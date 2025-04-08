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Залесье АПХ Агропромышленный холдинг

Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг


08.04.2025 «МегаФон» улучшил качество связи на дороге «Апатиты — аэропорт "Хибины"» 1
16.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Кинешме 1
14.07.2020 Сбербанк, Cognitive Pilot и «Залесье» внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области 3
10.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедрили автономное управление сельхозтехникой в Калининградской области 3
10.07.2020 Сбербанк и Cognitive Pilot внедряют систему автономного управления сельхозтехникой в Калининградской области 2
11.09.2014 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Свердловской области 1
05.06.2014 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом места летнего отдыха на Урале 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Залесье АПХ и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 2
МегаФон 9116 1
МТС Урал макрорегион 16 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 131 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7473 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7961 3
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20918 2
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