Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии

Минкультуры запланировало модернизацию ИТ-инфраструктуры в сотрудничестве с Orion soft ФГБУ «Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры России» («ГИВЦ Минкультуры России») и российский разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Ori

Минкультуры запустило возможность подтверждения льгот в музеях, театрах и галереях с помощью национального мессенджера Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Русского музея, Московского зоопарка, Государственного музея-заповедника «Петергоф» и Тульского государственного музея оружия. Ранее Минкультуры запустило акцию — «Культура поMAХимуму» — для льготных категорий граждан. Пользователи мессенджера Max, обладающие льготным статусом, до 1 марта 2026 г. включительно смогут бесплатн

«Группа Астра» и Минкультуры расширяют сферу сотрудничества ение «Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации» («ГИВЦ Минкультуры России») заключили соглашение о стратегическом партнерстве. На церемонии подписан

Министерство Культуры переходит на российское программное обеспечение в рамках ведомственной программы цифровой трансформации бы успешно и своевременно выполнить такой масштабный проект, сотрудники Центрального аппарата, ГИВЦ Минкультуры и команда «Группы Астра» ведут активное сотрудничество, придерживаясь совместно п

Минкультуры переводит сотрудников на российский Astra Linux Импортозамещение в Минкультуры В рамках реализации стратегии цифровизации и ИТ-импортозамещения Минкультуры

Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России «Антипиратские» законопроекты от Минкультуры Министерство культуры подготовило два законопроекта с поправками в Закон «Об инфо

Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома Законопроект Минкультуры Минкультуры готовит законопроект о досудебной блокировке пиратских сайтов, который в декабре собирается внести в правительство на согласование. Об этом со ссылкой на директора норма

Министерство культуры РФ представило VR-платформу для проектирования музейного пространства м впоследствии будут пользоваться все музеи при проектировании пространств. Вадим Ваньков, советник Министра культуры Российской Федерации, сказал: «Музейный квартал станет крупнейшим музейным

Министерство культуры РФ представило приложение дополненной реальности для российских музеев енные неподалеку музеи и выставки, если они используют такую же технологию. Вадим Ваньков, советник Министра культуры Российской Федерации, отметил: «Создавая Artefact, мы старались решить две

МТС и Министерство культуры Красноярского края объединяют усилия для развития социокультурной сферы Компания МТС и Министерство культуры Красноярского края сообщили о подписании в рамках XIII Красноярского экономического форума соглашения о сотрудничестве в социокультурной сфере региона. В рамках соглашения

«Билайн» и Министерство культуры оцифровали омские памятники Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Омске и Министерство культуры Омской области объявили о запуске проекта по популяризации истории города «Омск на ладони». В рамках проекта на исторических памятниках Омска устанавливаются информационны

«Армада» заключила контракт с Минкультуры на создание интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России Компания «Армада» сообщила о победе своей дочерней компании «РБК-Центр» в открытом конкурсе Министерства культуры РФ на услуги по «созданию единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России». Контракт рассчитан на три года, его общая стоимость составит

ИТ-инфраструктура для Минкультуры: проект на 150 млн руб. получил единственный участник тендера вой многофункциональной ведомственной информационной сети, информационному обеспечению деятельности Минкультуры России и мониторингу развития отрасли. Согласно вскрытия заявок от 11 января 2010

Минкультуры РФ проводит конкурс по выбору ИТ-подрядчика й для загрузки на официальном портале госзакупок РФ. Принимать заявки от потенциальных исполнителей Минкультуры РФ планирует по 10 января 2008 г., их рассмотреть собирается на следующий день, а

Бухгалтерия Минкультуры России обновила «1С:Предприятие» а и Кадры 7.7» решены как стандартные для бюджетных организаций, так и специфические учетные задачи Минкультуры. Напомним, что в 2005 году в связи с кардинальным изменением российского законода

Минкультуры: новый налог на электронику спасет от пиратов женной стоимости импортируемых изделий будет отчисляться данному обществу, действующему в структуре Минкультуры РФ. Согласно логике чиновников, 5-процентный налог исходит из величины ставок воз

ИВК выполнила госконтракт для Минкультуры , объявила о выполнении государственного контракта на поставку вычислительной техники (ВТ) для нужд Минкультуры и массовых коммуникаций РФ. Контракт был подписан по итогам открытого конкурса, п

Минкультуры РФ понадобились ИТ-услуги жета РФ. Согласно КД, все работы по контракту необходимо завершить по 31 декабря 2007 г. 14 февраля Минкультуры прекращает принимать конкурсные заявки, в тот же день вскроет конверты. Подвести

Минкультуры: российское цифровое вещание - "заброшенное дитя" ения в РФ плохо сознается обществом и властными структурами различного уровня. Об этом заявил глава Минкультуры РФ Александр Соколов, сообщает РБК. Г-н Соколов подчеркнул, что попыткой преодоле

Министерство культуры: культурное достояние России будет оцифровано метил, что система оперативного мониторинга и анализа состояния сфер культуры в стране, создаваемая Минкультуры, "содержит значительный финансово-экономический компонент". Уже реализован первый