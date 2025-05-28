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ИнтерАгроТех Национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК
УПОМИНАНИЯ
ИнтерАгроТех и организации, системы, технологии, персоны:
|Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 56 1
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
|Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 240 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3071 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5033 1
|Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 1
|Cognitive Agro Pilot 37 1
|Синицын Ярослав 1 1
|Серебряков Сергей 3 1
|Ведяхин Александр 135 1
|Crunchbase 74 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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