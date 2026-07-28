Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия СЗФО Калининградская область
Денис Салий, Руководитель Представительства , Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации в Москве "Реальный опыт реализации проектов по импортозамещению на территории Калининградской области" - 31 марта 2022 года конференция CNews "Импортозамещение 2022"
СОБЫТИЯ
|28.07.2026
|
МТС накрыла сетью LTE еще восемь малых населенных пунктов в Калининградской области
Компания МТС запустила сеть LTE в восьми малых населенных пунктах Калининградской области, обеспечив для более чем 4 тыс. местных жителей доступ к высокоскорос
|16.07.2026
|
Количество спам-звонков в Калининградской области сократилось на треть
МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала нежелательные звонки жителям Калининградской области. Количество спам-звонков в первом полугодии 2026 г. сократилось на 33
|11.06.2026
|
Отечественные базовые станции вышли в эфир еще в шести районах Калининградской области
МТС ввела в эксплуатацию отечественные базовые станции «Иртея» еще в шести районах Калининградской области. Новое оборудование позволило расширить территорию покрытие LTE, увел
|09.06.2026
|
Агродроны начали обрабатывать сельхозугодья Калининградской области
В Калининградской области стартовал пилотный проект по обработке сельскохозяйственных полей с и
|22.05.2026
|
«Базальт СПО» вместе с Минцифры Калининградской области и «ДТ-Тех» создадут доменную инфраструктуру госучреждений региона
«Базальт СПО», Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области и компания «ДТ-Тех» заключили соглашение о сотрудничестве. Цель — объ
|21.05.2026
|
МТС в Калининградской области установит еще 25 отечественных базовых станций «Иртея» к 2027 году
МТС сообщила о намерении установить к началу 2027 г. на своей сети мобильной связи в Калининградской области ещё 25 отечественных базовых станций производства компании «Иртея». Р
|15.05.2026
|
В курортных городах Калининградской области улучшили покрытие LTE
Компания МТС улучшила мобильную связь в курортных локациях Калининградской области. Благодаря установке нового и обновлению существующего телеком-оборуд
|26.03.2026
|
МТС: каждый третий смартфон в Калининградской области поддерживает 5G
ованность 5G-смартфонов в России. По данным аналитиков, сегодня 38% от всех смартфонов в сети МТС в Калининградской области обладают функционалом 5G. По мере обновления парка устройств доля так
|20.03.2026
|
МТС обеспечила безопасной цифровой инфраструктурой школы Калининградской области
МТС совместно с Министерством цифровых технологий и связи Калининградской области реализовала проект по созданию ИТ-инфраструктуры в школах региона. Ра
|12.03.2026
|
Калининградская область заняла третье место по числу DDoS-атак на Северо-Западе
Компания RED Security, входящая в группу МТС, представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. Калининградская область заняла третье место среди самых атакуемых регионов на Северо-Западе. Об этом CNews сообщили представители МТС. За год сервис RED Security Anti-DDoS в России отразил боле
|06.03.2026
|
МТС запустила отечественные базовые станции «Иртея» в Калининградской области
МТС объявила о введении в эксплуатацию отечественных базовых станций «Иртея» в Калининградской области. Новое оборудование появилось в Янтарном, где находится самый чистый
|05.03.2026
|
Из-за аварии космического аппарата жители Крыма и Калининградской области лишились спутникового ТВ
а». Это пакет каналов, вещающих через спутник «Экспресс-АТ1». Первоначально он был доступен жителям Калининградской области, затем его расширили на ряд регионов Центрального и Северо-Западного
|26.02.2026
|
С видами на Юго-Восточную Азию: российский ИT-разработчик Voxys выходит на рынок Индонезии
ой отраслевой ассоциации APTIKNAS. Реверсивная бизнес-миссия состоялась при поддержке правительства Калининградской области и Калининградского экспортного центра. Цель встречи – обсуждение перс
|06.02.2026
|
МТС: Калининградская область стала лидером Северо-Запада по динамике инвестиций в видеоаналитику
цессов, а также создавая прочный цифровой фундамент для развития региона», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.
