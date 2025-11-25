Получите все материалы CNews по ключевому слову
Федеральный портал пространственных данных является федеральной государственной информационной системой (ФППД, ГИС ФППД, портал) и создан в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Портал является интернет-витриной, позволяющей заявителям всех категорий иметь полную информацию об обеспеченности территории Российской Федерации картографическими и геодезическими материалами, хранящихся в государственных фондах пространственных данных.
ГИС ФППД является инструментом для:
- обеспечения обмена пространственными данными
- предоставления органам власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам:
пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных (ФФПД)
сведений ЕЭКО, обрабатываемых в государственной информационной системе ведения единой электронной картографической основы
- пространственных метаданных
- сведений, подлежащих представлению с использованием координат
