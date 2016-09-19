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ОНЭКСИМ ГК

ОНЭКСИМ ГК

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


19.09.2016 Дочь сооснователя РБК стала крупнейшим акционером венчурного фонда TMT

в 25%. В числе прочего Нэли получила 10% акций фонда от структуры, считающейся связанной с группой «Онэксим». Крупнейшим акционером фонда TMT Investments, занимающегося инвестированием в интерн
13.11.2014 «Онэксим» и РЖД забрали «Связной» за долги

Группа «Онэксим» и негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Благосостояние» сообщили о получении 90%

09.11.2010 ОНЭКСИМ займется производством систем для контроля электросетей

Промышленная группа ОНЭКСИМ планирует организацию производства систем мониторинга электросетей, сообщает РБК dail
01.04.2010 Группа РБК подписала соглашения о реструктуризации долга с основными кредиторами

ентов и денежного платежа в соответствии с условиями реструктуризации долга, согласованными группой ОНЭКСИМ и менеджментом РБК с кредиторами в сентябре 2009 г. («Реструктуризация»). Новые инстр
10.12.2009 Инновационную смену Селигера поддержит "Онэксим"

а глава Федерального агентства по делам молодежи Василий Якеменко и исполнительный директор группы "Онэксим" Михаил Рогачев подписали соглашение о стратегическом партнерстве по стимулированию,

05.06.2009 ОАО "РИК" выступит соинвестором по проекту РОСНАНО и Группы ОНЭКСИМ

советом РОСНАНО в конце 2008 года. Первоначально планировалось, что соинвесторами выступят РОСНАНО, ОНЭКСИМ и Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова (УОМЗ). В связи с невозможност

Публикаций - 50, упоминаний - 77

ОНЭКСИМ ГК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
МегаФон 10742 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Элкотек ТФ - Elcoteq 18 3
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 3
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 3
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 2
Ё-инжиниринг 4 2
Witology - Витология 12 2
Ростелеком 10948 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Masterhost - Мастерхост 55 2
Неолант - Neolant 43 1
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 20 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 1
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 1
Flex - Flextronics 89 1
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 1
Весть-Метатехнология 33 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Delta Controls - Дельта Контролс 12 1
Сбер - Кейджи Импэкс 3 1
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 30 1
Intelvision - Интелвижен Групп 23 1
Северо-Западное ИнфоМедиа 7 1
Связной ГК 1401 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
Евросеть 1421 12
Trellas 23 10
Solvers 26 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
Связной Банк 113 8
Trellas Enterprises 11 7
Благосостояние НПФ 52 7
Связной Логистика 16 6
Solvers - NFOC - North Financial Ovesrseas 6 4
Альфа-Банк 1979 4
Альфа-Групп 745 4
ЦОП Гарант - Центр оценки и права Гарант 3 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
TMT Investments 115 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 15 3
Electic Capital 4 3
ЯРОВИТ Моторс 2 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 2
Wissey Trade & Invest 6 2
MacMillan Trading 5 2
Глобэкс банк 47 2
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Генезис 27 1
USM Advisors 10 1
Велес Капитал 21 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 12
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 85 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
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Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
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ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
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Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 135 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
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