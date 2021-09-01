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Троицкий административный округ

Москва - Троицк - Троицкий административный округ

01.09.2021 К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили цикл мастер-классов для всей семьи 2
10.02.2021 Москвичи смогут вызывать общественные автобусы в любое место с помощью смартфона. Видео 1
27.01.2021 «Ростелеком» приступил к модернизации уличного освещения в Челябинске 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
23.09.2020 Спортивные трекеры InMotion успешно прошли тестирование во время футбольного матча 1
22.09.2020 «Ростелеком» установил на Урале 40 тысяч умных фонарей 1
22.05.2020 Столичная сеть Tele2 увеличилась в два раза 1
28.04.2020 Аналитика МТС: абоненты Московского региона адаптировались к условиям самоизоляции 2
13.03.2020 В России появилось первое производство гибкой электроники 3
10.03.2020 «Роснано» открыла Российский центр гибкой электроники 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
15.04.2019 Tele2 запустила сеть 4G на Курилах 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 1
07.09.2018 Директор Троицкого инновационного кластера Виктор Сиднев - о цифровых фобиях 2
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
17.04.2017 На что тратит деньги московский ДИТ 1
24.03.2017 «Почта России» устанавливает системы электронных очередей в отделениях Южного Урала 2
29.11.2016 Сбербанк стал финалистом международной премии Global Inclusion Awards 2016 1
11.11.2016 Скончался гендиректор eBay и экс-глава Google в России 1
01.09.2016 Инжиниринговая компания ФИОП разработает для Музея изобразительных искусств им. Пушкина систему охраны на базе RFID-меток 1
16.08.2016 «Виртуальная школа» будет внедрена в 20 муниципалитетах Томской области 1
01.07.2016 Глава финдепартамента МОЭСК: Работа, которую раньше выполняли 100 человек, теперь делается автоматически 1
17.06.2016 ТТК фиксирует двукратный рост интереса к интернет-тарифам с максимальной скоростью доступа в регионах Южного Урала 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
31.03.2016 Tele2 обеспечила связью 99% населения Москвы 1
28.12.2015 Подрядчик «Платона» будет удаленно обслуживать клиентов ВТБ24 1
23.12.2015 Наноцентр «Техноспарк» сосредоточился на гибкой электронике 2
06.11.2015 ТТК увеличит скорость интернет-доступа в Троицке Челябинской области 11
21.10.2015 Карта обувных магазинов появилась на портале открытых данных Москвы 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
29.09.2015 ТТК организует Wi-Fi для 64 отделений Сбербанка в Челябинской области 1
13.08.2015 МТС запустила продажи интерактивного спутникового ТВ на Урале 1
29.07.2015 Tele2 запустила сеть 3G в Сахалинской области 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 1
22.05.2015 МТС запустила первую сеть LTE-1800 в Челябинской области 1
18.05.2015 Столичный портал городских услуг шагнул в Новую Москву 1
04.02.2015 МТС обновила оборудование на всей территории Челябинской области 1
02.02.2015 «ЛанКей» модернизировал АТС и системы связи в «БайкалБанке» 1
30.01.2015 Контакт-центр для мигрантов принял более 22 тыс. звонков за две недели 1

Публикаций - 64, упоминаний - 84

Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 6
ТехноСпарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 18 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Акадо Телеком - Комкор 609 4
Holst Centre 3 3
Huawei 2732 3
НТВ-Плюс 174 2
Google LLC 7161 2
РЦГЭ - Российский центр гибкой электроники 2 2
FlexEnable 2 2
Samsung Electronics 5702 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
Agfa Gevaert 10 1
Artek Electronics - Артек Электроникc 1 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Комстар Регионы 89 1
InMotion 2 1
ASML 15 1
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 1
ТТК Южурал 4 1
D-Link 190 1
HTC Corporation 1195 1
Sony 2395 1
ZTE Corporation 550 1
Nokia Corporation 2447 1
Intel Corporation 4192 1
LG Electronics 1865 1
Facebook 3767 1
Twitter 2204 1
SAP SE 3216 1
Cisco Systems 2049 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Почта России ПАО 1574 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
PickPoint - Сеть постаматов 34 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 33 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Россети ПАО 168 1
Восточный Банк 108 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Henkel - Хенкель Рус 23 1
Lego 84 1
Метрополис ТРК 29 1
Россети Ленэнерго 44 1
InStat 4 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 11 1
Евросеть 889 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
X5 Group 599 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Лукойл-Информ 72 1
eBay Inc 531 1
ВТБ24 583 1
Связной ГК 883 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Яндекс.Еда 93 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 1
Роснано 456 5
Правительство Москвы 653 4
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 1
Мэр города Москвы 13 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Правительство Москвы - Департамент торговли и услуг 4 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
Парк Зарядье 14 1
Правительство Республики Коми 19 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Правительство РФ 2207 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 4
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 485 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 926 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 82 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 53 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Безопасный город 347 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
IoE - Internet of Everything - Интернет всего 13 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Apple Pay 385 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Apple iPhone 5 710 2
Google Android 10751 2
Google YouTube - Видеохостинг 1727 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
ИС РПП - Информационная система развития предпринимательства и промышленности 1 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Scratch - язык программирования 16 1
Яндекс Go 50 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Google+ Социальная сеть 195 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Apple iPad mini 375 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Apple iOS 5742 1
Чубайс Анатолий 106 3
Собянин Сергей 211 3
Ледяев Максим 14 3
Ковалевич Денис 5 3
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Лобанов Денис 24 2
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Варев Александр 16 1
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Лошак Марина 4 1
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Сергунина Наталья 163 1
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Сиднев Виктор 1 1
Гуцериев Михаил 107 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 33
Россия - Российская федерация - РФ 57544 17
Россия - Челябинская область 659 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 13
Россия - Магнитогорск 150 13
Россия - Челябинск 774 13
Новая Москва 45 11
Россия - Балашиха 68 10
Россия - Южный Урал 89 10
Россия - Красногорск 106 8
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 51 8
Россия - Раменское 37 6
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 6
Россия - Химки 88 5
Россия - Мытищи 85 5
Россия - Люберцы 49 5
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 5
Россия - Свердловская область 807 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
Россия - Фрязино 39 4
Россия - Лыткарино 30 4
Россия - Миасс 19 4
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 4
Россия - Московская область - Королёв 84 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 4
Украина 3378 4
Россия - Копейск 15 4
Россия - Серпухов 40 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 3
Нидерланды 976 3
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Россия - Жуковский 24 3
Россия - Новороссийск 140 3
Россия - Тюменская область 584 3
Россия - Сочи 913 3
Россия - Чехов 33 3
Россия - Краснодар 1040 3
Россия - Краснодарский край 915 3
Россия - Московская область - Ивантеевка 12 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 32 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 2
IDTechEx 3 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 8 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 31 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Global Inclusion Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765999, в очереди разбора - 669685.
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