Сбербанк воскресит давно забытый «Ё-мобиль»

Сбербанк купил компанию «Ё-инжиниринг», стоявшую у истоков российского «Ё-мобиля» - гибридного автомобиля с функцией беспилотного управления. Банк с 2019 г. интересуется беспилотниками, а сам проект «Ё-мобиля», анонсированный еще в 2010 г., весной 2014 г. был закрыт. Сейчас самый известный разработчик беспилотных автомобилей – американская Tesla, а российские автогиганты легковые машины с такими возможностями не выпускают.

«Ё-мобиль» сменил владельца

Сбербанк купил компанию-разработчика электромобиля «Ё-мобиль» - ООО «Ё-инжиниринг». По информации «Коммерсанта», представители банка подтвердили факт сделки, но отказались раскрывать финансовые детали.

Согласно ЕГРЮЛ, Сбербанк выкупил «Ё-инжиниринг» через свою «дочку» - ООО «Цифровые активы». Предыдущим владельцем компании была белорусская «Кейджи Импэкс», теперь же у Сбербанка 100-процентная доля в разработчике.

«Ё-инжиниринг» была зарегистрирована в июне 2011 г. в Москве. Генеральный директор компании – Ольга Копыток, а размер уставного капитала компании составляет 2,6 млн руб.

Одна из модификаций «Ё-мобиля» - «ё-Crossover»

Разработка «Ё-мобиля» началась в 2010 г., но спустя 11 лет электромобиль так и не поступил в производство и продажу. Проект был закрыт в 2014 г., а общий размер инвестиций в него, по данным РБК, составил 260 млн евро.

Зачем Сбербанку «Ё-мобиль»

Как пишет «Коммерсант, в результате сделки Сбербанк получил не только саму компанию «Ё-инжиниринг», но также все ее активы и сотрудников. Банк намерен использовать их для развития дочерней компании Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) – до сентября 2020 г. это был департамент SberDigitalAuto. Одним из первых достижений компании стали испытания беспилотников в Москве в декабре 2020 г.

В итоге наработки компании «Ё-инжиниринг» пригодятся Сбербанку, по словам его представителей, для разработки платформы автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий.

Один из самых известных производителей автомобилей с функцией беспилотного управления – американская компания Tesla Илона Маска (Elon Musk). Она развивает свои технологии с момента выпуска в 2012 г. своей первой серийной модели – электромобиля Model S. В России продукция Tesla официально не продается, однако ее электромобили на отечественных дорогах все же встречаются. Среди российских автозаводов на момент публикации материала ни один не предлагал покупателям легковые автомобили с полноценными беспилотными системами.

Что такое «Ё-мобиль»

«Ё-мобиль» на начальном этапе разработки представлял собой легковой автомобиль в нескольких модификациях кузова с гибридной силовой установкой – газобензиновым ДВС и электромотором. О начале работы над ним было объявлено 12 апреля 2010 г. и за ним первоначально стояли российская «инвестиционная группа ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова (российский миллиардер, основатель партии «Гражданская платформа» и бывший глава партии «Правое дело») и российско-белорусская компания «ЯРОВИТ Моторс».

Михаил Прохоров видел в «Ё-мобиле» будущее российского автопрома

На момент анонса проект не имел названия – его выбрали по результатам конкурса «Мое название городского автомобиля», итоги которого были подведены 9 ноября 2010 г.

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В августе 2011 г., как сообщал CNews, разработчики решили сделать из «Ё-мобиля» гаджет на колесах и интегрировали в него ОС Android. В июле 2013 г. стало известно, что массовое производство отечественного гибрида намечено на 2015 г.

До этого этапа «Ё-мобиль» в итоге так и не добрался. 20 февраля 2014 г. его производство было отложено на неопределенный срок, в том числе, и по причине недостаточного финансирования, хотя уже 3 марта 2014 г. сотрудники ОНЭКСИМ назвали примерную дату его сертификации – осень 2014 г.

Серийный «Ё-мобиль» мог выглядеть и так

Но этого тоже не случилось – 7 апреля 2014 г. проект «Ё-мобиль» был окончательно закрыт, а основной пакет наработок по нему был продан в Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» за 1 евро.

Стоит отметить, что «Ё-мобиль» все же оказался на конвейере. Одна из его модификаций под названием «ё-Crossback» к концу 2014 г. сошла с него в количестве четырех экземпляров, один из которых Михаил Прохоров оставил себе, а второй подарил Владимиру Жириновскому. Третий автомобиль получила «Ё-инжиниринг», а судьба четвертого до сих пор остается неизвестной.

Беспилотные автомобили вне закона

У Сбербанка уже есть опыт работы в сфере беспилотных автомобилей – банк в течение длительного времени сотрудничал с компанией Cognitive Technologies над такого рода проектом. О его существовании стороны объявили в ноябре 2019 г. – 30% в нем достались Сбербанку, а остальные 70% – основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Однако в начале февраля 2021 г. компании заморозили проект на неопределенный срок. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Cognitive Technologies, причиной приостановки работы над ним стало отсутствие в России действующих законов, регулирующих использование беспилотных транспортных средств. Также они намекнули на высокую стоимость автомобилей с беспилотной системой управления в сравнении с обычными машинами. В Сбербанке, однако, назвали иную причину заморозки проекта. «Cognitive Pilot специализируется в беспилотных решениях для транспорта и сельхозтехники, в том числе отдельные компоненты будут использоваться SberAutoTech. Развивать тему беспилотных автомобилей в двух компаниях одновременно считаем не рациональными», – сообщили порталу VC представители банка.