviser - Центр выбора технологий 468 5
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 5
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 26 5
FT - Financial Times 1295 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 4
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 4
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 4
PCweek 30 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 22 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
9to5Google 60 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Рен ТВ - телеканал 82 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 3
Из рук в руки - irr.ru 73 3
9to5Mac 70 3
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 3
S8 Capital - Sport24 6 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
NYT - The New York Times 1099 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
The Washington Post 350 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 114
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 66
CNews Инновация года - награда 155 53
Gartner - Гартнер 3658 19
IDC - International Data Corporation 4975 18
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 12
Рустелеком ТК 305 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 8
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 5
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 5
Forrester Research 834 4
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 3
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Fortune Global 500 295 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 3 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Moody's Investors Service 136 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Samsung Research 20 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
Counterpoint Research 110 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 27
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 20
РАН - Российская академия наук 2122 15
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 15
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 13
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 12
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 6
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 3
University of Rochester - Рочестерский университет 57 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 169
CNews AWARDS - награда 571 86
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 66
CNews FORUM Кейсы 313 62
CNews Баттл 69 47
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 37
CNews APPWards 36 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 12
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 8
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 7
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 7
Startup Village - международная стартап-конференция 62 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 3
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 3
1С:Проект года 28 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 2
ICMV - International Conference on Machine Visio 5 2
ComNews Awards 10 2
Финансовая элита России - премия 5 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Всероссийский цифровой диктант 14 1
CeBIT 614 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Microsoft Ignite 44 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
Единый день голосования 143 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
СЭФ - Среднерусский экономический форум 3 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще