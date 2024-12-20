Россия УФО Челябинская область Верхнеуральск
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 13
|Ростелеком 9701 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
|Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
|Apple Inc 12101 1
|НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
|ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 7 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
|Березной Андрей 34 4
|Путин Владимир 3171 1
|Козлов Александр 68 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Дубровский Борис 13 1
|Макагонов Евгений 24 1
|Кущ Иван 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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