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LTE Union Союз операторов мобильной связи ЛТЕ Некоммерческое объединение операторов связи
УПОМИНАНИЯ
LTE Union и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1136 6
|Путин Владимир 3259 4
|Медведев Дмитрий 1657 3
|Акимов Максим 188 2
|Свердлов Денис 200 2
|Иванов Олег 145 2
|Усманов Алишер 301 2
|Шойгу Сергей 90 2
|Сердюков Анатолий 83 2
|Рейман Леонид 1052 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Жаров Александр 175 1
|Волин Алексей 121 1
|Костин Андрей 62 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Тамодин Николай 47 1
|Эрнст Константин 17 1
|Пехтерев Сергей 54 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Шульга Антон 7 1
|Юсуфов Виталий 26 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Носков Константин 237 1
|Яровая Ирина 71 1
|Малис Олег 80 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Хасьянова Гульнара 148 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 343 1
|Карачинский Анатолий 94 1
|Домбровский Юрий 62 1
|Прохоров Михаил 37 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Ян Давид 68 1
|Хасьянова Гюльнара 18 1
|Журавель Юрий 9 1
|Провоторов Александр 157 1
|Магомедов Зиявутдин 7 1
|Ноготков Максим 49 1
|Ушацкий Андрей 105 1
|Афанасьев Денис 72 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 2
|Ведомости 1097 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2006 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1035 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8236 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3336 1
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