Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис

Группа «Т1» и «Когнитив» заключили соглашение о стратегическом партнерстве Группа «Т1» и разработчик программного обеспечения компания «Когнитив» (разработчик ПО «Е1-Закупки»), подписали стратегическое партнерское. Целью сотрудничества компаний станет совместное распространение и внедрение на отечественном рынке программного ре

Сбербанк и Cognitive Technologies займутся беспилотными технологиями ие сделки состоится в декабре 2019 г. Сбербанк получит 30% акций компании, а 70% акций будут принадлежать основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Возглавит компанию Ольга Ускова, основатель Cognitive Technologies. Cognitive Pilot будет работать над развитием усовершенствованных систем помощи водителю автомобиля (ADAS) на базе технологий искусственного интеллекта и систем автономно

Беспилотный комбайн Cognitive Technologies установил рекорд по уборке урожая рокомплекса «Кургансемена» прошла презентация первого в регионе «умного» комбайна. Это проект российского разработчика систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств – компании Cognitive Technologies. «Умная» техника в автономном режиме убрала урожай пшеницы на площади более 110 Га, получив при этом рекордный урожай 67 центнеров с Га. Во время процесса уборки на данно

Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis Разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств компания Cognitive Technologies и поставщик автомобильных компонентов первого уровня Hyundai Mobis, объявили о завершении разработки программного модуля для активной безопасности и автономного вождения

«Русагро» внедрит беспилотные технологии Cognitive Technologies Агрохолдинг «Русагро» и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies объединяют усилия в развитии отечественного умного сельского хозяйства. Согласно подписанному договору компания Cognitive Technologies установит систему автономног

Московский политех и Cognitive Technologies будут развивать ИИ Московский политехнический университет и Cognitive Technologies в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в области создания технологий искусственного интеллекта и подготовки кадров для новых отраслей экономики. В документе

В Томске будет создан научно-образовательный центр мирового уровня Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова подписали соглашение о присоединении Cognitive Technologies к проекту создания в Томске научно-образовательного центра мирового уровня. В рамках прези

Беспилотные системы управления агротехникой внедряются в Томской области Компания Cognitive Technologies, разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств, объявила о подписании соглашений о внедрении систем беспилотного вождения сельскохозяй

«Е1-Закупки» включена в реестр отечественного ПО данном сегменте. «Включение одного из наших основных продуктов в реестр отечественного ПО является важнейшим шагом в реализации стратегии компании в области продвижения систем управления закупками. У Cognitive Technologies существует значительный опыт импортозамещения решений, в том числе и ведущих западных разработчиков в сегменте SRM (supply relation management - систем управления взаимоо

ТУСУР и Cognitive Technologies открыли совместную лабораторию когнитивных технологий расли когнитивных технологий, проведение научных исследований, сертификация и метрология технологических проектов. Символическую ленточку на открытии перерезали президент и основатель группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова и проректор ТУСУРа по научной работе и инновациям Виктор Рулевский. «Это университетский проект, эффективность которого будет определяться, в первую очередь,

Cognitive Technologies представила первый промышленный 4D-радар ое событие для всей отрасли automotive. Самое главное, что устройство имеет доступную стоимость и компактные размеры, что позволяет прямо сейчас начать его серийное производство», - сказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Разработки в области создания 4D-радара нового поколения компания Cognitive Technologies начала четыре года назад. Для этого компания собрала группу

Cognitive Technologies внедряет ИИ в Томской области ка, системы автоматического контроля за уборкой урожая, системы точного земледелия и т.д.). В церемонии подписания принял участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова. Одним из основных направлений совместных работ станет разработка новейших технологий по проекту нейронного города. «Сегодня в условиях динамичного роста гор

Cognitive Technologies испытала «искусственный мозг» для беспилотной сельхозтехники х культур. Система тестировалась во всех возможных эксплуатационных режимах. «Мы проводили испытания в сложных условиях, – сказал руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин. – Это и сильное запыление, которое создавали пять комбайнов, работающих в непосредственной близости с нами. Мы должны были проверить возможности нашего компь

УВО Минтранса России модернизирует документооборот с помощью решения Cognitive Technologies «Е1 Евфрат» атизации документооборота и расширении его функциональности, а также необходимостью реализации импортозамещения, организация приняла решение о комплексной модернизации существующего решения. Компании Cognitive Technologies предстоит выполнить работы по переходу СЭД с СУБД MS SQL на PostgreSQL с открытым исходным кодом, не требующим дополнительного лицензирования. «В последние годы многие от

Cognitive Technologies автоматизирует закупки Владимирской области Cognitive Technologies, российский разработчик интеллектуального ПО, объявил о внедрении во Владимирской области системы планирования и проведения закупок. В июле 2017 г. по итогам открытого конкурса Cognitive Technologies заключила контракт с департаментом имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (Департаментом) на оказание услуг по созданию, развитию и обеспе

Cognitive Technologies представит технологию моделирования интуиции брабатывать комплексную информацию. В процессе интуитивного познания человеком не осознаются все те признаки, по которым осуществляется вывод. Предельно ясно осознается именно итог мысли. Специалисты Cognitive Technologies научились выделять такие признаки в рамках исследования поведения объектов дорожной сцены. «Водитель может боковым зрением уловить какое-либо мельчайшее изменение направл

Cognitive Technologies вышла на китайский рынок решений в области «умного» сельского хозяйства мышленный образец универсальной системы управления беспилотным сельскохозяйственным транспортом. «Агродроид C2-A2». В качестве одного из конкурентных преимуществ Cognitive Agro Pilot на мировом рынке Cognitive Technologies называет использование в наборе сенсоров лишь одной видеокамеры, в отличие от зарубежных аналогов, которые пытаются применять лазерные сканеры для движения вдоль кромки п

Cognitive внедрила управление научно-техническими проектами в НИТУ МИСиС внедрение системы такого класса в нашей стране, уникальное по своему масштабу и функциональности, - отмечают в компании. «Перед нами стояла чрезвычайно сложная задача, – отметил генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров, – НИТУ МИСиС это не только крупнейший научно-образовательный центр страны, это предприятие, производство, которое связано с коммерциализацией науки. Он

Cognitive Technologies представила на CES 2018 технологию понимания дорожной ситуации A с известными западными и азиатскими брендами», – отметила Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies.Компания Cognitive Technologies является единственным российски

Cognitive Technologies открыла офис Тюменском регионе Cognitive Technologies объявила об открытии офиса компании в г. Тюмень. По словам генерального директора Cognitive Technologies Андрея Черногорова, «Тюменская область сегодня является одной из ключевых точек экономического роста нашей страны. В ней налицо и высокий уровень востребованности в ИТ, и

Cognitive Technologies завершила ночное тестирование беспилотного комбайна оссии мы провели масштабные испытания беспилотного комбайна в ночных условиях», - сказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова, - наша нейронная сеть отработала выше всяких похвал. Теп

Cognitive Technologies внедряет IoT-решение в сельское хозяйство я сельского хозяйства официально победило человеческий фактор. Оно полностью позволит контролировать путь зерна с поля до элеватора и до 100% сократить потери зерновых», - сказал генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров. Cognitive Agro Control представляет собой программно-аппаратный комплекс, который позволяет организовать онлайн-обмен основными параметрами процесса уб

Cognitive Technologies о влиянии малых размеров дорожных знаков на беспилотные автомобили огам уменьшенные дорожные знаки планируется разместить по всей России.«Ситуация с уменьшением размеров дорожных знаков никак не отразится на возможностях беспилотных автомобилей» - заявили в компании Cognitive Technologies, которая является разработчиком искусственного интеллекта в проектах по созданию собственного авторобота, а также беспилотного КАМАЗа.Ольга Ускова, президент группы компа

Cognitive Technologies открыла R&D офис в Калининграде мся создать максимально удобный инструмент размещения заказа и реализации товаров для поставщиков и заказчиков. В этом мы видим свое основное конкурентное преимущество», - сказал генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров. В компании считают, что такая возможность будет достигнута за счет создания механизма упрощения и настройки процедур размещения заказа под нужны пользо

Cognitive Technologies провела полевые испытания беспилотного комбайна ытания комбайна в беспилотном режиме. Работы проводились в Ростовской области совместно с партнером Cognitive Technologies «Ростсельмаш». Система автоматического вождения Cognitive Agro Pilot б

Cognitive Technologies представила результаты создания беспилотников министру образования ировала министру образования и науки РФ Ольге Васильевой итоги проекта по созданию беспилотного КАМАЗа, а также собственного проекта компании по созданию беспилотного автомобиля. Генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров отметил, что основной целью проекта «Беспилотный КАМАЗ» является снижение аварийности за счет использования интеллектуальной системы помощи водителю,Про

Беспилотник Cognitive Technologies проехал 500 тысяч километров лям, на которых установлена наша интеллектуальная система управления C-Pilot, необходимо проехать миллионы километров по различным дорогам, в любых природных и погодных условиях», - сказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. «Только протяженность тестовых маршрутов в миллионы километров дает возможность реальной оценки работоспособности всех наших систем и выявления проблемных

Cognitive Technologies представила новую версию системы помощи водителю ADAS ке новой версии интеллектуальной системы помощи водителю или ADAS (advanced driver assistant system), способной распознавать практически все основные дорожные знаки. Если ранее интеллект создаваемого Cognitive Technologies беспилотника уверенно справлялся с наиболее критичными дорожными знаками из всех их основных классов, то функционал нынешней версии дополнился возможностью распознавания

Cognitive Technologies разработала систему ИИ для беспилотного зерноуборочного комбайна Компания Cognitive Technologies, являющаяся разработчиком систем искусственного интеллекта для управления беспилотными транспортными средствами, разработала технологию компьютерного зрения для автоматич

Cognitive Technologies разработала технологию сочетания данных от различных сенсоров для беспилотников становлены на различных сенсорах, что затрудняет комплексное использование и обработку информации, поступающей со всех датчиков, - сказал руководитель департамента разработки беспилотных автомобилей Cognitive Technologies Юрий Минкин. - Это было бы равносильно тому, если зрение и слух у человека не были синхронизированы и не дополняли друг друга. Представьте, что машиной управляют одноврем

Cognitive Technologies объявила итоги деятельности в 2016 году доля Cognitive на рынке систем управления закупками выросла на 10%.По мнению генерального директора Cognitive Technologies Андрея Черногорова, это произошло во многом благодаря реализации в Рос

Cognitive Technologies выяснила, каким, по мнению россиян и американцев, должен быть беспилотный автомобиль Компания Cognitive Technologies, разработчик технологий искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств, подвела итоги социологического исследования, проведенного среди граждан России и С

В Москве прошла Открытая олимпиада школьников по спортивному программированию Открытая олимпиада школьников по спортивному программированию, организованная НИТУ МИСиС, компанией Cognitive Technologies и другими вузами. В ней приняли участие учащихся 7-11 классов из Росси

Cognitive Technologies и ТЭК-Торг реализовали функционал электронного договора для НК «Роснефть» можностей разработанной системы является реализация жизненного цикла заключения договора, в полном в соответствии с регламентами, установленными НК «Роснефть». Андрей Черногоров, генеральный директор Cognitive Technologies, отметил: «Жизненный цикл заключения договоров представляет собой процесс, имеющий несколько фаз согласования и учитывающий такие особенности, как сложный состав ролей дл

Cognitive Technologies выяснит будущее беспилотных автомобилей у граждан России и США ояние потребительского сектора рынка, как в России, так и в США. Результаты исследования мы будем учитывать при формировании стратегии наших разработок на ближайшие годы», сказал генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров.Организаторы исследования отмечают, что для российской и американской аудитории будут предложены одинаковые варианты вопросов. Они, главным образом, кас

Cognitive обеспечит автороботов компьютерным зрением кратковременной памяти, как ОЗУ компьютера». Как и гиппокамп человека, система компьютерного зрения Cognitive Technologies научилась обогащать информацию о текущей дорожной ситуации данными, ко

Cognitive Technologies и МИСиС проведут IV Олимпиаду школьников по спортивному программированию Компания Cognitive Technologies и НИТУ МИСиС объявили о проведении IV ежегодной Олимпиады по спортивно

Cognitive Technologies в составе OpenPower Foundation примет участие в разработке общемирового стандарта ПО для беспилотного автотранспорта Компания Cognitive Technologies, разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных систем в России, возглавит рабочую группу международного консорциума OpenPower Foundation по со

Cognitive Technologies и «Камаз» выпустят промышленную версию автомобиля с элементами ИИ до конца 2017 Компании Cognitive Technologies и «Камаз» планируют выпуск промышленной версии «Камаз» с элементами искусственного интеллекта до конца 2017 г. Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies. «За