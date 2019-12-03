Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому»

«Цифровая экономика» может остаться без космического по стоимости проекта

CNews проанализировал федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Документ был утвержден Президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Документ предполагает расходы в размере 555 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен выделить 205 млрд руб., внебюджетные источники - 349 млрд руб.

Самым дорогим мероприятием проекта стало создание Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС), которым занимается госкорпорация «Роскосмос». На этот проект из внебюджетнныхх источников должно быть выделено 280 млрд руб.

В «Роскосмосе» разработали проект соответствующей системы под названием «Эфир», которая обеспечит мобильный широкополосный доступ в интернет на всей территории Земли. Правда, к проекту есть множество вопросов, в том числе по части его востребованности и окупаемости.

Нацпрограмма «Цифровая экономика» предполагает выделение 555 млрд руб. на развитие информационной инфраструктуры

Предполагалось, что консорциум инвесторов для финансирования проекта организует госкорпорация «ВЭБ.РФ». Однако, как писала газета «Коммерсант», в «ВЭБ.РФ» не спешили финансировать проект «Эфир», и высока вероятность, что от него откажутся.

Как государство сэкономило на социально-значимых объектах

Федеральный бюджет потратит 45,5 млрд руб. на субсидирование оказания универсальных услуг связи, включая проект Устранения цифрового неравенства, предполагающий проведение магистральных волоконно-оптических линий связи со скоростью 10 Мбит/с до всех населенных пунктов с числом жителей от 250 до 500 человек. Проект реализуется «Ростелекомом».

15 млрд руб. из федерального бюджета было выделено на подключение медицинских организаций к интернету. Данным проектом занимается «Ростелеком», который Правительством был назначен единым исполнителем.

Значительный блок мероприятий в федеральном проекте связан с подключением к интернету социально-значимых объектов (СЗО) к широкополосному доступу в интернет. Общий объем финансирования соответствующих мероприятий составлял 75 млрд руб.

В том числе на подключение государственных школ и организаций, реализующих среднее профессиональное образование, из федерального бюджета предполагалось выделить 36,5 млрд руб. На подключение органов государственной власти и местного самоуправления было заложено было заложено 10,4 млрд руб. На подключение участковых пунктов полиции и территориальных органов и подразделений Росгвардии было заложено 7,45 млрд руб., на подключение фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов - 13,77 млрд руб., на подключение пожарных частей и пожарных постов - 4 млрд руб.

Затраты на реализацию проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» в разрезе задач

Задача Общий объем финансирования за 2018-21 гг. Объем бюджетного финансирования за 2018-21 гг. Объем внебюджетного финансирования за 2018-21 гг. Общий объем финансирования за 2018 г. Общий объем финансирования за 2019 г. Общий объем финансирования за 2020 г. Общий объем финансирования за 2021 г. 1 Создать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС) для покрятия территории РФ и мира (в составе проекта "Сфера") 280 000 0 280 000 0 30 000 25 000 0 2 Обеспечить хранение и обработку информации, создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления в государственной единой облачной платформе, по сервисной модели 47 635 6 525 41 110 0 7 650 17 095 22 890 3 Устранить цифровое неравенство 45 459 45 459 0 0 13 565 13 460 18 533 4 Подключить к сети интернет государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие программы общего образования или среднего профессионального образования 36 545 36 545 0 0 11 674 11 121 13 750 5 Создать сеть беспроводной связи для социально значимых объектов 26 717 26 717 0 0 5 000 8 626 13 065

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

Предполагалось, что для каждого типа социально-значимых объектов на всю страну будет выбран один оператор. Выбор должен был произойти на конкурсной основе или путем назначения единого исполнителя. При таком раскладе наибольшие шансы получить соответствующие контракты имел «Ростелеком», который, как уже отмечалось, является единым исполнителем по подключению медицинских организаций, а также по подключению федеральных органов власти.

Однако в итоге Правительственная комиссия по цифровому развитию решила, что для каждого региона будет выбран один оператор, обеспечивающий подключение всех СЗО внутри него. Соответствующих операторов Минкомсвязи летом выбрало посредством аукционов.

Стартовая цена аукционов составила 67,4 млрд руб. - меньше, чем было заложено в данный документ. Затем в ходе торгов произошло значительное снижение цен, в итоге общая стоимость работ составит 50,9 млрд руб. - на 25% меньше, чем планировалось в программе.

Аукционы по 43 (большинству) регионов выиграл «Ростелеком». 13 регионов достались «Эр-Телеком». Среди победителей аукционов также были МТС, «Мегафон», «дочки» «Роскосмоса» и «Ростеха».

