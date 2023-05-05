Более половины молодых людей не готовы доверить нейросетям управление своими деньгами

Более половины (52%) молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет опасаются доверять управление своими деньгами нейросетям и другим технологиям на основе искусственного интеллекта, лишь 20% из них готовы довериться инновациям и еще 28% пока не определились в этом вопросе. Такие результаты показал совместный опрос «Почта банка» и Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, посвященный отношению молодежи к современным технологиям. В нем приняли участие свыше 2000 студентов в возрасте от 16 до 25 лет, включая региональные филиалы университета. Об этом CNews сообщили представители «Почта банка».

Как показал опрос, осторожно относится молодежь и к криптовалютам: 43% опрошенных считают, что криптовалюта и другие цифровые валюты в ближайшем будущем не заменят обычные деньги, 29%, напротив, считают, что будущее – за виртуальными деньгами, а 28% – еще не пришли к окончательному выводу.

Согласно результатам опроса, большинство студентов (40%) не боятся пользоваться технологиями на основе биометрии, 32% – все же опасаются утечки персональных данных, а 26% – мошенничеств, 17% – беспокоит тотальная слежка, 14% – затруднились дать ответ. Еще 8% респондентов признались, что для них это сложно и они боятся запутаться (предполагалось до трех вариантов ответа).

Чаще всего студенты используют биометрическую идентификацию для разблокировки своих гаджетов (43%) и оплаты покупок с помощью смартфона (22%), реже – при получении банковских услуг в отделениях или через банкомат (12%), для доступа в помещения (4%) и для оплаты поездок в метро (2%). 18% опрошенных сказали, что вообще не пользуются этой технологией в повседневной жизни.

«Технологии меняют мир каждый день, и оставаться в стороне от этого – значит проиграть. Мы стараемся быть в авангарде финтеха, внедряем и тестируем самые передовые из них, чтобы быть быстрее, удобнее и привлекательнее для наших клиентов. А еще мы считаем очень важным быть в постоянном диалоге с молодежью, которая всегда была и остается одним из драйверов развития новых технологий. Они в курсе всего нового и современного, исследуют, тестируют, делятся своим опытом и мнением. Мы проводим круглые столы и диалоги со студентами, опросы, организуем стажировки и всегда рады пополнить нашу команду молодыми и перспективными специалистами. Как показал опрос, наша молодежь очень прогрессивна, открыта новому и с легкостью осваивает инновации. Радует, что ребята финансово грамотны. Уверен, что с такими подкованными студентами нас ждет большое будущее в сфере технологий», – отметил вице-президент, директор по информационным технологиям Иван Карпов.

«Цифровизация позволяет обеспечивать студентов различными полезными сервисами и услугами внутри университета, что в скором времени будет сформировано в единую бесшовную систему. В этом плане нейросети – выигрышный вариант, который упрощает внутривузовский организаторский процесс. При этом мы не говорим о замене искусственным интеллектом наших сотрудников, а рассматриваем технологию как вспомогательный инструмент для рабочего процесса», — отметил ректор РЭУ им. Плеханова Иван Лобанов.

Самой популярной технологией для оплаты покупок у молодежи пока остается пластиковая карта (78%), следом идут наличные (9%) и бесконтактная оплата с помощью смартфона (7%). Оплачивают покупки с помощью QR-кода по СБП всего 3% студентов, а 2% – и вовсе предпочитают переводить деньги на карту и всего 1% – стикером или другими «умными гаджетами». При этом в будущем, по мнению студентов, люди чаще всего будут оплачивать покупки смартфоном с помощью бесконтактной оплаты (38%), а также другими «умными гаджетами» (25%). 15% опрошенных видят перспективу в оплате по QR-коду с помощью СБП и цифровыми валютами (8%). Лишь 2% молодых людей думают, что основным способом оплаты останутся наличные, и еще 2% – переводы с карты на карту.

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Самый популярный способ общения с банками у молодежи – чат мобильного приложения, его выбирают 33% опрошенных. Реже студенты посещают банковские отделения (21%) и звонят на «горячую линию» (18%). В 15% случаев молодежь выбирает соцсети для общения с банком, а в 13% – мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram и т.д.).

Всего в исследовании приняли участие свыше 2000 респондентов от 16 до 25 лет, из них 62% – молодые люди в возрасте 19-22 года, 33% – 16-18 лет, 5% – 23-25 лет. Большинство участников опроса – девушки (70%).

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«Почта банк» – универсальный розничный банк, созданный в 2016 г. Банк располагает около 25 тыс. точек обслуживания банка в 83 регионах России, большинство из которых расположены на базе почтовых отделений, в том числе в малых и удаленных населенных пунктах. Банк развивает цифровые каналы – более 30 тыс. услуг и сервисов доступны в мобильном приложении «Почта банк онлайн» включая собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия без наценки и комиссии.