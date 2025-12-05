Разделы

Meta Platforms React React.js ReactJS React JS JavaScript фреймворк

Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


05.12.2025 ГК «Гарда»: обнаружена уязвимость в серверных компонентах React 1
05.12.2025 От 10 до 25 тыс. российских веб-ресурсов могут быть под ударом из-за новой критической уязвимости 1
01.12.2025 «Ашан» разработал и внедрил собственное ИТ-решение для оптимизации логистических процессов 1
24.11.2025 VK и ZeBrains: пользователи сделали 40 000 примерок в виртуальной примерочной — бренды получили 9 млн охватов 1
10.11.2025 Студенты ИТМО создали ИИ-тренажер для развития мягких навыков сотрудников X5 Tech 1
10.11.2025 «Диасофт» избавил программистов от технического болота: разработка ускорилась втрое 1
01.11.2025 ITFB Group и Фонд «Игра» создали цифровой COPM-трекер для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями 1
22.10.2025 Топ-10 высокооплачиваемых ИТ-вакансий: сколько работодатели готовы платить специалистам сферы в 2025 году 3
22.10.2025 «Деснол» запустил бесплатного ИИ-ассистента «Платона» 1
08.10.2025 Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России 1
11.09.2025 «Группа Лента» и GlowByte внедрили оптимизатор на базе решения CM Ocean Optimum вендора Data Sapience 1
11.09.2025 В России острый дефицит опытных программистов, кругом одни джуны. Работодатели зверствуют и требуют навыков, которых у них нет 1
11.09.2025 Соискатели-программисты не успевают за требованиями, которые предъявляют к ним работодатели 1
18.08.2025 Конкуренция в ИТ-сфере резко выросла: как менялась востребованность айтишников с 2024 по 2025 год 1
15.08.2025 В МФТИ разработали цифровой комплекс для автоматизации производства 1
22.07.2025 «Пигмент» внедряет цифровую образовательную платформу «Релэкс» 1
01.07.2025 ITFB Group усиливает цифровую инфраструктуру T2: развитие ключевых CRM-подсистем 1
02.06.2025 Рабочие пространства и обновленный интерфейс — масштабный релиз платформы Citeck от SL Soft 1
19.05.2025 Умное производство: изучаем потенциал супераппа для компаний реального сектора 1
13.05.2025 Кирилл Антонов, «Липтсофт»: У некоторых банков до сих пор работают системы десятилетней давности 1
29.04.2025 Студенты Ростовской области смогут изучать разработку на программах «Яндекс Образования» 1
25.04.2025 Студенты Новосибирского государственного университета смогут изучать разработку на программах от «Яндекс Образования» 1
21.04.2025 Дизайн-платформа билайна Yellowbe вошла в реестр отечественного ПО 1
20.02.2025 Факультет компьютерных наук и Школа дизайна НИУ ВШЭ запускают совместную программу 1
20.02.2025 Пользователям стала доступна облачная среда для разработки GigaIDE Cloud с ИИ-ассистентом 1
13.02.2025 «Хоулмонт» представила новый продукт — платформу для процессной разработки OpenBPM 1
06.02.2025 Российских программистов прекращают нанимать на бессрочный договор. Теперь их просто арендуют на полгода-год или даже меньше 1
24.12.2024 Высшая школа экономики запускает онлайн-курсы по разработке 2
03.12.2024 Вышел релиз Roc Integration 2.0 с разграничением ролей и обновлениями в компонентах мониторинга 1
20.11.2024 В Московском Политехе студенты создали умный алгоритм для прогнозирования пешеходного трафика 1
21.10.2024 «ИТ Парк Рус» в Севастополе и компания SimpleOne завершили совместный обучающий курс 1
29.08.2024 Дмитрий Сухарев, Deel: Технологический прогресс невозможен без open-source технологий 1
12.08.2024 В России запустили новую платформу для поиска работы и подбора персонала GdeRabota.ru 1
30.07.2024 Перспективные технологии программирования: на что обратить внимание 1
30.07.2024 Самые перспективные языки программирования на сегодня и ближайшее будущее 1
25.07.2024 Сервис на основе большой языковой модели в четыре раза ускорил проверку научных работ студентов ИТМО 1
04.07.2024 В SkillStaff рассказали, какие вузы окончили айтишники 1
14.05.2024 Российские PHP-программисты резко обеднели. Рост зарплат и близко не перекрыл инфляцию, а требований солидно прибавилось 1
13.05.2024 В российском бизнесе катастрофическая напряженка с ИТ-специалистами. На работу берут даже джунов 1

Публикаций - 112, упоминаний - 121

Meta Platforms и организации, системы, технологии, персоны:

8982 21
Microsoft Corporation 25236 10
Google LLC 12255 9
GitHub 963 9
Oracle Corporation 6867 6
Nginx - Энджайникс 186 6
Meta Platforms - Facebook 4531 5
IBM - International Business Machines Corp 9551 5
1С-Битрикс - Bitrix 620 5
Camunda - Camunda Services GmbH 35 4
Adobe Figma 60 4
Yandex - Яндекс 8433 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 4
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 107 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 3
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 21 3
Mindbox - Майндбокс 25 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 77 3
МегаФон 9892 3
Amazon Inc - Amazon.com 3132 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 3
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 48 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 3
Apple Inc 12628 3
SAP SE 5425 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 3
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 129 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 3
Softline - Софтлайн 3261 3
JetBrains 75 2
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 2
Siemens AG - Siemens Group 2628 2
GreenData - Гриндата 48 2
Softline - Develonica - Девелоника 153 2
Inguru - Фингуру 2 2
БАРС Груп 559 2
X Corp - Twitter 2907 2
Huawei 4221 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 429 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 8
Superjob - Суперджоб 704 6
ГПБ - Газпромбанк 1174 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 4
Сбер - СберАвто 36 3
ВТБ - Почта Банк 503 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 3
Альфа-Банк 1868 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 3
РЖД - Российские железные дороги 2001 3
НСПК - Национальная система платежных карт 899 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8171 3
Верный - торговая сеть 310 2
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 16 2
Клаустрофобия - Международная сеть интерактивных развлечений 5 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 2
Microsoft - LinkedIn 684 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
Visa International 1972 2
American Express - Amex 335 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 2
Альфа-Капитал УК 138 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 2
JCB International 145 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
Русагро Группа Компаний 339 2
Совкомбанк ПАО 285 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 2
X5 Group - Перекрёсток 605 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5229 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 3
ФМБА России - Росздрав - Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию России 52 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2078 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6271 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 64 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 236 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3428 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 3
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73167 46
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26082 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57342 38
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18133 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 30
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31959 24
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 22
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 22
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4667 21
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12375 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23033 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 18
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 185 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23159 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 16
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 15
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 762 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 14
DevOps - Development и Operations 1066 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31734 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7608 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 13
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 12
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 11
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1481 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 10
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1141 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 9
BaaS - Backend as a service 141 9
JavaScript - JS - язык программирования 1329 39
Oracle Java - язык программирования 3328 33
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 27
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 23
Google Android 14679 21
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 16
Apple iOS 8242 15
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 368 15
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 67 14
Microsoft TypeScript - язык программирования 78 13
Linux OS 10895 13
C/C++ - Язык программирования 839 11
Python Django - web framework 49 10
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 136 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 10
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 203 9
JetBrains - Kotlin - язык программирования 113 9
Microsoft Windows 16326 9
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 8
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 209 8
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 74 7
Meta - Facebook - React Native 18 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 614 7
Docker - Платформа распределённых приложений 435 7
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 138 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 6
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 6
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 64 6
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 130 6
Google Go - Golang - Язык программирования 93 5
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 176 5
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 39 4
JQuery 42 4
FreePik 1432 4
Microsoft Office 3952 4
Mozilla Firefox - браузер 1918 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 4
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 131 4
Новые облачные технологии - МойОфис 891 4
Козлов Сергей 42 2
Савчук Анатолий 7 2
Козлова Дарья 36 2
Смирнов Роман 15 2
Савельев Игорь 7 2
Чудинов Дмитрий 69 2
Шадаев Максут 1146 2
Никитин Сергей 94 1
Белевцев Андрей 89 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 1
Бухтияров Андрей 18 1
Кузнецова Ирина 30 1
Новикова Елена 104 1
Кирьянова Александра 155 1
Данилов Александр 20 1
Азаров Александр 1 1
Бочкин Александр 48 1
Казарцев Алексей 27 1
Чернышов Андрей 15 1
Северюхин Андрей 6 1
Бобров Михаил 7 1
Ульянов Николай 162 1
Мироненков Антон 16 1
Макаров Дмитрий 19 1
Федоров Дмитрий 25 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Алтухов Дмитрий 46 1
Прексин Олег 2 1
Панченко Юрий 6 1
Щеглов Петр 74 1
Меднов Сергей 124 1
Карулин Сергей 1 1
Климов Иван 27 1
Воронин Павел 179 1
Зайцев Павел 46 1
Зайчиков Илья 20 1
Поляков Евгений 14 1
Флоринский Алексей 8 1
Горьков Алексей 1 1
Варламова Светлана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156825 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45702 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18565 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53456 13
Россия - УФО - Екатеринбург 4269 10
Европа 24634 8
Россия - СФО - Новосибирск 4649 7
Германия - Федеративная Республика 12936 6
Франция - Французская Республика 7975 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 6
Украина 7793 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 5
Россия - УФО - Свердловская область 1735 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4091 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 4
Беларусь - Белоруссия 6023 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3254 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 3
Африка - Африканский регион 3570 3
Ближний Восток 3030 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3195 3
Россия - СФО - Омская область 731 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 2
Америка - Американский регион 2188 2
Америка Латинская 1880 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15114 41
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31899 34
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51282 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55016 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 21
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6362 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 9
Английский язык 6876 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20384 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6236 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7270 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17402 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3701 5
Аудит - аудиторский услуги 3110 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10741 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6668 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4410 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9671 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 4
Образование в России 2559 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 2
CNET Networks - CNET News 1643 1
Ars Technica 435 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
ZDnet 662 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 5
CNews Рынок ИТ-услуг 170 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 2
CNews Инновация года - награда 133 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 118 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 6 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 39 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 54 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 9 1
МГУ - Механико-математический факультет 18 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 191 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1086 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 17
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 3
День молодёжи - 27 июня 998 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews AWARDS - награда 549 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406039, в очереди разбора - 733467.
Создано именных указателей - 186756.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

