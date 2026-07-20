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Минкультуры РФ Министерство культуры Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Федеральное агентство по культуре и кинематографии

Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Минкультуры запланировало модернизацию ИТ-инфраструктуры в сотрудничестве с Orion soft

ФГБУ «Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры России» («ГИВЦ Минкультуры России») и российский разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Ori
27.02.2026 Минкультуры запустило возможность подтверждения льгот в музеях, театрах и галереях с помощью национального мессенджера

Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Русского музея, Московского зоопарка, Государственного музея-заповедника «Петергоф» и Тульского государственного музея оружия. Ранее Минкультуры запустило акцию — «Культура поMAХимуму» — для льготных категорий граждан. Пользователи мессенджера Max, обладающие льготным статусом, до 1 марта 2026 г. включительно смогут бесплатн
05.06.2025 «Группа Астра» и Минкультуры расширяют сферу сотрудничества

ение «Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры Российской Федерации» («ГИВЦ Минкультуры России») заключили соглашение о стратегическом партнерстве. На церемонии подписан
31.05.2024 Министерство Культуры переходит на российское программное обеспечение в рамках ведомственной программы цифровой трансформации

бы успешно и своевременно выполнить такой масштабный проект, сотрудники Центрального аппарата, ГИВЦ Минкультуры и команда «Группы Астра» ведут активное сотрудничество, придерживаясь совместно п
31.05.2024 Минкультуры переводит сотрудников на российский Astra Linux

Импортозамещение в Минкультуры В рамках реализации стратегии цифровизации и ИТ-импортозамещения Минкультуры

12.09.2018 Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России

«Антипиратские» законопроекты от Минкультуры Министерство культуры подготовило два законопроекта с поправками в Закон «Об инфо
07.09.2018 Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома

Законопроект Минкультуры Минкультуры готовит законопроект о досудебной блокировке пиратских сайтов, который в декабре собирается внести в правительство на согласование. Об этом со ссылкой на директора норма
26.04.2017 Министерство культуры РФ представило VR-платформу для проектирования музейного пространства

м впоследствии будут пользоваться все музеи при проектировании пространств. Вадим Ваньков, советник Министра культуры Российской Федерации, сказал: «Музейный квартал станет крупнейшим музейным

13.04.2017 Министерство культуры РФ представило приложение дополненной реальности для российских музеев

енные неподалеку музеи и выставки, если они используют такую же технологию. Вадим Ваньков, советник Министра культуры Российской Федерации, отметил: «Создавая Artefact, мы старались решить две

04.04.2017 Минкультуры РФ и Mail.Ru Group подписали меморандум о сотрудничестве
20.02.2016 МТС и Министерство культуры Красноярского края объединяют усилия для развития социокультурной сферы

Компания МТС и Министерство культуры Красноярского края сообщили о подписании в рамках XIII Красноярского экономического форума соглашения о сотрудничестве в социокультурной сфере региона. В рамках соглашения
17.09.2014 Минкультуры планирует создать ГИС "Место памяти"
04.03.2013 «Билайн» и Министерство культуры оцифровали омские памятники

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Омске и Министерство культуры Омской области объявили о запуске проекта по популяризации истории города «Омск на ладони». В рамках проекта на исторических памятниках Омска устанавливаются информационны
31.01.2012 «Армада» заключила контракт с Минкультуры на создание интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России

Компания «Армада» сообщила о победе своей дочерней компании «РБК-Центр» в открытом конкурсе Министерства культуры РФ на услуги по «созданию единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России». Контракт рассчитан на три года, его общая стоимость составит

30.06.2010 Минкультуры России нуждается в услугах по формированию Госкаталога Музейного фонда РФ
14.01.2010 ИТ-инфраструктура для Минкультуры: проект на 150 млн руб. получил единственный участник тендера

вой многофункциональной ведомственной информационной сети, информационному обеспечению деятельности Минкультуры России и мониторингу развития отрасли. Согласно вскрытия заявок от 11 января 2010
27.07.2009 Минкультуры заказывает развитие АС центра обработки кинопрокатной информации
13.05.2009 Минкультуры автоматизирует сбор данных о показе фильмов в кинозалах России
25.12.2007 Минкультуры РФ проводит конкурс по выбору ИТ-подрядчика

й для загрузки на официальном портале госзакупок РФ. Принимать заявки от потенциальных исполнителей Минкультуры РФ планирует по 10 января 2008 г., их рассмотреть собирается на следующий день, а
21.06.2007 Бухгалтерия Минкультуры России обновила «1С:Предприятие»

а и Кадры 7.7» решены как стандартные для бюджетных организаций, так и специфические учетные задачи Минкультуры. Напомним, что в 2005 году в связи с кардинальным изменением российского законода
15.02.2007 Минкультуры: новый налог на электронику спасет от пиратов

женной стоимости импортируемых изделий будет отчисляться данному обществу, действующему в структуре Минкультуры РФ. Согласно логике чиновников, 5-процентный налог исходит из величины ставок воз
19.01.2007 ИВК выполнила госконтракт для Минкультуры