Как «Ростелеком» получит 4G-частоты благодаря социально-значимым объектам

Подключение различных социально-значимых объектов будет осуществляться с использованием различных технологий. Если объект находится на расстоянии до 5 км до ближайшего узла связи оператора, занимающегося подключением СЗО в соответствующем регионе, то подключение будет осуществляться по волоконно-оптическим каналам.

При условии удаления соответствующего объекта от ближайшего узла оператора связи более, чем на 80 км, будет применяться подключение по спутниковым каналам связи, от 5 км до 80 км - по беспроводным каналам. Под беспроводными каналами подразумеваются сотовые сети четвертого поколения стандарта LTE. Это стало предметом отдельного контракта.

Единым исполнителем для соответствующих целей Правительство назначило «Ростелеком». Данная компания, вместе с приобретаемым ею сотовым оператором Tele и госпредприятием «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), построит для социально-значимых объектов сеть LTE в диапазоне 450 МГц.

Затраты на реализацию проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» в разрезе мероприятий стоимостью более 100 млн рублей

Мероприятие Курирующий ФОИВ Исполнитель Общий объем финансирования за 2018-21 гг. Объем финансирования из федерального бюджета за 2018-21 гг. Объем финансирования из внебюджетных источников за 2018-21 гг. Общий объем финансирования за 2018 г. Общий объем финансирования за 2019 г. Общий объем финансирования за 2020 г. Общий объем финансирования за 2021 г. 1 Реализация дорожной карты проекта ГМИСС "Роскосмос", Минкомсвязи Ответственный исполнитель по реализации проекта ГМИСС 280 000 0 280 000 0 30 000 250 000 0 2 Миграция информационных систем (и соответствующих информационных ресурсов) федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу с переходом на сервисную модель потребления облачных ресурсов Минкомсвязи, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти Организации, отобранные по конкурсу; "Ростелеком" 47 435 6 525 40 910 0 7 450 17 095 22 890 3 Обеспечение оказания услуг связи по передаче данных и предоставлению широкополосного доступа к сети "Интернет" посредством сети беспроводной связи для социально значимых объектов Минкомсвязи Организация, определенная актом Правительства 26 717 26 717 0 0 5 000 8 652 13 065 4 Запущены центры обработки данных в Центральном федеральном округе, Северо-Западном федеральном округе, Уральском федеральном округе, Сибирском федеральном округе, Приволжском федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе "Ростелеком", "Концерн "Росэнергоатом", участники рынка 22 000 0 22 000 0 15 000 7 000 0 5 Обеспечено оказание универсальных услуг связи в соответствии с Федеральным законом от 07,07.2003 № 126-ФЗ "О связи", в том числе обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием точек доступа в 13 958 населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек Россвязь, Минкомсвязи "Ростелеком" 18 533,652 18 533,652 0 0 0 0 18 533,652

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

Возможно, «Ростелеком» благодаря данному контракту дополнительно получит частоты для LTE в другом диапазоне - 2,3-2,4 ГГц. Согласно федеральному проекту, на оплату беспроводного трафика федеральный бюджет потратит 26,7 млрд руб.

Дополнительно 730 млн руб. будет потрачено на обеспечение технического оснащения программно-аппаратного комплекса контроля предоставления услуг связи для СЗО. Еще один отдельный проект - подключение к интернету военных комиссариатов. На эти цели заложено 936 млн руб. Исполнитель будет определен Правительством.

НИИ «Восход» умерит облачные амбиции «Ростелекома»

Упомянутые истории с подключением социально-значимых объектов - не единственные, когда мероприятия, заложенные в федеральный проект «Информационная инфраструктура», стали реализоваться иным образом, нежели это планировалось в данном документе.

Вторым по стоимости проектом в программе является миграция информационных систем федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу (ГЕОП, «Гособлако») с переходом модель потребления облачных.

Сумма затрат составляет 47,4 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен будет выделить 6,6 млрд руб., а большая часть - 40,9 млрд руб. - обеспечат внебюджетные источники. В документе предполагалось, что основным исполнителем проекта ГЕОП станет оператор, занимающий существенное положение в сетях связи в не менее чем двух третях регионах страны. Таким оператором является подконтрольный государству «Ростелеком».

В том числе «Ростелеком» должен был потратить 200 млн руб. на создание информационной системы облачных вычислений. Однако в настоящее время Минкомсвязи склоняется к тому, что основным координатором проекта станет НИИ «Восход», в том числе эта структура станет оператором упомянутой информационной системы.«Ростелеком» же сможет стать лишь одним из его субподрядчиков.

В документе также заложено строительство сети центров обработки данных (ЦОД) в различных федеральных округах. На эти цели «Ростелеком» и «Концерн «Росэнергоатом» потратят из внебюджетных средств 22 млрд руб.

«Цифровой профиль» без «Ростелекома»

Еще один проект, который был записан в программе в виде, выгодном для «Ростелекома», но стал развиваться иным путем - это создание инфраструктуры «Цифрового профиля». Она должна обеспечить государству, коммерческим и некоммерческим организациям легальный доступ к информации о гражданах. Проектом должен был заниматься «Ростелеком», потратив на это 3,09 млрд руб. из собственных средств.

Однако вице-премьер Максим Акимов решил, что концентрация столь большого массива данных в руках коммерческой компании будет не лучшим решением. В итоге оператором инфраструктуры «Цифрового профиля» станет Минкомсвязи, а «Ростелеком» будет выполнять функции подрядчика. Затраты на данный проект снизились до 184 млн руб. - то есть в 13 раз. Правда, они будут восполнены из федерального бюджета, а не из внебюджетных источников.

Десятки миллиардов на покрытие автодорог

На предоставление субсидий сотовым операторам с целью обеспечения покрытия автомобильных дорог в документе было заложено 7,7 млрд руб. Позднее Правительство приняло правила предоставления соответствующих субсидий. В них речь идет уже о более длительном проекте - до 2024 г. включительно - и большей сумме расходов - 28 млрд руб.

Дополнительно федеральный проект содержит мероприятия по обеспечению покрытия приоритетных проектов транспортной инфраструктуры (автомобильных и железнодорожных) беспроводными сетями связи с возможностью широкополосной передачи голоса и данных. На эти цели федеральный бюджет потратит 2,8 млрд руб.

Еще 1,4 млрд руб. будет направлено из федерального бюджета на развертывания сетей сбора телеметрической информации на приоритетных транспортных объектах. Соответствующая сеть будет строиться компанией «ГЛОНАСС-ТМ», созданной государственным АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС») и компанией «РТ Инвест Транспортные Системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы за проезд большегрузовых автомобилей «Платон»).

Для строительства сети «ГЛОНАСС-ТМ» получила частоты в диапазоне 800 МГц. Сеть будет работать на базе протокола XNB, разработанного связанной с данной компанией структурой «Стриж». Сейчас компания пытается получить еще и частоты в диапазоне 350-370 МГц для реализации проекта обеспечения транспортной инфраструктуры.

Нормальная связь на Чукотке и частоты для 5G Еще один проект, связанный с устранением цифрового неравенства - это прокладка подводного ВОЛС до Чукотки. Этот регион - последний, в котором на магистральном уровне используется спутниковая связь, которая обеспечивает маленькую скорость доступа в интернет при относительно высокой цене.

Расходы федерального бюджета на соответствующие цели должны были составить 4,7 млрд руб. Позднее Минкомсвязи провело конкурс среди операторов связи на прокладку ВОЛС до Чукотки, который выиграл «Ростелеком». Контракт с оператором был заключен на более длительный период - до 2022 г. включительно, в связи с чем его сумма будет больше - 6,9 млрд руб.

Конверсия радиочастотного спектра, необходимая для запуска сетей пятого поколения сотовой связи (5G), обойдется в 3,98 млрд руб. Проектом будут заниматься «Союз операторов мобильной связи LTE», «Научно-исследовательский институт «Радио» вместе с РТРС (передатчики эфирного телевидения работают, в том числе, в диапазоне 700 МГц, который планируется отдать под 5G).

ФСО в «Цифровой экономике»

Федеральная служба охраны (ФСО) получит 1,4 млрд руб. на развитие инфраструктуры российского государственного сегмента сети интернет Rsnet. Через данную сеть органы госудасртвенной и муниципальной власти должны выходить в интернет. Еще 400 млн руб. ведомство получит на развитие инфокоммуникационной инфраструктуры ситуационных центров высших органов госвласти и 174 млн руб. на создание системы конфиденциальной видеосвязи для органов государственной власти.

Росреестр и Федеральный портал пространственных данных

Создание Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО) обойдется федеральному бюджету в 7,8 млрд руб. Этот проект находится в ведении Росреестра. Также ведомство получит 700 млн руб. на создание Федерального портала пространственных данных (ГИС ФППД), обеспечивающего доступ к сведениям из федерального фонда пространственных данных.

Еще 378 млн руб. ведомство получит на развитие функциональности Единого государственного регистра населения (ЕГРН) по интеллектуальному сопровождению учетно-регистрационных действия и минимизации влияния «человеческого фактора» при их осуществлении.

Поставка средств криптографической защиты информации в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета обойдется в 110 млн руб. На создание ведомственного центра управления инцидентами информационной безопасности в данной сфере потребуется еще 105 млн руб., оба проекта также находятся в ведении Росреестра.

