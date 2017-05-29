Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом

Разделы

29.05.2017 Заработал электронный документооборот между Мосгорсудом и Департаментом городского имущества

Мосгорсуд и ДГИ готовы отказаться от бумаги Московский городской суд и Департамент городского имущества переводят документооборот в электронный вид. Речь идет об об
02.07.2015 Служба «одного окна» Департамента городского имущества Москвы оснащена сканерами «Элар ПланСкан»

Сотрудники службы «одного окна» Департамента городского имущества (ДГИ) г. Москвы будут переводить в электронный вид документы на российских сканерах марки «Пла
13.05.2015 Электронная запись на прием стала доступна для всех служб «одного окна» столичного Департамента городского имущества

ь нагрузку между окружными службами «одного окна» Департамента городского имущества. В своей работе ДГИ использует принцип экстерриториальности: не важно, в каком округе проживает заявитель или
13.10.2008 Департамент имущества Москвы установит систему контроля доступа

Департамент имущества города Москвы (ДИГМ) проводит открытый конкурс № 11-0118362-08 на поставку и установку системы контроля дост
09.07.2008 Департамент имущества Москвы нуждается в сопровождении системного ПО

вления гарантии качества товара, услуг; качество услуг. Подвести итоги торгов и объявить победителя Департамент имущества Москвы намерен не позже 19 августа. Подробную информацию о конкурсе при
27.05.2008 Решение об увеличении уставного капитала «Комкора» признали легитимным

общила, что Высший Арбитражный Суд Российской Федерации отказал в удовлетворении исковых требований Департамента имущества города Москвы о признании недействительным решения общего собрания акц
12.05.2008 Департамент имущества Москвы нуждается в обслуживании ЛВС

аудио-видео обеспечения конференц-залов, систем светотехники, диспетчеризация административного здания. Данные услуги оцениваются заказчиком в 2870000 pуб. Документацию об аукционе в письменном виде Департамент имущества Москвы предоставляет в рабочие дни с 10 до 14 часов, Мск, с 12 по 30 мая. Провести торги планирует не позже 6 июня. Подробную аукционную информацию предоставляет на официа
07.03.2008 Департамент имущества Москвы нуждается в ИТ-услугах

ественные характеристики товара, качество работ, услуг. Подвести итоги торгов и объявить победителя Департамент имущества Москвы планирует также 7 апреля. Подробно ознакомиться с конкурсной инф

Публикаций - 75, упоминаний - 119

