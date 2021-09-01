Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Москва
Троицк
Троицкий административный округ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 84
Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чубайс Анатолий 106 3
|Собянин Сергей 211 3
|Ледяев Максим 14 3
|Ковалевич Денис 5 3
|Дементьева Ирина 9 2
|Козлов Александр 54 2
|Лобанов Денис 24 2
|Антонов Андрей 16 1
|Варев Александр 16 1
|Понкращенков Роман 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Долгов Владимир 39 1
|Галкин Борис 1 1
|Лошак Марина 4 1
|Пятахин Андрей 15 1
|Силин Михаил 17 1
|Сергеев Михаил 31 1
|Ликсутов Максим 32 1
|Крушинин Алексей 5 1
|Друзь Александр 1 1
|Медведев Владислав 10 1
|Дмитриев Алексей 23 1
|Майстренко Игорь 44 1
|Ермолаев Артем 340 1
|Определенов Владимир 19 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Сиднев Виктор 1 1
|Гуцериев Михаил 107 1
|CNews Analytics 1991 2
|IDTechEx 3 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765999, в очереди разбора - 669685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765999, в очереди разбора - 669685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru