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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
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Россия - СЗФО - Калининградская область


15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro 1
13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 2
04.10.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии 1
28.09.2021 МТС начала подключать абонентов в ростовских салонах Mi Store 1
27.09.2021 Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 5
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 2
17.09.2021 РТКОММ первым разработал мобильное приложение для пользователей спутникового интернета 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
14.09.2021 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 1
02.09.2021 МТС запустила платформу для управления регионом на основе Big Data 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
16.08.2021 В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии 2
06.08.2021 Cognitive Pilot расширяет географию применения ИИ-агропилотов до Дальнего Востока 1
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
08.07.2021 InfoWatch обеспечил защиту данных в МФЦ Калининградской области 3
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 1
11.06.2021 В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы 1
02.06.2021 «Мегафон» стал партнером Калининградской области в развитии инновационных сервисов 4
01.06.2021 В «ВТБ Онлайн» появился сервис доставки SIM-карт «ВТБ Мобайл» 1
20.05.2021 Cognitive Pilot произведет 5 тыс. автопилотов для умной сельхозтехники 1
17.05.2021 «ВТБ мобайл» запустился в Белгороде и Перми 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
22.04.2021 В Калининградской области состоялся первый онлайн-урок на отечественной платформе «Сферум» 6
22.04.2021 В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото 1
21.04.2021 Комбайны «Брянсксельмаша» будут серийно комплектоваться автопилотами Cognitive Pilot на основе ИИ 1
15.04.2021 БФТ провела отбор студентов БФУ им. Канта для стажировки по ИТ-профессиям 1
15.04.2021 «ВТБ мобайл» появился в Челябинске и Кемерове 2
12.04.2021 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
02.04.2021 МТС привлекла 4,5 миллиарда, чтобы подключить к интернету школы, полицию и Росгвардию 1
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум» 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
24.03.2021 «Айди – технологии управления» завершила внедрение СЭД в «Янтарьэнерго» 2
24.03.2021 К туристическому сервису Russpass присоединились все регионы России 1
15.03.2021 «ВТБ мобайл» появится в девяти новых регионах до конца 2021 года 1
18.02.2021 Глава «Ростелекома» рассказал, какие части России останутся без 5G 3

Публикаций - 565, упоминаний - 908

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 59
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 45
GS Group - General Satellite 149 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 34
Технополис GS 39 34
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 24
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 21
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 15
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 14
Барс груп 402 13
Microsoft Corporation 11628 12
Samsung Electronics 5878 10
DEPO Computers - Депо Электроникс 355 10
Ростех - Ростехнологии 2230 10
Cognitive Pilot 35 9
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 9
3934 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 8
K-Systems - К-Системс 53 7
SAP SE 3272 7
Oracle Corporation 3466 7
Nokia Corporation 2546 7
Yandex - Яндекс 4129 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 416 6
Синтерра - Synterra 602 6
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 23 6
Huawei 2750 6
Facebook 3796 6
МегаФон ПетерСтар 154 6
МТС Северо-Запад 45 6
IBM 3677 6
Softline - Софтлайн 1507 5
HP Inc. 3043 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 5
Intel Corporation 4335 5
Apple Inc - Эппл Рус 7861 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 247 5
Cisco Systems 2158 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 25
Почта России ПАО 1586 9
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 13 8
РЖД - Российские железные дороги 1093 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 6
Россети ПАО 168 6
РВК - Российская венчурная компания 482 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
Сбербанк Северо-Западный банк 68 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 5
Газпром ПАО 538 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 3
Виктория - Сеть супермаркетов 45 3
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 5 3
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 16 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 3
Почта Банк 289 3
Газпромбанк - ГПБ 696 3
Дикси - Сеть магазинов 79 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 2
Electrolux - Электролюкс Рус 118 2
МТС банк 254 2
Совкомбанк ПАО 147 2
РусГидро ПАО 129 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Уралсиб Банк 391 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 2
Русский стандарт Банк 307 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 2
Hyundai Motor 148 2
Газпром ПХГ 2 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 2
Русагро Группа Компаний 143 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 70
Правительство РФ 2226 46
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 26
Президент Российской Федерации 1447 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 21
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 20
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 11
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 11
Правительство Калининградской области 13 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 9
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 8
Правительство Москвы 660 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 7
Федеральное казначейство России 766 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 7
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 87 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 6
Счётная палата РФ 464 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
Роснано 456 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 2
Единая Россия - Политическая партия 176 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе 1 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
Руссофт - Russoft 269 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 39
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 35
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 31
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 17
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 8
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 6
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 6
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1223 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 163 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 255 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 4
НИР - Научно-исследовательская работа 118 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 4
Безопасный город 348 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 455 4
LTE-смартфон 138 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 632 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 321 3
DDR - Double data rate 1088 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 23
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 19
ЭОС Дело СЭД 649 17
Google Android 10752 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 14
Cognitive Agro Pilot 30 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 8
Apple iOS 5744 8
Linux OS 4386 8
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 5
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 5
МТС 3G-сеть 86 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Apple iPad mini 375 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Apple iPhone 5 710 4
Apple - App Store 2199 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 4
Microsoft Windows 10 6810 4
ВТБ Онлайн 137 4
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 4
ВТБ Мультибонус 14 4
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 3
РТКомм.РУ SenSat 13 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 293 3
ЭОС Архивное дело 88 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Ланит Treolan Irbis 68 3
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 18 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
УЗТМ Ростсельмаш ТОРУМ - TORUM - российский зерноуборочный комбайн 3 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 2
Орловский Виктор 229 22
Путин Владимир 1840 10
Безруков Андрей 26 10
Алиханов Антон 8 8
Ускова Ольга 128 8
Никифоров Николай 1126 8
Козырев Алексей 270 7
Щеголев Игорь 676 6
Валяева Елизавета 72 5
Боярков Федор 7 5
Цуканов Николай 7 5
Касперская Наталья 199 4
Покровский Иван 48 4
Евраев Михаил 222 4
Медведев Дмитрий 1437 3
Давыдов Александр 36 3
Романов Андрей 7 3
Патока Андрей 96 3
Масленников Евгений 7 3
Лопаткин Герман 102 3
Ященко Виталий 3 3
Алонсо Виктор Вентимилла 11 3
Слизень Виталий 154 3
Мишустин Михаил 302 3
Дубовсков Андрей 82 3
Новодворский Алексей 95 3
Перетёртов Александр 3 3
Авербах Владимир 121 3
Осеевский Михаил 227 3
Мантуров Денис 56 3
Кочетков Владислав 142 3
Слободин Михаил 55 2
Храмцовская Наталья 38 2
Соколов Олег 51 2
Артемьев Игорь 68 2
Жаров Александр 165 2
Петров Сергей 53 2
Рейман Леонид 471 2
Шадаев Максут 384 2
Массух Илья 192 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 347
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 158
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 157
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 111
Россия - СЗФО - Псковская область 330 88
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 87
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 75
Россия - СЗФО - Карелия Республика 323 74
Россия - СЗФО - Мурманская область 310 73
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 67
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 66
Россия - СЗФО - Архангельская область 368 62
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 59
Россия - СФО - Новосибирская область 843 55
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 53
Россия - УФО - Челябинская область 674 51
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 49
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 49
Россия - УФО - Свердловская область 822 48
Россия - ЦФО - Калужская область 584 48
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 48
Россия - СФО - Омская область 395 48
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 48
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 47
Россия - ЦФО - Тульская область 760 46
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 43
Россия - СФО - Кемеровская область 496 43
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 43
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 43
Россия - СФО - Республика Алтай 712 42
Россия - УФО - Тюменская область 597 42
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 41
Россия - СКФО - Ставропольский край 472 41
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 40
Россия - СФО - Томская область 436 39
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 38
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 37
Россия - ЦФО - Курская область 342 37
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев 57 36
Россия - ЮФО - Астраханская область 373 36
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 18
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 12
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 90 11
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 10
Федеральное законодательство 254 9
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
Информационное общество - Государственная программа 282 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 7
Региональное законодательство 45 6
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 4
НКО - Некоммерческая организация 91 3
Образование в России 381 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 20 3
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 2
ЕСН - Единый социальный налог 70 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 91 2
Космодром Байконур 99 2
Великая Отечественная война 130 2
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 30 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
Автомагистраль М1 Беларусь - Москва-Минск 4 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 47 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 5
Прайм - Агентство экономической информации 530 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 3
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Ведомости 260 2
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Пятый канал - Телеканал 39 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
The Digitimes 12 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
The Bell - Издание 34 1
НТВ - Телекомпания 170 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
РИА Новости 657 1
Thomson Reuters - Рейтер 1942 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
FT - Financial Times 250 1
CNews Analytics 2006 20
IDC - International Data Corporation 2797 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 3
Gartner 2230 2
Juniper Research 280 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
ABI Research 187 1
Forrester Research 402 1
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RAEX - Эксперт РА 49 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Frost & Sullivan 105 1
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 4
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БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
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АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
ВНИИДАД - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 14 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
Академия АйТи 35 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова 4 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 6 1
КГ НИЦ ГАУ - Калининградский научно-исследовательский центр информационной и технической безопасности 1 1
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 3 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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