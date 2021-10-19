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Карпов Иван


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
22.03.2021 Райффайзенбанк: средний чек онлайн-кредита превысил допандемийное значение 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
03.11.2020 ИТ-руководители Минэкономразвития, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калужской области выступят на CNews FORUM 2020 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
27.10.2020 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2020 1
22.10.2020 ИТ-руководители российской промышленности выступят на CNews FORUM 2020 1
20.10.2020 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2020 1
15.10.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
23.09.2020 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
27.11.2019 Вручены награды CNews AWARDS 2019: люди, технологии, проекты 2
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 2
14.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» состоится 26 сентября 1
02.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
12.07.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.06.2019 Финансовый сектор растет вокруг данных о клиентах 2
27.05.2019 Главные банковские ИТ-специалисты обменяются опытом на новой площадке CNews 1
26.02.2019 Последний день регистрации на конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2019» 1
22.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 2
05.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 2
18.01.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 2
18.06.2018 Экологичная пасека, мобильная барокамера, симулятор погоды и другие сюрпризы зоны технологий фестиваля Alfa Future People 1

Публикаций - 41, упоминаний - 52

Карпов Иван упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 28
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
Ситилабс 25 14
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 14
Такском - Taxcom 119 14
Cinimex - Синимекс 160 14
Центр2М - Center2М 47 14
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 14
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 13
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 13
Schneider Electric 409 13
Schneider Electric Secure Power 44 13
Ситилинк - Citilink 190 13
Rimini Street 38 13
Veeam Software 250 6
Транснефть-Технологии 8 5
Arista Networks 15 3
Selectel - Селектел 137 3
Naumen - Наумен 342 3
Dynatrace 46 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
Samsung Electronics 5730 3
Информтехника и Связь 2 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 7 2
Hitachi Vantara 100 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Крок 1221 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Diasoft - Диасофт 354 2
VMware 1830 1
HP - Hewlett-Packard 901 1
Denodo Technologies 2 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
ЦАС - Центр аналитических систем 4 1
SimbirSoft.Mobile 5 1
Telegram Group 702 1
G-Core Labs 64 1
Indiegogo 56 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 27
Газпромбанк - ГПБ 693 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 23
ПГК - Первая грузовая компания 98 21
РЖД - Российские железные дороги 1081 19
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 19
PepsiCo - Пепсико 96 19
МТС банк 254 17
ПСБ - Промсвязьбанк 613 15
Ингосстрах СПАО 210 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 15
Уралсиб Банк 390 14
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 14
Аэрофлот 493 14
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 14
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 13
X5 Group 600 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
Интер РАО ПАО 159 13
Segezha Group - Сегежа Групп 85 13
OKS Group 31 13
Модульбанк - Modulbank 95 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 13
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 13
Траско - Trasko 27 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 13
X5 Group - Пятерочка 560 13
Совкомбанк ПАО 147 12
Mary Kay - Мэри Кэй 82 10
Почта России ПАО 1579 10
Открытие ФК 538 9
Май - Российская торговая компания 49 9
UBS AG 119 8
A.T.Legal 10 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 13
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Правительство Москвы 653 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 25
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 22
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 15
e-Commerce - Электронная коммерция 299 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 14
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 14
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 14
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 13
Big Data - Большие данные 1136 13
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 2
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Night Vision - режим ночного видения 9 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 14
1С:ERP Управление предприятием 203 13
Rakuten Viber 429 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 44 1
Veeam Backup&Replication 90 1
Powercom Raptor - Серия ИБП 6 1
Первый ОФД Yupana - Юпана 2 1
Volkswagen Touareg 5 1
Урьяс Вадим 76 22
Халматов Максим 45 19
Путятинский Сергей 53 16
Ямщиков Владимир 32 15
Клепиков Алексей 77 14
Сыкулев Андрей 57 14
Степченков Максим 36 14
Нестеров Алексей 79 14
Емелин Александр 25 14
Сороченков Алексей 23 14
Портной Михаил 23 14
Соловьев Алексей 60 14
Москальков Дмитрий 23 14
Сотин Денис 103 14
Мискевич Евгений 29 14
Смык Виталий 27 14
Каюмов Шамиль 34 14
Егоров Владимир 52 13
Сарнацкий Владислав 16 13
Сирота Юрий 38 13
Васильев Владислав 39 13
Трофимова Людмила 31 13
Семенихин Игорь 37 13
Вахнин Павел 51 13
Федечкин Сергей 19 13
Хасин Михаил 26 13
Шадура Максим 17 13
Прохорова Алла 45 13
Бурилов Андрей 25 13
Чаркин Евгений 182 13
Слышкин Василий 54 13
Шевченко Владимир 135 13
Лебедев Антон 28 13
Антонов Александр 73 13
Богданов Кирилл 91 13
Генкина Екатерина 24 13
Дьяченко Валерий 66 13
Абакумов Евгений 103 13
Рубин Адар 28 13
Платонов Михаил 38 13
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
Восточная Европа 1691 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Украина 3398 4
Грузия 693 4
Казахстан - Республика 2650 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - Республика Калмыкия 180 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Израиль 725 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 15
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Аутсорсинг 84 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 18
CNews AWARDS 292 15
CNews Баттл 34 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 10
CNews FORUM Кейсы 44 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 15 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769440, в очереди разбора - 673124.
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