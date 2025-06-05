Разделы

ПО ИТ в госсекторе
|

«Группа Астра» и Минкультуры расширяют сферу сотрудничества

«Группа Астра» и федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации» («ГИВЦ Минкультуры России») заключили соглашение о стратегическом партнерстве. На церемонии подписания документа представителями сторон стали главный коммерческий директор «Группы Астра» Николай Прянишников и заместитель директора «ГИВЦ Минкультуры России» Константин Вертянкин. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Специалисты ГИВЦ занимаются автоматизацией управленческого процесса в отрасли, собирают, обрабатывают статистику и оказывают методологическую поддержку сотрудникам министерства. В учреждениях из сферы культуры начались цифровизация и импортозамещение, а для этого нужны профильные специалисты, которых зачастую не хватает, и здесь на помощь приходят эксперты ГИВЦ. Ключевой целью его сотрудничества с разработчиком стала поддержка процессов ИТ-трансформации и миграции на российские технологии, и в рамках этого взаимодействия уже сейчас совместными усилиями реализуется перевод центрального аппарата Минкультуры на решения «Группы Астра». В 2024 г. ГИВЦ стал авторизованным партнером вендора, и теперь объединенная рабочая группа готовит перечень ключевых федеральных ведомств, для которых актуально внедрение его продуктов.

Не клонировать, а развивать — российская компания успешно заменила SharePoint
Маркет

Стремясь сделать сотрудничество наиболее результативным, партнеры намерены вместе разрабатывать и масштабировать для всей отрасли проекты перехода на ПО «Группы Астра». Для его популяризации на базе ГИВЦ появится центр компетенций, а также стороны планируют совместно участвовать в просветительских и образовательных программах, направленных на внедрение отечественных технологий в сфере культуры.

«Мы благодарны коллегам из ГИВЦ Минкультуры за доверие: они выбирают нас, при том что другие разработчики тоже готовы предоставить свои продукты организациям этой отрасли. Наша команда сделает все возможное, чтобы интеграция софта «Группы Астра» была быстрой, комфортной, помогла заказчикам сделать свои информационные системы максимально стабильными, эффективными и вместе с тем оптимизировать расходы на ИТ. Стратегическое сотрудничество в рамках данного соглашения очень важно для поддержания процесса цифровой трансформации и импортозамещения в учреждениях культуры по всей стране», — сказал Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Борняков, Itpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

Госдума готовит закон об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на все смартфоны и планшеты России

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Китай придумал и испытал защиту от квантового взлома обычных линий связи

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

Счетная палата: Цифровизация Минюста неэффективна. Потрачено почти 3 миллиарда

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще