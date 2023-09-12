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OASIS ODF, ODT, XODT OpenDocument Format OASIS Open Document Format for Office Application открытый формат документов для офисных приложений



12.09.2023 Новинка рынка: NTSS ODF PROF от российского производителя – экономия места с повышенной плотностью портов

Группа компаний EMILINK объявила о запуске в продажу шкафов высокой плотности NTSS ODF PROF со 100% локализацией производства в России. Универсальное решение коммутации ВОЛС предназначено для сращивания и коммутации большого количества оптических волокон, что позволит значите
04.10.2019 Найден способ удаленно взламывать ПК с помощью LibreOffice

ни странно, обеспечивают рассылаемым троянцам эффективное прикрытие. Файл формата .odt (или, шире, .odf — OpenDocument Format) представляет собой ZIP-архив: он включает в себя файловую иерархию
17.12.2014 Веб-офис Google научился открывать форматы LibreOffice и OpenOffice

В веб-приложениях Google Docs, Sheets и Slides появилась поддержка стандарта ODF. Теперь пользователи могут открывать, редактировать и сохранять файлы с расширениями .odt
13.03.2012 Еврокомиссия вновь поддержала ODF

енции Хоакина Альмуниа (Joakin Almunia) рассмотреть возможность использования Open Document Format (ODF) в качестве стандартного формата обмена документами внутри госучреждений Европы. Помимо э
20.06.2011 Правительство Венгрии переходит на ODF

тельство в информационном обществе» министр представил проект закона, предписывающего использование ODF. Нитрай также заявил, что министерство планирует перевести на Open Source образовательные
02.06.2011 В России устранен еще один барьер на пути СПО: нацстандарт ODF вступил в действие

2011 г. в России вступил в действие национальный стандарт открытых офисных приложений OpenDocument (ODF). Теперь при общении с государственными органами гражданин может использовать документы,

14.01.2011 Как новый ГОСТ изменит рынок СЭД

В первых откликах на на принятие ГОСТа на стандарт ODF было больше эйфории по поводу открывающихся перспектив для свободного ПО, чем рационального технического анализа. Несомненно, наличие стандарта будет способствовать распространению свободно
24.12.2010 Формат ODF стал в России национальным стандартом

агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило национальный стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300 – 2010 “Информационная технология. Формат Open Document для офисных приложений (OpenDocument) v.1.0”. В соответствии с приказом, стандарт вступает в действие с 1 июня 2011 года. Новый российский ГОСТ идентичен международному стандарту ИСО/МЭК 26300:2006. Как сообщается в п
17.03.2010 ODF: не все так быстро

но исследование, посвященное применению открытого стандарта офисных документов OpenDocument Format (ODF) в государственных органах власти. Большая часть опрошенных признала, что не готова к пер
06.03.2009 Microsoft подтверждает наличие поддержки ODF в новом пакете Office

Microsoft подтвердила свое намерение добавить в Office 2010 поддержку формата Open Document Format (ODF), используемого в OpenOffice, StarOffice, IBM Lotus Symphony и Google Docs. Поддержка

10.11.2008 IBM переведет Lotus Symphony на OpenOffice 3.0

своей долгосрочной заинтересованности в развитии открытого формата документов OpenDocument Format (ODF), представив перспективный план экспансии своего бесплатного пакета офисных приложений Lo
06.11.2008 IBM и Sun анонсировали создание ODF Toolkit Union

Корпорации IBM и Sun анонсировали создание проекта OpenDocument Format Union, призванного реализовать API для работы с документами в формате ODF, который позволит легко интегрировать их поддержку в сторонние приложения. Разработка ODF Toolkit будет основываться на исходном коде, внесенном в проект Sun, при этом его использова
14.10.2008 Вышел новый OpenOffice.org - версия 3.0

та формата OpenDocument - он уже поддерживает основной функционал готовящейся к выходу спецификации ODF 1.2, призванной в начале следующего года дополнить стандартизованный ISO ODF 1.0.

21.07.2008 НАТО поддержала ODF

IEC 26300:2006 (OpenDocument) в список стандартов обмена информацией, сообщает Heise Online. Помимо ODF, в этот список входят PDF 1.4, ASCII, форматы MS Office 200/XP, ряд форматов на основе XM
24.06.2008 Microsoft признала поражение в «битве форматов»

ическое взаимодействие с госсектором США, в своем выступлении на саммите Red Hat в Бостоне заявил: «ODF, безусловно, победил. […] Возможность реализовать поддержку ODF в середине цикла п
23.05.2008 ODF Alliance скептичен в отношении обещаний Microsoft

Организация ODF Alliance, занимающаяся продвижением свободного формата документов OpenDocument Format, со
22.05.2008 День ИТ-победы: MS Office поддержит открытый формат документов

ication (XPS, аналог PDF), Portable Document Format (PDF) версии 1.5, PDF/A и Open Document Format (ODF) версии 1.1. Таким образом, после выхода Service Pack 2 пользователи Office 2007 получат

22.05.2008 Microsoft сделает ODF и PDF «родными» форматами Office 2007

Paper Specification (XPS), Portable Document Format (PDF) версии 1.5, PDF/A и Open Document Format (ODF) версии 1.1. Таким образом, после выхода нового пакета SP2 для Office 2007, документы во

14.05.2008 ODF стал нацстандартом ЮАР и Бразилии. На очереди Россия и Хорватия

ent Format в качестве национального стандарта. Вслед за решением правительства ЮАР об использовании ODF в качестве стандарта для документооборота между государственными учреждениями и гражданам
08.04.2008 MS OOXML в качестве ISO-стандарта нарушает принципы об исключении двойных стандартов

арта офисного документа. В компаниях не одобряют принятие формата офисных документов Office Open XML (OOXML) в качестве международного стандарта и считают, что дальнейшее развитие и совершенствование ODF (ISO/IEC 26300:2006) позволило бы раз и навсегда прекратить войну форматов, сделать реальный шаг к интероперабельности «на основе действительно открытых стандартов». Как отмечают в «Инфра-Р
28.11.2007 Государственные органы РФ перейдут на формат офисных файлов ODF

рамках разработки комплекса основных стандартов в области проектирования, создания и внедрения государственных информационных систем». В результате выполненных работ была проведена миграция на формат ODF районной и муниципальной администраций, средних образовательных учреждений и медицинских учреждений города Алексин Тульской области. Результаты проведенной работы будут использованы для раз
22.10.2007 Leopard будет поддерживать форматы ODF и MS Word 2007

Компания Apple подтвердила, что операционная система Mac OS X Leopard будет поддерживать ODF-файлы и файлы в форматах Microsoft Word 2007. Ранее Apple добавила поддержку этих форматов текстовому процессору Pages, сообщает BetaNews. Теперь пользователи Leopard смогут просматривать д
05.09.2007 Open source не дал ISO признать стандарт Microsoft

предопределила проводимая во многих странах кампания по дискредитации OpenXML: «В ней активно участвовали и радикально настроенные приверженцы open source, и многие крупные корпорации, поддерживающие ODF, в частности IBM. Последней было внесено огромное количество замечаний к OpenXML, многие из которых, на наш взгляд, являются необоснованными, в результате чего многие национальные организац
31.08.2007 Россия: переход на открытые стандарты не состоялся

онце августа стало известно о том, что Россия якобы вступила в Альянс OpenDocument Format Alliance (ODF Alliance) и, таким образом, присоединилась к странам, переходящим на формат документов Op
29.08.2007 Россия: правительство поддержит открытые стандарты

Россия вступила в Альянс OpenDocument Format Alliance (ODF Alliance) и, таким образом, присоединилась к странам, переходящим на формат документов Op
12.02.2007 Sun выпустил ODF-конвертер для MS Office 2003

й бесплатно, позволяет осуществлять преобразование документов из форматов Microsoft Office в формат ODF и наоборот. «Теперь организации смогут переходить на формат документов ISO/IEC 26300 Open
02.02.2007 Вышла первая версия конвертера OpenXML Translator

