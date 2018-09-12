Минкультуры РФ Министерство культуры Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации Федеральное агентство по культуре и кинематографии
|12.09.2018
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Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России
«Антипиратские» законопроекты от Минкультуры Министерство культуры подготовило два законопроекта с поправками в Закон «Об инфо
|07.09.2018
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Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома
Законопроект Минкультуры Минкультуры готовит законопроект о досудебной блокировке пиратских сайтов, который в декабре собирается внести в правительство на согласование. Об этом со ссылкой на директора норма
|26.04.2017
|Министерство культуры РФ представило VR-платформу для проектирования музейного пространства
|13.04.2017
|Министерство культуры РФ представило приложение дополненной реальности для российских музеев
|20.02.2016
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МТС и Министерство культуры Красноярского края объединяют усилия для развития социокультурной сферы
Компания МТС и Министерство культуры Красноярского края сообщили о подписании в рамках XIII Красноярского экономического форума соглашения о сотрудничестве в социокультурной сфере региона. В рамках соглашения
|17.09.2014
|Минкультуры планирует создать ГИС "Место памяти"
|04.03.2013
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«Билайн» и Министерство культуры оцифровали омские памятники
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в Омске и Министерство культуры Омской области объявили о запуске проекта по популяризации истории города «Омск на ладони». В рамках проекта на исторических памятниках Омска устанавливаются информационны
|30.06.2010
|Минкультуры России нуждается в услугах по формированию Госкаталога Музейного фонда РФ
|14.01.2010
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ИТ-инфраструктура для Минкультуры: проект на 150 млн руб. получил единственный участник тендера
вой многофункциональной ведомственной информационной сети, информационному обеспечению деятельности Минкультуры России и мониторингу развития отрасли. Согласно вскрытия заявок от 11 января 2010
|27.07.2009
|Минкультуры заказывает развитие АС центра обработки кинопрокатной информации
|13.05.2009
|Минкультуры автоматизирует сбор данных о показе фильмов в кинозалах России
|25.12.2007
|Минкультуры РФ проводит конкурс по выбору ИТ-подрядчика
|21.06.2007
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Бухгалтерия Минкультуры России обновила «1С:Предприятие»
С помощью программных продуктов «1С:Бухгалтерия 7.7 для бюджетных учреждений. Ред. 6» и «1С:Зарплата и Кадры 7.7» решены как стандартные для бюджетных организаций, так и специфические учетные задачи Минкультуры. Напомним, что в 2005 году в связи с кардинальным изменением российского законодательства по бюджетному бухгалтерскому учету (приказ Минфина России от 26.08.2004 г. №70н) бухгалтерс
|15.02.2007
|Минкультуры: новый налог на электронику спасет от пиратов
|19.01.2007
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ИВК выполнила госконтракт для Минкультуры
ВК, российский производитель компьютерной техники, системообразующего ПО и средств защиты информации, объявила о выполнении государственного контракта на поставку вычислительной техники (ВТ) для нужд Минкультуры и массовых коммуникаций РФ. Контракт был подписан по итогам открытого конкурса, проведенного Минкультуры в октябре 2006 г. По условиям контракта, компания ИВК поставила 50 ко
|15.01.2007
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Минкультуры РФ понадобились ИТ-услуги
жета РФ. Согласно КД, все работы по контракту необходимо завершить по 31 декабря 2007 г. 14 февраля Минкультуры прекращает принимать конкурсные заявки, в тот же день вскроет конверты. Подвести
|27.12.2005
|Минкультуры внесет законопроект об общественном телевидении
|16.05.2005
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Минкультуры: российское цифровое вещание - "заброшенное дитя"
Масштабность задачи создания телерадиовещательной сети нового поколения в РФ плохо сознается обществом и властными структурами различного уровня. Об этом заявил глава Минкультуры РФ Александр Соколов, сообщает РБК. Г-н Соколов подчеркнул, что попыткой преодолеть сложившуюся ситуацию станет создание межведомственной рабочей группы для разработки в 2005 г. про
|20.06.2002
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Министерство культуры: культурное достояние России будет оцифровано
в кинотеатры. В министерстве считают, что это позволит контролировать доходы кинотеатров. Министр отметил, что система оперативного мониторинга и анализа состояния сфер культуры в стране, создаваемая Минкультуры, "содержит значительный финансово-экономический компонент". Уже реализован первый этап проекта: в 210 учреждениях культуры федерального подчинения организована система сбора финансо
Минкультуры РФ замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Медведев Дмитрий 1639 14
|Путин Владимир 2897 13
|Чернышенко Дмитрий 523 11
|Мишустин Михаил 565 9
|Шадаев Максут 797 8
|Мединский Владимир 13 7
|Рейман Леонид 1037 7
|Попов Алексей 330 5
|Никифоров Николай 1173 5
|Михалков Никита 14 5
|Казак Максим 162 4
|Ваньков Вадим 14 4
|Казарин Станислав 143 4
|Соловьев Игорь 51 4
|Соколов Александр 37 4
|Щеголев Игорь 695 4
|Симаков Олег 113 3
|Бегтин Иван 58 3
|Кузьмин Евгений 10 3
|Митрейкин Александр 18 3
|Ухлинов Леонид 59 3
|Шилов Сергей 87 3
|Сапельников Сергей 109 3
|Слышкин Василий 111 3
|Пак Олег 108 3
|Бырдин Алексей 28 3
|Бушуев Алексей 9 3
|Вислый Александр 18 3
|Улюкаев Алексей 30 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Брагинский Матвей 8 3
|Орловский Виктор 353 3
|Серова Елена 319 3
|Огуряев Дмитрий 83 2
|Ивлиев Григорий 6 2
|Провоторов Александр 155 2
|Массух Илья 228 2
|Фрадков Михаил 160 2
|Кричевский Андрей 5 2
|Ахмеров Тимур 86 2
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