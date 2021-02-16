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ОНЭКСИМ ГК


16.02.2021 Сбербанк воскресит давно забытый «Ё-мобиль» 2
13.08.2020 Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК 1
16.07.2018 Основатель «Связного» стал банкротом 1
29.08.2017 Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» 1
08.12.2016 «Глобэкс» добивается взыскания с Trellas 63 млн евро 2
24.11.2016 Глава Vimpelcom заменил гендиректора «Мегафона» в списке самых дорогих топ-менеджров России 1
21.10.2016 Основатель РБК бесплатно удвоил долю в фонде TMT 1
19.09.2016 Дочь сооснователя РБК стала крупнейшим акционером венчурного фонда TMT 4
12.09.2016 Арестован полковник МВД, спасший главу «Билайна» от тюрьмы 1
29.12.2015 Хозяева «Связного» собрались отсудить у МТС 77 миллиардов 1
22.10.2015 Брат президента «Евросети» стал полноправным владельцем «Связного» 1
24.06.2015 Полный разрыв отношений: Абоненты МТС больше не смогут оплачивать мобильники в «Связном» 1
19.06.2015 МТС требует запретить брату президента «Евросети» покупать «Связной» 1
25.03.2015 «Промсвязьбанк» поборется за контроль над «Связным» 2
12.01.2015 Власти предостерегли брата президента «Евросети» от покупки «Связного» 2
22.12.2014 Брат президента «Евросети» установил контроль над «Связным» 2
13.11.2014 «Онэксим» и РЖД забрали «Связной» за долги 5
10.11.2014 «Связной» могут отобрать у владельцев за долги 3
23.07.2013 Сергей Лаврухин покидает пост гендиректора РБК 2
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 1
02.11.2011 Основатель «Мастерхоста» продал свою долю и покидает компанию 1
23.08.2011 «Ё-мобиль» будет ездить на Android'e 1
08.02.2011 Прохоров и Йордан вложили $5 млн в систему коллективного интеллекта 1
09.11.2010 ОНЭКСИМ займется производством систем для контроля электросетей 5
13.07.2010 «Билайн» обеспечил высокоскоростной интернет-канал для молодежного форума «Селигер 2010» 1
25.06.2010 На «Селигере-2010» представят смену «Инновации и техническое творчество» 1
22.06.2010 Обзор за неделю: "умные" дома ждут инноваций 1
18.06.2010 Серийное производство светодиодов в России начнется через 2 месяца 1
20.05.2010 Вместо мобильников в России будут выпускать светодиоды 2
12.04.2010 Акции: РБК подорожала на четверть за 2 недели 1
01.04.2010 Группа РБК подписала соглашения о реструктуризации долга с основными кредиторами 5
16.03.2010 Путин сократил Карачинского 1
11.12.2009 Названы победители Всероссийского Инновационного Конвента 2
10.12.2009 Инновационную смену Селигера поддержит "Онэксим" 4
26.11.2009 Владимир Путин станет председателем Инновационного конвента в Санкт-Петербурге 2

Публикаций - 35, упоминаний - 64

ОНЭКСИМ ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 4
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 224 3
Комстар Регионы 89 2
Software AG & IDS Scheer 109 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 183 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
АйТи 754 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
SberAutoTech - Sber Automotive Technologies 5 1
АФК Система ПАО 999 1
Bolt 15 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком 20 1
BackBlaze 11 1
Альфа-Групп - Altimo 236 1
Pipedrive 14 1
Связной Мобайл 9 1
Explay - Эксплей 165 1
Yota - Скартел 623 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
Связной ГК 885 8
Евросеть 895 7
Trellas 17 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
Trellas Enterprises 7 4
Solvers 15 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 3
Благосостояние НПФ 32 3
Связной Логистика 11 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 236 2
MacMillan Trading 3 2
Electic Capital 4 2
Maxwell Capital - Максвелл Капитал 8 2
Альфа-Групп 330 2
TMT Investments 81 2
Связной Банк 75 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 64 1
ПромСвязьКапитал 61 1
Ramify Consulting 2 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Menostar Holdings 1 1
Wissey Trade & Invest 5 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 1
Tesla Motors 241 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Глобэкс банк 28 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 7
Арбитражный суд города Москвы 340 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 506 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Google Android 10752 2
СПАРК-Интерфакс 104 1
Depositphotos - фотобанк 32 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Малис Олег 55 10
Малис Александр 111 9
Ноготков Максим 40 8
Моргульчик Александр 24 3
Солодовников Дмитрий 55 3
Лацанич Василь 92 2
Солодовников Денис 63 2
Тач Майкл 36 2
Инютин Артем 73 2
Каплун Герман 39 2
Лукин Александр 3 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 1
Миллер Алексей 13 1
Таврин Иван 83 1
Ганиев Заур 3 1
Заикина Мария 13 1
Белик Дмитрий 10 1
Кареев Андрей 5 1
Слободин Михаил 55 1
Усманов Алишер 241 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Нидерланды 984 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Москва - Марьино 30 1
Украина 3417 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
Канада - Ванкувер 68 1
Кипр - Республика 249 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Республика Коми 425 1
США - Кремниевая долина 399 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 153 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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