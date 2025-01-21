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Сбер Сбербанк Северо-Западный банк
Северо-Западный банк Сбербанка работает в 11 регионах РФ (Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия, Республика Коми и Ненецкий автономный округ).
СОБЫТИЯ
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|21.01.2025
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Сергей Фикс назначен заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка
Заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка назначен Сергей Фикс. Он будет курировать развитие розничног
|22.12.2017
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Северо-Западный банк Сбербанка выдал первый кредит через онлайн-платформу
ах без повторной подачи в банк.Сроки рассмотрения кредитных заявок клиентов малого и микробизнеса в Северо-Западном банке Сбербанка сократились более чем на 30%.Проконсультироваться по работе с
|21.07.2015
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Северо-Западный банк Сбербанка совместно с «Пассажиравтотрансом» запустил проект по оплате проезда банковскими картами
ы как туристического центра», — подчеркнул генеральный директор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин. «Северо-Западный банк Сбербанка в последние годы активно внедряет новейшие ИТ. Они позволяют н
|27.05.2015
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Северо-Западный банк Сбербанка открыл первый центр электронных сервисов для корпоративных клиентов
«Северо-Западный банк Сбербанка России» открыл первый на Северо-Западе центр электронных серви
|06.02.2015
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Число пользователей мобильного банка в «Северо-Западном банке Сбербанка» выросло в 2,4 раза
По итогам 2014 г. количество клиентов «Северо-Западного банка Сбербанка России», активно использующих мобильное приложение «Сбербанк
|15.01.2015
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В 2014 г. в «Северо-Западном банке Сбербанка» открыто более 75 тыс. онлайн-вкладов
ю с предыдущим годом портфель онлайн-вкладов увеличился на 10,1 млрд рублей, — заявил председатель «Северо-Западного банка Сбербанка России» Дмитрий Курдюков. — Клиенты выбирают этот вид сохран
|14.01.2015
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В 2014 г. объем платежей через «Сбербанк Онлайн» в «Северо-Западном банке Сбербанка» вырос в 4,4 раза
нк Онлайн». Как сообщили CNews в «Сбербанке», в 2014 г. объем платежей вырос в 4,4 раза. Клиентами «Северо-Западного банка» было совершено 26,6 млн платежей на сумму i28,7 млрд (в 2013 г. сумма
|14.08.2014
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Эквайринговый оборот «Северо-Западного банка Сбербанка» в первом полугодии 2014 г. превысил 95 млрд руб.
По итогам первого полугодия 2014 г. оборот средств, которые прошли через POS-терминалы «Северо-Западного банка Сбербанка России», превысил i95 млрд, что на 63% выше показателей анал
|25.09.2013
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Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Северо-Западном банке Сбербанка»
аимодействия с корпоративной информацией», — подчеркнул Сергей Панарин, директор управления делами «Северо-Западного банка Сбербанка России». «На текущий момент разработка и внедрение мобильных
|15.05.2013
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«Северо-Западный банк Сбербанка» запустил сервис распечатки реквизитов банка и номера счета карты на терминалах
На информационно-платежных терминалах (ИПТ) «Северо-Западного банка Сбербанка России» реализован бесплатный сервис, позволяющий распечатат
|16.04.2013
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«Северо-Западный банк Сбербанка» внедрил услугу E-invoicing
«Северо-Западный банк Сбербанка России» сообщил о внедрении услуги межкорпоративного электронн
|21.03.2013
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«Северо-Западный банк Сбербанка» начал принимать платежи в режиме онлайн в адрес «Триколор ТВ»
«Северо-Западный банк Сбербанка России» внедрил новый сервис — прием платежей в режиме онлайн
|11.03.2013
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«Северо-Западный банк Сбербанка» предложил владельцам ценных бумаг депозитарное онлайн-обслуживание
Клиенты «Северо-Западного банка Сбербанка России» получили возможность совершать отдельные депозитарны
|26.02.2013
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В терминалах «Северо-Западного банка Сбербанка» можно оплатить кредит любого другого банка
В терминалах «Северо-Западного банка Сбербанка России» теперь можно оплатить кредиты, взятые в других банка
|20.02.2013
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«Северо-Западный банк Сбербанка» разрешил открывать вклады через систему «Сбербанк Онл@йн»
Клиенты «Северо-Западного банка Сбербанка России» получили возможность открывать вклады через систему
|12.02.2013
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«Северо-Западный банк Сбербанка» увеличил эквайринговый оборот в торговых сетях более чем в 1,5 раза в 2012 г.
