Индексная книга (каталог) CNews*
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Минкультуры РФ ГИВЦ ГИВЦ МК РФ Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ ГИВЦ Роскультуры
СОБЫТИЯ
Публикаций - 29, упоминаний - 40
Минкультуры РФ ГИВЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 6
|Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
|Фридштанд Андрей 11 9
|Белов Кирилл 19 9
|Горский Николай 9 9
|Семенова Марина 11 9
|Зубанов Андрей 9 9
|Пущаков Сергей 10 9
|Наумов Олег 15 8
|Матвеева Татьяна 110 7
|Хайруллин Айрат 108 7
|Краснов Александр 91 7
|Исаев Алексей 16 7
|Горбунов Сергей 24 7
|Корчивой Станислав 16 6
|Анисимов Михаил 15 6
|Акимов Максим 192 6
|Лысенко Эдуард 317 6
|Шипов Савва 102 6
|Терещенко Денис 95 6
|Паршин Максим 323 6
|Зорин Александр 51 6
|Ципорин Павел 103 6
|Турчак Евгений 24 6
|Рымар Максим 50 6
|Попов Михаил 55 6
|Гребенщиков Дмитрий 39 6
|Шинкарук Елена 28 6
|Скляр Алексей 54 6
|Раков Ярослав 51 6
|Албычев Александр 168 6
|Малков Павел 51 6
|Калина Роман 62 5
|Масенков Владислав 10 5
|Приданкин Андрей 30 5
|Зыков Игорь 8 5
|Гоцуцов Сергей 17 5
|Артамохов Павел 6 5
|Иванов Георгий 18 5
|Макаренков Константин 42 5
|Корягин Михаил 7 5
|Исаев Антон 12 5
|РИА Новости 1030 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.