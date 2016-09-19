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ОНЭКСИМ ГК
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.09.2016
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Дочь сооснователя РБК стала крупнейшим акционером венчурного фонда TMT
в 25%. В числе прочего Нэли получила 10% акций фонда от структуры, считающейся связанной с группой «Онэксим». Крупнейшим акционером фонда TMT Investments, занимающегося инвестированием в интерн
|13.11.2014
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«Онэксим» и РЖД забрали «Связной» за долги
Группа «Онэксим» и негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Благосостояние» сообщили о получении 90%
|09.11.2010
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ОНЭКСИМ займется производством систем для контроля электросетей
Промышленная группа ОНЭКСИМ планирует организацию производства систем мониторинга электросетей, сообщает РБК dail
|01.04.2010
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Группа РБК подписала соглашения о реструктуризации долга с основными кредиторами
ентов и денежного платежа в соответствии с условиями реструктуризации долга, согласованными группой ОНЭКСИМ и менеджментом РБК с кредиторами в сентябре 2009 г. («Реструктуризация»). Новые инстр
|10.12.2009
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Инновационную смену Селигера поддержит "Онэксим"
а глава Федерального агентства по делам молодежи Василий Якеменко и исполнительный директор группы "Онэксим" Михаил Рогачев подписали соглашение о стратегическом партнерстве по стимулированию,
|05.06.2009
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ОАО "РИК" выступит соинвестором по проекту РОСНАНО и Группы ОНЭКСИМ
советом РОСНАНО в конце 2008 года. Первоначально планировалось, что соинвесторами выступят РОСНАНО, ОНЭКСИМ и Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова (УОМЗ). В связи с невозможност
ОНЭКСИМ ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
|LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
|Прохоров Михаил 41 24
|Ноготков Максим 53 13
|Малис Олег 86 11
|Малис Александр 158 10
|Чубайс Анатолий 222 8
|Разумов Дмитрий 7 6
|Евтушенков Владимир 217 5
|Каплун Герман 55 5
|Иванов Сергей 405 4
|Фурсенко Андрей 128 4
|Якеменко Василий 9 3
|Рогачев Михаил 3 3
|Кедрова Марина 4 3
|Кирпиченко Ника 5 3
|Моргульчик Нэли 4 3
|Каплун Влада 4 3
|Путин Владимир 3454 3
|Солодовников Денис 108 3
|Мордашов Алексей 64 3
|Touch Michael - Тач Майкл 36 3
|Кириенко Сергей 149 3
|Инютин Артем 89 3
|Моргульчик Александр 27 3
|Солодовников Дмитрий 56 3
|Ковальчук Михаил 24 3
|Кирпиченко Дмитрий 9 3
|Христенко Виктор 44 2
|Кох Дмитрий 11 2
|Йордан Борис 10 2
|Яшин Владимир 5 2
|Инютина Наталья 2 2
|Греф Герман 485 2
|Лацанич Василь 106 2
|Собянин Сергей 538 2
|Чемезов Сергей 147 2
|Мамут Александр 133 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
|Набиуллина Эльвира 123 2
|Шамолин Михаил 124 2
|Потанин Владимир 91 2
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