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Минкультуры РФ Министерство культуры Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Федеральное агентство по культуре и кинематографии
СОБЫТИЯ
|20.07.2026
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Минкультуры запланировало модернизацию ИТ-инфраструктуры в сотрудничестве с Orion soft
ФГБУ «Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры России» («ГИВЦ Минкультуры России») и российский разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Ori
|27.02.2026
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Минкультуры запустило возможность подтверждения льгот в музеях, театрах и галереях с помощью национального мессенджера
Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Русского музея, Московского зоопарка, Государственного музея-заповедника «Петергоф» и Тульского государственного музея оружия. Ранее Минкультуры запустило акцию — «Культура поMAХимуму» — для льготных категорий граждан. Пользователи мессенджера Max, обладающие льготным статусом, до 1 марта 2026 г. включительно смогут бесплатн
|05.06.2025
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«Группа Астра» и Минкультуры расширяют сферу сотрудничества
ение «Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации» («ГИВЦ Минкультуры России») заключили соглашение о стратегическом партнерстве. На церемонии подписан
|31.05.2024
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Министерство Культуры переходит на российское программное обеспечение в рамках ведомственной программы цифровой трансформации
бы успешно и своевременно выполнить такой масштабный проект, сотрудники Центрального аппарата, ГИВЦ Минкультуры и команда «Группы Астра» ведут активное сотрудничество, придерживаясь совместно п
|31.05.2024
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Минкультуры переводит сотрудников на российский Astra Linux
Импортозамещение в Минкультуры В рамках реализации стратегии цифровизации и ИТ-импортозамещения Минкультуры
|12.09.2018
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Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России
«Антипиратские» законопроекты от Минкультуры Министерство культуры подготовило два законопроекта с поправками в Закон «Об инфо
|07.09.2018
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Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома
Законопроект Минкультуры Минкультуры готовит законопроект о досудебной блокировке пиратских сайтов, который в декабре собирается внести в правительство на согласование. Об этом со ссылкой на директора норма
|26.04.2017
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Министерство культуры РФ представило VR-платформу для проектирования музейного пространства
м впоследствии будут пользоваться все музеи при проектировании пространств. Вадим Ваньков, советник Министра культуры Российской Федерации, сказал: «Музейный квартал станет крупнейшим музейным
|13.04.2017
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Министерство культуры РФ представило приложение дополненной реальности для российских музеев
енные неподалеку музеи и выставки, если они используют такую же технологию. Вадим Ваньков, советник Министра культуры Российской Федерации, отметил: «Создавая Artefact, мы старались решить две
|04.04.2017
|Минкультуры РФ и Mail.Ru Group подписали меморандум о сотрудничестве
|20.02.2016
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МТС и Министерство культуры Красноярского края объединяют усилия для развития социокультурной сферы
Компания МТС и Министерство культуры Красноярского края сообщили о подписании в рамках XIII Красноярского экономического форума соглашения о сотрудничестве в социокультурной сфере региона. В рамках соглашения
|17.09.2014
|Минкультуры планирует создать ГИС "Место памяти"
|04.03.2013
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«Билайн» и Министерство культуры оцифровали омские памятники
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Омске и Министерство культуры Омской области объявили о запуске проекта по популяризации истории города «Омск на ладони». В рамках проекта на исторических памятниках Омска устанавливаются информационны
|31.01.2012
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«Армада» заключила контракт с Минкультуры на создание интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России
