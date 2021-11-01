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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ГПБ
Газпромбанк


Акционерный банк газовой промышленности


01.11.2021 Торги ценными бумагами Softline стартовали на Московской бирже 1
28.10.2021 Газпромбанк и IT_One создали новую финтех-компанию 4
27.10.2021 Global Information Security Days: Проблемы с биометрией и другие опасности цифровизации 2
22.10.2021 Smart Engines выпустила новую версию ИИ технологии распознавания банковских карт 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
19.10.2021 Легендарный российский интегратор раскрыл оценку своего бизнеса и зависимость от Microsoft 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 3
07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 1
06.10.2021 «Росатом» потратит восемь миллиардов на квантовые вычисления 1
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
22.09.2021 Сбербанк хочет продать долю VisionLabs, чтобы не ссорить свои биометрические компании 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 1
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
16.08.2021 Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков 1
13.08.2021 «Яндекс» передумал покупать «Азбуку вкуса». Предполагаемая «экономия» — 20 миллиардов 1
09.08.2021 Главу НИИ «Восход» заменили через неделю после назначения 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
30.07.2021 Бывший глава НИИ «Восход» стал вице-президентом «Транснефти» 1
30.07.2021 Руководителем НИИ «Восход» назначили выходца из «Росатома» 1
22.07.2021 «ГПБ мобайл» заработал на базе облака «Крок» 2
14.07.2021 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей 1
06.07.2021 Зампред ВТБ возглавил совет директоров российского блокчейн-оператора 1
01.07.2021 Газпромбанк вошел в пилотную группу по тестированию цифрового рубля 3
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» 1
30.06.2021 Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль 1
24.06.2021 ФРИИ инвестировал в стартап, генерирующий синтетических людей 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 6
23.06.2021 «Синимекс» внедрила систему Host-to-Host в СИБУРе 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
15.06.2021 На CNews Forum.Кейсы объявлены лауреаты премии «Инновация года 2021» 3

Публикаций - 748, упоминаний - 1261

ГПБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7995 151
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7393 127
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5947 114
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7103 74
IBM 6150 58
Cinimex - Синимекс 160 58
VK - Mail.ru Group 2746 55
Yandex - Яндекс 4360 51
Oracle Corporation 4747 39
4652 38
Microsoft Corporation 16925 38
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1339 34
Ростех - Ростехнологии 2246 33
ABB Group - Asea Brown Boveri 249 30
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 182 28
IBS - ИБС ИТ Услуги 1233 28
Ланит ГК 1395 27
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 398 26
Такском - Taxcom 122 26
Центр2М - Center2М 47 25
Ростелеком - Связьинвест 1511 25
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 23
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 200 23
Ситилабс 25 23
Diasoft - Диасофт 444 22
Custis 75 22
ОМП - Открытая мобильная платформа 187 22
Schneider Electric 434 22
Schneider Electric Secure Power 44 21
Rimini Street 38 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2158 20
BSS - Банк Софт Системс - БСС 393 19
АФК Система ПАО 1498 18
Сбербанк Технологии - СберТех 203 18
SAP SE 3983 18
SAS Institute 725 17
Citrix Systems 670 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3455 16
HP Inc. 4347 16
Samsung Electronics 7863 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4566 256
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1732 178
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 740 122
Альфа-Банк 1247 114
Росбанк ПАО - Societe Generale 380 92
ПСБ - Промсвязьбанк 626 90
Уралсиб Банк 414 83
ВТБ24 599 58
РЖД - Российские железные дороги 1248 57
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 651 53
ВТБ Банк Москвы 422 49
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 672 48
Газпром ПАО 678 48
X5 Group 609 47
Аэрофлот 561 46
МТС банк 255 43
РСХБ - Россельхозбанк 187 42
Почта России ПАО 1735 41
Ингосстрах СПАО 251 40
X5 Group - Пятерочка 579 40
Открытие ФК 550 38
МКБ - Московский кредитный банк 274 34
Почта Банк 290 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1478 32
Visa International 1507 30
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 113 28
Бинбанк 185 28
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 124 28
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 149 27
Citibank - Ситибанк 221 26
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 26
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 227 25
Русский стандарт Банк 333 24
Совкомбанк ПАО 147 24
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 100 24
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 23
СКБ-банк 90 23
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 305 23
ПГК - Первая грузовая компания 98 23
Интер РАО ПАО 236 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2519 99
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6645 58
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1762 52
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1833 50
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 826 46
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1054 42
Федеральное казначейство России 829 41
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1104 37
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2065 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1876 33
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1369 31
Правительство РФ 2390 29
Счётная палата РФ 534 25
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1701 23
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2196 23
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 471 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1749 22
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 22
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 22
Правительство Москвы 763 21
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 18
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 680 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1198 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Президент Российской Федерации 1577 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 297 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 623 11
Роснано 457 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 782 11
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 113 10
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 460 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 816 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1797 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 997 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1039 8
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 55 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 7
ПФР Департамент информационных технологий 122 7
АФТ - Ассоциация Финтех 77 19
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 150 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 31 6
OpenCAPI Consortium 13 6
Gen-Z Consortium 11 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 24 6
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 6
Linux Foundation 161 5
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 5
АРБ - Ассоциация российских банков 135 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 315 4
Единая Россия - Политическая партия 203 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1025 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 189 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 21 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 41 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
РФС - Российский футбольный союз 14 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1391 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 196 1
Руссофт - Russoft 324 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11414 128
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3602 63
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1784 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1139 41
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FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 277 36
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 255 34
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e-Commerce - Электронная коммерция 328 25
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ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 733 22
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 147 21
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ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 330 29
Google Android 10788 25
1С:ERP Управление предприятием 204 24
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 23
Apple iOS 5768 20
Linux OS 6030 13
СБП - Система быстрых платежей Банка России 193 12
Microsoft Windows 10 9011 10
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 181 9
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 502 9
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 9
МТС Cloud - CloudMTS 127 9
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 155 8
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 101 8
Java - Язык программирования 1890 8
Apple macOS 1068 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 623 8
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 578 7
Intel x86 - архитектура процессора 1185 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1075 7
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
Apple - App Store 2214 6
IBM Integration Bus 16 6
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 230 6
Google Play - Google Store - Android Market 2519 6
Microsoft SQL Server 1009 5
Diasoft Flextera 46 5
VK - Mail.ru Одноклассники 941 5
OpenText Documentum 325 5
Smart Engines GreenOCR 17 5
KasperskyOS 30 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1461 5
MasterCard Maestro 127 5
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 5
Samsung Pay 239 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 5
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 327 5
Купибилет - Kupibilet 13 5
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 502 5
Широких Алексей 70 37
Ермолаев Артем 340 34
Сыкулев Андрей 58 34
Плешков Алексей 43 33
Нестеров Алексей 81 29
Абакумов Евгений 104 27
Чаркин Евгений 183 27
Дьяченко Валерий 66 27
Сотин Денис 103 26
Шевченко Владимир 135 26
Четвернин Алексей 658 26
Сирота Юрий 38 25
Смык Виталий 27 25
Клепиков Алексей 77 25
Айвазов Армен 450 25
Степченков Максим 36 25
Карпов Иван 41 24
Меднов Сергей 120 24
Каюмов Шамиль 34 24
Мискевич Евгений 29 23
Прохорова Алла 45 23
Портной Михаил 23 23
Семенихин Игорь 37 23
Горчаков Денис 26 23
Ямщиков Владимир 32 23
Сороченков Алексей 23 23
Емелин Александр 25 23
Москальков Дмитрий 23 23
Лебедев Антон 28 22
Егоров Владимир 57 22
Петров Михаил 93 22
Трофимова Людмила 31 22
Казарин Станислав 100 22
Рубин Адар 28 22
Соловьев Алексей 60 22
Урьяс Вадим 78 22
Халматов Максим 45 22
Васильев Владислав 39 22
Генкина Екатерина 24 22
Слышкин Василий 54 22
Россия - Российская федерация - РФ 72937 458
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 23560 143
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10839 83
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10360 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 22587 45
Европа Восточная 2461 33
Казахстан - Республика 3579 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8766 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8280 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1910 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3314 19
Беларусь - Белоруссия 2767 19
Европа 5654 17
Украина 4862 12
Азия - Азиатский регион 2385 12
Россия - УФО - Екатеринбург 2680 11
Индия - Республика 3093 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6657 10
Россия - СФО - Новосибирск 2633 9
Ближний Восток 2084 9
Кипр - Республика 301 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 483 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1014 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1485 8
Германия - Федеративная Республика 5630 8
Россия - СФО - Ленинградская область 1641 7
Великобритания - Виргинские Острова 160 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1955 7
Африка - Африканский регион 2110 7
Россия - УФО - Челябинская область 800 7
Грузия 906 6
Латинская Америка 1017 6
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 295 6
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 277 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1603 6
Россия - ЦФО - Калужская область 676 6
Великобритания - Лондон 1374 6
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 233 6
Китай - Гонконг - Специальный административный район 872 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1780 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2520 111
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3839 99
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4712 35
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3410 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1383 23
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 22
