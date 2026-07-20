Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197975
ИКТ 15280
Организации 11717
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 27006
Персоны 86292
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

Минкультуры РФ ГИВЦ ГИВЦ МК РФ Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ ГИВЦ Роскультуры

Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Минкультуры запланировало модернизацию ИТ-инфраструктуры в сотрудничестве с Orion soft 2
05.06.2025 «Группа Астра» и Минкультуры расширяют сферу сотрудничества 2
30.08.2024 В России появился новый производитель электроники 1
31.05.2024 Министерство Культуры переходит на российское программное обеспечение в рамках ведомственной программы цифровой трансформации 2
31.05.2024 Минкультуры переводит сотрудников на российский Astra Linux 2
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 2
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 2
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 2
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 2
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 2
02.07.2015 Как отсканировать атомную бомбу? 1
10.12.2014 В Государственном историческом музее формируется база данных 1
19.08.2010 ВГИК им. Герасимова отдал контракт на развитие АИС единственному участнику тендера 1
13.10.2008 «ЭР-Телеком» провел интернет к «Мамаеву Кургану» 2
20.12.2007 HeliosNet обеспечивает доставку контента в кинотеатры России 1
27.11.2007 Как делать деньги на Open Source? 1
21.06.2007 Бухгалтерия Минкультуры России обновила «1С:Предприятие» 1
03.04.2003 Второе дыхание "Электронного века культуры" 1
31.03.2003 Второе дыхание "Электронного века культуры" 1
07.06.2000 При Министерстве Культуры РФ начал функционировать Совет по информационным технологиям 2

Публикаций - 29, упоминаний - 40

Минкультуры РФ ГИВЦ и организации, системы, технологии, персоны:

ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 6
Diasoft - Диасофт 1133 6
Центр2М - Center2М 67 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 493 5
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 5
Ред Софт - Red Soft 1220 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1678 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3026 4
Naumen - Наумен 749 4
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 3
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 504 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 219 3
Программный Продукт ГК 104 3
Brother - Brother Industries - Бразер 215 3
КСК Технологии 47 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 54 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 579 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Netscape Communications Corporation 426 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 375 1
SWsoft - Standard & Western Software 49 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 126 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 416 1
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 39 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 273 1
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 155 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 1
Orion soft - Орион софт - 304 1
Системы документооборота 519 1
Сеть-ПК 2 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 5
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 5
ПСБ - Промсвязьбанк 957 5
Ростех - Вертолеты России 180 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 356 5
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 4
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3136 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 374 3
Красная Роза - бизнес-центр Москва 110 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 2
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 2
Политех - Политехнический музей 34 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 1
Русская Ювелирная Сеть 1 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
Государственный Дарвиновский музей 13 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 14
Федеральное казначейство России 1943 14
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3863 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1696 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 977 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 782 9
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 102 9
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 9
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 8
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3289 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6522 7
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 7
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 40 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 804 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5408 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 968 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 6
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 6
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 5
ФМБА России - Национальный центр спортивной медицины ФГБУ НЦСМ ФМБА России 12 5
Альянстрансатом 6 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 9 5
Администрация Твери 5 5
Правительство Челябинской области 78 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 615 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 5
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 74 4
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5627 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3673 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2125 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 6
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25447 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26016 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13895 13
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2746 9
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1652 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1900 9
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 752 9
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 25 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9371 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2676 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13052 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35988 8
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 56 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26220 6
Оцифровка - Digitization 5166 6
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3367 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12135 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28155 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7157 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29619 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12783 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5906 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7372 2
Электронная библиотека - Electronic Library 265 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2143 1
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 32 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4481 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8584 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 624 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 113 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7643 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3751 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2668 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4788 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1938 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 470 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6231 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3546 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1042 5
Linux OS 11483 3
Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 34 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 484 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 659 1
Red Hat Linux 205 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1007 1
Perl - Язык программирования 155 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2391 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 252 1
Naumen DMS - NauDoc 43 1
ЭЛАР ПауэрСкан 19 1
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 111 1
Oracle - Sun OpenSolaris Desktop - Free Solaris - Java Desktop System - Mad Hatter 53 1
Mandriva Linux 87 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 257 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 357 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 320 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 71 1
1С:Консалтинг 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 351 1
ЭР-Телеком Холдинг - ГУТС - Городская универсальная телекоммуникационная сеть 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 401 1
FreePik 1816 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 215 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 653 1
Intel Classmate PC - Eduwise 45 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - Scientific Linux - SL 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 1
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 629 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1671 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 571 1
Microsoft Windows 16849 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1009 1
Фридштанд Андрей 11 9
Белов Кирилл 19 9
Горский Николай 9 9
Семенова Марина 11 9
Зубанов Андрей 9 9
Пущаков Сергей 10 9
Наумов Олег 15 8
Матвеева Татьяна 110 7
Хайруллин Айрат 108 7
Краснов Александр 91 7
Исаев Алексей 16 7
Горбунов Сергей 24 7
Корчивой Станислав 16 6
Анисимов Михаил 15 6
Акимов Максим 192 6
Лысенко Эдуард 317 6
Шипов Савва 102 6
Терещенко Денис 95 6
Паршин Максим 323 6
Зорин Александр 51 6
Ципорин Павел 103 6
Турчак Евгений 24 6
Рымар Максим 50 6
Попов Михаил 55 6
Гребенщиков Дмитрий 39 6
Шинкарук Елена 28 6
Скляр Алексей 54 6
Раков Ярослав 51 6
Албычев Александр 168 6
Малков Павел 51 6
Калина Роман 62 5
Масенков Владислав 10 5
Приданкин Андрей 30 5
Зыков Игорь 8 5
Гоцуцов Сергей 17 5
Артамохов Павел 6 5
Иванов Георгий 18 5
Макаренков Константин 42 5
Корягин Михаил 7 5
Исаев Антон 12 5
Россия - РФ - Российская федерация 165371 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8526 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3166 9
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 907 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3431 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1395 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2039 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 780 5
Россия - УФО - Челябинская область 1501 5
Россия - УФО - Тюменская область 1357 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19036 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1770 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1047 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград - Мамаев курган 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 1
Европа 24927 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19459 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3327 1
Франция - Французская Республика 8158 1
Бразилия - Федеративная Республика 2516 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1186 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 1
Нигерия - Федеративная Республика 339 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57430 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4417 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6572 14
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 248 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11567 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21524 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6139 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6153 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4588 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53228 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3984 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6535 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6715 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3336 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 343 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3747 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 438 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5088 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1373 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6489 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2661 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2212 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3558 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6557 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11669 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15961 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1068 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3383 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2743 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2168 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8797 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3086 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 702 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3457 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1910 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 861 1
РИА Новости 1030 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8585 14
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
Государственный Русский музей 52 2
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 55 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2187 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2657 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще