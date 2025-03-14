Разделы

Инвестиции венчурные Venture investments Private Equity Частные капиталовложения Частные инвестиции

Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции

СОБЫТИЯ


14.03.2025 Российский венчурный форум состоится в Казани с 9 по 11 апреля

России. Организаторами форума выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), Ассоциация

21.02.2025 В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса

ательный сегмент для инвестиции B2B Software стал в 2024 г. наиболее предпочтительным сегментом для ИТ-инвестиций в России в целом. Стартапы-разработчики ПО для бизнеса привлекли $41,3 млн — на
19.02.2025 R-Vision запускает корпоративный венчурный фонд R-Vision VC для поддержки ИТ-стартапов

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявляет о запуске корпоративного венчурного фонда R-Vision VC объемом 500 млн руб. Фонд сосредоточится на технологических стартапах в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, анализа данных и корпоративного програм
15.10.2024 ГК «Солар» объявила о создании первого в России отраслевого венчурного фонда в сфере ИБ

аний, фондов, также бизнес‑ангелов, заинтересованных в развитии и внедрении российских ИБ-решений. «Венчурные инвестиции относятся к категории высоко рисковых инструментов, использовать который
11.10.2024 Московский венчурный фонд инвестировал 24 млн руб. в Ubirator

Московский венчурный фонд и бизнес-ангел Антон Илюшин инвестировали 24 млн руб. в сервис управления отхо
12.07.2024 На Международном молодежном нефтегазовом форуме подписаны соглашения о намерении развивать технологические проекты в Татарстане

естве содействуют реализации национального проекта «Наука и университеты», направленного на увеличение инновационных разработок в приоритетных областях. Партнерство Высшей школы нефти с Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан будет способствовать развитию и продвижению технологических проектов в области трудноизвлекаемых запасов нефти, геологоразведки, разработки и эксплуатации

11.06.2024 Американцы требуют от своих стартапов не брать денег у китайских инвесторов

этих мер регулирования. Перспективы на будущее Ожидается, что продолжающееся давление на китайский венчурный капитал, вынуждающее его отказаться от участия в американских технологических старт
07.06.2024 «Ростелеком» и Фонд развития венчурного инвестирования Москвы будут совместно развивать инвестиционную деятельность

емонстрирует хорошую практику и пример взаимодействия регионов и крупных компаний для повышения привлекательности инвестиционного климата территории». «Задача фонда состоит в концентрации российского венчурного капитала в Москве для финансовой поддержки наукоемких бизнесов в различных отраслях. Сегодня мы подписали первое соглашение с глобальным партнером в индустрии телекома. Это знаковое

06.06.2024 «Ростех» создаст первые отечественные двигатели для сверхлегких космических ракет

г. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов. Стороны договорились о разработке четырех модифика
23.04.2024 МТС проинвестирует до $5 млн в продукты на технологии блокчейн

частники представят питчи своих проектов перед топ-менеджерами МТС, а также представителями внешних венчурных фондов, частными инвесторами и лидерами блокчейн-отрасли. «Последние несколько лет

28.03.2024 До конца регистрации на Российский венчурный форум 2024 осталось 3 недели

нних стадий и разработок, включая компании инвестирования в малый бизнес и фонды целевого капитала. Венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство: современное состояние рынка венчу
09.02.2024 Sitronics Group стала партнером Фонда инфраструктурных и образовательных программ для инвестирования в университетские венчурные фонды

ла партнером Фонда инфраструктурных и образовательных программ для инвестирования в университетские венчурные фонды. Фонд провел конкурс для отбора компаний по инвестированию в малый бизнес, од
09.02.2024 Конгресс США нашел виноватых в китайских прорывах в производстве чипов и ИИ. Это американские венчурные капиталисты

та имеются к GGV Capital, GSR Ventures, Qualcomm Ventures, Sequoia Capital и Walden International – венчурным инвестиционным компаниям с американскими корнями. Фото: Rod Ramsell / unsplash.com

27.12.2023 Иностранные инвестиции в российские стартапы выросли почти в пять раз. Но только за счет одной-единственной сделки

Основные тезисы исследования Российский венчурный рынок продолжает падать, но не так сильно, как в 2022 г. MTS StartUp Hub и издание

27.11.2023 Sk Capital запустил новый венчурный фонд инвестиций в ИТ-компании

развития продукта. В текущей ситуации мы и наши инвесторы видим растущий спрос на институциональный венчурный капитал. Одновременно с этим успешные IPO/SPO технологических компаний на бирже соз
04.07.2023 ИТ-стартап Sellty привлек частные инвестиции

рировали хорошие финансовые показатели. Инвестиции Романа Калинкина и Александра Моносова стали для стартапа первыми средствами, которые команда привлекла с внешнего рынка. Sellty использует средства венчурного финансирования на маркетинг и доработку ИТ-решения. Вложения позволяют адаптировать продукт для потребителя, расширить базу клиентов и, следовательно, - повысить прибыль и капитализа
25.05.2023 Венчурный фонд «Ростеха» для инвестиций в ИТ тихо ужался до фонда медицинских технологий

ние Как выяснил CNews, созданный «Ростехом» в начале 2018 г. венчурный фонд госкорпорации, АО «РТ — венчурные инвестиции», трансформировался в АО «РТ-медтех» («РТ — медицинские технологии»). За
25.04.2023 Венчурный фонд МТС инвестирует 90 млн рублей в разработчика системы обучения сотрудников киберграмотности Phishman

МТС объявила об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в Phishman — российского разработчика автоматизированных систем анализа,
03.04.2023 Власти создали венчурный фонд, чтобы «озолотить» стартапы в области БПЛА и связи

держки проектов НТИ (Национальная технологическая инициатива) и АО «Корпорация Попов радио» создали венчурный фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ НТИ), пишут «Ведомости». По словам инвестиционн
22.03.2023 Венчурный фонд МТС инвестирует до 1 млрд рублей в стартапы в 2023 году

м, интернет вещей и умный дом. Решение об инвестициях принимается на основании размера рынка и скорости его роста, защищенности продукта от конкурентов, команды и условий сделки. «Несмотря на падение венчурного рынка России, которое в 2022 г. составило от 55% до 80% по разным оценкам, МТС не снижает темпы инвестиций и продолжает активную работу с технологическими компаниями. В этом году мы

13.03.2023 Сменил руководителя венчурный фонд «Ростеха», директором которого интересовалась Генпрокуратура

стеха» Как выяснил CNews, созданный «Ростехом» в начале 2018 г. венчурный фонд госкорпорации, «РТ — венчурные инвестиции», сменил руководителя. Вместо Игоря Косова главой организации в статусе

20.02.2023 Yandex Cloud запустила программу поддержки ИТ-стартапов

лачная платформа Yandex Cloud расширила партнерскую программу Yandex Cloud Boost для акселераторов, венчурных фондов и бизнес-ангелов. Их стартапы-участники, разрабатывающие ИТ-проекты, смогут

19.09.2022 В российские ИТ-стартапы за год стали инвестировать в десятки раз меньше

Интерес инвесторов падает Российские венчурные фонды стали меньше интересоваться отечественными ИТ-стартапами, пишет «Коммерсант»

19.08.2022 МТС инвестировала в образовательную онлайн-платформу LogicLike

ольного образования ежегодно растет, — сегодня его рост составляет 7% по сравнению с 2,7% в 2016 г. Венчурный фонд инвестирует в проект, который обладает высоким потенциалом роста и заметной це
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow

йствие российским стартапам в выходе на международные рынки. Компания предлагает проектам не только венчурные инвестиции, но и инструменты поддержки операционного управления, а также доступ к ф
11.04.2022 Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello

авлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в сервис онлайн-заказов еды и напитков Bartello. Объем инвестиций состав
17.03.2022 Венчурный рынок Москвы: рекорды, тренды и туманные перспективы

В 2021 г. венчурные инвестиции в Москве установили исторический максимум, увеличив свои объемы по сравн
24.02.2022 Власти лишили инвестиций российский ИТ-фонд. Отменены планы по вливанию в отрасль миллиардов рублей

инвестиции в отечественные ИТ-проекты, пишут «Ведомости». Эти деньги планировалось передать в новый венчурный фонд Российской венчурной компании (РВК) в 2022-2023 гг. На момент публикации матер
20.01.2022 Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ

щей, — отметил он. — Они нам очень понравились, и мы хотим дальше ими пользоваться, потому что эти инструменты хорошо себя окупают, и даже, более того, в принципе дают ответ на вопрос, как же окупить инвестиции в ИТ». Одна из этих составляющих — повышение при помощи цифровых решений эффективности клиентского портфеля. «Важно умение рассказать клиенту обо всем, что ты знаешь, что ты умеешь,

16.12.2021 В Москве презентовали новую программу для развития венчурного рынка

«Московский инновационный кластер», «Сбер» и Angelsdeck представили новый венчурный клуб «Синдикат». Цель создания закрытого сообщества – увеличить количество венчурны
16.12.2021 Феликс Евтушенков увеличивает инвестиции в стартапы

Евтушенков Феликс: в поиске инноваций Сегодня мировой рынок венчурного капитала переживает очередной бум после пандемии, которая не только не подорвала,

23.09.2021 MTS StartUp Hub и Cаbra VC внедрят в России продукты зарубежных стартапов

фонда доступ к своим ресурсам и инфраструктуре для пилотирования продуктов и технологий. Cabra VC – венчурный фонд ранних стадий с фокусом на инвестициях в зарубежные компании. Создан в 2016 г.
30.08.2021 Венчурный фонд МТС инвестирует 120 миллионов рублей в платформу клиентских данных KonnektU

МТС объявляет о подписании обязывающего соглашения об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в платформу управления клиентскими данными KonnektU. Объем инвестиций МТ
05.08.2021 Венчурный фонд МТС инвестирует 73 миллиона рублей в EdTech-платформу «Академия перемен»

МТС объявляет о подписании обязывающего соглашения об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в образовательную онлайн-платформу «Академия перемен». Объем инвестиций

05.08.2021 EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн рублей

EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн руб. от венчурного фонда TMT Investments, который выступил лид-инвестором, корпоративного венчурно
15.06.2021 Стартап с белорусскими корнями Synder привлек $2 миллиона

тают в сферах ИТ-индустрии и электронной торговли. Артем Инютин, сооснователь и управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments, сказал: «Автоматизация бухгалтерии – очень нужный тренд, на
05.04.2021 Фонд развития венчурного инвестирования выделит по 500 тыс. рублей лидерам программы «Московский акселератор»

Фонд развития венчурного инвестирования (Moscow Seed Fund) выделит гранты лучшим участникам программы «Московский акселератор». Помощь получат стартапы трех отраслевых треков программы — в области строительс
01.04.2021 Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли

). В структуре инвестиций преобладали прямые сделки с участием корпораций — 39%, доля корпоративных венчурных фондов была существенно ниже — 10%. Высокая активность корпораций связана с ростом

19.02.2021 Николай Давыдов присоединился к Fort Ross Ventures

ный партнер Fort Ross Ventures, отметил: Самое главное, во что может и должен инвестировать хороший венчурный фонд — это люди. Именно люди ищут компании и именно люди делают инвестиции и помога
19.01.2021 Сооснователь Otus.ru Дмитрий Волошин стал венчурным партнером Fort Ross Ventures

в совместная работа с Дмитрием позволит открыть новые проекты в этом направлении». Дмитрий Волошин, венчурный партнер Fort Ross Ventures: сказал: «Я рад присоединиться к команде Fort Ross Ventu

Microsoft Corporation 25310 199
Google LLC 12318 160
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14490 128
Meta Platforms - Facebook 4546 113
Ростелеком 10386 109
Yandex - Яндекс 8554 105
IBM - International Business Machines Corp 9563 102
Intel Corporation 12569 96
VK - Mail.ru Group 3537 86
Cisco Systems 5231 83
Oracle Corporation 6895 72
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1842 68
Softline - Софтлайн 3312 67
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9228 61
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4577 59
9080 58
X Corp - Twitter 2913 55
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 55
МегаФон 10034 53
SAP SE 5453 53
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 50
Apple Inc 12712 49
Amazon Inc - Amazon.com 3154 43
HP Inc. 5767 43
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5304 42
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 691 40
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2260 38
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 35
Acronis - Акронис 459 35
Broadcom - VMware 2507 33
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 31
Samsung Electronics 10685 30
Dell EMC 5102 30
Yahoo! 3711 29
HP - Hewlett-Packard 3644 28
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3146 26
PayPal 662 26
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 25
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 24
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 970 23
РВК - Российская венчурная компания 558 232
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8278 121
Runa Capital 158 69
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3018 68
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1144 60
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 59
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 97 48
Intel Capital 148 44
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1036 43
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 43
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 37
Sequoia Capital 115 35
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 34
Альфа-Банк 1884 34
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1674 33
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 389 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 32
РЖД - Российские железные дороги 2015 31
ГПБ - Газпромбанк 1184 29
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 75 29
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 28
TMT Investments 113 28
eBay Inc 1632 26
Газпром ПАО 1424 26
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 25
Северсталь ПАО - Severstal 569 25
NanduQ - Qiwi 1006 24
Venture Capital 40 24
Uber 340 23
ABRT Венчурный фонд 33 22
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1517 22
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 22
Почта России ПАО 2259 22
Microsoft - LinkedIn 691 22
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 508 22
Prostor Capital - Простор Капитал 29 21
Index Ventures 49 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1130 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 190
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3271 186
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 121
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 117
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 100
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 75
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 766 72
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 63
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3564 55
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 53
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5302 50
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2195 42
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3491 40
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1478 40
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 37
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 34
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 29
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 27
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 26
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 280 23
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 22
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 41 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1455 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3138 19
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1042 19
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 18
Федеральное казначейство России 1879 18
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2014 16
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5007 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 15
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 15
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1909 14
Совет при президенте Российской Федерации 200 14
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 31
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 19
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 17
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 16
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 357 14
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 13
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 257 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 8
АРИП НП - Агентство по развитию инновационного предпринимательства 7 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 317 7
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 7
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 44 5
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 131 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 75 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 3
Ассоциация менеджеров 101 3
ETT - European Tech Tour Association - Европейская Ассоциация Тех Тур 3 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
Linux Foundation 189 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 3
Apache Software Foundation - ASF 222 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
Лига содействия оборонным предприятиям 5 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73644 712
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 420
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 309
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 292
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18531 273
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 238
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 236
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 203
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 174
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 172
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31923 166
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 163
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 159
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 152
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 141
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 140
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 133
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 123
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 118
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 112
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4944 103
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 101
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 100
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6179 99
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 99
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 95
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17151 90
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 88
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 86
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 82
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 82
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 81
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7648 81
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8201 80
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 77
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7323 77
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 73
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5964 72
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 71
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 70
Google Android 14776 69
Microsoft Windows 2000 8679 54
Linux OS 10986 53
Apple iOS 8302 51
Microsoft Windows 16407 49
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 41
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5894 40
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 32
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 30
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 28
СКБ Контур - Контур.Фокус 1233 27
Microsoft Office 3981 25
Apple iPhone 6 4861 25
Apple iPhone - серия смартфонов 7397 24
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 22
Google YouTube - Видеохостинг 2909 22
Microsoft Azure 1469 22
Oracle Java - язык программирования 3341 20
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2899 20
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 19
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 18
Apple iPad 3943 16
Bending Spoons - Evernote 198 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5194 15
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 15
Apple - App Store 3018 14
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 14
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 881 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3448 13
Intel x86 - архитектура процессора 1991 13
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 13
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 13
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 623 12
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1229 12
Stafory - робот Вера 355 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1556 11
FreePik 1478 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3057 11
Путин Владимир 3378 82
Медведев Дмитрий 1664 52
Галицкий Александр 107 45
Белоусов Сергей 248 42
Рейман Леонид 1059 37
Агамирзян Игорь 74 31
Басов Алексей 115 29
Аммосов Юрий 46 28
Рязанцев Ян 29 24
Инютин Артем 89 24
Шалманов Сергей 201 22
Чубайс Анатолий 218 20
Чачава Александр 116 20
Греф Герман 468 19
Шмулевич Марк 88 18
Орловский Виктор 399 18
Соловьев Алексей 94 18
Милованцев Дмитрий 110 17
Никифоров Николай 1137 17
Теплов Олег 31 17
Щеголев Игорь 698 15
Макаров Валентин 241 15
Волотовская Елена 43 15
Чихачев Дмитрий 29 14
Коробов Алексей 19 14
Гулькин Павел 14 14
Дворкович Аркадий 212 14
Тимашев Ратмир 69 13
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 13
Ускова Ольга 170 13
Фурсенко Андрей 128 13
Алексеева Елена 22 12
Юхин Артем 16 12
Васютинский Дмитрий 13 12
Мишустин Михаил 749 12
Повалко Александр 36 12
Гришин Дмитрий 210 12
Шадаев Максут 1159 11
Курин Дмитрий 23 11
Фурсин Алексей 158 10
Россия - РФ - Российская федерация 157987 1545
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53542 638
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 443
Европа 24669 303
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 205
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 191
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 173
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 159
Германия - Федеративная Республика 12953 131
Израиль 2785 115
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 103
Индия - Bharat 5719 98
Украина 7805 97
Азия - Азиатский регион 5756 91
Япония 13562 88
США - Калифорния 4778 69
Беларусь - Белоруссия 6066 61
Казахстан - Республика 5830 59
Канада 4992 57
Франция - Французская Республика 7991 57
США - Нью-Йорк 3154 52
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4108 51
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3246 49
Южная Корея - Республика 6873 49
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3301 47
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 47
Финляндия - Финляндская Республика 3659 43
Европа Восточная 3124 43
Земля - планета Солнечной системы 10685 42
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1438 42
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3241 41
Сингапур - Республика 1911 40
Африка - Африканский регион 3576 40
Россия - СФО - Новосибирск 4688 38
Ближний Восток 3046 36
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3408 36
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3055 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8200 35
Россия - УФО - Екатеринбург 4312 35
Америка Латинская 1888 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1176
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 752
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 650
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 580
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 465
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 233
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 188
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 186
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 181
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 174
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 141
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 133
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 119
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 115
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 112
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 101
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 100
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 97
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4261 96
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 96
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5893 96
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 95
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 94
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 88
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 86
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6278 86
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 85
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 84
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 84
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 83
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 80
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 79
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 78
Энергетика - Energy - Energetically 5528 78
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 78
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 77
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 75
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 75
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 70
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 70
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1270 97
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11434 71
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6031 49
Коммерсантъ - Издательский дом 2196 32
Ведомости 1278 23
Forbes - Форбс 926 22
Bloomberg 1552 22
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 22
Crunchbase 74 22
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1090 20
FT - Financial Times 1262 16
AP - Associated Press 2006 14
CNET Networks - CNET News 1643 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1155 11
Times 644 10
NYT - The New York Times 1090 10
Fortune 210 9
РБК Инновации 47 8
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 8
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 8
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 8
Открытые системы ИД 176 7
РИА Новости 998 7
The Washington Post 344 7
MIT Technology Review 65 6
TAdviser - Центр выбора технологий 432 6
The Register - The Register Hardware 1713 6
Rusbase 16 6
Apps4All 26 5
Silicon 490 5
InterNetNews - InternetNews.com 218 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
Mercury News - San Jose Mercury News 52 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 86 5
The Guardian - Британская газета 386 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 665 5
Rambler Group - Секрет фирмы 39 4
InformationWeek 241 4
USA Today 152 4
Mercury Center 309 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 140
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 85
IDC - International Data Corporation 4943 64
Gartner - Гартнер 3616 63
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 18
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 12
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 8
Fortune Global 500 288 8
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 7
Juniper Research 551 7
Forrester Research 828 7
CNews Рынок ИТ-услуг 170 6
Dow Jones - VentureSource 6 6
BCG - Boston Consulting Group 112 6
Informa - Ovum - Omdia 139 5
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 5
comScore 379 5
eMarketer 206 5
IDC Russia - IDC Россия 183 5
Fortune Global 100 142 3
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 3
Allied Market Research 22 3
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 5 3
Forbes Cloud 100 6 3
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 3
ITResearch 121 3
CB Insights 10 3
StartupIndex - Стартап Индекс 6 3
Интерфакс - Финмаркет 26 3
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 167 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 2
IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide 4 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
S&P 500 562 2
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 54
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1289 40
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1655 39
РАН - Российская академия наук 2031 39
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 25
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 403 20
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 675 17
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 631 16
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 15
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 15
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 575 10
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 8
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 8
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 8
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 426 8
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 8
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 7
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 236 7
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 290 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 6
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 35 5
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 234 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 324 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 444 5
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 5
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 5
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 5
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 55 4
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 109 4
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 101 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 4
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 4
VK Skillbox - Скилбокс 129 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 43
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 40
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 22
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 19
Венчурная ярмарка 25 18
День молодёжи - 27 июня 1002 16
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 14
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 13
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 12
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 12
CNews AWARDS - награда 556 10
Московский Венчурный форум 9 9
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 9
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 7
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 6
Microsoft Imagine Cup 60 6
Gartner Symposium ITxpo 27 6
Старт Хаб 21 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 6
Startup Village - международная стартап-конференция 62 6
МТС - Телеком Идея 52 5
Dev Generation 8 5
РИФ - Российский Интернет Форум 96 4
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 4
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 4
Северсталь - Severstal Steeltech Lab Accelerator - акселератор 3 3
Skolkovo Robotics Forum 12 3
Российский венчурный форум 3 3
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 3
Kaspersky Open Innovation Program 6 3
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 3
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 2
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 2
BRICS Solutions Awards 5 2
Финансовая элита России - премия 5 2