|05.02.2026
|
Бесплатные точки Wi-Fi появились в салонах связи в Калининградской области
МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Калининградской области. На сегодняшний день Wi-Fi-зоны уже работают в Калининграде и Советске. Об этом CNews сообщили представители МТС. Абоненты всех операторов связи могут подключиться к сет
|29.01.2026
|
Vocamate AI присоединился к платформе для партнеров Max: первым проектом стала интеграция в МФЦ Калининградской области
ству клиенты Prof IT могут бесшовно встраивать бизнес-коммуникации в национальный мессенджер. Об этом CNews сообщили представители Prof IT. Первым этапом сотрудничества стал запуск бота в Max для МФЦ Калининградской области. Учитывая стремительный рост аудитории платформы и превращение ее в экосистему для решения всех повседневных задач, МФЦ Калининградской области стремился расширит
|29.12.2025
|
Спрос на облачные сервисы в Калининградской области за год вырос в три раза
МТС на основе данных MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, потребление облаков в Калининградской области за год выросло в три раза. Более всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чаще всего компании в Калининградской
|15.12.2025
|
В Калининградской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти в два раза
МТС сообщает, что количество М2М-устройств в сетях МТС в Калининградской области за год выросло почти в два раза. Регион входит в двадцатку наиболее активных по темпам прироста таких устройств регионов в стране. Об этом CNews сообщили представители М
|17.10.2025
|
Медорганизации Калининградской области перешли на российские цифровые решения «Ред Софт»
Система здравоохранения Калининградской области проводит импортозамещение в сфере информационных технологий. Переход
|26.09.2025
|
В трех административных центрах Калининградской области прокачали связь
станций 3G в стандарт LTE, что позволило увеличить скорость передачи данных в трех районных центрах Калининградской области в среднем на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Техническ
|06.06.2025
|
«МегаФон» ускорил мобильный интернет в самом густонаселенном районе Калининградской области
сохранить стабильность голосовой связи. «Гурьевский муниципальный округ самый густонаселенный район Калининградской области. Местные жители активно пользуются мобильным интернетом: в первом ква
|03.06.2025
|
«Билайн» подключил к интернету 127 фельдшерско-акушерских пунктов в Калининградской области
В сельских населенных пунктах Калининградской области завершено подключение 127 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) к ин
|03.06.2025
|
Билайн подключил к интернету 127 фельдшерско-акушерских пунктов в Калининградской области
В сельских населенных пунктах Калининградской области завершено подключение 127 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) к ин
|15.05.2025
|
«МегаФон» построил и модернизировал инфраструктуру в населенных пунктах, расположенных на северном побережье Калининградского залива
Жители и гости Светловского городского округа Калининградской области получили доступ к обновленной сети и скоростному мобильному интернету
|13.05.2025
|
В Калининграде открылась школа искусственного интеллекта Voxys
ый проект группы компаний Voxys, реализуемый при поддержке Министерства цифровых технологий и связи Калининградской области и Центра поддержки предпринимательства Калининградской области
|01.04.2025
|
Система «Электронный бюджет» Калининградской области перешла на СУБД «Сокол»
Государственная информационная система Калининградской области «Электронный бюджет», разработанная для повышения эффективности управ
|13.03.2025
|
Ученые ИИМК РАН создали базу данных археологических материалов каменного века Калининградской области
НФ, создали единую базу археологических памятников и случайных находок каменного века на территории Калининградской области. Она включает в себя более 400 археологических памятников и случайных
|12.03.2025
|
«Инносети» и Кластер информационных технологий Калининградской области завершили первую стажировку
28 февраля 2025 г. были подведены итоги первой стажировки Кластера информационных технологий Калининградской области, которая проходила в компании «Инносети» (разработчик платформы Zunam
|30.01.2025
|
МТС: образовательные учреждения Калининграда стали чаще проводить вебинары
