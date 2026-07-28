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Россия СЗФО Калининградская область

Россия - СЗФО - Калининградская область
 

Денис Салий, Руководитель Представительства , Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации в Москве "Реальный опыт реализации проектов по импортозамещению на территории Калининградской области" - 31 марта 2022 года конференция CNews  "Импортозамещение 2022"

СОБЫТИЯ


28.07.2026 МТС накрыла сетью LTE еще восемь малых населенных пунктов в Калининградской области

Компания МТС запустила сеть LTE в восьми малых населенных пунктах Калининградской области, обеспечив для более чем 4 тыс. местных жителей доступ к высокоскорос
16.07.2026 Количество спам-звонков в Калининградской области сократилось на треть

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала нежелательные звонки жителям Калининградской области. Количество спам-звонков в первом полугодии 2026 г. сократилось на 33
11.06.2026 Отечественные базовые станции вышли в эфир еще в шести районах Калининградской области

МТС ввела в эксплуатацию отечественные базовые станции «Иртея» еще в шести районах Калининградской области. Новое оборудование позволило расширить территорию покрытие LTE, увел
09.06.2026 Агродроны начали обрабатывать сельхозугодья Калининградской области

В Калининградской области стартовал пилотный проект по обработке сельскохозяйственных полей с и
22.05.2026 «Базальт СПО» вместе с Минцифры Калининградской области и «ДТ-Тех» создадут доменную инфраструктуру госучреждений региона

«Базальт СПО», Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области и компания «ДТ-Тех» заключили соглашение о сотрудничестве. Цель — объ
21.05.2026 МТС в Калининградской области установит еще 25 отечественных базовых станций «Иртея» к 2027 году

МТС сообщила о намерении установить к началу 2027 г. на своей сети мобильной связи в Калининградской области ещё 25 отечественных базовых станций производства компании «Иртея». Р
15.05.2026 В курортных городах Калининградской области улучшили покрытие LTE

Компания МТС улучшила мобильную связь в курортных локациях Калининградской области. Благодаря установке нового и обновлению существующего телеком-оборуд
26.03.2026 МТС: каждый третий смартфон в Калининградской области поддерживает 5G

ованность 5G-смартфонов в России. По данным аналитиков, сегодня 38% от всех смартфонов в сети МТС в Калининградской области обладают функционалом 5G. По мере обновления парка устройств доля так
20.03.2026 МТС обеспечила безопасной цифровой инфраструктурой школы Калининградской области

МТС совместно с Министерством цифровых технологий и связи Калининградской области реализовала проект по созданию ИТ-инфраструктуры в школах региона. Ра
12.03.2026 Калининградская область заняла третье место по числу DDoS-атак на Северо-Западе

Компания RED Security, входящая в группу МТС, представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. Калининградская область заняла третье место среди самых атакуемых регионов на Северо-Западе. Об этом CNews сообщили представители МТС. За год сервис RED Security Anti-DDoS в России отразил боле
06.03.2026 МТС запустила отечественные базовые станции «Иртея» в Калининградской области

МТС объявила о введении в эксплуатацию отечественных базовых станций «Иртея» в Калининградской области. Новое оборудование появилось в Янтарном, где находится самый чистый

05.03.2026 Из-за аварии космического аппарата жители Крыма и Калининградской области лишились спутникового ТВ

а». Это пакет каналов, вещающих через спутник «Экспресс-АТ1». Первоначально он был доступен жителям Калининградской области, затем его расширили на ряд регионов Центрального и Северо-Западного

26.02.2026 С видами на Юго-Восточную Азию: российский ИT-разработчик Voxys выходит на рынок Индонезии

ой отраслевой ассоциации APTIKNAS. Реверсивная бизнес-миссия состоялась при поддержке правительства Калининградской области и Калининградского экспортного центра. Цель встречи – обсуждение перс
06.02.2026 МТС: Калининградская область стала лидером Северо-Запада по динамике инвестиций в видеоаналитику

цессов, а также создавая прочный цифровой фундамент для развития региона», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.
05.02.2026 Бесплатные точки Wi-Fi появились в салонах связи в Калининградской области

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Калининградской области. На сегодняшний день Wi-Fi-зоны уже работают в Калининграде и Советске. Об этом CNews сообщили представители МТС. Абоненты всех операторов связи могут подключиться к сет
29.01.2026 Vocamate AI присоединился к платформе для партнеров Max: первым проектом стала интеграция в МФЦ Калининградской области

ству клиенты Prof IT могут бесшовно встраивать бизнес-коммуникации в национальный мессенджер. Об этом CNews сообщили представители Prof IT. Первым этапом сотрудничества стал запуск бота в Max для МФЦ Калининградской области. Учитывая стремительный рост аудитории платформы и превращение ее в экосистему для решения всех повседневных задач, МФЦ Калининградской области стремился расширит
29.12.2025 Спрос на облачные сервисы в Калининградской области за год вырос в три раза

МТС на основе данных MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, потребление облаков в Калининградской области за год выросло в три раза. Более всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чаще всего компании в Калининградской
15.12.2025 В Калининградской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти в два раза

МТС сообщает, что количество М2М-устройств в сетях МТС в Калининградской области за год выросло почти в два раза. Регион входит в двадцатку наиболее активных по темпам прироста таких устройств регионов в стране. Об этом CNews сообщили представители М
17.10.2025 Медорганизации Калининградской области перешли на российские цифровые решения «Ред Софт»

Система здравоохранения Калининградской области проводит импортозамещение в сфере информационных технологий. Переход

26.09.2025 В трех административных центрах Калининградской области прокачали связь

станций 3G в стандарт LTE, что позволило увеличить скорость передачи данных в трех районных центрах Калининградской области в среднем на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Техническ
06.06.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в самом густонаселенном районе Калининградской области

сохранить стабильность голосовой связи. «Гурьевский муниципальный округ самый густонаселенный район Калининградской области. Местные жители активно пользуются мобильным интернетом: в первом ква
03.06.2025 «Билайн» подключил к интернету 127 фельдшерско-акушерских пунктов в Калининградской области

В сельских населенных пунктах Калининградской области завершено подключение 127 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) к ин
03.06.2025 Билайн подключил к интернету 127 фельдшерско-акушерских пунктов в Калининградской области

В сельских населенных пунктах Калининградской области завершено подключение 127 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) к ин
15.05.2025 «МегаФон» построил и модернизировал инфраструктуру в населенных пунктах, расположенных на северном побережье Калининградского залива

Жители и гости Светловского городского округа Калининградской области получили доступ к обновленной сети и скоростному мобильному интернету
13.05.2025 В Калининграде открылась школа искусственного интеллекта Voxys

ый проект группы компаний Voxys, реализуемый при поддержке Министерства цифровых технологий и связи Калининградской области и Центра поддержки предпринимательства Калининградской области
01.04.2025 Система «Электронный бюджет» Калининградской области перешла на СУБД «Сокол»

Государственная информационная система Калининградской области «Электронный бюджет», разработанная для повышения эффективности управ
13.03.2025 Ученые ИИМК РАН создали базу данных археологических материалов каменного века Калининградской области

НФ, создали единую базу археологических памятников и случайных находок каменного века на территории Калининградской области. Она включает в себя более 400 археологических памятников и случайных
12.03.2025 «Инносети» и Кластер информационных технологий Калининградской области завершили первую стажировку

28 февраля 2025 г. были подведены итоги первой стажировки Кластера информационных технологий Калининградской области, которая проходила в компании «Инносети» (разработчик платформы Zunam
30.01.2025 МТС: образовательные учреждения Калининграда стали чаще проводить вебинары

МТС проанализировала активность пользователей платформы для коммуникаций «МТС Линк» в Калининградской области и выяснила, что активнее всего сервисы для онлайн-конференций в 2024

23.01.2025 «МегаФон» усилил сигнал на побережье Калининградской области

Более 10 тыс. жителей Зеленоградского района Калининградской области получили доступ к стабильному мобильному сигналу и интернету на макси
15.01.2025 OptiTeam и VSIB ускорили работу Центра занятости Калининградской области с помощью аналитической платформы на базе Optimacros

Consulting и VSIB оптимизировали процесс обработки вакансий и резюме в «Центре занятости населения Калининградской области» (ЦЗН КО). Благодаря аналитической платформе на базе Optimacros сотру
20.11.2024 Калининградская область повысит эффективность управления общественным транспортом и безопасность перевозок пассажиров с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС»

ранспортном комплексом. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райке
15.11.2024 Аналитика «МТС Travel»: россияне спешат бронировать Новый год в Краснодарском крае, на КМВ и в Калининградской области

артаменты и другие объекты размещения на курортах Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод и Калининградской области – за 4-5 месяцев. Туристическое жилье для поездок по России на нового
05.11.2024 В Калининградской области планируют запустить пилотный проект полностью электрического каршеринга

ссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, намерен содействовать развитию электромобильности в Калининградской области и планирует реализовать пилотный проект по запуску каршеринга электро
16.10.2024 Т2 улучшил связь для 16 тыс. жителей жилых массивов Калининградской области

T2, российский оператор мобильной связи, улучшил качество услуг в новостройках и спальных районах Калининградской области до стандарта 4G/LTE. Высокосортной мобильный интернет и голосовая свя
25.07.2024 МТС присоединила к сети 15 малых населённых пунктов в Калининградской области

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 15 населённых пунктов Калининградской области. Работы проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового
26.06.2024 МТС: пермяки стали чаще путешествовать в Калининградскую область

ей ресторанной отрасли, фудблогеров и гастроэнтузиастов, которые принимали участие в его создании. «Калининградская область становится все более популярным направлением для путешествий у пермяк
14.06.2024 Сбербанк и правительство Калининградской области планируют совместно развивать проекты на основе ИИ

седателя Северо-Западного банка Дмитрия Суховерхова и временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Руководители обсудили также сотрудничество по

06.06.2024 Инфраструктурный оператор «Новые башни» планирует инвестировать более 500 млн руб. в развитие телеком-инфраструктуры Калининградской области

группы компаний «Новые башни» Евгением Чермашенцевым и временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Евгений Чермашенцев, председатель совета дире
06.05.2024 В Калининградской области антиспам решения МТС заблокировали более 16 млн нежелательных звонков за год

Цифровая экосистема МТС проанализировала звонки от спамеров и мошенников, поступившие жителям Калининградской области за год. С помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник», использу

Публикаций - 1471, упоминаний - 2091

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 157
Ростелеком 10948 115
МегаФон 10742 109
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 85
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 72
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 71
GS Group - Технополис GS Гусев 74 63
Yandex - Яндекс 9216 58
Samsung Electronics 11064 47
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 44
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 43
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 74 37
Apple Inc 13154 37
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 29
Huawei 4676 29
Xiaomi - Сяоми 2231 27
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 66 26
9594 25
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 25
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 24
Microsoft Corporation 25775 24
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 20
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 19
Intel Corporation 12811 18
Telegram Group 2940 18
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 16
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 16
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 16
БАРС Груп 579 16
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 15
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 14
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
Google LLC 12688 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 13
LG Electronics 3735 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 13
Oracle Corporation 7074 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 93
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 78
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 27
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 23
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 22
МТС Трэвел - MTS Travel 292 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 21
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 20
Почта России ПАО 2370 20
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 15
Газпром ПАО 1493 14
Россети Ленэнерго 1699 13
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 13
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 12
Россети Янтарь - Янтарьэнерго - Янтарьэнергосбыт - Калининградская генерирующая компания - Светловская ГРЭС 20 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 12
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 11
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 11
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 10
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 10
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 10
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 9
Broomfield International 13 9
Консорциум.Первый ЗПИФ 30 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 9
РЖД КЖД - Калининградская железная дорога 10 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
НСПК - Национальная система платежных карт 948 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
ЦИАН - CIAN 192 7
Bluemont International 8 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
РВК - Российская венчурная компания 571 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 162
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 120
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 81
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 80
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 76
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 69
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 54
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 49
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 48
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 40
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 39
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 39
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 37
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 37
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 35
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 35
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 35
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 33
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 33
Федеральное казначейство России 1949 31
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 30
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Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 26
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 25
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 24
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 23
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 22
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 22
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 21
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 21
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 20
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 20
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 20
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 69
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 19
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 6
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 3
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 10 3
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 2
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 2
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 2
ГосИнформСистемы 160 2
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 280
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 202
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 189
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 181
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 164
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 157
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 118
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 114
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 107
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 102
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 99
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 99
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 94
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 92
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 91
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 89
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 87
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 80
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 79
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 72
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 70
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 69
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 69
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 66
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 62
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 62
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 62
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 60
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 59
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 59
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 57
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 57
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 56
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 55
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 52
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 50
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 48
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 90
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 48
Google Android 15243 34
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 32
Microsoft Windows 2000 8678 29
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 23
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 22
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 19
Linux OS 11533 19
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 16
FreePik 1841 16
Apple iOS 8583 14
Microsoft Windows 16882 14
Apple iPhone 6 4861 13
МегаФон - GSMЛайт 50 13
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 12
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 12
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 12
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 11
Haier Thunderobot 44 10
Avito - Авито Путешествия 60 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
Cognitive Agro Pilot 39 10
ЭОС Дело-web 209 9
МТС Big Data 324 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 9
Apple - App Store 3109 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 9
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 8
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 8
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 8
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 8
Ланит - Treolan Irbis 148 7
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 7
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 7
Хлевтова Анна 42 42
Путин Владимир 3454 39
Орловский Виктор 408 30
Чамара Денис 59 21
Бойко Елена 152 21
Солодовников Денис 108 21
Калина Роман 62 21
Бутенко Юрий 65 21
Евстигнеев Сергей 21 21
Цариковский Федор 32 20
Герасимюк Максим 20 20
Власов Сергей 101 20
Стрельцов Андрей 62 20
Крюков Сергей 33 20
Звягина Наталья 64 20
Раков Ярослав 51 19
Чернякова Елена 30 19
Приданкин Андрей 30 19
Песчанских Георгий 39 19
Ляшенко Сергей 29 19
Лихобабин Сергей 23 19
Левин Леонид 134 19
Шадаев Максут 1210 19
Фомичев Олег 139 16
Селиванов Дмитрий 52 16
Алиханов Антон 41 16
Иванов Алексей 163 15
Козырев Алексей 328 15
Уваров Сергей 48 15
Ковнир Евгений 75 15
Матвеева Татьяна 110 14
Лопаткин Герман 104 14
Боярков Федор 26 14
Попов Сергей 166 13
Козлов Александр 71 13
Ермолаев Артем 379 13
Шайхутдинов Роман 116 13
Петрушин Андрей 110 12
Соколов Алексей 137 12
Носков Константин 241 12
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1090
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 471
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 405
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 276
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 244
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 187
Россия - СЗФО - Псковская область 697 187
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 183
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 177
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 175
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 169
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 161
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 160
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 151
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 138
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 128
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 126
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 125
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 114
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 114
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 114
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 106
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 106
Россия - УФО - Челябинская область 1512 105
Россия - УФО - Свердловская область 1951 103
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 102
Россия - УФО - Тюменская область 1365 98
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 96
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 93
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 89
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 86
Россия - ПФО - Самарская область 1577 85
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 84
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 84
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 83
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 83
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 82
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 82
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 81
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 80
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 429
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 197
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 191
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 188
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 169
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 123
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 119
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 111
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 108
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 70
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 68
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 65
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 65
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 64
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 58
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 58
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 58
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 58
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 58
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 56
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 55
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 54
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 54
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 53
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 51
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 51
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 48
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 47
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 45
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 44
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 41
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 40
Энергетика - Energy - Energetically 5855 38
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 37
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 37
Паспорт - Паспортные данные 2848 36
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 36
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 35
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 34
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 66
Ведомости 1466 19
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 19
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 11
CNews RND - R&D.CNews 2274 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
РИА Новости 1033 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
Forbes - Форбс 1002 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
Известия ИД 770 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
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ComNews - Медиа-бизнес 142 2
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Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 2
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Regnum - Регнум 114 2
АиФ - Аргументы и факты 52 2
Росбалт ИА 60 2
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 2
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 2
Wylsacom - Валентин Петухов 13 2
Bloomberg 1627 2
AnandTech 73 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
The Bell - Издание 42 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 77
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
IDC - International Data Corporation 4975 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
Рустелеком ТК 305 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
CNews Mobile - рейтинг 23 3
Автостат 55 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Gartner - Гартнер 3658 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Инновация года - награда 155 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
TrendForce 187 1
Frost & Sullivan 207 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
АИИ - Агентство интернет-исследований 2 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
NPD Group 140 1
Moody's Investors Service 136 1
SmartMarketing 74 1
Wainhouse Research 40 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Deloitte Technology Fast 16 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
Yes Group - Ес Групп 1 1
Fortune Business Insights 32 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
АСИ - Агентство социальной информации 7 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 13
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 9
РАН - Российская академия наук 2122 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 5
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 9 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
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ВГУ - Воронежский государственный университет 61 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 2
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КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 2 2
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