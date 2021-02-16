Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОНЭКСИМ ГК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 64
ОНЭКСИМ ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 7
|Арбитражный суд города Москвы 340 4
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
|СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
|Google Android 10752 2
|СПАРК-Интерфакс 104 1
|Depositphotos - фотобанк 32 1
|KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
|Малис Олег 55 10
|Малис Александр 111 9
|Ноготков Максим 40 8
|Моргульчик Александр 24 3
|Солодовников Дмитрий 55 3
|Лацанич Василь 92 2
|Солодовников Денис 63 2
|Тач Майкл 36 2
|Инютин Артем 73 2
|Каплун Герман 39 2
|Лукин Александр 3 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 1
|Миллер Алексей 13 1
|Таврин Иван 83 1
|Ганиев Заур 3 1
|Заикина Мария 13 1
|Белик Дмитрий 10 1
|Кареев Андрей 5 1
|Слободин Михаил 55 1
|Усманов Алишер 241 1
|Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 153 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771283, в очереди разбора - 674965.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771283, в очереди разбора - 674965.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru