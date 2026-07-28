Россия - СЗФО - Калининградская область

МТС накрыла сетью LTE еще восемь малых населенных пунктов в Калининградской области Компания МТС запустила сеть LTE в восьми малых населенных пунктах Калининградской области, обеспечив для более чем 4 тыс. местных жителей доступ к высокоскорос

Количество спам-звонков в Калининградской области сократилось на треть МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала нежелательные звонки жителям Калининградской области. Количество спам-звонков в первом полугодии 2026 г. сократилось на 33

Отечественные базовые станции вышли в эфир еще в шести районах Калининградской области МТС ввела в эксплуатацию отечественные базовые станции «Иртея» еще в шести районах Калининградской области. Новое оборудование позволило расширить территорию покрытие LTE, увел

Агродроны начали обрабатывать сельхозугодья Калининградской области В Калининградской области стартовал пилотный проект по обработке сельскохозяйственных полей с и

«Базальт СПО» вместе с Минцифры Калининградской области и «ДТ-Тех» создадут доменную инфраструктуру госучреждений региона «Базальт СПО», Министерство цифровых технологий и связи Калининградской области и компания «ДТ-Тех» заключили соглашение о сотрудничестве. Цель — объ

МТС в Калининградской области установит еще 25 отечественных базовых станций «Иртея» к 2027 году МТС сообщила о намерении установить к началу 2027 г. на своей сети мобильной связи в Калининградской области ещё 25 отечественных базовых станций производства компании «Иртея». Р

В курортных городах Калининградской области улучшили покрытие LTE Компания МТС улучшила мобильную связь в курортных локациях Калининградской области. Благодаря установке нового и обновлению существующего телеком-оборуд

МТС: каждый третий смартфон в Калининградской области поддерживает 5G ованность 5G-смартфонов в России. По данным аналитиков, сегодня 38% от всех смартфонов в сети МТС в Калининградской области обладают функционалом 5G. По мере обновления парка устройств доля так

МТС обеспечила безопасной цифровой инфраструктурой школы Калининградской области МТС совместно с Министерством цифровых технологий и связи Калининградской области реализовала проект по созданию ИТ-инфраструктуры в школах региона. Ра

Калининградская область заняла третье место по числу DDoS-атак на Северо-Западе Компания RED Security, входящая в группу МТС, представила результаты исследования DDoS-атак за 2025 г. Калининградская область заняла третье место среди самых атакуемых регионов на Северо-Западе. Об этом CNews сообщили представители МТС. За год сервис RED Security Anti-DDoS в России отразил боле

МТС запустила отечественные базовые станции «Иртея» в Калининградской области МТС объявила о введении в эксплуатацию отечественных базовых станций «Иртея» в Калининградской области. Новое оборудование появилось в Янтарном, где находится самый чистый

Из-за аварии космического аппарата жители Крыма и Калининградской области лишились спутникового ТВ а». Это пакет каналов, вещающих через спутник «Экспресс-АТ1». Первоначально он был доступен жителям Калининградской области, затем его расширили на ряд регионов Центрального и Северо-Западного

С видами на Юго-Восточную Азию: российский ИT-разработчик Voxys выходит на рынок Индонезии ой отраслевой ассоциации APTIKNAS. Реверсивная бизнес-миссия состоялась при поддержке правительства Калининградской области и Калининградского экспортного центра. Цель встречи – обсуждение перс

МТС: Калининградская область стала лидером Северо-Запада по динамике инвестиций в видеоаналитику цессов, а также создавая прочный цифровой фундамент для развития региона», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

Бесплатные точки Wi-Fi появились в салонах связи в Калининградской области МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Калининградской области. На сегодняшний день Wi-Fi-зоны уже работают в Калининграде и Советске. Об этом CNews сообщили представители МТС. Абоненты всех операторов связи могут подключиться к сет

Vocamate AI присоединился к платформе для партнеров Max: первым проектом стала интеграция в МФЦ Калининградской области ству клиенты Prof IT могут бесшовно встраивать бизнес-коммуникации в национальный мессенджер. Об этом CNews сообщили представители Prof IT. Первым этапом сотрудничества стал запуск бота в Max для МФЦ Калининградской области. Учитывая стремительный рост аудитории платформы и превращение ее в экосистему для решения всех повседневных задач, МФЦ Калининградской области стремился расширит

Спрос на облачные сервисы в Калининградской области за год вырос в три раза МТС на основе данных MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в регионах России. По данным компании, потребление облаков в Калининградской области за год выросло в три раза. Более всего увеличился спрос на виртуальную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители МТС. Чаще всего компании в Калининградской