, объявила о выполнении государственного контракта на поставку вычислительной техники (ВТ) для нужд Минкультуры и массовых коммуникаций РФ. Контракт был подписан по итогам открытого конкурса, п
15.01.2007 Минкультуры РФ понадобились ИТ-услуги

жета РФ. Согласно КД, все работы по контракту необходимо завершить по 31 декабря 2007 г. 14 февраля Минкультуры прекращает принимать конкурсные заявки, в тот же день вскроет конверты. Подвести 
27.12.2005 Минкультуры внесет законопроект об общественном телевидении
16.05.2005 Минкультуры: российское цифровое вещание - "заброшенное дитя"

ения в РФ плохо сознается обществом и властными структурами различного уровня. Об этом заявил глава Минкультуры РФ Александр Соколов, сообщает РБК. Г-н Соколов подчеркнул, что попыткой преодоле
20.06.2002 Министерство культуры: культурное достояние России будет оцифровано

метил, что система оперативного мониторинга и анализа состояния сфер культуры в стране, создаваемая Минкультуры, "содержит значительный финансово-экономический компонент". Уже реализован первый
19.06.2002 Министерство культуры РФ создает систему управления отраслью

Сегодня в состоялась пресс-конференция Министра культуры РФ Михаила Швыдкого и президента "Корпорации ПАРУС" Александра Карпачева, в

Публикаций - 313, упоминаний - 395

Минкультуры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 21
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 14
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 9
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 9
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 9
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 9
Yandex - Яндекс 9215 8
Lenovo Motorola 3566 8
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 193 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 7
Космос ТВ 44 7
Cisco Systems - Scientific Atlanta 56 7
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 7
ТелКо Групп 21 7
МегаФон 10742 7
Microsoft Corporation 25775 7
Apple Inc 13154 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 7
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 6
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 6
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 6
ProViS - Provideo Systems 9 6
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг - Сайрус Системз - Сайрус Системс Корпорейшн 28 6
Irdeto Access B.V. 39 6
Сателлит ЛТД 9 6
Контур-М 13 6
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 6
RIZ Transmitter Co 6 6
Kudelski Group - Kudelski SA - Nagravision - Nagra Kudelski - Nagra 9 6
Профитт 8 6
РуСат 65 6
Элогар 10 6
Kramer Electronics 19 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Парус Корпорация 206 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
Почта России ПАО 2370 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 8
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 8
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 6
Hallmark 19 6
Телко Медиа 11 6
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 5
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Русский Стиль 45 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Эксмо-АСТ - издательство 80 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 3
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 3
ДаблМакс 3 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
Флибуста 34 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
Московский театр Олега Табакова - театральный комплекс 4 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 114
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 78
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 71
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 55
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 42
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 38
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 35
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 34
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 33
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 32
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 31
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 24
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 23
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 21
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 20
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 20
Федеральное казначейство России 1949 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 17
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 15
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 13
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 12
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 12
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 9
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 8
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 8
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 5
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 5
ГосИнформСистемы 160 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
РСП - Российский союз правообладателей 12 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 3
ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - ИКОМОС - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 3 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 2
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 106
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 72
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 42
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 39
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 39
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 32
Оцифровка - Digitization 5185 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 23
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 17
Электронная библиотека - Electronic Library 265 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
Электронный документ - Electronic document 1579 14
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 14
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 13
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 13
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 12
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 41
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 11
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 6
Datastack Artefact 10 6
Linux OS 11533 6
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 6
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 5
Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 34 5
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple - App Store 3109 5
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Google Android 15243 4
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 4
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ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 4
C/C++ - Язык программирования 894 3
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 140 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 3
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 3
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Шадаев Максут 1210 11
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Фрадков Михаил 161 4
Калинин Дмитрий 38 4
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Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 17 4
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Митрейкин Александр 20 4
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Провоторов Александр 158 3
Улюкаев Алексей 31 3
Бушуев Алексей 9 3
Ухлинов Леонид 61 3
Чучелов Андрей 44 3
Доронин Александр 6 3
Сапельников Сергей 109 3
Валяева Елизавета 72 3
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Россия - РФ - Российская федерация 166164 258
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 93
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РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
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Юность - радиостанция 52 1
ComputerWorld 144 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
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НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 12
РАН - Российская академия наук 2122 11
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ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 3
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РНБ - Российская национальная библиотека 35 2
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РАХ - Российская академия художеств 11 2
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ГПНТБ России - Государственная публичная научно-техническая библиотека России 14 1
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
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ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
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Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
CSTB Telecom & Media 83 8
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 7
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
EVA Conferences - Electronic Visualisation and the Arts - Electronic Information, the Visual Arts and Beyond 3 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Цифровая прокачка региона 29 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Подмосковные Вечера 7 1
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МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
CCWF - Call Center World Forum 39 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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IPTV Forum 17 1
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RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Сбер - Sber500 12 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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