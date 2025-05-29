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Россия УФО Челябинская область Тургояк
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9286 3
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13230 2
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 2
|Huawei 4021 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8890 1
|МТС Урал макрорегион 16 1
|Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 7 1
|Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 26 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
|Денисов Сергей 23 2
|Березной Андрей 46 1
|Сергеев Константин 12 1
|Джур Инна 6 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 83 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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