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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия УФО Челябинская область Тургояк


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 К туристическому сезону МТС увеличила скорость LTE-интернета в Золотой долине Челябинской области 1
06.08.2024 Цифровой путеводитель МТС раскроет тайны древних цивилизаций и подскажет туристам горные маршруты Южного Урала 1
11.07.2024 Названы самые популярные водоемы у челябинцев 1
21.07.2023 В сотне мест Среднего Урала улучшили мобильный интернет 1
20.07.2023 В 150 местах Южного Урала стал лучше работать мобильный интернет 1
05.06.2014 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом места летнего отдыха на Урале 1
07.04.2010 «Билайн» запустил сеть 3G в Миассе и Златоусте 1
24.04.2007 18 мая откроется конференция "Автоматизация бизнес-процессов" 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9286 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13230 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 2
Huawei 4021 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8890 1
МТС Урал макрорегион 16 1
Залесье АПХ - Агропромышленный холдинг 7 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 26 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8128 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21122 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8632 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4008 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6543 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9464 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1110 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3660 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13783 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2968 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7509 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9658 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1767 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8641 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24719 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6879 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16390 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1398 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 639 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12890 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4063 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7468 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4625 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2223 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7064 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6855 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8064 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14095 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10809 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11545 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1039 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3717 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4146 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2261 1
USB modem - USB модем 305 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24924 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3815 1
Денисов Сергей 23 2
Березной Андрей 46 1
Сергеев Константин 12 1
Джур Инна 6 1
Россия - УФО - Челябинская область 1278 6
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 257 4
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 39 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3014 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1609 3
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 296 3
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 67 3
Россия - УФО - Челябинская область - Увильды 12 3
Россия - РФ - Российская федерация 148994 2
Россия - УФО - Свердловская область 1588 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4067 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 150 2
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 108 2
Россия - УФО - Челябинская область - Озерск 57 2
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 64 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1524 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1535 1
Россия - УФО - Тюменская область 1199 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 173 1
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 25 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 91 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 70 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 40 1
Россия - УФО - Челябинская область - Трехгорный 23 1
Россия - УФО - Челябинская область - Коркино - Коркинский угольный разрез 19 1
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 44 1
Россия - Рощино 23 1
Россия - УФО - Челябинская область - Катав-Ивановск 10 1
Россия - Калинино 11 1
Россия - УФО - Челябинская область - Аргаяшский муниципальный район - Аргаяш 9 1
Россия - УФО - Челябинская область - Зюраткуль - национальный парк 4 1
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 25 1
Россия - УФО - Пермский край - Чернушинский район - Чернушка 23 1
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 26 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Воткинск 46 1
Россия - УФО - Челябинская область - Саткинский район - Сатка 32 1
Великобритания - Эймсбери - Стоунхендж 20 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6560 4
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2499 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2775 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5002 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19227 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8747 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5593 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11130 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 812 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3604 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2476 1
Дача - дачники 904 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 83 1
Международный женский день - 8 марта 361 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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