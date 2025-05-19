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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174808
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Лобанов Иван


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 Плехановский университет и BPMSoft договорились о развитии совместных ИТ-инициатив 1
05.05.2023 Более половины молодых людей не готовы доверить нейросетям управление своими деньгами 1
16.02.2023 Плехановский университет переходит на российское ПО «Мой офис» 1
11.11.2021 Лучшие цифровые решения для комфортной жизни в Москве получат 10 млн рублей 1
05.11.2020 Искусственный интеллект помогает МТУСИ, РХТУ и РЭУ в борьбе с COVID-19 1
06.07.2012 Число корпоративных пользователей системы дистанционного обслуживания в «Волго-Вятском банке Сбербанка» выросло в 35 раз 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Лобанов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7685 1
Технопром Инновационная корпорация 45 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 81 1
Telegram Group 2194 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 50 1
ВТБ - Почта Банк 471 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 49 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 20 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 333 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14785 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4142 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11502 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12809 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 972 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3943 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1858 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12267 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 499 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30474 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1867 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12391 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1784 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2529 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7985 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11432 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5478 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3310 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1560 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1092 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10780 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4575 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7796 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3009 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1068 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 1
FinTech - Денежные переводы - Перевод с карты на карту 138 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2221 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6449 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 58 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 777 1
Google TensorFlow 91 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 22 1
PVision - система контроля наличия средств индивидуальной защиты 1 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 33 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 322 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 504 1
Apple iPhone 6 4863 1
Новые облачные технологии - МойОфис 807 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 66 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 127 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 707 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1119 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Rakuten Viber 632 1
ВТБ - Почта Банк Онлайн 33 1
Ерохин Сергей 25 1
Юдинцева Татьяна 1 1
Крылов Павел 23 1
Парабучев Алексей 12 1
Лемякина Анна 11 1
Власов Максим 21 1
Козлова Дарья 34 1
Денисов Степан 2 1
Кравцов Леонид 1 1
Котцов Матвей 1 1
Козлов Денис 9 1
Анохова Елена 3 1
Иванников Александр 22 1
Карпов Иван 78 1
Городничев Михаил 5 1
Мажуга Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 2
Армения - Республика 2320 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Германия - Федеративная Республика 12780 1
Беларусь - Белоруссия 5818 1
Казахстан - Республика 5636 1
Россия - Волго-Вятский экономический район 57 1
Южная Корея - Республика 6724 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1735 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1525 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1580 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3001 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5227 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10140 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6334 1
Образование в России 2293 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3700 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9029 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4122 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3617 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11208 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1294 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6033 1
Зоология - наука о животных 2688 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 621 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2761 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1289 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5911 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 515 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 217 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 470 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 300 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 993 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 879 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 330 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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