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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГПБ
Газпромбанк
Акционерный банк газовой промышленности
Публикаций - 748, упоминаний - 1261
ГПБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Широких Алексей 70 37
|Ермолаев Артем 340 34
|Сыкулев Андрей 58 34
|Плешков Алексей 43 33
|Нестеров Алексей 81 29
|Абакумов Евгений 104 27
|Чаркин Евгений 183 27
|Дьяченко Валерий 66 27
|Сотин Денис 103 26
|Шевченко Владимир 135 26
|Четвернин Алексей 658 26
|Сирота Юрий 38 25
|Смык Виталий 27 25
|Клепиков Алексей 77 25
|Айвазов Армен 450 25
|Степченков Максим 36 25
|Карпов Иван 41 24
|Меднов Сергей 120 24
|Каюмов Шамиль 34 24
|Мискевич Евгений 29 23
|Прохорова Алла 45 23
|Портной Михаил 23 23
|Семенихин Игорь 37 23
|Горчаков Денис 26 23
|Ямщиков Владимир 32 23
|Сороченков Алексей 23 23
|Емелин Александр 25 23
|Москальков Дмитрий 23 23
|Лебедев Антон 28 22
|Егоров Владимир 57 22
|Петров Михаил 93 22
|Трофимова Людмила 31 22
|Казарин Станислав 100 22
|Рубин Адар 28 22
|Соловьев Алексей 60 22
|Урьяс Вадим 78 22
|Халматов Максим 45 22
|Васильев Владислав 39 22
|Генкина Екатерина 24 22
|Слышкин Василий 54 22
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2002 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1011782, в очереди разбора - 913923.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1011782, в очереди разбора - 913923.
Создано именных указателей - 47540.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru