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Березной Андрей



20.12.2024 К Новому году МТС добавила скорости LTE в местах массовых гуляний южноуральцев 1
13.12.2024 МТС увеличила скорость LTE в Чурилово и других ЖК Тракторозаводского района Челябинска 1
05.12.2024 МТС обеспечила связью жителей удаленного села в горнозаводской зоне Челябинской области 1
02.12.2024 МТС ускорила мобильный интернет для врачей и пациентов городской больницы Челябинска 1
15.11.2024 МТС добавила скорости LTE на юге Магнитогорска 1
08.11.2024 МТС ускорила LTE-интернет в одном из крупнейших студенческих городков Челябинской области 1
31.10.2024 МТС развернула гигабитную сеть в Орджоникидзевском и Правобережном районах Магнитогорска 1
23.10.2024 МТС: южноуральские блогеры вошли в число лидеров по переходу на отечественную видеоплатформу NUUM 1
22.10.2024 МТС запустила LTE-интернет почти для 50 тыс. жителей малых сел и деревень Челябинской области 1
04.10.2024 МТС на Южном Урале заблокировала более 9 млн спам-звонков за три месяца 1
20.09.2024 МТС включила «дальнобойный» LTE интернет на участке федеральной трассы М5 под Миассом 1
19.09.2024 МТС: комплекс «Абзаково» вошел в топ-10 самых посещаемых горных курортов России летом 2024 года 1
30.08.2024 Видеоплатформа NUUM и популярные блогеры научат челябинских школьников контент-мейкингу 1
23.08.2024 МТС оцифровала крупнейший медицинский кластер Челябинска 1
15.08.2024 МТС раскинула сеть домашнего интернета в многоэтажках «Ньютона» и «Академ Риверсайда» 1
06.08.2024 Цифровой путеводитель МТС раскроет тайны древних цивилизаций и подскажет туристам горные маршруты Южного Урала 1
02.08.2024 МТС увеличила скорость LTE-интернета на северо-западе Челябинска 1
18.07.2024 МТС добавила скорости LTE городу-спутнику Челябинска 1
16.07.2024 Аналитика МТС: южноуральцы чаще покупают планшеты для общения в соцсетях и просмотра видео 1
21.06.2024 МТС добавила скорости LTE в Магнитогорске 1
24.05.2024 МТС добавила скорости LTE для южноуральских вагоностроителей 1
13.05.2024 МТС защитила южноуральцев от 8 млн спам-звонков с начала года 1
27.04.2024 МТС провела сверхскоростной домашний интернет в новостройки Челябинска 1
02.02.2024 МТС разогнала мобильный интернет в центе Магнитогорска 1
26.01.2024 МТС разогнала мобильный интернет для врачей и пациентов челябинского медгородка №6 1
19.05.2023 МТС прокачала сеть в предгорье самых высоких вершин Южного Урала 1
03.08.2022 Интегратор «Консом групп» расширил облачную инфраструктуру #CloudMTS для разработки систем промышленной автоматизации 1
05.07.2021 Промышленный системный интегратор «Консом групп» увеличил объем данных в облаке МТС 1
30.08.2016 МТС помогает следить за потреблением электроэнергии в Иркутской области 1
24.03.2016 МТС обеспечит связью иркутских нефтяников и энергетиков 1
20.10.2015 МТС в Иркутской области за год построила более 300 базовых станций 1
10.09.2015 Мобильная библиотека на колёсах появилась в Иркутске 1
14.07.2014 МТС запустила сеть 4G в Иркутской области 1
22.05.2014 МТС готовит сеть в Иркутской области к запуску LTE 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Березной Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 34
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 2
Huawei 3933 1
Samsung Electronics 10255 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 1
Цифра ГК 2426 1
Apple Inc 12101 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Газпром добыча Иркутск 3 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго ПАО 49 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
Роснефть - РН-Иркутскнефтепродукт 2 1
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 7 1
Роснефть - РН-Бурение 9 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 7 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 22
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 15
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 15
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 5
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2538 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 3
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
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МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 305 3
МТС Big Data 265 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
МТС - NUUM 32 2
МТС Мобильная библиотека 41 1
МТС 3G-сеть 116 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 77 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
Консом Групп НИЦ - КОНСОМ.ИНКА - индустриальная кибернетическая система 11 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
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