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Сбер Сбербанк Северо-Западный банк

Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк

Северо-Западный банк Сбербанка работает в 11 регионах РФ (Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ). 

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21.01.2025 Сергей Фикс назначен заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка

Заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка назначен Сергей Фикс. Он будет курировать развитие розничног
22.12.2017 Северо-Западный банк Сбербанка выдал первый кредит через онлайн-платформу

ах без повторной подачи в банк.Сроки рассмотрения кредитных заявок клиентов малого и микробизнеса в Северо-Западном банке Сбербанка сократились более чем на 30%.Проконсультироваться по работе с
21.07.2015 Северо-Западный банк Сбербанка совместно с «Пассажиравтотрансом» запустил проект по оплате проезда банковскими картами

ы как туристического центра», — подчеркнул генеральный директор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин. «Северо-Западный банк Сбербанка в последние годы активно внедряет новейшие ИТ. Они позволяют н
27.05.2015 Северо-Западный банк Сбербанка открыл первый центр электронных сервисов для корпоративных клиентов

«Северо-Западный банк Сбербанка России» открыл первый на Северо-Западе центр электронных серви
06.02.2015 Число пользователей мобильного банка в «Северо-Западном банке Сбербанка» выросло в 2,4 раза

По итогам 2014 г. количество клиентов «Северо-Западного банка Сбербанка России», активно использующих мобильное приложение «Сбербанк
15.01.2015 В 2014 г. в «Северо-Западном банке Сбербанка» открыто более 75 тыс. онлайн-вкладов

ю с предыдущим годом портфель онлайн-вкладов увеличился на 10,1 млрд рублей, — заявил председатель «Северо-Западного банка Сбербанка России» Дмитрий Курдюков. — Клиенты выбирают этот вид сохран
14.01.2015 В 2014 г. объем платежей через «Сбербанк Онлайн» в «Северо-Западном банке Сбербанка» вырос в 4,4 раза

нк Онлайн». Как сообщили CNews в «Сбербанке», в 2014 г. объем платежей вырос в 4,4 раза. Клиентами «Северо-Западного банка» было совершено 26,6 млн платежей на сумму i28,7 млрд (в 2013 г. сумма
14.08.2014 Эквайринговый оборот «Северо-Западного банка Сбербанка» в первом полугодии 2014 г. превысил 95 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2014 г. оборот средств, которые прошли через POS-терминалы «Северо-Западного банка Сбербанка России», превысил i95 млрд, что на 63% выше показателей анал
25.09.2013 Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Северо-Западном банке Сбербанка»

аимодействия с корпоративной информацией», — подчеркнул Сергей Панарин, директор управления делами «Северо-Западного банка Сбербанка России». «На текущий момент разработка и внедрение мобильных
15.05.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» запустил сервис распечатки реквизитов банка и номера счета карты на терминалах

На информационно-платежных терминалах (ИПТ) «Северо-Западного банка Сбербанка России» реализован бесплатный сервис, позволяющий распечатат
16.04.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» внедрил услугу E-invoicing

«Северо-Западный банк Сбербанка России» сообщил о внедрении услуги межкорпоративного электронн
21.03.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» начал принимать платежи в режиме онлайн в адрес «Триколор ТВ»

«Северо-Западный банк Сбербанка России» внедрил новый сервис — прием платежей в режиме онлайн

11.03.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» предложил владельцам ценных бумаг депозитарное онлайн-обслуживание

Клиенты «Северо-Западного банка Сбербанка России» получили возможность совершать отдельные депозитарны
26.02.2013 В терминалах «Северо-Западного банка Сбербанка» можно оплатить кредит любого другого банка

В терминалах «Северо-Западного банка Сбербанка России» теперь можно оплатить кредиты, взятые в других банка
20.02.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» разрешил открывать вклады через систему «Сбербанк Онл@йн»

Клиенты «Северо-Западного банка Сбербанка России» получили возможность открывать вклады через систему

12.02.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» увеличил эквайринговый оборот в торговых сетях более чем в 1,5 раза в 2012 г.

«Северо-Западный банк Сбербанка России» подвел итоги работы в сфере торгового эквайринга в 201
04.12.2012 Доля операций «Северо-Западного банка Сбербанка», совершаемых через удаленные сервисы, достигла 76%

По итогам 10 месяцев 2012 г. через удаленные каналы обслуживания «Северо-Западного банка Сбербанка России» совершено 61% всех платежей, принимаемых банком на т
13.11.2012 Клиенты «Северо-Западного банка Сбербанка» осваивают возможности системы «Сбербанк Корпор@ция»

вателям эффективные инструменты постоянного контроля и управления», — рассказал CNews председатель «Северо-Западного банка Сбербанка» Александр Говорунов. По данным банка, наиболее востребованн
24.07.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка» эмитировал более 6,5 млн банковских карт

По данным на 1 июля 2012 г. в «Северо-Западном банке Сбербанка России» эмитировано более 6,5 млн банковских карт. Это на 1,5
13.07.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка» оснастил банкоматы технологией поиска получателей платежей по QR-коду

«Северо-Западный банк Сбербанка России» внедрил на устройствах самообслуживания (банкоматах и

28.06.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка» расширил функции банкоматов и платежных терминалов

Меню банкоматов и платежных терминалов «Северо-Западного банка Сбербанка» пополнилось новыми функциями. При запросе баланса по счету

27.06.2012 В «Северо-Западном банке Сбербанка» 72% операций совершаются клиентами через удаленные каналы обслуживания

Доля операций, совершаемых клиентами «Северо-Западного банка Сбербанка России» через удаленные каналы обслуживания, постоянно расте
18.05.2012 В «Северо-Западном банке Сбербанка» 70% операций совершаются клиентами через удаленные каналы обслуживания

тыс. человек и составило около 220 тыс. человек. Динамично растет сеть устройств самообслуживания «Северо-Западного банка Сбербанка России». Так, по состоянию на 1 апреля 2012 г. количество ба
27.04.2012 Клиентам «Северо-Западного банка Сбербанка» доступны мгновенные переводы MoneyGram и срочные переводы «Блиц»

«Северо-Западный банк Сбербанка России» предложил своим клиентам воспользоваться услугами мгно
05.04.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка» выдал клиентам 410 тыс. кредитных карт

«Северо-Западный банк Сбербанка России» выдал клиентам 410 тыс. кредитных карт. В первом кварт
27.03.2012 Клиентам «Северо-Западного банка Сбербанка» стал доступен перевод денег с карты на карту через «Мобильный банк»

«Северо-Западный банк Сбербанка России» запустил новую услугу — перевод денег с карты на карту
29.02.2012 Число банкоматов и платежных терминалов «Северо-Западного банка Сбербанка» увеличилось на 28%

«Северо-Западный банк Сбербанка России» увеличил в 2011 г. количество устройств самообслуживан
07.02.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка России» внедрил новый сервис для пенсионеров – владельцев социальных карт

«Северо-Западный банк Сбербанка России» внедрил для своих клиентов — владельцев социальных (пе
06.02.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка России» установил терминалы по приему банковских карт в сети аптек «Аптека Невис»

«Северо-Западный банк Сбербанка России оборудовал терминалами по приему банковских карт все то
27.01.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка России» выпустил 6-миллионную банковскую карту

«Северо-Западный банк Сбербанка России» сообщил о выпуске 6-миллионной банковской карты. В цел
16.12.2011 В «Северо-Западном банке Сбербанка России» эквайринговый оборот за год увеличился более чем на 40%

«Северо-Западный банк Сбербанка России» подвел предварительные итоги работы в сфере торгового

27.10.2011 «Северо-Западный банк Сбербанка России» установил 5-тысячный банкомат

Парк банкоматно-терминального оборудования «Северо-Западного банка Сбербанка России» пополнился 5-тысячным устройством. Юбилейный банкома
01.08.2007 АС ИСППН «Город» внедрили в петербургских отделениях Северо-Западного банка

В санкт-петербургских отделениях Северо-Западного банка завершилось внедрение интегрированной системы приема платежей населения «Город». АС ИСППН «Город» разрешена для использования в системе Сбербанка России и используется др
16.11.2006 Северо-Западный банк Сбербанка РФ модернизирует ЦВК
08.04.2005 Северо-Западный банк внедряет Cognitive Forms

зированного ввода заявлений клиентов — держателей банковских карт, заказчиком которого являлся Северо-Западный банк Сбербанка России. Процессинговым центром Северо-Западного банка Сбербанк
21.01.2004 Северо-Западный банк СБ РФ создает телекоммуникационую сеть

ии, на построение распределенной телекоммуникационной сети. Цель создания телекоммуникационной сети Северо-Западного банка Сбербанка России состоит в том, чтобы обеспечить функционирование цент

Публикаций - 153, упоминаний - 318

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 7
Microsoft Corporation 25775 4
Код Безопасности 812 4
Ростелеком 10948 3
Telegram Group 2940 3
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 66 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 2
БИТ - Банковские информационные технологии 5 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Intel Corporation 12811 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
АйТи 1519 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 108 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 76 1
Электросвязь 268 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
iHome 8 1
Metrocom - Метроком 89 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
K-Systems - К-Системс 140 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 1
Арсеналъ 45 1
Псковэлектросвязь 3 1
Microsoft Consulting Services 39 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 147
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Visa International 1993 9
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 8 3
Сбер - Сбербанк Северный банк 10 3
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 45 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 2
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 31 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Балтинвестбанк - Балтийский Инвестиционный Банк - Балтонэксим Банк - БалтОНЭКСИМбанк 17 1
Моя доставка 2 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 45 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 22 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
Родник здоровья - база отдыха 3 1
Arthur Andersen 64 1
MEXX 10 1
Гостиница Прибалтийская АОЗТ 2 1
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 14 1
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 16 1
Сбер - СберТройка 17 1
X5 Group - Чижик 61 1
Силовые машины - Электросила 18 1
БСС холдинг - Алоэ - аптечная сеть 3 1
Унисенсор - Уникасса - сеть терминалов 11 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Всёсмарт 27 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 4
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 2
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 32 1
Администрация Санкт-Петербурга - ЦРПП СПб ГБУ - Центр развития и поддержки предпринимательства СПб ГБУ - Городской акселератор Санкт-Петербурга 6 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 35 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга 12 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 28 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 1
Благотворительный фонд Охраны и должного содержания объектов культурного наследия 1 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 23
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 22
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 20
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 19
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 15
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 14
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 14
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 8
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 381 5
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 34
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 16
Google Android 15243 9
MasterCard Maestro 159 7
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 7
Apple iOS 8583 4
Microsoft Windows 16882 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Microsoft Windows 2000 8678 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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