В Калининградской области количество умных устройств для бизнеса в сетях МТС выросло почти в два раза МТС сообщает, что количество М2М-устройств в сетях МТС в Калининградской области за год выросло почти в два раза. Регион входит в двадцатку наиболее активных по темпам прироста таких устройств регионов в стране. Об этом CNews сообщили представители М

Медорганизации Калининградской области перешли на российские цифровые решения «Ред Софт» Система здравоохранения Калининградской области проводит импортозамещение в сфере информационных технологий. Переход

В трех административных центрах Калининградской области прокачали связь станций 3G в стандарт LTE, что позволило увеличить скорость передачи данных в трех районных центрах Калининградской области в среднем на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС. Техническ

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в самом густонаселенном районе Калининградской области сохранить стабильность голосовой связи. «Гурьевский муниципальный округ самый густонаселенный район Калининградской области. Местные жители активно пользуются мобильным интернетом: в первом ква

«Билайн» подключил к интернету 127 фельдшерско-акушерских пунктов в Калининградской области В сельских населенных пунктах Калининградской области завершено подключение 127 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) к ин

Билайн подключил к интернету 127 фельдшерско-акушерских пунктов в Калининградской области В сельских населенных пунктах Калининградской области завершено подключение 127 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) к ин

«МегаФон» построил и модернизировал инфраструктуру в населенных пунктах, расположенных на северном побережье Калининградского залива Жители и гости Светловского городского округа Калининградской области получили доступ к обновленной сети и скоростному мобильному интернету

В Калининграде открылась школа искусственного интеллекта Voxys ый проект группы компаний Voxys, реализуемый при поддержке Министерства цифровых технологий и связи Калининградской области и Центра поддержки предпринимательства Калининградской области

Система «Электронный бюджет» Калининградской области перешла на СУБД «Сокол» Государственная информационная система Калининградской области «Электронный бюджет», разработанная для повышения эффективности управ

Ученые ИИМК РАН создали базу данных археологических материалов каменного века Калининградской области НФ, создали единую базу археологических памятников и случайных находок каменного века на территории Калининградской области. Она включает в себя более 400 археологических памятников и случайных

«Инносети» и Кластер информационных технологий Калининградской области завершили первую стажировку 28 февраля 2025 г. были подведены итоги первой стажировки Кластера информационных технологий Калининградской области, которая проходила в компании «Инносети» (разработчик платформы Zunam

МТС: образовательные учреждения Калининграда стали чаще проводить вебинары МТС проанализировала активность пользователей платформы для коммуникаций «МТС Линк» в Калининградской области и выяснила, что активнее всего сервисы для онлайн-конференций в 2024

«МегаФон» усилил сигнал на побережье Калининградской области Более 10 тыс. жителей Зеленоградского района Калининградской области получили доступ к стабильному мобильному сигналу и интернету на макси

OptiTeam и VSIB ускорили работу Центра занятости Калининградской области с помощью аналитической платформы на базе Optimacros Consulting и VSIB оптимизировали процесс обработки вакансий и резюме в «Центре занятости населения Калининградской области» (ЦЗН КО). Благодаря аналитической платформе на базе Optimacros сотру

Калининградская область повысит эффективность управления общественным транспортом и безопасность перевозок пассажиров с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» ранспортном комплексом. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райке

Аналитика «МТС Travel»: россияне спешат бронировать Новый год в Краснодарском крае, на КМВ и в Калининградской области артаменты и другие объекты размещения на курортах Краснодарского края, Кавказских Минеральных Вод и Калининградской области – за 4-5 месяцев. Туристическое жилье для поездок по России на нового

В Калининградской области планируют запустить пилотный проект полностью электрического каршеринга ссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга, намерен содействовать развитию электромобильности в Калининградской области и планирует реализовать пилотный проект по запуску каршеринга электро

Т2 улучшил связь для 16 тыс. жителей жилых массивов Калининградской области T2, российский оператор мобильной связи, улучшил качество услуг в новостройках и спальных районах Калининградской области до стандарта 4G/LTE. Высокосортной мобильный интернет и голосовая свя

МТС присоединила к сети 15 малых населённых пунктов в Калининградской области МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 15 населённых пунктов Калининградской области. Работы проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового

МТС: пермяки стали чаще путешествовать в Калининградскую область ей ресторанной отрасли, фудблогеров и гастроэнтузиастов, которые принимали участие в его создании. «Калининградская область становится все более популярным направлением для путешествий у пермяк

Сбербанк и правительство Калининградской области планируют совместно развивать проекты на основе ИИ седателя Северо-Западного банка Дмитрия Суховерхова и временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Руководители обсудили также сотрудничество по

Инфраструктурный оператор «Новые башни» планирует инвестировать более 500 млн руб. в развитие телеком-инфраструктуры Калининградской области группы компаний «Новые башни» Евгением Чермашенцевым и временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Евгений Чермашенцев, председатель совета дире