«Северо-Западный банк Сбербанка России» подвел итоги работы в сфере торгового эквайринга в 201
|04.12.2012
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Доля операций «Северо-Западного банка Сбербанка», совершаемых через удаленные сервисы, достигла 76%
По итогам 10 месяцев 2012 г. через удаленные каналы обслуживания «Северо-Западного банка Сбербанка России» совершено 61% всех платежей, принимаемых банком на т
|13.11.2012
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Клиенты «Северо-Западного банка Сбербанка» осваивают возможности системы «Сбербанк Корпор@ция»
вателям эффективные инструменты постоянного контроля и управления», — рассказал CNews председатель «Северо-Западного банка Сбербанка» Александр Говорунов. По данным банка, наиболее востребованн
|24.07.2012
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«Северо-Западный банк Сбербанка» эмитировал более 6,5 млн банковских карт
По данным на 1 июля 2012 г. в «Северо-Западном банке Сбербанка России» эмитировано более 6,5 млн банковских карт. Это на 1,5
|13.07.2012
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«Северо-Западный банк Сбербанка» оснастил банкоматы технологией поиска получателей платежей по QR-коду
«Северо-Западный банк Сбербанка России» внедрил на устройствах самообслуживания (банкоматах и
|28.06.2012
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«Северо-Западный банк Сбербанка» расширил функции банкоматов и платежных терминалов
Меню банкоматов и платежных терминалов «Северо-Западного банка Сбербанка» пополнилось новыми функциями. При запросе баланса по счету
|27.06.2012
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В «Северо-Западном банке Сбербанка» 72% операций совершаются клиентами через удаленные каналы обслуживания
Доля операций, совершаемых клиентами «Северо-Западного банка Сбербанка России» через удаленные каналы обслуживания, постоянно расте
|18.05.2012
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В «Северо-Западном банке Сбербанка» 70% операций совершаются клиентами через удаленные каналы обслуживания
тыс. человек и составило около 220 тыс. человек. Динамично растет сеть устройств самообслуживания «Северо-Западного банка Сбербанка России». Так, по состоянию на 1 апреля 2012 г. количество ба
|27.04.2012
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Клиентам «Северо-Западного банка Сбербанка» доступны мгновенные переводы MoneyGram и срочные переводы «Блиц»
«Северо-Западный банк Сбербанка России» предложил своим клиентам воспользоваться услугами мгно
|05.04.2012
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«Северо-Западный банк Сбербанка» выдал клиентам 410 тыс. кредитных карт
«Северо-Западный банк Сбербанка России» выдал клиентам 410 тыс. кредитных карт. В первом кварт
|27.03.2012
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Клиентам «Северо-Западного банка Сбербанка» стал доступен перевод денег с карты на карту через «Мобильный банк»
«Северо-Западный банк Сбербанка России» запустил новую услугу — перевод денег с карты на карту
|29.02.2012
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Число банкоматов и платежных терминалов «Северо-Западного банка Сбербанка» увеличилось на 28%
«Северо-Западный банк Сбербанка России» увеличил в 2011 г. количество устройств самообслуживан
|07.02.2012
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«Северо-Западный банк Сбербанка России» внедрил новый сервис для пенсионеров – владельцев социальных карт
«Северо-Западный банк Сбербанка России» внедрил для своих клиентов — владельцев социальных (пе
|06.02.2012
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«Северо-Западный банк Сбербанка России» установил терминалы по приему банковских карт в сети аптек «Аптека Невис»
«Северо-Западный банк Сбербанка России оборудовал терминалами по приему банковских карт все то
|27.01.2012
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«Северо-Западный банк Сбербанка России» выпустил 6-миллионную банковскую карту
«Северо-Западный банк Сбербанка России» сообщил о выпуске 6-миллионной банковской карты. В цел
|16.12.2011
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В «Северо-Западном банке Сбербанка России» эквайринговый оборот за год увеличился более чем на 40%
«Северо-Западный банк Сбербанка России» подвел предварительные итоги работы в сфере торгового
|27.10.2011
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«Северо-Западный банк Сбербанка России» установил 5-тысячный банкомат
Парк банкоматно-терминального оборудования «Северо-Западного банка Сбербанка России» пополнился 5-тысячным устройством. Юбилейный банкома
|01.08.2007
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АС ИСППН «Город» внедрили в петербургских отделениях Северо-Западного банка
В санкт-петербургских отделениях Северо-Западного банка завершилось внедрение интегрированной системы приема платежей населения «Город». АС ИСППН «Город» разрешена для использования в системе Сбербанка России и используется др
|16.11.2006
|Северо-Западный банк Сбербанка РФ модернизирует ЦВК
|08.04.2005
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Северо-Западный банк внедряет Cognitive Forms
зированного ввода заявлений клиентов — держателей банковских карт, заказчиком которого являлся Северо-Западный банк Сбербанка России. Процессинговым центром Северо-Западного банка Сбербанк
|21.01.2004
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Северо-Западный банк СБ РФ создает телекоммуникационую сеть
ии, на построение распределенной телекоммуникационной сети. Цель создания телекоммуникационной сети Северо-Западного банка Сбербанка России состоит в том, чтобы обеспечить функционирование цент
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Суховерхов Дмитрий 31 29
|Курдюков Дмитрий 20 18
|Алонсо Виктор Вентимилла 16 15
|Ушенин Алексей 12 11
|Говорунов Александр 13 11
|Чубрина Марина 9 9
|Закурдаев Александр 7 5
|Ускова Ольга 174 3
|Мельников Алексей 74 3
|Песенников Анатолий 3 3
|Романов Андрей 10 3
|Гайдамаков Сергей 27 2
|Корнев Владимир 15 2
|Никитин Андрей 64 2
|Ликсутов Максим 245 2
|Григорьев Виталий 3 2
|Алымова Наталья 6 2
|Вильде Святослав 78 2
|Громов Иван 102 1
|Никитин Алексей 34 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Савин Сергей 97 1
|Лукинов Денис 3 1
|Густов Сергей 10 1
|Шрамко Кирилл 25 1
|Горобец Наталья 5 1
|Потехина Ирина 19 1
|Иванов Даниил 8 1
|Алешко Евгения 9 1
|Сагайдак Светлана 8 1
|Смирнов Илья 9 1
|Тютин Василий 2 1
|Горбачева Маргарита 2 1
|Пчелинский Георгий 1 1
|Пристинский Андрей 2 1
|Магрилов Михаил 3 1
|Лызин Андрей 2 1
|Плюснин Андрей 4 1
|Фикс Сергей 2 1
|Панарин Сергей 2 1
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