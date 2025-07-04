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LTE Union Союз операторов мобильной связи ЛТЕ Некоммерческое объединение операторов связи


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 отказались от части частот для 4G: Мешает цифровое ТВ 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
18.11.2019 Российским властям предложили способ запустить 4G и 5G в глубинке 2
03.04.2019 5G в России: Сколько нужно денег, когда окупится, и в чем главное препятствие 2
05.12.2018 5G в России: сколько это будет стоить, и как расчистить место под его частоты 4
17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 2
12.01.2015 Власти предостерегли брата президента «Евросети» от покупки «Связного» 1
05.08.2014 Андрей Ушацкий о сетях будущего и ИКТ-стратегии МТС 1
17.04.2014 ГКРЧ продлила первое решение о выделении полос радиочастот с условиями оказания услуг связи в малых населенных пунктах 1
24.02.2014 Экс-глава "Скай Линка" займется платным контентом в АФК "Системе" 3
11.12.2013 Власти пошли на компромисс с сотовыми операторами по покрытию глубинки 1
25.03.2013 LTE-частоты военных: кто помогает МТС, «Билайну» и «Мегафону» договариваться 3
26.12.2012 Разочарования 2012 года в отрасли ИКТ - антирейтинг CNews 1
03.10.2012 Новое руководство Минкомсвязи начало борьбу за LTE-частоты 1
27.07.2011 АРОС выступает за прозрачные условия распределения частот для развития сетей LTE 1

Публикаций - 16, упоминаний - 26

LTE Union и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9396 13
Ростелеком 10005 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13400 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8960 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2990 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3259 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1501 3
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1809 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 380 2
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 15 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 2
Основа Телеком 70 2
Антарес 33 2
Энлаин - Энлайн - Nline 14 2
Meta Platforms - Facebook 4479 2
Apple Inc 12320 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
ОТР ГК - ОТР 2000 215 1
Telconet 33 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 159 1
СИНХ - Таттелеком 210 1
Вайнах Телеком 47 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 274 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 1
Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Google LLC 12004 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 55 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
Восход ФГБУ НИИ 663 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 852 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
ГЛОНАСС АО 213 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 50 1
Samsung Electronics 10399 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Huawei 4047 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2903 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 953 1
Связной ГК 1375 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7746 1
Trellas Enterprises 7 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 492 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Альфа-Групп 719 1
Ак Барс Банк 274 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 244 1
Русский стандарт Банк 455 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 158 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 44 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Solvers 22 1
Связной Логистика 14 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Trellas 21 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Связной Банк 104 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 1
ФПБ Банк - Финпромбанк - Финансово-Промышленный Банк 8 1
МПС - Магапромстрой 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12186 12
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 688 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2842 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2215 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3041 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5613 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3377 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3157 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3253 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 333 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 298 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 263 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2762 1
Федеральное казначейство России 1825 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1282 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 273 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 353 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 468 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 531 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8742 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28390 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69080 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21274 8
5G - пятое поколение мобильной связи 2269 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9417 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53778 6
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1552 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6572 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1226 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16522 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4749 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11497 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1402 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 377 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9484 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10289 3
Аналоговые технологии 2801 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3587 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4013 2
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 2
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 14 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12659 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1530 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1040 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5918 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8459 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22056 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21188 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24860 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3743 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25026 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9900 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8321 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7073 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 728 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4952 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3887 2
Microsoft Windows 2000 8665 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7192 1
Yota LTE/4G-сеть 22 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 87 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 134 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 491 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 285 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 25 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 303 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 12 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 219 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1028 1
Opera Turbo 36 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 631 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1310 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5514 1
MasterCard МТС 2 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 314 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1837 1
Никифоров Николай 1136 6
Путин Владимир 3259 4
Медведев Дмитрий 1657 3
Акимов Максим 188 2
Свердлов Денис 200 2
Иванов Олег 145 2
Усманов Алишер 301 2
Шойгу Сергей 90 2
Сердюков Анатолий 83 2
Рейман Леонид 1052 1
Щеголев Игорь 698 1
Жаров Александр 175 1
Волин Алексей 121 1
Костин Андрей 62 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Тамодин Николай 47 1
Эрнст Константин 17 1
Пехтерев Сергей 54 1
Ройтман Евгений 44 1
Шульга Антон 7 1
Юсуфов Виталий 26 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Носков Константин 237 1
Яровая Ирина 71 1
Малис Олег 80 1
Чимиричкина Мария 30 1
Хасьянова Гульнара 148 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 343 1
Карачинский Анатолий 94 1
Домбровский Юрий 62 1
Прохоров Михаил 37 1
Гаттаров Руслан 144 1
Ян Давид 68 1
Хасьянова Гюльнара 18 1
Журавель Юрий 9 1
Провоторов Александр 157 1
Магомедов Зиявутдин 7 1
Ноготков Максим 49 1
Ушацкий Андрей 105 1
Афанасьев Денис 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 150490 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44477 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52719 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17594 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7805 3
Земля - планета Солнечной системы 10490 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3125 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3074 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1903 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4117 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3050 1
Япония 13392 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 539 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 123 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 224 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 953 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 70 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 412 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1590 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1293 1
Индия - Bharat 5570 1
Россия - СФО - Новосибирск 4473 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2769 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3160 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1412 1
Узбекистан - Республика 1798 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1094 1
Австрия - Австрийская Республика 1317 1
Туркмения - Туркменистан 438 1
Америка - Американский регион 2176 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 739 1
Швеция - Королевство 3649 1
Нидерланды 3567 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 922 1
Европа 24433 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53075 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5777 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4104 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8778 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8286 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19437 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10263 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1759 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7131 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1304 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3258 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2916 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4555 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3616 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30532 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16838 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2952 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5906 2
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 226 1
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 81 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1608 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2572 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 301 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5625 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6411 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1280 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7080 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 849 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6589 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2196 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1224 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14312 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5142 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10276 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25003 1
Аренда 2509 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11352 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 2
Ведомости 1097 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2006 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8236 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3336 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 227 4
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 8 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178266.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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