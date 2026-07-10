ГПБ - Газпромбанк

«ГПБ Мобайл» начал работу в Удмуртии Мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявляет о начале работы в Удмуртии. Оформить сим-карты можно в отделениях и в мобильном приложении Газпромбанка, а также заказать на сайте мобильного оператора «ГПБ Мобайл». Об этом CNews сообщили представители «ГПБ Мобайл». С запуском в Удмуртии мобильный оператор расширил географию присутс

Газпромбанк отстоял свою долю в системе маркировки «Честный знак» Отстоял свое Газпромбанк смог отстоять права на 25%-ную долю в компании «Центр развития перспективных техн

«ГПБ Мобайл» запустился в Республике Марий Эл и расширил свое присутствие до 60 регионов авления услуг в Республике Марий Эл. Оформить SIM-карту можно в отделениях и в мобильном приложении Газпромбанка или заказать доставку на сайте «ГПБ Мобайл». С расширением покрытия мобильный оп

Компания Fork‑Tech создала единую аналитическую среду для ЭТП ГПБ: итоги двухлетнего проекта Компания‑интегратор Fork‑Tech совместно с ИТ‑командой ЭТП ГПБ внедрила BI‑платформу и построила корпоративное хранилище данных. Результат – централизованная аналитическая среда на импортонезависимых решениях. Аналитическая система ЭТП ГПБ состо

Оператор «ГПБ Мобайл» представил новый сервис «Ассистент» огает абонентам не пропустить важные звонки. Подключить его можно в мобильном приложении оператора на Android. Сервис «Ассистент» доступен для абонентов «ГПБ Мобайл», в том числе являющихся клиентами Газпромбанка. «Ассистент» представлен в двух вариантах. Базовая версия доступна бесплатно: в роли помощника выступает персонаж Майя с женским голосом, которая может обработать до 30 звонков в м

«ГПБ Мобайл» усиливает безопасность абонентов с новым сервисом «Цифровой иммунитет+» боненты могли общаться и пользоваться мобильной связью без лишних волнений». «Цифровой иммунитет+» — это расширенная версия базовой системы защиты «Цифровой иммунитет», которая действует для клиентов Газпромбанка, являющихся абонентами «ГПБ Мобайл». «Цифровой иммунитет» включает следующие функции: определитель номера (ранее услуга называлась «Антиспам»), блокировку нежелательных звонков, ср

«ГПБ Мобайл» запускается в Рязанской области явил о начале работы в Рязанской области. С 25 ноября 2025 г. оформить SIM-карту можно в отделениях Газпромбанка или заказать курьерскую доставку через партнерскую службу «ГПБ Мобайл». С расшир

Группа Rubytech и Газпромбанк установили стратегическое партнерство в области развития инноваций и высоких технологий в финансовом секторе ее развитие банка и отрасли в целом», — отмечает Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя правления Газпромбанка. Реализация соглашения группы Rubytech и Газпромбанка позволит не только

T2 и «ГПБ Мобайл» будут бороться с телефонным мошенничеством T2, российский оператор мобильной связи, и «ГПБ Мобайл», виртуальный мобильный оператор связи, договорились разрабатывать высокотехнологичные решения для безопасности услуг и противодействовать телефонному мошенничеству. Стороны также со

«ГПБ Мобайл» запускается в Ростовской области аботы в Ростовской области. С 10 сентября жители региона могут оформить SIM-карту в любом отделении Газпромбанка или заказать курьерскую доставку. С расширением покрытия «ГПБ Мобайл» теперь пре

Как Газпромбанк создает суверенную ИТ-инфраструктуру на базе российских ПАК российских ПАК Заместитель начальника Департамента инфраструктуры информационных технологий (ДИИТ) Газпромбанка Максим Клепиков делится уникальным опытом разработки стратегии импортозамещения

Eastwind внедрил кампейн-менеджер EW AdTarget в «Газпромбанк Мобайл» Компания Eastwind внедрила систему управления маркетинговыми кампаниями EW AdTarget у мобильного оператора «Газпромбанк Мобайл». Новый кампейн-менеджер позволяет автоматизировать коммуникации с абонентами и ускоряет процессы оператора. Об этом CNews сообщили представители Eastwind. «Газпромбанк

Переход с RISC-серверов на x86 казался невозможным, но мы справились, — исполнительный вице-президент Газпромбанка об импортозамещении в банках замещения, проблемах, возникших в процессе, и об их решении рассказал исполнительный вице-президент Газпромбанка Иван Варжавин на CNews FORUM Кейсы 24 июня 2025 г. Систему дистанционного банков

«ГПБ Мобайл» запускает сервис защиты от мошенников «Деньги в безопасности» и компенсирует средства абонентам при их хищении м регионе и доступна новым и действующим абонентам Свердловской области, которые являются клиентами Газпромбанка. Новый сервис «Деньги в безопасности» от «ГПБ Мобайл» основывается на инновацион

«Газпромбанк Лизинг» снизил риски информационной безопасности с помощью решения IDM CAE Группа «Газпромбанк Лизинг» и вендор Crosstech Solutions Group внедрили новое решение для лизинговой компании Identity Management Crosstech Advanced Edition (IDM CAE). Продукт обеспечивает централизова

«Газпромбанк Мобайл» вернет годовую стоимость тарифа при переносе номера от другого оператора Мобильный оператор «Газпромбанк Мобайл» вернет годовую стоимость тарифа при переносе номера от другого оператора.

«Газпромбанк Лизинг» автоматизировал управление инцидентами ИБ с помощью R-Vision SOAR Группа компаний «Газпромбанк Лизинг» внедрила R-Vision SOAR для автоматизации управления инцидентами информационной безопасности. Проект реализован совместно с партнером — ИТ-компанией «ИТ ИЗ», которая предоста

Центр технологий искусственного интеллекта Газпромбанка и Knowledge Space официально объявили о стратегическом партнерстве анного бизнес-планирования и управления цепями поставок; Центр технологий искусственного интеллекта Газпромбанка – подразделение Газпромбанка для разработки и внедрения решений на базе и

Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее л тон дискуссии первый докладчик Никита Кузнецов, начальник центра моделирования активов и пассивов Газпромбанка. Для ответа на этот вопрос спикер напомнил историю развития финтеха в нашей стра

Т2 и «Газпромбанк Мобайл» будут вместе работать над инновационными решениями для безопасности финансовых услуг T2, российский оператор мобильной связи, и «Газпромбанк Мобайл» объявляют о начале нового этапа сотрудничества. Компании намерены реализовать ряд проектов на рынке виртуальных мобильных операторов. Это проектно-технологические решения дл

Перевод Газпромбанка на ПО «Базис» признан проектом года премии CNews «Импортозамещение года 2024» Базис» получил премию CNews в номинации «Импортозамещение года: Банки» за перевод ИТ-инфраструктуры Газпромбанка на отечественные решения виртуализации. Вручение награды состоялось 19 июня на е

Газпромбанк переведет ИТ-инфраструктуру на решения виртуализации «Базис» Более тысячи виртуальных машин в Газпромбанке На данный момент внутри инфраструктуры Газпромбанка уже развернуты два флагманских продукта «Базиса»: высокопроизводительная платфор

Александр Бабкин, Газпромбанк: Сейчас иностранные ИБ-решения в Газпромбанке замещены на 65% пришли проправительственные хакеры и хактивисты из недружественных государств. В марте 2022 года на Газпромбанк были возложены ответственные задачи по обеспечению финансовой устойчивости россий

ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining занимается внедрением и развитием технологии Task Mining. Татьяна Свидунович, первый вице-президент Газпромбанка, открывая серию митапов, отметила: «Как врачи следят за нашим с вами здоровьем,

eSIM от «Газпромбанк Мобайл» можно подключить уже в 25 регионах России ев или раз в год. При ежемесячной оплате связи скидка может достигать 50% при условии трат по карте Газпромбанка, при выборе предоплаты на шесть месяцев – 55%, а при оплате связи сразу на 12 ме

Подключиться к «Газпромбанк мобайл» через eSIM теперь можно в Челябинске и Белгороде ев или раз в год. При ежемесячной оплате связи скидка может достигать 50% при условии трат по карте Газпромбанка, при выборе предоплаты на шесть месяцев – 55%, а при оплате связи сразу на 12 ме

Skillbox и «Газпромбанк.тех» запускают программу подготовки фронтенд-разработчиков Совместный курс «Профессия фронтенд-разработчик» «Газпромбанк.тех» и Skillbox позволит освоить навыки веб-верстки, JavaScript, TypeScript, фреймворки React.js или Vue.js. Студенты научатся разрабатывать сайты с анимацией, веб-приложения и офор

Подключение к «Газпромбанк мобайл» через eSIM стало доступно в Приморском крае ев или раз в год. При ежемесячной оплате связи скидка может достигать 50% при условии трат по карте Газпромбанка, при выборе предоплаты на 6 месяцев – 55%, а при оплате связи сразу на 12 месяце

Газпромбанк получил премию «Инновация года» за виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта напряженной и плодотворной работы команд Банка и VS Robotics. Анна Горячева, Первый Вице-Президент Газпромбанка: «Мы рады, что наше решение получило высокую оценку экспертного сообщества. Серв

«Газпромбанк мобайл» запускает систему защиты от телефонного мошенничества с подменой номера Мобильный оператор «Газпромбанк мобайл» запустил систему верификации вызовов. Она не позволит использовать номера абонентов «Газпромбанк мобайл» в качестве подменных, а также звонить абонентам «Газпромба

Как Task Mining помогает Газпромбанку определять потенциал роботизации озатратные операции, роботизация которых даст ощутимый экономический эффект. «С Task Mining плотно мы работаем с 2022 года, – рассказывает Елизавета Поваляева, начальник Центра роботизации процессов, Газпромбанк. – У нас есть четыре типичных кейса того, как можно применять технологию: полная детализация рабочего дня сотрудника; мониторинг операций – точная разметка операций для последующего

«Газпромбанк мобайл» запустил тариф с безлимитным интернетом ма действует для клиентов, которые являются одновременно абонентами «ГПБ мобайл» и держателями карт Газпромбанка, а размер скидки зависит от ежемесячных трат по карте. Кроме этого, в рамках тар

В «Газпромбанк мобайл» назначен генеральный директор «Газпромбанк мобайл» объявил о назначении Анастасии Спешиловой генеральным директором компании. Опыт Анастасии в телекоммуникациях насчитывает более 17 лет. До своего прихода в «Газпромбанк

Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Самаре Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Самаре и Самарской области. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл

Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Перми Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Перми и Пермском крае. Теперь подключиться к «ГПБ мобайл» через eSIM можно в

Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Брянске и Иркутске Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в двух новых регионах. Теперь эта опция доступна жителям Брянской и Иркутской областе

«ГПБ мобайл» представляет «Тариф года» CNews сообщили представители «ГПБ мобайл». С 1 сентября по 31 декабря 2022 г. любой держатель карты Газпромбанка может стать абонентом «ГПБ мобайл», заключив с мобильным оператором «ГПБ мобайл»

Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Калининграде Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Калининграде и Калининградской области. Об этом CNews сообщили представители «ГП

Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Алтайском крае и Кемерово Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в двух новых регионах. Теперь эта опция доступна жителям Алтайского края и Кемеровско