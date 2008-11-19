Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice

Sun анонсировал выход StarOffice 9 Компания Sun объявила о выпуске офисного пакета StarOffice 9, базирующегося на недавно вышедшем релизе OpenOffice.org 3.0. При этом, помимо обычных для релизов StarOffice дополнительных шаблонов и переработки интерфейса, Sun анонсиров

Sun «заштопала» StarOffice: критическая уязвимость Sun Microsystems выпустила патч, устраняющий критическую уязвимость в StarOffice Office Suite версий 6.0, 7 и 8 к выполнению произвольного кода, встроенного во вредоносный графический файл формата TIFF. Уязвимость вызвана отсутствием проверки граничного значения

Google начал бесплатную раздачу StarOffice Компания Google добавила пакет программ StarOffice от Sun Microsystems в свой набор бесплатно скачиваемых приложений Google Pack, в к

Google добавил StarOffice в свой Google Pack Компания Google добавила пакет программ StarOffice от Sun Microsystems в свой набор бесплатно скачиваемых приложений Google Pack, сообщает ITWire. Этот шаг удивил некоторых специалистов, поскольку StarOffice не является беспла

Sun установит StarOffice в самолеты Корпорация Sun заключила партнерское соглашение с «Сингапурскими авиалиниями», согласно которому, компьютеры в самолетах авиакомпании будут оснащены пакетом StarOffice. Программное обеспечение планируется установить на развлекательные центры Kris World, к которым, по-видимому, будет подключена клавиатура, сообщает The Inquirer. По мнению представит

Кросс-платформенный червь атакует OpenOffice и StarOffice Кросс-платформенный червь, заражающий документы сразу двух офисных пакетов, OpenOffice.org (с открытым кодом) и StarOffice, был получен британской антивирусной компанией Sophos. Это первый червь такого рода, утверждает компания; он получил название SB/Badbunny-A. Червь представляет собой концептуальную р

В StarOffice и OpenOffice найдены критические уязвимости Критические уязвимости, позволяющие захватить контроль над системой, обнаружены сразу в двух офисных пакетах с открытым кодом: StarOffice от Sun и OpenOffice от OpenOffice.org. Уязвимости в StarOffice относятся к электронным таблицам StarCalc и к способу обработки URL приложениями пакета, сообщила Sun. Первая по

Sun выпустил ODF-конвертер для MS Office 2003 Корпорация Sun Microsystems объявила о скорой доступности надстройки StarOffice 8 Conversion Technology Preview для Microsoft Office 2003. Первая версия данной на

StarOffice шагает по планете Компания Sun Microsystems заключила один из крупнейших контрактов на поставку своего ПО StarOffice для министерства образования провинции Онтарио (Канада). Контракт охватит 72 общес

Sun подарил Югре 5000 лицензий на StarOffice В начале марта корпорация Sun Microsystems объявила о передаче Администрации губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 5000 лицензий на использование офисного пакета StarOffice в правительственных и образовательных учреждениях Ханты-Мансийска. Вручение программного обеспечения и сертификата на использование StarOffice на 5 тысячах компьютерах пользов

Sun выпустил StarOffice для платформ x86 Компания Sun Microsystems представила версию офисного пакета StarOffice 7 для платформ архитектуры x86 своей ОС Solaris, первый шаг на пути к законченному

Sun выпускает бета-версию StarOffice 6.1 Sun Microsystems представляет на этой неделе первую публичную бета-версию своего пакета StarOffice 6.1, увеличивая тем самым уровень конкуренции на рынке настольного производительного ПО. Бета-версия станет доступной для загрузки с сайта компании в середине этой недели. В нее доба

Вышла русская версия офисного пакета StarOffice 6.0 Офисный пакет StarOffice 6.0 работает на операционных системах Solaris SPARC, Solaris x86, Linux и Windows.

StarOffice 6.0 – новый локализованный офисный пакет от Sun Компания Sun Microsystems объявила о выпуске русской версии многоплатформенного офисного пакета StarOffice 6.0. Основанный на формате XML пакет StarOffice 6.0 является офисным компон

Еще одна компания сменит MS Office на StarOffice oft Office на компьютерах сотрудников в Европе. Вместо этого европейское ИТ-подразделение (Австрия, Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария, Великобритания) установит на свои Vaio офисный пакет StarOffice 6.0 от Sun. Затем на StarOffice перейдут и другие подразделения Sony. Sun активно продвигает свой офисный пакет на рынок - ведутся переговоры с интернет-провайдерами по включе

Sun ищет провайдеров для поддержки StarOffice Sun Microsystems начала переговоры с крупнейшими интернет-провайдерами на предмет включения своего пакета StarOffice в набор офисного ПО для соответствующих провайдерских услуг. Как сообщает новостной сайт Computerwire, у Sun - большие планы, а именно - отвоевать себе 10% рынка офисного ПО к 2004 г

Sun выпустит StarOffice 6.0 для Lindows Два "заклятых друга" корпорации Microsoft, Sun Microsystems и Lindows.com, объявили об альянсе касательно скандальной операционной системы Lindows. По соглашению, Sun выпустит под эту ОС версию StarOffice 6.0. Таким образом, этот офисный пакет станет альтернативой Microsoft Office, первого коммерческого приложения корпорации, "перешедшего" под Linux благодаря системе Lindows. StarO

Sun выпустила новую версию офисного пакета StarOffice Многие пользователи нашли странным то, что новая версия StarOffice, пакета офисных приложений, выпущенного Sun, оказалась на этот раз платной. Однако можно с уверенностью сказать, что любой, кто попробовал новый StarOffice в действии, согласи

Microsoft завершает работу над новым поколением Office к известно, временной лаг между выпусками обновленных версий такого рода пакетов составляет, как правило от 18 до 24 месяцев. Накануне компанией Sun Microsystems была представлена новая версия пакета StarOffice - альтернативы Microsoft Office. По официальному заявлению Sun, розничная продажа StarOffice начнется 21 мая, цена ПО будет составлять $75.95. Аналитик из Gartner, Дэвид Смит

Рынок ПО: Стоит ли вкладываться в производителей ПО? анирует включить поддержку веб-сервисов в очередную спецификацию платформы корпоративного ПО J2EE 1.4. Sun конкурирует с Microsoft также в области офисных приложений. Офисный кроссплатформенный пакет StarOffice от Sun позиционируется компанией как альтернатива Microsoft Office. Сейчас Sun предлагает бесплатно скачать StarOffice версии 5.2. Однако следующая версия StarOffice 6,

В Sun Microsystems грядут большие перемены три компании Sun Microsystems произойдут серьезные структурные изменения, в том числе замена главного управляющего по разработкам Java-продуктов и выпуск усовершенствованного программного обеспечения StarOffice и Solaris. Джина Центони (Gina Centoni), управлявшая подразделением Java-разработок в течение пяти с половиной лет, ушла из Sun и занимает теперь пост в к компании, занимающейся разр

Разработчик StarOffice создал новую фирму и программный продукт Марко Боррис (Marco Boerries), разработавший пакет офисных приложений StarOffice компании Sun Microsystems собирается представить продукцию своей новой фирмы на CeBit в Ганновере, Германия. Его новая компания, VerdiSoft, будет работать над программой CrossPoint S

Офисный пакет StarOffice станет платным Компания Sun Microsystems планирует начать распространять следующую версию StarOffice - пакета программ, аналогичных Microsoft Office, но работающих под Linux, Solaris и под Windows. Sun бесплатно распространяла StarOffice с момента приобретения немецкой компан

Sun выпустила бета-версию StarOffice 6.0 Sun Microsystems представила 2 октября бета-версию своего бесплатного офисного пакета StarOffice 6.0 - конкурентного аналога MS Office. Компания уже выпустила в августе Linux-версию этого многоплатформенного приложения, рассчитанного теперь на работу под ОС Solaris, Linux или MS

Sun представила новую версию StarOffice Sun Microsystems представила для поклонников Linux новую версию StarOffice - наиболее жизнеспособного конкурента Microsoft Office - и объявила о намерении выпустить бета-версию этого продукта в октябре. Sun приобрела SO у немецкой компании Star Division в 1

Sun опубликовала исходные коды StarOffice Компания Sun Microsystems сообщила об открытии Web-сайта OpenOffice, на котором выложены исходные коды текстового процессора StarOffice версии 6.0. Согласно сообщению Sun, эта версия содержит 9 млн. строк кода под лицензией GPL. OpenOffice будет также присутствовать на сайте www.openoffice.org в трех вариантах в виде

Sun объявила о росте числа компаний, поддерживающих StarOffice 5.2 сла компаний, объявивших о готовности предустанавливать на свои компьютеры пакет офисных приложений StarOffice 5.2. Так, Sony, eMachines и Everex будут распространять это ПО вместе с некоторыми

StarOffice 5.2 от Sun будет поставляться с исходным кодом ems на этой неделе намерена объявить о новой политике компании в отношении своего офисного пакета - StarOffice 5.2. Отличие этой версии от предыдущих будет заключаться в том, что она будет пост

Sun представила очередную версию своего бесплатного пакета - StarOffice 5.2 деле компания Sun Microsystems предоставила для бесплатного скачивания новую версию своего пакета - StarOffice 5.2. Этот пакет является бесплатной альтернативой пакету Microsoft Office и включа

Более миллиона пользователей загрузили пакет Sun StarOffice за два месяца ms сообщила, что уже более 1 миллиона пользователей бесплатно загрузили ее пакет офисных приложений StarOffice 5.1 всего за два месяца, прошедших с момента анонсирования этого продукта после пр

За полторы недели скачано 250 тыс копий StarOffice Sun сообщила что за первые полторы недели после того как StarOffice стало можно бесплатно загрузить с сервера компании, было скачано 250 тыс. копий продукта. Причём, для пользователей которые работают по модему 65Мб это довольно много и продукт скачи