ыходе первой версии программы, служащей для конвертации файлов между форматами OpenDocument Format (ODF) и Open XML. Данный программный продукт появился на свет благодаря тесному сотрудничеству
24.01.2007 OpenOffice и Microsoft обновили ПО для работы с ODF и OpenXML

OpenOffice.org представила первую версию инструментария разработки приложений, работающих с документами в открытом формате ODFODF Toolkit. Пакет облегчит возможность встраивания функций работы с документами в приложения. «Например, — говорит менеджер сообщества OpenOffice Луи Суаре-Поттс (Louis Suarez-Pot
28.06.2006 Австралийские программисты научили MS Office сохранять документы в ODF

демо-версию подключаемого модуля для сохранения документов Microsoft Office в формате OpenDocument (ODF) для Open Office. Модуль O3, «Открытый открытый офис» (OpenOpenOffice), разрабатывался с 
11.05.2006 Microsoft проиграла битву за офисный стандарт

европейцы, напротив, требуют мандата ISO перед принятием решения о внедрении какой-либо технологии. ODF — открытый стандарт, может использоваться без лицензирования. Он уже доступен. Все э
20.04.2006 Альянс OpenDocument вырос в четыре раза

льянса продвигают и усовершенствуют использование открытого формата документов для офисных пакетов (ODF, OpenDocument Format). Формат задуман как универсальный — не зависящий от платформ и
29.03.2006 Microsoft станет "пятой колонной" OpenDocument?

Microsoft вступила в Технический комитет INCITS/V1, играющий ключевую роль в ратификации открытого стандарта документов OpenDocument. Этот шаг удивил рынок и вызвал опасения по поводу того, что в качестве участницы корпорация будет затягивать процесс стандартизации конкурирующего формата. Компания отправила запр
15.12.2005 Открытый офисный стандарт Microsoft увидит свет

открытого стандарта документов Microsoft Office Open XML. IBM, продвигающая альтернативный стандарт ODF, голосовала против данного решения. «Вопросы, возникшие еще ранее, относительно разработк
07.12.2005 IBM поддержит OpenDocument

ет в начале следующего года установить поддержку открытого формата офисных документов OpenDocument (ODF) в программах для десктопов. Этот шаг должен помочь Голубому гиганту быстрее продвигаться
02.12.2005 IBM: Массачуссетс должен принять ODF

порации отказом властей штата Массачусетс (США) от перевода документооборота в формат OpenDocument (ODF). Sun также обратилась к властям штата. Ранее на этой неделе власти штата решили отменить
25.05.2005 Офисные документы подвели под единый стандарт

огут «прозрачно» взаимодействовать, т.е. работать над одним и тем же документом без потерь и искажения форматирования. Работа над стандартом «открытого документа» OASIS началась в 2002 году (название OpenDocument было принято несколько позже). В основу OpenDocument был положен формат, используемый в свободном офисном пакете OpenOffice и его закрытой версии, StarOffice. Однако никакой

Публикаций - 228, упоминаний - 314

OASIS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24037 118
IBM - International Business Machines Corp 9344 39
Google LLC 11372 37
Apple Inc 11645 20
Новые облачные технологии (НОТ) 427 20
Oracle - Sun Microsystems 2209 16
Red Hat 1269 15
Oracle Corporation 6504 12
Adobe Systems 1527 11
OpenText - Micro Focus - Novell 869 11
TDF - The Document Foundation 42 11
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1158 10
Ростелеком 10689 10
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Intel Corporation 11898 9
ALMI partner - АЛМИ партнер 87 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1269 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4511 8
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 807 6
Telegram Group 1444 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 524 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1166 5
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 199 5
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 66 4
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Security Vision - Интеллектуальная безопасность 131 4
Canonical 195 4
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SAP SE 5100 4
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Yandex - Яндекс 6439 4
Cisco Systems 5005 4
Corel Corporation 335 4
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Открытые технологии 694 3
Почта России ПАО 1994 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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