Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер
Сбербанк Северо-Западный банк
Публикаций - 79, упоминаний - 139
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Курдюков Дмитрий 20 13
|Говорунов Александр 13 11
|Алонсо Виктор Вентимилла 12 9
|Чубрина Марина 9 8
|Ускова Ольга 152 3
|Романов Андрей 9 3
|Григорьев Виталий 3 2
|Алымова Наталья 6 2
|Шрамко Кирилл 24 1
|Пристинский Андрей 2 1
|Иванов Даниил 8 1
|Алешко Евгения 8 1
|Сагайдак Светлана 7 1
|Смирнов Илья 6 1
|Тютин Василий 2 1
|Горбачева Маргарита 2 1
|Пчелинский Георгий 1 1
|Гайдамаков Сергей 24 1
|Савин Сергей 94 1
|Громов Иван 101 1
|Брюквин Юрий 280 1
|Лоевская Анна 17 1
|Песенников Анатолий 1 1
|Попов Дмитрий 24 1
|Гурджиян Руслан 19 1
|Комарова Лилия 1 1
|Брюнин Андрей 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru