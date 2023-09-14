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Москва Троицк Троицкий административный округ

Москва - Троицк - Троицкий административный округ

СОБЫТИЯ


14.09.2023 МТС обеспечила качественной мобильной связью новую автотрассу между Щербинкой и Троицком 

ПАО «МТС», цифровая экосистема, улучшила покрытие и качество связи на открывшейся 11 сентября 2023 г. автомобильной дороге в Новой Москве, связавшей города Щербинка и Троицк. Средняя скорость мобильного интернета на всем протяжении 11,4-километровой трассы Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево составляет более 43 Мбит/с, пиковая – 130 Мби
06.11.2015 ТТК увеличит скорость интернет-доступа в Троицке Челябинской области

Троицка Челябинской области с 16 ноября 2015 г. При этом абонентская плата на тарифе «Мечтай – 450.Троицк» останется неизменной, а на тарифах «Качай – 600.Троицк» и «Летай – 700.Трои
07.08.2006 В Троицке создается комплекс протонной терапии

На базе линейного ускорителя протонов Института ядерных исследований Российской академии наук в городе Троицке Московской области создается комплекс протонной терапии для лечения злокачественных новообразований. В комплексе будут разрабатываться и применяться новые методы лечения злокачественных
07.08.2006 В Троицке создается комплекс протонной терапии

На базе линейного ускорителя протонов Института ядерных исследований Российской академии наук в городе Троицке Московской области создается комплекс протонной терапии для лечения злокачественных новообразований. В комплексе будут разрабатываться и применяться новые методы лечения злокачественных
14.10.2005 Россия: три наукограда могут появиться в этом году

ь и четвертая кандидатура, но ее отклонили — документы города Коврова направлены на доработку. Троицк в своих выступлениях поддержали вице-президент РАН Геннадий Месяц, академик Виктор Мат
13.10.2005 Троицк, Жуковский и Димитровград получают статус наукограда РФ

идатуры Троицка, Жуковского и Димитровграда. Документы города Коврова были направлены на доработку. Троицк в своих выступлениях поддержали вице-президент РАН, академик Геннадий Месяц, член през
05.10.2005 Технопарк в Троицке привлек к участию новые компании

готовы переехать более 5000 специалистов». Принципиальным фактором является то, что ИТ-технопарк в Троицке ориентируется на создание новых рабочих мест для жителей Московской области. Уже в 20
05.08.2005 Российский центр "Звездных войн" привлек лидеров ИТ-отрасли

и основные зоны возможного строительства технопарков — Дубна и Черноголовка — на севере и Троицк — в южной ее части. Проект ИТ-парка в Троицке имеет на сегодня, пожалуй, наиболее
14.12.2004 ФЦП "Электронная Россия": факультет бизнес-информатики обоснуется в технопарке Троицка

», — сообщает пресс-центр ФЦП «Электронная Россия». «Под наше расширение пойдет новый кампус в Троицке, — рассказал декан факультета бизнес-информатики Высшей школы экономики Виктор Н
29.12.2003 Конкуренция наукоградов продолжается

тва из них дорога к нормальному развитию лежит через присвоение статуса наукограда. Так, упомянутый Троицк должен был получить этот статус вторым, вслед за Обнинском (указа президента России от
16.08.2002 Cовременная наука: Итоги и уроки проекта "Инновационные центры и наукограды"

асположенный в Калужской области (город 6 мая 2000 года первым получил статус наукограда); Реутов и Троицк Московской области; Кольцово, близ Новосибирска, на территории которого находится не т

Публикаций - 165, упоминаний - 198

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
МегаФон 10742 17
Ростелеком 10948 14
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - НЦ ТехноСпарк - TechnoSpark 35 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 7
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 5
Google LLC 12690 4
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
Holst Centre 3 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
Huawei 4677 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 2
Роснано - ФИОП - ТехноСпарк - РЦГЭ - Российский центр гибкой электроники 5 2
FlexEnable 2 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
Элемент ГК - Нанотроника 18 2
Samsung Electronics 11065 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Microsoft Corporation 25775 2
Apple Inc 13156 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Крок - Croc 1964 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
АйТи 1519 2
Прайм Груп - Prime Group 74 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
Наукоград - технопарк 156 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 3
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Почта России ПАО 2370 3
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Байтик - Детский технопарк 6 2
Ricardo-AEA - Ricardo Energy & Environment - AEA Technology Plc - AEAT - AEA Europe 7 2
Связной ГК 1401 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
Superjob - Суперджоб 858 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Метрополис ТРК 60 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Талан УК 8 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 50 1
Россети Ленэнерго 1699 1
InStat 9 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
Родник 91 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
АиФ АРИА 2 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 5
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 24 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 2
Музеон - парк искусств 21 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Парк Зарядье 49 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ФКР - Федерация космонавтики России 7 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
Союз развития наукоградов России НП 5 1
RTTN - Russian Technology Transfer Network - РТТН - Российская сеть трансфера технологий НП 9 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 33
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 32
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 24
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Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 4
ГРЦ Макеева - Компас-2 - Российский малогабаритный космический аппарат 10 3
Google Android 15244 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 74 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
9-мм пистолет Макарова 7 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 2
Apple Pay 519 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 2
Apple iPhone 6 4861 2
Apple iPhone 5 783 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 7 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 44 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 184 1
ИС РПП - Информационная система развития предпринимательства и промышленности 1 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
МегаФон V - серия планшетов 5 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 25 1
TopLog WMS - TopLog YMS 21 1
Сиднев Виктор 15 14
Сергеев Михаил 115 7
Шалманов Сергей 202 5
Макаров Валентин 251 5
Фурсенко Андрей 128 4
Тигунов Олег 7 4
Гостомельский Алексей 14 4
Денисов Сергей 24 4
Чекмарев Шамиль 50 4
Рейман Леонид 1065 4
Собянин Сергей 538 4
Фрадков Михаил 161 3
Матвеев Виктор 5 3
Ковалевич Денис 5 3
Ледяев Максим 14 3
Милованцев Дмитрий 110 3
Фетисов Игорь 16 3
Сидоренко Сергей 8 3
Кругликов Артем 4 3
Жданов Владимир 6 3
Найденов Вадим 3 3
Подберецкая Татьяна 3 3
Сироткин Виталий 11 3
Чубайс Анатолий 222 3
Аитов Тимур 197 3
Ливанов Дмитрий 62 2
Лобанов Денис 47 2
Терехов Андрей 40 2
Рудычева Наталья 95 2
Ивакин Роман 57 2
Кудрявцев Сергей 23 2
Громов Борис 14 2
Исаев Владимир 15 2
Месяц Геннадий 14 2
Козырев Владимир 7 2
Скорлыгин Владимир 4 2
Рудашевский Владимир 4 2
Доркин Виктор 2 2
Образцов Владимир 4 2
Макагонов Евгений 35 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 82
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 60
Россия - УФО - Челябинская область 1512 42
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 33
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 129 29
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 28
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 310 27
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Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 1
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