Компания «Армада» сообщила о победе своей дочерней компании «РБК-Центр» в открытом конкурсе Министерства культуры РФ на услуги по «созданию единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России». Контракт рассчитан на три года, его общая стоимость составит
|30.06.2010
|Минкультуры России нуждается в услугах по формированию Госкаталога Музейного фонда РФ
|14.01.2010
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ИТ-инфраструктура для Минкультуры: проект на 150 млн руб. получил единственный участник тендера
вой многофункциональной ведомственной информационной сети, информационному обеспечению деятельности Минкультуры России и мониторингу развития отрасли. Согласно вскрытия заявок от 11 января 2010
|27.07.2009
|Минкультуры заказывает развитие АС центра обработки кинопрокатной информации
|13.05.2009
|Минкультуры автоматизирует сбор данных о показе фильмов в кинозалах России
|25.12.2007
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Минкультуры РФ проводит конкурс по выбору ИТ-подрядчика
й для загрузки на официальном портале госзакупок РФ. Принимать заявки от потенциальных исполнителей Минкультуры РФ планирует по 10 января 2008 г., их рассмотреть собирается на следующий день, а
|21.06.2007
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Бухгалтерия Минкультуры России обновила «1С:Предприятие»
а и Кадры 7.7» решены как стандартные для бюджетных организаций, так и специфические учетные задачи Минкультуры. Напомним, что в 2005 году в связи с кардинальным изменением российского законода
|15.02.2007
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Минкультуры: новый налог на электронику спасет от пиратов
женной стоимости импортируемых изделий будет отчисляться данному обществу, действующему в структуре Минкультуры РФ. Согласно логике чиновников, 5-процентный налог исходит из величины ставок воз
|19.01.2007
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ИВК выполнила госконтракт для Минкультуры
, объявила о выполнении государственного контракта на поставку вычислительной техники (ВТ) для нужд Минкультуры и массовых коммуникаций РФ. Контракт был подписан по итогам открытого конкурса, п
|15.01.2007
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Минкультуры РФ понадобились ИТ-услуги
жета РФ. Согласно КД, все работы по контракту необходимо завершить по 31 декабря 2007 г. 14 февраля Минкультуры прекращает принимать конкурсные заявки, в тот же день вскроет конверты. Подвести
|27.12.2005
|Минкультуры внесет законопроект об общественном телевидении
|16.05.2005
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Минкультуры: российское цифровое вещание - "заброшенное дитя"
ения в РФ плохо сознается обществом и властными структурами различного уровня. Об этом заявил глава Минкультуры РФ Александр Соколов, сообщает РБК. Г-н Соколов подчеркнул, что попыткой преодоле
|20.06.2002
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Министерство культуры: культурное достояние России будет оцифровано
метил, что система оперативного мониторинга и анализа состояния сфер культуры в стране, создаваемая Минкультуры, "содержит значительный финансово-экономический компонент". Уже реализован первый
|19.06.2002
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Министерство культуры РФ создает систему управления отраслью
Сегодня в состоялась пресс-конференция Министра культуры РФ Михаила Швыдкого и президента "Корпорации ПАРУС" Александра Карпачева, в
Минкультуры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 25
|Медведев Дмитрий 1665 16
|Рейман Леонид 1065 12
|Шадаев Максут 1210 11
|Чернышенко Дмитрий 580 11
|Мединский Владимир 14 10
|Щеголев Игорь 699 10
|Мишустин Михаил 787 10
|Никифоров Николай 1138 8
|Соколов Александр 51 8
|Ваньков Вадим 23 7
|Михалков Никита 16 6
|Попов Алексей 339 5
|Сеславинский Михаил 32 5
|Боярсков Борис 37 5
|Швыдкой Михаил 10 5
|Вислый Александр 20 4
|Казак Максим 162 4
|Бырдин Алексей 32 4
|Фрадков Михаил 161 4
|Калинин Дмитрий 38 4
|Серова Елена 320 4
|Казарин Станислав 175 4
|van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 4
|Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 4
|Соловьев Игорь 53 4
|Карпачев Александр 25 4
|Кузьмин Евгений 28 4
|Митрейкин Александр 20 4
|Schlegel Robert - Шлегель Роберт 27 4
|Симаков Олег 113 4
|Провоторов Александр 158 3
|Улюкаев Алексей 31 3
|Бушуев Алексей 9 3
|Ухлинов Леонид 61 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Доронин Александр 6 3
|Сапельников Сергей 109 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Лихачев Дмитрий 9 3
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