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1327 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 944 19
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 596 11
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 9
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 407 8
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 365 7
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1080 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1247 6
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 515 6
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 79 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1462 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 497 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1923 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 183 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 166 6
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 132 5
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 5
Черкизон - Черкизовский рынок 69 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 400 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 501 4
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 113 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 348 4
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 176 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1155 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 356 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 151 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 185 3
Кодекс этики использования данных 9 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 763 3
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 54 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 874 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7384 35
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 690 15
Коммерсантъ - Издательский дом 688 12
Thomson Reuters - Рейтер 4864 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 544 7
Apps4All 25 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 234 5
Известия ИД 157 5
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 300 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 301 5
TAdviser - Центр выбора технологий 220 4
Ведомости 264 4
ТНТ - Телеканал 108 3
Forbes - Форбс 505 3
Из рук в руки - irr.ru 29 3
ТВ-3 - телеканал 53 3
НТВ - Телекомпания 228 3
РИА Новости 703 3
Bloomberg 850 3
Прайм - Агентство экономической информации 637 3
NYT - The New York Times 738 2
Российская газета 132 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 48 2
Nature 217 2
Банки.ру - Banki.ru 31 2
Фонтанка 15 2
Эхо Москвы - радиостанция 119 2
Рен ТВ - телеканал 54 2
The Washington Post 209 2
The Wall Street Journal 868 2
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
РЖД Партнер 1 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 93 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 2 1
Радио России - радиостанция 41 1
ComputerWorld 124 1
InformationWeek 172 1
Woman.ru 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 29
Gartner 2817 15
IDC - International Data Corporation 3835 15
CNews Инновация года - награда 26 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 595 7
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 743 4
RAEX - Эксперт РА 57 4
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 24 3
TelecomDaily ИАА 114 2
Fortune Global 500 217 2
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 26 1
IDC Russia - IDC Россия 128 1
PEX Network 2 1
Strategy Analytics 263 1
Gartner Magic Quadrant for International Retail Core Banking Systems 2 1
The Nilson Report 6 1
Markswebb 21 1
Медиалогия 43 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 9 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 99 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Forrester Research 603 1
BCG - Boston Consulting Group 46 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 80 1
Juniper Research 336 1
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 37 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 451 11
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 837 9
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 469 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 166 4
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 189 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 369 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 143 3
Сириус - Образовательный центр 90 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 137 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 155 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 232 2
НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 5 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 2
Новый Гуманитарный университет Наталии Нестеровой 2 2
Академия АйТи 44 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 72 2
ИРИ - Институт развития интернета 95 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 178 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 2
РАН - Российская академия наук 553 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 161 2
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 45 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 4 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 2 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
ГУУ - Государственный университет управления 16 1
РЭШ - Российская электронная школа 9 1
НИУ ВШЭ Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 3 1
Открытое образование 6 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 11 1
University of Warwick - Уорикский университет 1 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 27 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 665 79
CNews AWARDS - награда 304 47
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 35
CNews Баттл 34 21
CNews APPWards 36 16
CNews FORUM Кейсы 44 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 333 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 590 3
Worldskills - Ворлдскиллс 73 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 345 2
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 2
WorldSkills DigitalSkills 2 1
Abbyy Data Capture Forum 3 1
Цифровые Вершины - премия 7 1
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Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 10 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 18 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 16 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 16 1
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Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1011782, в очереди разбора - 913923.
Создано именных указателей - 47540.
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