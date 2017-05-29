Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Москвы ДГИ Москва Департамент городского имущества города Москвы ЦУГИ ГУП Центр управления городским имуществом
СОБЫТИЯ
|29.05.2017
|
Заработал электронный документооборот между Мосгорсудом и Департаментом городского имущества
Мосгорсуд и ДГИ готовы отказаться от бумаги Московский городской суд и Департамент городского имущества переводят документооборот в электронный вид. Речь идет об об
|02.07.2015
|
Служба «одного окна» Департамента городского имущества Москвы оснащена сканерами «Элар ПланСкан»
Сотрудники службы «одного окна» Департамента городского имущества (ДГИ) г. Москвы будут переводить в электронный вид документы на российских сканерах марки «Пла
|13.05.2015
|
Электронная запись на прием стала доступна для всех служб «одного окна» столичного Департамента городского имущества
ь нагрузку между окружными службами «одного окна» Департамента городского имущества. В своей работе ДГИ использует принцип экстерриториальности: не важно, в каком округе проживает заявитель или
|13.10.2008
|
Департамент имущества Москвы установит систему контроля доступа
Департамент имущества города Москвы (ДИГМ) проводит открытый конкурс № 11-0118362-08 на поставку и установку системы контроля дост
|09.07.2008
|
Департамент имущества Москвы нуждается в сопровождении системного ПО
вления гарантии качества товара, услуг; качество услуг. Подвести итоги торгов и объявить победителя Департамент имущества Москвы намерен не позже 19 августа. Подробную информацию о конкурсе при
|27.05.2008
|
Решение об увеличении уставного капитала «Комкора» признали легитимным
общила, что Высший Арбитражный Суд Российской Федерации отказал в удовлетворении исковых требований Департамента имущества города Москвы о признании недействительным решения общего собрания акц
|12.05.2008
|
Департамент имущества Москвы нуждается в обслуживании ЛВС
аудио-видео обеспечения конференц-залов, систем светотехники, диспетчеризация административного здания. Данные услуги оцениваются заказчиком в 2870000 pуб. Документацию об аукционе в письменном виде Департамент имущества Москвы предоставляет в рабочие дни с 10 до 14 часов, Мск, с 12 по 30 мая. Провести торги планирует не позже 6 июня. Подробную аукционную информацию предоставляет на официа
|07.03.2008
|
Департамент имущества Москвы нуждается в ИТ-услугах
ественные характеристики товара, качество работ, услуг. Подвести итоги торгов и объявить победителя Департамент имущества Москвы планирует также 7 апреля. Подробно ознакомиться с конкурсной инф
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Гаман Максим 20 18
|Ефимов Владимир 144 13
|Собянин Сергей 477 7
|Лысенко Эдуард 312 6
|Сергунина Наталья 372 5
|Гарбузов Анатолий 127 4
|Шинкарук Елена 28 4
|Шадаев Максут 1151 4
|Ликсутов Максим 184 4
|Козлов Евгений 34 3
|Спиренков Вячеслав 37 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Урусов Виктор 150 2
|Херсонцев Алексей 93 2
|Врацкий Андрей 166 2
|Соловьев Виталий 52 2
|Драгунов Алексей 25 2
|Пуртов Кирилл 52 2
|Егошин Константин 8 2
|Горшков Дмитрий 10 2
|Соловьева Екатерина 7 2
|Баканов Дмитрий 35 2
|Чирков Сергей 16 2
|Раскина Ирина 24 2
|Звонарева Елена 20 2
|Грибоедов Александр 6 2
|Артемов Андрей 15 2
|Кортунов Михаил 11 2
|Белан Иван 41 2
|Минеева Ольга 4 2
|Каримов Рамиль 3 2
|Щербина Олег 6 2
|Тржаскал Николай 7 2
|Трипочкин Николай 2 2
|Горбатько Александр 105 2
|Белозеров Андрей 36 2
|Макаров Владимир 76 2
|Хайруллин Айрат 108 2
|Терещенко Денис 92 2
|Матвеева Татьяна 108 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 3
|Открытые системы ИД 176 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410148, в очереди разбора - 730958.
Создано именных указателей - 188088.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.