МТС проанализировала активность пользователей платформы для коммуникаций «МТС Линк» в Калининградской области и выяснила, что активнее всего сервисы для онлайн-конференций в 2024
|23.01.2025
|
«МегаФон» усилил сигнал на побережье Калининградской области
Более 10 тыс. жителей Зеленоградского района Калининградской области получили доступ к стабильному мобильному сигналу и интернету на макси
|15.01.2025
|
OptiTeam и VSIB ускорили работу Центра занятости Калининградской области с помощью аналитической платформы на базе Optimacros
Consulting и VSIB оптимизировали процесс обработки вакансий и резюме в «Центре занятости населения Калининградской области» (ЦЗН КО). Благодаря аналитической платформе на базе Optimacros сотру
|20.11.2024
|
Калининградская область повысит эффективность управления общественным транспортом и безопасность перевозок пассажиров с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС»
ранспортном комплексом. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райке
|15.11.2024
|
Аналитика «МТС Travel»: россияне спешат бронировать Новый год в Краснодарском крае, на КМВ и в Калининградской области
артаменты и другие объекты размещения на курортах Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод и Калининградской области – за 4-5 месяцев. Туристическое жилье для поездок по России на нового
|05.11.2024
|
В Калининградской области планируют запустить пилотный проект полностью электрического каршеринга
ссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, намерен содействовать развитию электромобильности в Калининградской области и планирует реализовать пилотный проект по запуску каршеринга электро
|16.10.2024
|
Т2 улучшил связь для 16 тыс. жителей жилых массивов Калининградской области
T2, российский оператор мобильной связи, улучшил качество услуг в новостройках и спальных районах Калининградской области до стандарта 4G/LTE. Высокосортной мобильный интернет и голосовая свя
|25.07.2024
|
МТС присоединила к сети 15 малых населённых пунктов в Калининградской области
МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 15 населённых пунктов Калининградской области. Работы проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового
|26.06.2024
|
МТС: пермяки стали чаще путешествовать в Калининградскую область
ей ресторанной отрасли, фудблогеров и гастроэнтузиастов, которые принимали участие в его создании. «Калининградская область становится все более популярным направлением для путешествий у пермяк
|14.06.2024
|
Сбербанк и правительство Калининградской области планируют совместно развивать проекты на основе ИИ
седателя Северо-Западного банка Дмитрия Суховерхова и временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Руководители обсудили также сотрудничество по
|06.06.2024
|
Инфраструктурный оператор «Новые башни» планирует инвестировать более 500 млн руб. в развитие телеком-инфраструктуры Калининградской области
группы компаний «Новые башни» Евгением Чермашенцевым и временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Евгений Чермашенцев, председатель совета дире
|06.05.2024
|
В Калининградской области антиспам решения МТС заблокировали более 16 млн нежелательных звонков за год
Цифровая экосистема МТС проанализировала звонки от спамеров и мошенников, поступившие жителям Калининградской области за год. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использу
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Хлевтова Анна 42 42
|Путин Владимир 3454 39
|Орловский Виктор 408 30
|Чамара Денис 59 21
|Бойко Елена 152 21
|Солодовников Денис 108 21
|Калина Роман 62 21
|Бутенко Юрий 65 21
|Евстигнеев Сергей 21 21
|Цариковский Федор 32 20
|Герасимюк Максим 20 20
|Власов Сергей 101 20
|Стрельцов Андрей 62 20
|Крюков Сергей 33 20
|Звягина Наталья 64 20
|Раков Ярослав 51 19
|Чернякова Елена 30 19
|Приданкин Андрей 30 19
|Песчанских Георгий 39 19
|Ляшенко Сергей 29 19
|Лихобабин Сергей 23 19
|Левин Леонид 134 19
|Шадаев Максут 1210 19
|Фомичев Олег 139 16
|Селиванов Дмитрий 52 16
|Алиханов Антон 41 16
|Иванов Алексей 163 15
|Козырев Алексей 328 15
|Уваров Сергей 48 15
|Ковнир Евгений 75 15
|Матвеева Татьяна 110 14
|Лопаткин Герман 104 14
|Боярков Федор 26 14
|Попов Сергей 166 13
|Козлов Александр 71 13
|Ермолаев Артем 379 13
|Шайхутдинов Роман 116 13
|Петрушин Андрей 110 12
|Соколов Алексей 137 12
|Носков Константин 241 12
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.