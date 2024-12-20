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Россия УФО Челябинская область Верхнеуральск

Россия - УФО - Челябинская область - Верхнеуральск


20.12.2024 К Новому году МТС добавила скорости LTE в местах массовых гуляний южноуральцев 1
13.12.2024 МТС увеличила скорость LTE в Чурилово и других ЖК Тракторозаводского района Челябинска 1
05.12.2024 МТС обеспечила связью жителей удаленного села в горнозаводской зоне Челябинской области 1
02.12.2024 МТС ускорила мобильный интернет для врачей и пациентов городской больницы Челябинска 1
15.11.2024 МТС добавила скорости LTE на юге Магнитогорска 1
08.11.2024 МТС ускорила LTE-интернет в одном из крупнейших студенческих городков Челябинской области 1
22.10.2024 МТС запустила LTE-интернет почти для 50 тыс. жителей малых сел и деревень Челябинской области 1
20.09.2024 МТС включила «дальнобойный» LTE интернет на участке федеральной трассы М5 под Миассом 1
23.08.2024 МТС оцифровала крупнейший медицинский кластер Челябинска 1
02.08.2024 МТС увеличила скорость LTE-интернета на северо-западе Челябинска 1
18.07.2024 МТС добавила скорости LTE городу-спутнику Челябинска 1
21.06.2024 МТС добавила скорости LTE в Магнитогорске 1
24.05.2024 МТС добавила скорости LTE для южноуральских вагоностроителей 1
17.01.2024 Париж на связи: «Ростелеком» обеспечил скоростным доступом в Сеть по оптике жителей знаменитого южноуральского села 1
08.02.2019 «Ростелеком» подключил к интернету больницы Челябинской области 1
25.10.2011 «Билайн» расширил покрытие сетей 2G и 3G в Челябинской области 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 13
Ростелеком 9701 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
Apple Inc 12101 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 12
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 4
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VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 3
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 2
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