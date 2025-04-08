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Залесье АПХ Агропромышленный холдинг
Залесье АПХ и организации, системы, технологии, персоны:
|Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 2
|МегаФон 9116 1
|МТС Урал макрорегион 16 1
|Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 131 3
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7473 3
|ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - ТОРУМ - TORUM - российский зерноуборочный комбайн 3 3
|Cognitive Agro Pilot 37 3
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 1
|Романов Андрей 10 3
|Алонсо Виктор Вентимилла 15 3
|Ускова Ольга 166 3
|Островский Александр 6 1
|Протанзонов Яков 1 1
|Сергеев Константин 12 1
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