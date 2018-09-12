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Минкультуры РФ Министерство культуры Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Федеральное агентство по культуре и кинематографии

Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии


12.09.2018 Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России

«Антипиратские» законопроекты от Минкультуры Министерство культуры подготовило два законопроекта с поправками в Закон «Об инфо
07.09.2018 Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома

Законопроект Минкультуры Минкультуры готовит законопроект о досудебной блокировке пиратских сайтов, который в декабре собирается внести в правительство на согласование. Об этом со ссылкой на директора норма
26.04.2017 Министерство культуры РФ представило VR-платформу для проектирования музейного пространства

13.04.2017 Министерство культуры РФ представило приложение дополненной реальности для российских музеев

20.02.2016 МТС и Министерство культуры Красноярского края объединяют усилия для развития социокультурной сферы

Компания МТС и Министерство культуры Красноярского края сообщили о подписании в рамках XIII Красноярского экономического форума соглашения о сотрудничестве в социокультурной сфере региона. В рамках соглашения
17.09.2014 Минкультуры планирует создать ГИС "Место памяти"

04.03.2013 «Билайн» и Министерство культуры оцифровали омские памятники

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Омске и Министерство культуры Омской области объявили о запуске проекта по популяризации истории города «Омск на ладони». В рамках проекта на исторических памятниках Омска устанавливаются информационны
30.06.2010 Минкультуры России нуждается в услугах по формированию Госкаталога Музейного фонда РФ

14.01.2010 ИТ-инфраструктура для Минкультуры: проект на 150 млн руб. получил единственный участник тендера

вой многофункциональной ведомственной информационной сети, информационному обеспечению деятельности Минкультуры России и мониторингу развития отрасли. Согласно вскрытия заявок от 11 января 2010
27.07.2009 Минкультуры заказывает развитие АС центра обработки кинопрокатной информации

13.05.2009 Минкультуры автоматизирует сбор данных о показе фильмов в кинозалах России

25.12.2007 Минкультуры РФ проводит конкурс по выбору ИТ-подрядчика

21.06.2007 Бухгалтерия Минкультуры России обновила «1С:Предприятие»

С помощью программных продуктов «1С:Бухгалтерия 7.7 для бюджетных учреждений. Ред. 6» и «1С:Зарплата и Кадры 7.7» решены как стандартные для бюджетных организаций, так и специфические учетные задачи Минкультуры. Напомним, что в 2005 году в связи с кардинальным изменением российского законодательства по бюджетному бухгалтерскому учету (приказ Минфина России от 26.08.2004 г. №70н) бухгалтерс
15.02.2007 Минкультуры: новый налог на электронику спасет от пиратов

19.01.2007 ИВК выполнила госконтракт для Минкультуры

ВК, российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации, объявила о выполнении государственного контракта на поставку вычислительной техники (ВТ) для нужд Минкультуры и массовых коммуникаций РФ. Контракт был подписан по итогам открытого конкурса, проведенного Минкультуры в октябре 2006 г. По условиям контракта, компания ИВК поставила 50 ко
15.01.2007 Минкультуры РФ понадобились ИТ-услуги

жета РФ. Согласно КД, все работы по контракту необходимо завершить по 31 декабря 2007 г. 14 февраля Минкультуры прекращает принимать конкурсные заявки, в тот же день вскроет конверты. Подвести 
27.12.2005 Минкультуры внесет законопроект об общественном телевидении

16.05.2005 Минкультуры: российское цифровое вещание - "заброшенное дитя"

Масштабность задачи создания телерадиовещательной сети нового поколения в РФ плохо сознается обществом и властными структурами различного уровня. Об этом заявил глава Минкультуры РФ Александр Соколов, сообщает РБК. Г-н Соколов подчеркнул, что попыткой преодолеть сложившуюся ситуацию станет создание межведомственной рабочей группы для разработки в 2005 г. про
20.06.2002 Министерство культуры: культурное достояние России будет оцифровано

в кинотеатры. В министерстве считают, что это позволит контролировать доходы кинотеатров. Министр отметил, что система оперативного мониторинга и анализа состояния сфер культуры в стране, создаваемая Минкультуры, "содержит значительный финансово-экономический компонент". Уже реализован первый этап проекта: в 210 учреждениях культуры федерального подчинения организована система сбора финансо

Публикаций - 196, упоминаний - 214

Минкультуры РФ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10585 16
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 367 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 943 8
Rambler Group - Рамблер ГК 869 8
Росатом - Атомэнергопром РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 168 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 540 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 804 7
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 328 7
Ситроникс - Sitronics 1162 7
Lenovo Motorola 3489 7
Apple Inc 11551 7
Контур-М 12 6
STMicroelectronics 289 6
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 255 6
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 6
BT Group - British Telecommunications 627 6
Профитт 8 6
Сателлит ЛТД 9 6
ProViS - Provideo Systems 9 6
Harmonic - Harmonic Lightwave - Divicom Business 27 6
Irdeto Access B.V. 38 6
Cisco - Scientific Atlanta 55 6
Космос ТВ 44 6
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 114 6
RIZ Transmitter Co 6 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1163 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10444 5
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 105 4
Google LLC 11308 4
Восход ФГБУ НИИ 614 4
Microsoft Corporation 23953 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7592 4
Парус Корпорация 539 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2999 4
Yandex - Яндекс 6326 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1985 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3171 3
Nginx - Энджайникс 144 3
Meta Platforms - Facebook 4363 3
X Corp - Twitter 2782 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6376 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2584 7
АФК Система - Система Масс-медиа 84 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 172 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 5
Почта России ПАО 1979 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6732 4
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 33 4
РЖД - Российские железные дороги 1753 4
НСПК - Национальная система платежных карт 698 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 171 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 475 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 244 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 233 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 122 2
Почта Банк 417 2
Новый век 26 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 193 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 290 2
Флибуста 30 2
Ростех - Вертолеты России - КумАПП - Кумертауское авиационное производственное предприятие 11 2
Газпром ПАО 1210 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 49 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 58 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 33 2
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 171 2
Эксмо-АСТ - издательство 65 2
Связной ГК 1356 2
РВК - Российская венчурная компания 539 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 201 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1807 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 74 1
Музей истории Екатеринбурга 1 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 314 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 124 1
ПГК - Первая грузовая компания 176 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 385 1
Инвитро - Invitro 68 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10178 81
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5392 54
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2571 45
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4640 40
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1727 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2198 27
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1284 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2878 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1280 25
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2522 24
Президент Российской Федерации 3968 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1107 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3088 22
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 96 20
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 575 20
Правительство Москвы 2135 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2619 18
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 549 17
Федеральное казначейство России 1636 17
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 161 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3283 16
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 74 16
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 859 14
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 671 12
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 385 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 740 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5028 10
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 286 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 572 10
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 125 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2093 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 9
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 349 9
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 133 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 292 9
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 196 8
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 84 8
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 6
РСП - Российский союз правообладателей 12 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6173 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 22 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 77 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 2
Creative Commons - некоммерческая организация 37 2
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 2
ППР - Пиратская партия России 12 1
Творческий союз цирковых деятелей России 1 1
АЛЦ - Ассоциация любительских цирков России 1 1
Русский Щит - ассоциация 38 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
РУСАДА РАА - Российское антидопинговое агентство 1 1
Центр защиты прав СМИ - Центр правовой помощи СМИ 1 1
4CIO 761 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
АЮР - Ассоциация юристов России 34 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 46 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 58 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 60 1
Электрокабель 8 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Единая Россия - Политическая партия 281 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 527 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 993 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 1
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Оповещение и уведомление - Notification 3901 9
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Электронный документ - Electronic document 1348 9
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4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3089 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13212 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4514 32
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 177 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 14
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 240 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1285 13
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 929 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2579 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1861 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 504 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 206 6
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 524 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 165 5
ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 48 4
Apple - App Store 2742 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 158 4
Google Play - Google Store - Android Market 3124 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 190 4
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 216 4
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 94 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1635 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 203 3
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 126 3
Datastack Artefact 8 3
Google Android 13252 3
Linux OS 8927 3
Microsoft Windows 14912 3
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 195 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 257 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 13 3
ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 10 3
Oracle Java - язык программирования 2856 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 529 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 363 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 204 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 541 3
C/C++ - Язык программирования 571 3
Apple iOS 7246 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 27 2
Медведев Дмитрий 1639 14
Путин Владимир 2897 13
Чернышенко Дмитрий 523 11
Мишустин Михаил 565 9
Шадаев Максут 797 8
Мединский Владимир 13 7
Рейман Леонид 1037 7
Попов Алексей 330 5
Никифоров Николай 1173 5
Михалков Никита 14 5
Казак Максим 162 4
Ваньков Вадим 14 4
Казарин Станислав 143 4
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