Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Калининградская область
Публикаций - 565, упоминаний - 908
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 22
|Путин Владимир 1840 10
|Безруков Андрей 26 10
|Алиханов Антон 8 8
|Ускова Ольга 128 8
|Никифоров Николай 1126 8
|Козырев Алексей 270 7
|Щеголев Игорь 676 6
|Валяева Елизавета 72 5
|Боярков Федор 7 5
|Цуканов Николай 7 5
|Касперская Наталья 199 4
|Покровский Иван 48 4
|Евраев Михаил 222 4
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Давыдов Александр 36 3
|Романов Андрей 7 3
|Патока Андрей 96 3
|Масленников Евгений 7 3
|Лопаткин Герман 102 3
|Ященко Виталий 3 3
|Алонсо Виктор Вентимилла 11 3
|Слизень Виталий 154 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Дубовсков Андрей 82 3
|Новодворский Алексей 95 3
|Перетёртов Александр 3 3
|Авербах Владимир 121 3
|Осеевский Михаил 227 3
|Мантуров Денис 56 3
|Кочетков Владислав 142 3
|Слободин Михаил 55 2
|Храмцовская Наталья 38 2
|Соколов Олег 51 2
|Артемьев Игорь 68 2
|Жаров Александр 165 2
|Петров Сергей 53 2
|Рейман Леонид 471 2
|Шадаев Максут 384 2
|Массух Илья 192 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786124, в очереди разбора - 689800.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786124, в очереди разбора - 689800.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru