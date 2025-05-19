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Лобанов Иван
УПОМИНАНИЯ
Лобанов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7685 1
|Технопром Инновационная корпорация 45 1
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 81 1
|Telegram Group 2194 1
|Ерохин Сергей 25 1
|Юдинцева Татьяна 1 1
|Крылов Павел 23 1
|Парабучев Алексей 12 1
|Лемякина Анна 11 1
|Власов Максим 21 1
|Козлова Дарья 34 1
|Денисов Степан 2 1
|Кравцов Леонид 1 1
|Котцов Матвей 1 1
|Козлов Денис 9 1
|Анохова Елена 3 1
|Иванников Александр 22 1
|Карпов Иван 78 1
|Городничев Михаил 5 1
|Мажуга Александр 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
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