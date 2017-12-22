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Сбер
Сбербанк Северо-Западный банк



22.12.2017 Северо-Западный банк Сбербанка выдал первый кредит через онлайн-платформу
21.07.2015 Северо-Западный банк Сбербанка совместно с «Пассажиравтотрансом» запустил проект по оплате проезда банковскими картами
13.07.2015 Сбербанк развивает сервис пополнения льготных проездных билетов «Петербургского метрополитена»
27.05.2015 Северо-Западный банк Сбербанка открыл первый центр электронных сервисов для корпоративных клиентов
06.02.2015 Число пользователей мобильного банка в «Северо-Западном банке Сбербанка» выросло в 2,4 раза
15.01.2015 В 2014 г. в «Северо-Западном банке Сбербанка» открыто более 75 тыс. онлайн-вкладов
14.01.2015 В 2014 г. объем платежей через «Сбербанк Онлайн» в «Северо-Западном банке Сбербанка» вырос в 4,4 раза
14.08.2014 Эквайринговый оборот «Северо-Западного банка Сбербанка» в первом полугодии 2014 г. превысил 95 млрд руб.
25.09.2013 Digital Design внедрила «АРМ руководителя» на iPad в «Северо-Западном банке Сбербанка»
18.06.2013 «Сбербанк» и «Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» запустили онлайн-сервис по жилищному кредитованию
15.05.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» запустил сервис распечатки реквизитов банка и номера счета карты на терминалах
16.04.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» внедрил услугу E-invoicing
21.03.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» начал принимать платежи в режиме онлайн в адрес «Триколор ТВ»
11.03.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» предложил владельцам ценных бумаг депозитарное онлайн-обслуживание
26.02.2013 В терминалах «Северо-Западного банка Сбербанка» можно оплатить кредит любого другого банка
20.02.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» разрешил открывать вклады через систему «Сбербанк Онл@йн»
12.02.2013 «Северо-Западный банк Сбербанка» увеличил эквайринговый оборот в торговых сетях более чем в 1,5 раза в 2012 г.
04.12.2012 Доля операций «Северо-Западного банка Сбербанка», совершаемых через удаленные сервисы, достигла 76%
13.11.2012 Клиенты «Северо-Западного банка Сбербанка» осваивают возможности системы «Сбербанк Корпор@ция»
13.08.2012 «Сбербанк» и «Перекресток» запустили в Петербурге пилотный проект по приему в оплату карт Mastercard PayPass
24.07.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка» эмитировал более 6,5 млн банковских карт
13.07.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка» оснастил банкоматы технологией поиска получателей платежей по QR-коду
28.06.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка» расширил функции банкоматов и платежных терминалов
27.06.2012 В «Северо-Западном банке Сбербанка» 72% операций совершаются клиентами через удаленные каналы обслуживания
18.05.2012 В «Северо-Западном банке Сбербанка» 70% операций совершаются клиентами через удаленные каналы обслуживания
27.04.2012 Клиентам «Северо-Западного банка Сбербанка» доступны мгновенные переводы MoneyGram и срочные переводы «Блиц»
05.04.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка» выдал клиентам 410 тыс. кредитных карт
27.03.2012 Клиентам «Северо-Западного банка Сбербанка» стал доступен перевод денег с карты на карту через «Мобильный банк»
29.02.2012 Число банкоматов и платежных терминалов «Северо-Западного банка Сбербанка» увеличилось на 28%
07.02.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка России» внедрил новый сервис для пенсионеров – владельцев социальных карт
06.02.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка России» установил терминалы по приему банковских карт в сети аптек «Аптека Невис»
27.01.2012 «Северо-Западный банк Сбербанка России» выпустил 6-миллионную банковскую карту
16.12.2011 В «Северо-Западном банке Сбербанка России» эквайринговый оборот за год увеличился более чем на 40%
27.10.2011 «Северо-Западный банк Сбербанка России» установил 5-тысячный банкомат
01.08.2007 АС ИСППН «Город» внедрили в петербургских отделениях Северо-Западного банка
16.11.2006 Северо-Западный банк Сбербанка РФ модернизирует ЦВК

Публикаций - 79, упоминаний - 139

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 4
Cognitive Pilot 36 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 2
Intel Corporation 10797 2
Электросвязь 189 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 479 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 254 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 152 1
Microsoft Corporation 21062 1
InSales 41 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 112 1
Metrocom - Метроком 78 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 1
МТС Северо-Запад макрорегион 55 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 80 1
Псковэлектросвязь 3 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 68 1
Ростелеком Макомнет 29 1
Docsvision - ДоксВижн 946 1
Samsung Electronics 8963 1
Ростелеком - Связьинвест 1657 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 1
HP - Hewlett-Packard 3524 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1837 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1414 1
5018 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8555 1
Сбер - Сбербанк Телеком 18 1
Эвотор - Evotor 117 1
Google LLC 9483 1
TrueConf - ТруКонф 262 1
Softline - Софтлайн 1773 1
Apple Inc 10161 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4882 71
Visa International 1640 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 6
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 5 3
X5 Group 650 2
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 2
Кассир.ру - Kassir.ru 15 2
УЭК - Универсальная электронная карта 554 1
Beiten Burkhardt 62 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 1 1
Ингосстрах СПАО 279 1
Моя доставка 2 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберCтрахование 49 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 19 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 131 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 110 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 50 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 95 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 1
Avito - Авито 194 1
Деловые Линии ГК 39 1
X5 Group - Перекресток 258 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 141 1
X5 Group - Пятерочка 290 1
AliExpress 292 1
Wildberries - Вайлдберриз 156 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1137 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 828 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 346 2
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 1
МКС - Международная космическая станция 1383 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1920 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 950 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 940 1
Благотворительный фонд Охраны и должного содержания объектов культурного наследия 1 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3391 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 852 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4027 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Автоплатеж 101 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13065 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2364 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 786 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 298 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 296 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1654 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 247 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 723 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2740 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 408 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 127 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 625 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 55 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 516 18
MasterCard Maestro 133 5
Google Android 11570 4
Cognitive Agro Pilot 31 3
УЗТМ Ростсельмаш ТОРУМ - TORUM - российский зерноуборочный комбайн 3 3
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 179 3
Apple iOS 6249 3
Cognitive Forms 33 2
Тройка - транспортная карта 49 2
Сбер - E-invoicing ЭДО 67 2
Apple iPad 3542 2
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 12 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 1
Apple Pay 406 1
HPE Superdome - серия серверов 75 1
Microsoft Silverlight 157 1
Samsung Pay 255 1
Яндекс.Маркет 469 1
Intel Core - Семейство процессоров 996 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 619 1
Visa payWave 56 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 162 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 344 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Microsoft Windows Phone OS 1533 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1212 1
Apple - App Store 2360 1
Google Play - Google Store - Android Market 2642 1
Microsoft Windows 10 10118 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5828 1
Курдюков Дмитрий 20 13
Говорунов Александр 13 11
Алонсо Виктор Вентимилла 12 9
Чубрина Марина 9 8
Ускова Ольга 152 3
Романов Андрей 9 3
Григорьев Виталий 3 2
Алымова Наталья 6 2
Шрамко Кирилл 24 1
Пристинский Андрей 2 1
Иванов Даниил 8 1
Алешко Евгения 8 1
Сагайдак Светлана 7 1
Смирнов Илья 6 1
Тютин Василий 2 1
Горбачева Маргарита 2 1
Пчелинский Георгий 1 1
Гайдамаков Сергей 24 1
Савин Сергей 94 1
Громов Иван 101 1
Брюквин Юрий 280 1
Лоевская Анна 17 1
Песенников Анатолий 1 1
Попов Дмитрий 24 1
Гурджиян Руслан 19 1
Комарова Лилия 1 1
Брюнин Андрей 2 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 32
Россия - Российская федерация - РФ 84177 20
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1853 20
Россия - СФО - Ленинградская область 1778 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27016 7
Россия - СЗФО - Карелия Республика 488 5
Россия - СЗФО - Новгородская область 427 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 235 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 820 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34312 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 969 3
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 288 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 444 3
Россия - СЗФО - Псковская область 456 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 477 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 769 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 34 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10981 2
Бразилия - Федеративная Республика 1898 2
Казахстан - Республика 4146 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1021 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1077 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 859 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1081 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3889 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 224 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 547 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 306 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 222 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12038 1
Армения - Республика 1047 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 869 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1073 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 597 1
Беларусь - Белоруссия 3211 1
Россия - ЦФО - Тульская область 929 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1392 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1206 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 820 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 490 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1279 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 64 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 63 1
ИПП - Индивидуальный пенсионный план 7 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 840 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 198 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 56 1
CNews Северо-Запад 24 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
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