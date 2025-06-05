«Группа Астра» и Минкультуры расширяют сферу сотрудничества

«Группа Астра» и федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации» («ГИВЦ Минкультуры России») заключили соглашение о стратегическом партнерстве. На церемонии подписания документа представителями сторон стали главный коммерческий директор «Группы Астра» Николай Прянишников и заместитель директора «ГИВЦ Минкультуры России» Константин Вертянкин. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Специалисты ГИВЦ занимаются автоматизацией управленческого процесса в отрасли, собирают, обрабатывают статистику и оказывают методологическую поддержку сотрудникам министерства. В учреждениях из сферы культуры начались цифровизация и импортозамещение, а для этого нужны профильные специалисты, которых зачастую не хватает, и здесь на помощь приходят эксперты ГИВЦ. Ключевой целью его сотрудничества с разработчиком стала поддержка процессов ИТ-трансформации и миграции на российские технологии, и в рамках этого взаимодействия уже сейчас совместными усилиями реализуется перевод центрального аппарата Минкультуры на решения «Группы Астра». В 2024 г. ГИВЦ стал авторизованным партнером вендора, и теперь объединенная рабочая группа готовит перечень ключевых федеральных ведомств, для которых актуально внедрение его продуктов.

Стремясь сделать сотрудничество наиболее результативным, партнеры намерены вместе разрабатывать и масштабировать для всей отрасли проекты перехода на ПО «Группы Астра». Для его популяризации на базе ГИВЦ появится центр компетенций, а также стороны планируют совместно участвовать в просветительских и образовательных программах, направленных на внедрение отечественных технологий в сфере культуры.

«Мы благодарны коллегам из ГИВЦ Минкультуры за доверие: они выбирают нас, при том что другие разработчики тоже готовы предоставить свои продукты организациям этой отрасли. Наша команда сделает все возможное, чтобы интеграция софта «Группы Астра» была быстрой, комфортной, помогла заказчикам сделать свои информационные системы максимально стабильными, эффективными и вместе с тем оптимизировать расходы на ИТ. Стратегическое сотрудничество в рамках данного соглашения очень важно для поддержания процесса цифровой трансформации и импортозамещения в учреждениях культуры по всей стране», — сказал Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».