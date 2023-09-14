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Москва Троицк Троицкий административный округ
СОБЫТИЯ
|14.09.2023
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МТС обеспечила качественной мобильной связью новую автотрассу между Щербинкой и Троицком
ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила покрытие и качество связи на открывшейся 11 сентября 2023 г. автомобильной дороге в Новой Москве, связавшей города Щербинка и Троицк. Средняя скорость мобильного интернета на всем протяжении 11,4-километровой трассы Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево составляет более 43 Мбит/с, пиковая – 130 Мби
|06.11.2015
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ТТК увеличит скорость интернет-доступа в Троицке Челябинской области
Троицка Челябинской области с 16 ноября 2015 г. При этом абонентская плата на тарифе «Мечтай – 450.Троицк» останется неизменной, а на тарифах «Качай – 600.Троицк» и «Летай – 700.Трои
|07.08.2006
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В Троицке создается комплекс протонной терапии
На базе линейного ускорителя протонов Института ядерных исследований Российской академии наук в городе Троицке Московской области создается комплекс протонной терапии для лечения злокачественных новообразований. В комплексе будут разрабатываться и применяться новые методы лечения злокачественных
|07.08.2006
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В Троицке создается комплекс протонной терапии
На базе линейного ускорителя протонов Института ядерных исследований Российской академии наук в городе Троицке Московской области создается комплекс протонной терапии для лечения злокачественных новообразований. В комплексе будут разрабатываться и применяться новые методы лечения злокачественных
|14.10.2005
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Россия: три наукограда могут появиться в этом году
ь и четвертая кандидатура, но ее отклонили — документы города Коврова направлены на доработку. Троицк в своих выступлениях поддержали вице-президент РАН Геннадий Месяц, академик Виктор Мат
|13.10.2005
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Троицк, Жуковский и Димитровград получают статус наукограда РФ
идатуры Троицка, Жуковского и Димитровграда. Документы города Коврова были направлены на доработку. Троицк в своих выступлениях поддержали вице-президент РАН, академик Геннадий Месяц, член през
|05.10.2005
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Технопарк в Троицке привлек к участию новые компании
готовы переехать более 5000 специалистов». Принципиальным фактором является то, что ИТ-технопарк в Троицке ориентируется на создание новых рабочих мест для жителей Московской области. Уже в 20
|05.08.2005
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Российский центр "Звездных войн" привлек лидеров ИТ-отрасли
и основные зоны возможного строительства технопарков — Дубна и Черноголовка — на севере и Троицк — в южной ее части. Проект ИТ-парка в Троицке имеет на сегодня, пожалуй, наиболее
|14.12.2004
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ФЦП "Электронная Россия": факультет бизнес-информатики обоснуется в технопарке Троицка
», — сообщает пресс-центр ФЦП «Электронная Россия». «Под наше расширение пойдет новый кампус в Троицке, — рассказал декан факультета бизнес-информатики Высшей школы экономики Виктор Н
|29.12.2003
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Конкуренция наукоградов продолжается
тва из них дорога к нормальному развитию лежит через присвоение статуса наукограда. Так, упомянутый Троицк должен был получить этот статус вторым, вслед за Обнинском (указа президента России от
|16.08.2002
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Cовременная наука: Итоги и уроки проекта "Инновационные центры и наукограды"
асположенный в Калужской области (город 6 мая 2000 года первым получил статус наукограда); Реутов и Троицк Московской области; Кольцово, близ Новосибирска, на территории которого находится не т
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|Матвеев Виктор 5 3
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|Фетисов Игорь 16 3
|Сидоренко Сергей 8 3
|Кругликов Артем 4 3
|Жданов Владимир 6 3
|Найденов Вадим 3 3
|Подберецкая Татьяна 3 3
|Сироткин Виталий 11 3
|Чубайс Анатолий 222 3
|Аитов Тимур 197 3
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|Лобанов Денис 47 2
|Терехов Андрей 40 2
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|Кудрявцев Сергей 23 2
|Громов Борис 14 2
|Исаев Владимир 15 2
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|Козырев Владимир 7 2
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|Рудашевский Владимир 4 2
|Доркин Виктор 2 2
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