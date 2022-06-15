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Cognitive Technologies Когнитивные технологии Когнитив Технолоджис

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис


15.06.2022 Группа «Т1» и «Когнитив» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Группа «Т1» и разработчик программного обеспечения компания «Когнитив» (разработчик ПО «Е1-Закупки»), подписали стратегическое партнерское. Целью сотрудничества компаний станет совместное распространение и внедрение на отечественном рынке программного ре
28.11.2019 Сбербанк и Cognitive Technologies займутся беспилотными технологиями

ие сделки состоится в декабре 2019 г. Сбербанк получит 30% акций компании, а 70% акций будут принадлежать основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Возглавит компанию Ольга Ускова, основатель Cognitive Technologies. Cognitive Pilot будет работать над развитием усовершенствованных систем помощи водителю автомобиля (ADAS) на базе технологий искусственного интеллекта и систем автономно
27.09.2019 Беспилотный комбайн Cognitive Technologies установил рекорд по уборке урожая

рокомплекса «Кургансемена» прошла презентация первого в регионе «умного» комбайна. Это проект российского разработчика систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств – компании Cognitive Technologies. «Умная» техника в автономном режиме убрала урожай пшеницы на площади более 110 Га, получив при этом рекордный урожай 67 центнеров с Га. Во время процесса уборки на данно
30.08.2019 Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для Hyundai Mobis

Разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств компания Cognitive Technologies и поставщик автомобильных компонентов первого уровня Hyundai Mobis, объявили о завершении разработки программного модуля для активной безопасности и автономного вождения

26.07.2019 «Русагро» внедрит беспилотные технологии Cognitive Technologies

Агрохолдинг «Русагро» и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies объединяют усилия в развитии отечественного умного сельского хозяйства. Согласно подписанному договору компания Cognitive Technologies установит систему автономног
07.06.2019 Московский политех и Cognitive Technologies будут развивать ИИ

Московский политехнический университет и Cognitive Technologies в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в области создания технологий искусственного интеллекта и подготовки кадров для новых отраслей экономики. В документе

07.06.2019 В Томске будет создан научно-образовательный центр мирового уровня

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова подписали соглашение о присоединении Cognitive Technologies к проекту создания в Томске научно-образовательного центра мирового уровня. В рамках прези
14.05.2019 Беспилотные системы управления агротехникой внедряются в Томской области

Компания Cognitive Technologies, разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств, объявила о подписании соглашений о внедрении систем беспилотного вождения сельскохозяй
21.01.2019 «Е1-Закупки» включена в реестр отечественного ПО

данном сегменте. «Включение одного из наших основных продуктов в реестр отечественного ПО является важнейшим шагом в реализации стратегии компании в области продвижения систем управления закупками. У Cognitive Technologies существует значительный опыт импортозамещения решений, в том числе и ведущих западных разработчиков в сегменте SRM (supply relation management - систем управления взаимоо
30.11.2018 ТУСУР и Cognitive Technologies открыли совместную лабораторию когнитивных технологий

расли когнитивных технологий, проведение научных исследований, сертификация и метрология технологических проектов. Символическую ленточку на открытии перерезали президент и основатель группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова и проректор ТУСУРа по научной работе и инновациям Виктор Рулевский. «Это университетский проект, эффективность которого будет определяться, в первую очередь,
01.11.2018 Cognitive Technologies представила первый промышленный 4D-радар

ое событие для всей отрасли automotive. Самое главное, что устройство имеет доступную стоимость и компактные размеры, что позволяет прямо сейчас начать его серийное производство», - сказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Разработки в области создания 4D-радара нового поколения компания Cognitive Technologies начала четыре года назад. Для этого компания собрала группу

10.10.2018 Cognitive Technologies внедряет ИИ в Томской области

ка, системы автоматического контроля за уборкой урожая, системы точного земледелия и т.д.). В церемонии подписания принял участие губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова. Одним из основных направлений совместных работ станет разработка новейших технологий по проекту нейронного города. «Сегодня в условиях динамичного роста гор
19.09.2018 Cognitive Technologies испытала «искусственный мозг» для беспилотной сельхозтехники

х культур. Система тестировалась во всех возможных эксплуатационных режимах. «Мы проводили испытания в сложных условиях, – сказал руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин. – Это и сильное запыление, которое создавали пять комбайнов, работающих в непосредственной близости с нами. Мы должны были проверить возможности нашего компь
03.09.2018 УВО Минтранса России модернизирует документооборот с помощью решения Cognitive Technologies «Е1 Евфрат»

атизации документооборота и расширении его функциональности, а также необходимостью реализации импортозамещения, организация приняла решение о комплексной модернизации существующего решения. Компании Cognitive Technologies предстоит выполнить работы по переходу СЭД с СУБД MS SQL на PostgreSQL с открытым исходным кодом, не требующим дополнительного лицензирования. «В последние годы многие от
24.07.2018 Cognitive Technologies автоматизирует закупки Владимирской области

Cognitive Technologies, российский разработчик интеллектуального ПО, объявил о внедрении во Владимирской области системы планирования и проведения закупок. В июле 2017 г. по итогам открытого конкурса Cognitive Technologies заключила контракт с департаментом имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (Департаментом) на оказание услуг по созданию, развитию и обеспе
26.06.2018 Cognitive Technologies представит технологию моделирования интуиции

брабатывать комплексную информацию. В процессе интуитивного познания человеком не осознаются все те признаки, по которым осуществляется вывод. Предельно ясно осознается именно итог мысли. Специалисты Cognitive Technologies научились выделять такие признаки в рамках исследования поведения объектов дорожной сцены. «Водитель может боковым зрением уловить какое-либо мельчайшее изменение направл
09.06.2018 Cognitive Technologies вышла на китайский рынок решений в области «умного» сельского хозяйства

мышленный образец универсальной системы управления беспилотным сельскохозяйственным транспортом. «Агродроид C2-A2». В качестве одного из конкурентных преимуществ Cognitive Agro Pilot на мировом рынке Cognitive Technologies называет использование в наборе сенсоров лишь одной видеокамеры, в отличие от зарубежных аналогов, которые пытаются применять лазерные сканеры для движения вдоль кромки п
21.05.2018 Cognitive внедрила управление научно-техническими проектами в НИТУ МИСиС

внедрение системы такого класса в нашей стране, уникальное по своему масштабу и функциональности, - отмечают в компании. «Перед нами стояла чрезвычайно сложная задача, – отметил генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров, – НИТУ МИСиС это не только крупнейший научно-образовательный центр страны, это предприятие, производство, которое связано с коммерциализацией науки. Он
15.01.2018 Cognitive Technologies представила на CES 2018 технологию понимания дорожной ситуации

A с известными западными и азиатскими брендами», – отметила Ольга Ускова, президент группы компаний Cognitive Technologies.Компания Cognitive Technologies является единственным российски
15.11.2017 Cognitive Technologies открыла офис Тюменском регионе

Cognitive Technologies объявила об открытии офиса компании в г. Тюмень. По словам генерального директора Cognitive Technologies Андрея Черногорова, «Тюменская область сегодня является одной из ключевых точек экономического роста нашей страны. В ней налицо и высокий уровень востребованности в ИТ, и
25.10.2017 Cognitive Technologies завершила ночное тестирование беспилотного комбайна

оссии мы провели масштабные испытания беспилотного комбайна в ночных условиях», - сказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова, - наша нейронная сеть отработала выше всяких похвал. Теп
06.10.2017 Cognitive Technologies внедряет IoT-решение в сельское хозяйство

я сельского хозяйства официально победило человеческий фактор. Оно полностью позволит контролировать путь зерна с поля до элеватора и до 100% сократить потери зерновых», - сказал генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров. Cognitive Agro Control представляет собой программно-аппаратный комплекс, который позволяет организовать онлайн-обмен основными параметрами процесса уб
04.09.2017 Cognitive Technologies о влиянии малых размеров дорожных знаков на беспилотные автомобили

огам уменьшенные дорожные знаки планируется разместить по всей России.«Ситуация с уменьшением размеров дорожных знаков никак не отразится на возможностях беспилотных автомобилей» - заявили в компании Cognitive Technologies, которая является разработчиком искусственного интеллекта в проектах по созданию собственного авторобота, а также беспилотного КАМАЗа.Ольга Ускова, президент группы компа
21.08.2017 Cognitive Technologies открыла R&D офис в Калининграде

мся создать максимально удобный инструмент размещения заказа и реализации товаров для поставщиков и заказчиков. В этом мы видим свое основное конкурентное преимущество», - сказал генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров. В компании считают, что такая возможность будет достигнута за счет создания механизма упрощения и настройки процедур размещения заказа под нужны пользо
15.08.2017 Cognitive Technologies провела полевые испытания беспилотного комбайна

ытания комбайна в беспилотном режиме. Работы проводились в Ростовской области совместно с партнером Cognitive Technologies «Ростсельмаш». Система автоматического вождения Cognitive Agro Pilot б
30.06.2017 Cognitive Technologies представила результаты создания беспилотников министру образования

ировала министру образования и науки РФ Ольге Васильевой итоги проекта по созданию беспилотного КАМАЗа, а также собственного проекта компании по созданию беспилотного автомобиля. Генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров отметил, что основной целью проекта «Беспилотный КАМАЗ» является снижение аварийности за счет использования интеллектуальной системы помощи водителю,Про
19.06.2017 Беспилотник Cognitive Technologies проехал 500 тысяч километров

лям, на которых установлена наша интеллектуальная система управления C-Pilot, необходимо проехать миллионы километров по различным дорогам, в любых природных и погодных условиях», - сказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова.  «Только протяженность тестовых маршрутов в миллионы километров дает возможность реальной оценки работоспособности всех наших систем и выявления проблемных

17.05.2017 Cognitive Technologies представила новую версию системы помощи водителю ADAS

ке новой версии интеллектуальной системы помощи водителю или ADAS (advanced driver assistant system), способной распознавать практически все основные дорожные знаки. Если ранее интеллект создаваемого Cognitive Technologies беспилотника уверенно справлялся с наиболее критичными дорожными знаками из всех их основных классов, то функционал нынешней версии дополнился возможностью распознавания

20.04.2017 Cognitive Technologies разработала систему ИИ для беспилотного зерноуборочного комбайна

Компания Cognitive Technologies, являющаяся разработчиком систем искусственного интеллекта для управления беспилотными транспортными средствами, разработала технологию компьютерного зрения для автоматич
06.04.2017 Cognitive Technologies разработала технологию сочетания данных от различных сенсоров для беспилотников

становлены на различных сенсорах, что затрудняет комплексное использование и обработку информации, поступающей со всех датчиков,  - сказал руководитель департамента разработки беспилотных автомобилей Cognitive Technologies Юрий Минкин. - Это было бы равносильно тому, если зрение и слух у человека не были синхронизированы и не дополняли друг друга. Представьте, что машиной управляют одноврем
15.03.2017 Cognitive Technologies объявила итоги деятельности в 2016 году

доля Cognitive на рынке систем управления закупками выросла на 10%.По мнению генерального директора Cognitive Technologies Андрея Черногорова, это произошло во многом благодаря реализации в Рос
09.02.2017 Cognitive Technologies выяснила, каким, по мнению россиян и американцев, должен быть беспилотный автомобиль

Компания Cognitive Technologies, разработчик технологий искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств, подвела итоги социологического исследования, проведенного среди граждан России и С
18.01.2017 В Москве прошла Открытая олимпиада школьников по спортивному программированию

Открытая олимпиада школьников по спортивному программированию, организованная НИТУ МИСиС, компанией Cognitive Technologies и другими вузами. В ней приняли участие учащихся 7-11 классов из Росси
11.01.2017 Cognitive Technologies и ТЭК-Торг реализовали функционал электронного договора для НК «Роснефть»

можностей разработанной системы является реализация жизненного цикла заключения договора, в полном в соответствии с регламентами, установленными НК «Роснефть». Андрей Черногоров, генеральный директор Cognitive Technologies, отметил: «Жизненный цикл заключения договоров представляет собой процесс, имеющий несколько фаз согласования и учитывающий такие особенности, как сложный состав ролей дл
14.12.2016 Cognitive Technologies выяснит будущее беспилотных автомобилей у граждан России и США

ояние потребительского сектора рынка, как в России, так и в США. Результаты исследования мы будем учитывать при формировании стратегии наших разработок на ближайшие годы», сказал генеральный директор Cognitive Technologies Андрей Черногоров.Организаторы исследования отмечают, что для российской и американской аудитории будут предложены одинаковые варианты вопросов. Они, главным образом, кас
23.11.2016 Cognitive обеспечит автороботов компьютерным зрением

кратковременной памяти, как ОЗУ компьютера». Как и гиппокамп человека, система компьютерного зрения Cognitive Technologies научилась обогащать информацию о текущей дорожной ситуации данными, ко
16.11.2016 Cognitive Technologies и МИСиС проведут IV Олимпиаду школьников по спортивному программированию

Компания Cognitive Technologies и НИТУ МИСиС объявили о проведении IV ежегодной Олимпиады по спортивно
14.11.2016 Cognitive Technologies в составе OpenPower Foundation примет участие в разработке общемирового стандарта ПО для беспилотного автотранспорта

Компания Cognitive Technologies, разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных систем в России, возглавит рабочую группу международного консорциума OpenPower Foundation по со
26.09.2016 Cognitive Technologies и «Камаз» выпустят промышленную версию автомобиля с элементами ИИ до конца 2017

Компании Cognitive Technologies и «Камаз» планируют выпуск промышленной версии «Камаз» с элементами искусственного интеллекта до конца 2017 г. Об этом CNews сообщили в Cognitive Technologies. «За
13.09.2016 Cognitive Technologies представила прототип системы управления складом для ВС РФ

оказ разработки состоялся на международном военно-техническом форуме «Армия-2016».Новая WMS-система Cognitive Technologies разработана для возможного применения на производственно-логистических

Публикаций - 705, упоминаний - 773

Cognitive Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24536 48
IBM - International Business Machines Corp 9425 43
Docsvision - ДоксВижн 1005 40
InterTrust - ИнтерТраст 328 38
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1163 36
Oracle Corporation 6659 34
TerraLink - ТерраЛинк 281 30
Directum - Директум 1076 29
8112 29
ЭОС - Электронные офисные системы 1178 28
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 27
SAP SE 5247 23
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 997 22
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1623 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2146 20
Intel Corporation 12141 20
HP - Hewlett-Packard 3620 18
Системы документооборота 495 18
Dell EMC 5020 18
АйТи 1360 17
Крок - Croc 1771 17
Корус Консалтинг ГК 1205 16
OpenText 206 13
Softline - Софтлайн 2716 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1458 13
Восход ФГБУ НИИ 634 13
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 138 13
Yandex - Яндекс 7180 12
Cisco Systems 5096 12
ФОРС - Центр разработки 628 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4816 11
R-Style - Эр-Стайл ГК 715 11
Google LLC 11707 11
EY - Ernst & Young Global 373 11
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 359 10
Парус Корпорация 549 10
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 9
Promt - Промт 290 9
Ростелеком 9593 9
OpenText - Micro Focus - Novell 871 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7154 40
ГПБ - Газпромбанк 1073 20
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 424 19
Газпром ПАО 1335 17
Роснефть НК - нефтяная компания 511 10
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 243 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 567 10
РЖД - Российские железные дороги 1889 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1616 8
Ренессанс Страхование 156 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 498 7
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 418 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1136 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 793 7
Tesla Motors 386 7
Русагро Группа Компаний 274 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2772 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 6
Intel Capital 148 6
Альфа-Банк 1752 6
Автодор - Российские автомобильные дороги 81 6
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 29 6
Почта России ПАО 2095 5
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 5
КонсультантПлюс 131 5
Почта Банк 465 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 895 4
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 4
Ингосстрах СПАО 416 4
Татнефть 225 4
Совкомбанк ПАО 253 4
Белый Ветер 356 4
АльфаСтрахование СГ 315 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1067 4
Связной ГК 1366 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 4
РВК - Российская венчурная компания 549 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 360 3
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1032 4
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Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 764 4
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1364 4
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 440 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1154 4
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1197 4
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 715 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 302 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1423 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 5
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 647 3
Ассоциация менеджеров 89 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 92 1
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 1
ИнтерАгроТех - Национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК 2 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 287 1
Компас-центр - Ассоциация детских компьютерных центров 2 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 257 1
Единая Россия - Политическая партия 292 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 524 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 455 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12384 372
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30195 312
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64652 176
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18586 108
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12703 105
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11507 81
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11137 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49344 73
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9959 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29286 63
Оцифровка - Digitization 4470 61
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 1031 59
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2875 55
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3331 54
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23836 52
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1509 51
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8460 48
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5202 44
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1243 43
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 908 42
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12354 39
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11759 38
Электронный документ - Electronic document 1436 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10768 34
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9924 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15485 31
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3773 31
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5197 30
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2823 30
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3385 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25035 29
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3932 29
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1157 29
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11867 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20802 27
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26715 27
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3741 26
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6991 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10687 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12627 25
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 292 272
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 152
Cognitive Forms 42 42
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3175 32
Cognitive Passport 32 30
Microsoft Windows 15565 25
Google Forms - Google Формы 63 24
Linux OS 9822 22
Microsoft SQL Server - MS SQL 1651 21
Cognitive CuneiForm 23 21
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 257 19
Microsoft SharePoint Products and Technologies 807 18
Cognitive Agro Pilot 37 17
Google Android 13901 16
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 377 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4946 15
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2002 15
Microsoft Office 3705 15
Microsoft Windows 2000 8661 14
Apple iPhone 6 4861 12
Apple iOS 7671 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5078 11
Microsoft SharePoint Server 703 11
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 201 10
Microsoft Office Word 762 9
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1005 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1207 9
C/C++ - Язык программирования 736 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 904 8
Intel x86 - архитектура процессора 1832 7
Oracle Java - язык программирования 3047 7
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 933 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2249 7
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 314 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 6
Cognitive C-Pilot - Интеллектуальная система автономного вождения 6 6
Microsoft Exchange 1701 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 961 5
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 990 5
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 5
Ускова Ольга 166 130
Потапенко Михаил 45 45
Черногоров Андрей 65 37
Арлазаров Владимир 224 36
Курьянов Сергей 162 29
Ипатов Вадим 84 19
Бейдер Александр 75 14
Никольский Николай 15 14
Тарханов Иван 14 14
Путин Владимир 3130 14
Иванова Елена 80 12
Медведев Дмитрий 1653 11
Минкин Юрий 14 11
Бушмелев Сергей 44 10
Рейман Леонид 1048 9
Кубликова Ирина 28 9
Трещук Андрей 22 9
Бяхов Олег 59 8
Липич Григорий 65 8
Постников Василий 8 8
Буренков Андрей 8 8
Романов Дмитрий 66 8
Черникова Алевтина 40 7
Корюкин Юрий 29 7
Милованцев Дмитрий 110 6
Макаров Валентин 218 6
Краснов Михаил 83 6
Щеголев Игорь 698 6
Галимов Максим 33 5
Житнюк Павел 33 5
Кузовкин Алексей 155 5
Дергунова Ольга 119 5
Кочуров Евгений 15 5
Фараджев Игорь 6 5
Сенкевич Виктор 30 5
Афанасьев Алексей 25 5
Матюхин Владимир 61 5
Ломакина Елена 5 5
Дворкович Аркадий 210 4
Головачев Михаил 20 4
Россия - РФ - Российская федерация 142239 454
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42784 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51879 77
Европа 21700 39
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17188 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14065 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16844 25
Казахстан - Республика 5491 21
Германия - Федеративная Республика 12634 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14143 20
Япония 13245 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7337 16
Беларусь - Белоруссия 5578 15
Азия - Азиатский регион 5495 13
Израиль 2717 13
Россия - УФО - Екатеринбург 3899 13
Индия - Bharat 5401 13
Украина 7577 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13285 13
Россия - СФО - Томская область - Томск 925 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2915 11
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 872 11
Франция - Французская Республика 7807 10
Южная Корея - Республика 6612 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3072 9
Бразилия - Федеративная Республика 2346 9
Канада 4862 9
Америка Латинская 1800 9
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 552 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2845 8
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 793 8
Земля - планета Солнечной системы 10341 8
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 77 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1496 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2480 8
Россия - СФО - Новосибирск 4243 7
Австрия - Австрийская Республика 1305 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2860 7
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1294 7
Испания - Королевство 3699 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50354 217
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47517 126
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28585 121
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18161 83
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13215 54
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16145 45
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10813 43
Страхование - Страховое дело - Insurance 5761 38
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23772 38
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13973 38
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3368 32
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7472 32
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7766 31
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5677 31
Паспорт - Паспортные данные 2472 31
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10876 28
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2158 28
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4931 25
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5915 24
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5255 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7944 23
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2348 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9829 22
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2090 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5006 22
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8010 21
Образование в России 2153 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5924 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3064 19
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2408 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8590 18
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3639 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5608 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5332 16
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4092 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6834 15
Энергетика - Energy - Energetically 5013 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3961 15
Инвестиции венчурные - Venture investments 2120 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11212 16
Коммерсантъ - Издательский дом 1795 6
Открытые системы ИД 173 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 928 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 875 3
Известия ИД 614 3
Rambler - Секрет фирмы 39 3
TAdviser - Центр выбора технологий 386 2
Госрасходы - портал 68 2
Ведомости 956 2
АиФ - Аргументы и факты 46 2
Intelligent Enterprise 27 1
Атлас страхования 14 1
Times 618 1
PCweek 30 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
IDG - International Data Group 115 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 624 1
Инфобизнес 23 1
РБК Daily 91 1
CNews Северо-Запад 24 1
Playboy 51 1
Рен ТВ - телеканал 68 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 646 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1275 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5895 1
Bloomberg 1259 1
Wikipedia - Википедия 484 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8049 53
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3153 40
IDC - International Data Corporation 4902 10
Gartner - Гартнер 3547 8
Forrester Research 821 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 336 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 75 2
Harvey Spencer Associates 16 2
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 2
Медиалогия 29 2
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Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
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Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 81 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 313 1
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Moody's Investors Service 135 1
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Datamonitor 83 1
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ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
IDC Russia - IDC Россия 157 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 30 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 325 1
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Frost & Sullivan 203 1
РАН - Российская академия наук 1852 44
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 363 30
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 45 24
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 897 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1486 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 6
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 49 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 529 5
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 5
ТГУ - Томский государственный университет 171 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1001 4
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 74 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 229 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 520 3
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 590 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 433 3
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 16 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 231 2
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 20 2
РГХПУ им. Строганова - Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова - Университет Строганова - МГХПА - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова 5 2
Мичуринский ГАУ - ВО ФГБОУ - Мичуринский государственный аграрный университет 2 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 362 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 48 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 69 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 94 1
МГУ - СУНЦ - Специализированный учебно-научный центр-школа-интернат имени А. Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 8 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 283 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 120 1
Микротест УЦ - Учебный центр 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1210 10
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2388 6
Docflow 146 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 561 4
День молодёжи - 27 июня 871 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 309 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
SAP TechEd 9 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 1
CNews AWARDS - награда 501 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1983 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1324471, в очереди разбора - 774565.
Создано именных указателей - 162794.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

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Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

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