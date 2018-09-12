Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии

Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России «Антипиратские» законопроекты от Минкультуры Министерство культуры подготовило два законопроекта с поправками в Закон «Об инфо

Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома Законопроект Минкультуры Минкультуры готовит законопроект о досудебной блокировке пиратских сайтов, который в декабре собирается внести в правительство на согласование. Об этом со ссылкой на директора норма

МТС и Министерство культуры Красноярского края объединяют усилия для развития социокультурной сферы Компания МТС и Министерство культуры Красноярского края сообщили о подписании в рамках XIII Красноярского экономического форума соглашения о сотрудничестве в социокультурной сфере региона. В рамках соглашения

«Билайн» и Министерство культуры оцифровали омские памятники Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Омске и Министерство культуры Омской области объявили о запуске проекта по популяризации истории города «Омск на ладони». В рамках проекта на исторических памятниках Омска устанавливаются информационны

ИТ-инфраструктура для Минкультуры: проект на 150 млн руб. получил единственный участник тендера вой многофункциональной ведомственной информационной сети, информационному обеспечению деятельности Минкультуры России и мониторингу развития отрасли. Согласно вскрытия заявок от 11 января 2010

Бухгалтерия Минкультуры России обновила «1С:Предприятие» С помощью программных продуктов «1С:Бухгалтерия 7.7 для бюджетных учреждений. Ред. 6» и «1С:Зарплата и Кадры 7.7» решены как стандартные для бюджетных организаций, так и специфические учетные задачи Минкультуры. Напомним, что в 2005 году в связи с кардинальным изменением российского законодательства по бюджетному бухгалтерскому учету (приказ Минфина России от 26.08.2004 г. №70н) бухгалтерс

ИВК выполнила госконтракт для Минкультуры ВК, российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации, объявила о выполнении государственного контракта на поставку вычислительной техники (ВТ) для нужд Минкультуры и массовых коммуникаций РФ. Контракт был подписан по итогам открытого конкурса, проведенного Минкультуры в октябре 2006 г. По условиям контракта, компания ИВК поставила 50 ко

Минкультуры РФ понадобились ИТ-услуги жета РФ. Согласно КД, все работы по контракту необходимо завершить по 31 декабря 2007 г. 14 февраля Минкультуры прекращает принимать конкурсные заявки, в тот же день вскроет конверты. Подвести

Минкультуры: российское цифровое вещание - "заброшенное дитя" Масштабность задачи создания телерадиовещательной сети нового поколения в РФ плохо сознается обществом и властными структурами различного уровня. Об этом заявил глава Минкультуры РФ Александр Соколов, сообщает РБК. Г-н Соколов подчеркнул, что попыткой преодолеть сложившуюся ситуацию станет создание межведомственной рабочей группы для разработки в 2005 г. про