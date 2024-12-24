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Козлова Дарья



24.12.2024 Более 25 тыс. ИТ-специалистов подготовил «Яндекс» в 2024 году 1
13.11.2024 «Яндекс» запускает линейку ИИ-помощников для школьников, студентов и преподавателей 1
13.11.2024 «Яндекс» запускает ИИ-помощника для школьников, студентов и преподавателей 1
02.10.2024 Преподавателей российских университетов научат ИИ-грамотности 1
17.09.2024 Исследование «Яндекса»: программы от ИТ-компаний вошли в топ-3 критериев выбора ИТ-образования у абитуриентов 1
09.09.2024 «Яндекс» и НИУ ВШЭ проведут международную олимпиаду по ИИ для студентов 1
09.09.2024 Ученики курса «Яндекса» по олимпиадному программированию получили золотые медали на 36-й Международной олимпиаде по информатике 1
07.08.2024 Студенты НИУ ВШЭ успешно защитили дипломы, в работе над которыми применили YandexGPT 1
23.07.2024 «Яндекс», НИУ ВШЭ и ИТМО запустили аспирантуру в области искусственного интеллекта и гранты для молодых ученых 1
18.07.2024 Навыки программирования и анализа данных могут повысить зарплату специалистов-гуманитариев в два раза — исследование «Яндекс Образования» 1
01.07.2024 «Яндекс» научит экономистов, маркетологов, педагогов и финансистов работать с нейросетями и Data Science 1
19.06.2024 «Яндекс», Сбербанк и вузы запускают первый в России бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего 1
30.05.2024 СибГМУ изменит подготовку медицинских кибернетиков за счет внедрения модулей от экспертов «Яндекс Образование» 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
02.04.2024 «Яндекс» подготовит на треть больше специалистов по ИИ 2
28.03.2024 Факультет компьютерных наук ВШЭ и «Яндекс» расширят сотрудничество в сфере подготовки специалистов по ИИ 1
14.02.2024 Студенты со всей России пройдут бесплатные интенсивы по компьютерным наукам от «Яндекса» 1
07.02.2024 Сеченовский университет и «Яндекс» будут вместе развивать ИИ для медицины и фармацевтики 1
12.12.2023 Более 3 млн школьников познакомились с облачными технологиями и нейросетями на «Уроке цифры» от «Яндекса» 1
15.11.2023 «Яндекс» за три года подготовит 350 тысяч ИТ-специалистов 1
30.08.2023 «Яндекс» увеличит масштаб подготовки ИТ-специалистов в два раза 1
14.08.2023 «Яндекс лицей» расширяет направления подготовки по ИТ-специальностям 1
14.11.2022 Директором по образованию «Яндекса» станет первый проректор ИТМО Дарья Козлова 1
30.06.2022 В ИТМО будет создана передовая инженерная школа 1
28.02.2022 ИТМО и Napoleon IT запустили проектную магистратуру для подготовки инженеров машинного обучения 1
11.11.2021 Лучшие цифровые решения для комфортной жизни в Москве получат 10 млн рублей 1
05.10.2021 В ИТМО создадут новый российский центр развития сильного искусственного интеллекта 1
02.06.2021 «Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер» 1
14.06.2018 Университет ИТМО и JetBrains открывают совместную магистерскую программу 1

Публикаций - 30, упоминаний - 31

Козлова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Huawei 3933 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
JetBrains 66 1
Google LLC 11775 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 49 1
БАРС Груп 545 1
ИИ-Технологии 104 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 7
Газпром нефть 618 2
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 11 1
Газпром ПАО 1342 1
Татнефть 226 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 21
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 14
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 4
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 120 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 3
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 3
OOP - Object-oriented programming - ООП - Объектно-ориентированное программирование 39 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 398 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 1
Google Android - приложения и разработчики 590 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 1
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Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 1
BaaS - Backend as a service 111 1
Web development - Веб-разработка 265 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 8
Python - высокоуровневый язык программирования 929 7
Яндекс.Практикум 53 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 4
JavaScript - JS - язык программирования 1187 4
Python Django 40 3
Яндекс.Лицей 22 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
Яндекс.Учебник 48 2
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Apple iPhone 6 4862 1
Napoleon IT - AI Talent Hub 12 1
Google Flutter 53 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 36 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 30 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 45 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 28 1
C# - C Sharp - Язык программирования 329 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
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Анисимов Никита 15 2
Крылов Павел 23 1
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Хромов Сергей 23 1
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Котцов Матвей 1 1
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Анохова Елена 2 1
Мишустин Михаил 676 1
Лобанов Иван 5 1
Виноградов Александр 60 1
Ботов Дмитрий 4 1
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Плуготаренко Сергей 79 1
Свистунов Андрей 9 1
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Грекова Дарья 1 1
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Рыбалко Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 10
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 4
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Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
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Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 16
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 16
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 13
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 3
МЭИ - Московский энергетический институт 143 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 46 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 39 3
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 29 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 28 2
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 28 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 48 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
НИУ ВШЭ - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта 9 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 12 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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