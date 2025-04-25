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Карпенко Анастасия
|25.04.2025
|Студенты Новосибирского государственного университета смогут изучать разработку на программах от «Яндекс Образования» 1
Карпенко Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7647 1
|React JS - JavaScript фреймворк 92 1
|Python Django 42 1
|JavaScript - JS - язык программирования 1223 1
|Python - высокоуровневый язык программирования 992 1
|Козлова Дарья 34 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29915 1
|ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2979 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13994 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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