Росреестр ФКП ФГБУ ФППД ГИС Федеральный портал пространственных данных


Федеральный портал пространственных данных является федеральной государственной информационной системой (ФППД, ГИС ФППД, портал) и создан в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Портал является интернет-витриной, позволяющей заявителям всех категорий иметь полную информацию об обеспеченности территории Российской Федерации картографическими и геодезическими материалами, хранящихся в государственных фондах пространственных данных.

ГИС ФППД является инструментом для:

  • обеспечения обмена пространственными данными
  • предоставления органам власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам:
    пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных (ФФПД)
    сведений ЕЭКО, обрабатываемых в государственной информационной системе ведения единой электронной картографической основы
  • пространственных метаданных
  • сведений, подлежащих представлению с использованием координат

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


25.11.2025 Росреестр разработал законопроект о запрете на создание сайтов-двойников картографических сервисов 1
15.03.2024 Как в России потратят 900 млрд руб. на цифровизацию органов госвласти 1
22.02.2024 Как государство сэкономит 100 млрд рублей на ИКТ-инфраструктуре 2
25.11.2022 Из интеграторов в вендоров: как перестраивается российский ИТ-рынок 1
05.08.2022 Власти потратят 20 миллиардов на цифровизацию Единого реестра недвижимости 1
16.06.2022 Власти потратят 17 миллиардов на Национальную систему пространственных данных 1
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления 1
17.01.2022 Как власти сэкономят 460 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре 1
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 2
20.09.2018 Государство потратит 34,9 млрд руб на доступность данных дистанционного зондирования Земли 1
05.07.2018 На ИКТ-инфраструктуру государство потратит 436 миллиардов. Кто получит эти деньги? 1
02.04.2018 «Цифровой экономике» выделили первые 3 млрд на сети 5G и обособление Рунета 1