Роскосмос и Единое сплошное многослойное покрытие Земли

На формирование технологического комплекса Сплошного высокочастотного бесшовного покрытия высокого пространственного разрешения (СБП-В) по данным дистанционного зондирования Земли из космоса на территорию России с точностью не хуже 5 метров Роскосмос получит 2 млрд руб. Еще 1,4 млрд руб. Роскосмос получит на создание комплекса Сплошного мультимасштабного динамического покрытия массового использования (СДМП-М) данными мультиспектральной съемки с российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли с точностью не хуже 15 м.

На основе упомянутых комплексов Роскосмос создаст Единое сплошное многослойное динамическое покрытие данными дистанционного зондирования Земли (ЕСМДП) с российских космических аппаратов. Этот проект обойдется в 650 млн руб. Еще 200 млн руб. Роскосмос получит на создание сервисов контроля по космической съемке целевого и эффективного использования средств федерального бюджета.

На разработку аппаратно-программных решений и прикладных клиентоориентированных сервисов сельского и лесного хозяйства на базе технологий дистанционного зонидрования Земли из космоса Роскосмос получит 110 млн руб. аналогичная сумма будет направлена на создание сервиса обеспечения контроля хозяйственной деятельности на основе данных космической съемки с целью выявления нарушений земельного законодательства.

Минобороны и «цифровое» ЖКХ

Минобороны получит 1,877 млрд руб. на создание цифровой платформы, обеспечивающей инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных услуг и ресурсов, а также возможность автоматического управления этими процессами с целью промышленного внедрения на всех объектах коммунального хозяйства. Впоследствии данная платформа может быть масштабирована на все государственные объекты.

Минкомсвязи и разработчики цифровых платформ

На эксплуатацию электронного правительства как цифровой платформы «Ростелеком» в 2018 г. должен был получить из федерального бюджета 1,5 млрд руб. (затем финансирование перешло к другому федеральному проекту - «Цифровое государственное управление»).

Минкомсвязи должно направить через «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд Бортника) 1,05 млрд руб. на грантовую поддержку разработчиков цифровых платформ, нацеленных на развитие информационной инфраструктуры. 134 млн руб. потребуется для разработки функциональных и технических требований к национальной системе управления мастер-данных.

Из внебюджетных источников 800 млн руб. будут направлены на создание автономной некоммерческой организации, обеспечивающей функционирование открытой общественной технологической инфраструктуры для прозрачности и доступности функционирования государственных и негосударственных сервисов по управлению правами, включая коллективное управление правами в цифровой среде.

«Цифровизация» Роспатента

Роспатент получит на непрерывность функционирования информационных систем для цифровизации государственных услуг 515 млн руб. В том числе будут обеспечены переход к единой политике оснащения автоматизированных рабочих мест на базе отечественного офисного ПО, переход к единой политике обеспечения непрерывности деятельности Роспатнента в цифровой среде и создание информационной системы исполнения процедур и предоставления услуг в рамках международных соглашений и договоров, а также обмен данными с действующими автоматизированными системами.

Еще 400 млн руб. Роспатент получит на создание системы поддержки деятельности по регистрации и охране прав на объекты интеллектуальной собственности, включая единую систему управления жизненным циклом документов, систем интеграции ведомственных систем Роспатента, системы контроля использования прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и программно-аппаратный комплекс перевода традиционных форматов в цифровой вид.

Другой проект Роспатента - создание системы предоставления услуг регистрации прав на объекты промышленной собственности и средства индивидуализации в цифровом виде, включая ее интеграцию с государственными системами и негосударственными платформами, программным средствам обеспечения формальной экспертизы при государственной регистрации прав на новые технологии, и программным средствам сервиса государственной регистрации предоставления прав использования объектов интеллектуальной собственности. Проект оценивается в 340 млн руб.

Создание открытой инфраструктуры поиска патентной информации и средств индивидуализации для развития негосударственных на основе международных источников патентной информации обойдется в 260 млн руб. Создание системы взаимодействия и информирования заинтересованных лиц по вопросам регистрации и охраны объектов интеллектуальной собственности будет стоит 215 млн руб. Оба проекта также будет курировать Роспатент.

«Умный город» и проекты «Мегафона»

На создание методической и организационной основы для формирования экосистемы «Умного города» потребуется 100 млн руб. Еще 450 млн руб. понадобится на внедрение тиражируемых технологий цифровизации городского хозяйства с использованием ресурса «Банк решений умного города».

«Мегафон» потратит 690 млн руб. из собственных средств на создание платформы сбора данных промышленного интернета вещей. Еще 100 млн руб. будет потрачено оператором на подключение юридических лиц через «личные кабинеты» с подключением к ГАС «Правосудие» и системе «Электронное правосудие» для обмена документами в электронном виде.