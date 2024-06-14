Сбербанк и правительство Калининградской области планируют совместно развивать проекты на основе ИИ

Финансирование крупных ГЧП-проектов, развитие транспортной инфраструктуры, внедрение искусственного интеллекта в здравоохранение и новые возможности цифровых сервисов, вопросы ГЧП в сфере переработки твердых коммунальных отходов – эти темы стали главными в ходе рабочей встречи первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина, председателя Северо-Западного банка Дмитрия Суховерхова и временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

Руководители обсудили также сотрудничество по цифровой трансформации региона и проекту «Карта жителя», договорились о проведении дизайн сессии, и открытие кампуса «Школы 21», которая помогает бесплатно получить востребованную профессию в сфере ИТ, одной из главных тем встречи стала проблема комплексной системы захоронения и переработки отходов на территории региона.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «В Калининградской области уже сегодня в четыре раза увеличился рост внедрения искусственного интеллекта в различных отраслях – в образовании, медицине, экономике, туризме, транспорте и государственном управлении. Прирост валового регионального продукта благодаря активному внедрению AI-технологий к 2030 г. может достигнуть 58,6 млрд руб. Для того, чтобы выработать системный подход в этом направлении, мы договорились с Алексеем Беспрозванных провести совместную дизайн-сессию по AI-трансформации региона. Это поможет определить приоритетные потребности Калининградской области и те отрасли, которые уже сейчас готовы к внедрению искусственного интеллекта. Главная цель всех этих процессов – повысить комфорт и качество жизни людей».

Уже сегодня при участии «Сбера» в области внедрены телекардиографы, которыми оборудованы все кареты скорой помощи. Благодаря им фельдшеры могут поддерживать связь с врачам-кардиологами областных больниц для оперативного определения тактики лечения. По словам Александра Ведяхина, важно также внедрить в регионе «Дистанционный мониторинг» для пациентов с сердечными заболеваниями, сахарным диабетом, а также детей от 6 месяцев. На данный момент в 68 регионах нашей страны уже реализован данный проект, и 682 государственные медицинские организации подключены к этому сервису.

Алексей Беспрозванных, врио губернатора Калининградской области, сказал: «Сбербанк на протяжении долгих лет является надежным партнером правительства Калининградской области, оказывая поддержку в реализации важных для региона проектов и инициатив».