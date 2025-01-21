Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк

Сергей Фикс назначен заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка Заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка назначен Сергей Фикс. Он будет курировать развитие розничног

Северо-Западный банк Сбербанка выдал первый кредит через онлайн-платформу ах без повторной подачи в банк.Сроки рассмотрения кредитных заявок клиентов малого и микробизнеса в Северо-Западном банке Сбербанка сократились более чем на 30%.Проконсультироваться по работе с

Северо-Западный банк Сбербанка совместно с «Пассажиравтотрансом» запустил проект по оплате проезда банковскими картами ы как туристического центра», — подчеркнул генеральный директор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин. «Северо-Западный банк Сбербанка в последние годы активно внедряет новейшие ИТ. Они позволяют н

Северо-Западный банк Сбербанка открыл первый центр электронных сервисов для корпоративных клиентов «Северо-Западный банк Сбербанка России» открыл первый на Северо-Западе центр электронных серви

Число пользователей мобильного банка в «Северо-Западном банке Сбербанка» выросло в 2,4 раза По итогам 2014 г. количество клиентов «Северо-Западного банка Сбербанка России», активно использующих мобильное приложение «Сбербанк

В 2014 г. в «Северо-Западном банке Сбербанка» открыто более 75 тыс. онлайн-вкладов ю с предыдущим годом портфель онлайн-вкладов увеличился на 10,1 млрд рублей, — заявил председатель «Северо-Западного банка Сбербанка России» Дмитрий Курдюков. — Клиенты выбирают этот вид сохран

В 2014 г. объем платежей через «Сбербанк Онлайн» в «Северо-Западном банке Сбербанка» вырос в 4,4 раза нк Онлайн». Как сообщили CNews в «Сбербанке», в 2014 г. объем платежей вырос в 4,4 раза. Клиентами «Северо-Западного банка» было совершено 26,6 млн платежей на сумму i28,7 млрд (в 2013 г. сумма

Эквайринговый оборот «Северо-Западного банка Сбербанка» в первом полугодии 2014 г. превысил 95 млрд руб. По итогам первого полугодия 2014 г. оборот средств, которые прошли через POS-терминалы «Северо-Западного банка Сбербанка России», превысил i95 млрд, что на 63% выше показателей анал

Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Северо-Западном банке Сбербанка» аимодействия с корпоративной информацией», — подчеркнул Сергей Панарин, директор управления делами «Северо-Западного банка Сбербанка России». «На текущий момент разработка и внедрение мобильных

«Северо-Западный банк Сбербанка» запустил сервис распечатки реквизитов банка и номера счета карты на терминалах На информационно-платежных терминалах (ИПТ) «Северо-Западного банка Сбербанка России» реализован бесплатный сервис, позволяющий распечатат

«Северо-Западный банк Сбербанка» внедрил услугу E-invoicing «Северо-Западный банк Сбербанка России» сообщил о внедрении услуги межкорпоративного электронн

«Северо-Западный банк Сбербанка» начал принимать платежи в режиме онлайн в адрес «Триколор ТВ» «Северо-Западный банк Сбербанка России» внедрил новый сервис — прием платежей в режиме онлайн

«Северо-Западный банк Сбербанка» предложил владельцам ценных бумаг депозитарное онлайн-обслуживание Клиенты «Северо-Западного банка Сбербанка России» получили возможность совершать отдельные депозитарны

В терминалах «Северо-Западного банка Сбербанка» можно оплатить кредит любого другого банка В терминалах «Северо-Западного банка Сбербанка России» теперь можно оплатить кредиты, взятые в других банка

«Северо-Западный банк Сбербанка» разрешил открывать вклады через систему «Сбербанк Онл@йн» Клиенты «Северо-Западного банка Сбербанка России» получили возможность открывать вклады через систему

«Северо-Западный банк Сбербанка» увеличил эквайринговый оборот в торговых сетях более чем в 1,5 раза в 2012 г. «Северо-Западный банк Сбербанка России» подвел итоги работы в сфере торгового эквайринга в 201

Доля операций «Северо-Западного банка Сбербанка», совершаемых через удаленные сервисы, достигла 76% По итогам 10 месяцев 2012 г. через удаленные каналы обслуживания «Северо-Западного банка Сбербанка России» совершено 61% всех платежей, принимаемых банком на т

Клиенты «Северо-Западного банка Сбербанка» осваивают возможности системы «Сбербанк Корпор@ция» вателям эффективные инструменты постоянного контроля и управления», — рассказал CNews председатель «Северо-Западного банка Сбербанка» Александр Говорунов. По данным банка, наиболее востребованн

«Северо-Западный банк Сбербанка» эмитировал более 6,5 млн банковских карт По данным на 1 июля 2012 г. в «Северо-Западном банке Сбербанка России» эмитировано более 6,5 млн банковских карт. Это на 1,5

«Северо-Западный банк Сбербанка» оснастил банкоматы технологией поиска получателей платежей по QR-коду «Северо-Западный банк Сбербанка России» внедрил на устройствах самообслуживания (банкоматах и

«Северо-Западный банк Сбербанка» расширил функции банкоматов и платежных терминалов Меню банкоматов и платежных терминалов «Северо-Западного банка Сбербанка» пополнилось новыми функциями. При запросе баланса по счету

В «Северо-Западном банке Сбербанка» 72% операций совершаются клиентами через удаленные каналы обслуживания Доля операций, совершаемых клиентами «Северо-Западного банка Сбербанка России» через удаленные каналы обслуживания, постоянно расте

В «Северо-Западном банке Сбербанка» 70% операций совершаются клиентами через удаленные каналы обслуживания тыс. человек и составило около 220 тыс. человек. Динамично растет сеть устройств самообслуживания «Северо-Западного банка Сбербанка России». Так, по состоянию на 1 апреля 2012 г. количество ба

Клиентам «Северо-Западного банка Сбербанка» доступны мгновенные переводы MoneyGram и срочные переводы «Блиц» «Северо-Западный банк Сбербанка России» предложил своим клиентам воспользоваться услугами мгно

«Северо-Западный банк Сбербанка» выдал клиентам 410 тыс. кредитных карт «Северо-Западный банк Сбербанка России» выдал клиентам 410 тыс. кредитных карт. В первом кварт

Клиентам «Северо-Западного банка Сбербанка» стал доступен перевод денег с карты на карту через «Мобильный банк» «Северо-Западный банк Сбербанка России» запустил новую услугу — перевод денег с карты на карту

Число банкоматов и платежных терминалов «Северо-Западного банка Сбербанка» увеличилось на 28% «Северо-Западный банк Сбербанка России» увеличил в 2011 г. количество устройств самообслуживан

«Северо-Западный банк Сбербанка России» внедрил новый сервис для пенсионеров – владельцев социальных карт «Северо-Западный банк Сбербанка России» внедрил для своих клиентов — владельцев социальных (пе

«Северо-Западный банк Сбербанка России» установил терминалы по приему банковских карт в сети аптек «Аптека Невис» «Северо-Западный банк Сбербанка России оборудовал терминалами по приему банковских карт все то

«Северо-Западный банк Сбербанка России» выпустил 6-миллионную банковскую карту «Северо-Западный банк Сбербанка России» сообщил о выпуске 6-миллионной банковской карты. В цел

В «Северо-Западном банке Сбербанка России» эквайринговый оборот за год увеличился более чем на 40% «Северо-Западный банк Сбербанка России» подвел предварительные итоги работы в сфере торгового

«Северо-Западный банк Сбербанка России» установил 5-тысячный банкомат Парк банкоматно-терминального оборудования «Северо-Западного банка Сбербанка России» пополнился 5-тысячным устройством. Юбилейный банкома

АС ИСППН «Город» внедрили в петербургских отделениях Северо-Западного банка В санкт-петербургских отделениях Северо-Западного банка завершилось внедрение интегрированной системы приема платежей населения «Город». АС ИСППН «Город» разрешена для использования в системе Сбербанка России и используется др

Северо-Западный банк внедряет Cognitive Forms зированного ввода заявлений клиентов — держателей банковских карт, заказчиком которого являлся Северо-Западный банк Сбербанка России. Процессинговым центром Северо-Западного банка Сбербанк