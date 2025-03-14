Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции

Российский венчурный форум состоится в Казани с 9 по 11 апреля России. Организаторами форума выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), Ассоциация

В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса ательный сегмент для инвестиции B2B Software стал в 2024 г. наиболее предпочтительным сегментом для ИТ-инвестиций в России в целом. Стартапы-разработчики ПО для бизнеса привлекли $41,3 млн — на

R-Vision запускает корпоративный венчурный фонд R-Vision VC для поддержки ИТ-стартапов Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявляет о запуске корпоративного венчурного фонда R-Vision VC объемом 500 млн руб. Фонд сосредоточится на технологических стартапах в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, анализа данных и корпоративного програм

ГК «Солар» объявила о создании первого в России отраслевого венчурного фонда в сфере ИБ аний, фондов, также бизнес‑ангелов, заинтересованных в развитии и внедрении российских ИБ-решений. «Венчурные инвестиции относятся к категории высоко рисковых инструментов, использовать который

Московский венчурный фонд инвестировал 24 млн руб. в Ubirator Московский венчурный фонд и бизнес-ангел Антон Илюшин инвестировали 24 млн руб. в сервис управления отхо

На Международном молодежном нефтегазовом форуме подписаны соглашения о намерении развивать технологические проекты в Татарстане естве содействуют реализации национального проекта «Наука и университеты», направленного на увеличение инновационных разработок в приоритетных областях. Партнерство Высшей школы нефти с Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан будет способствовать развитию и продвижению технологических проектов в области трудноизвлекаемых запасов нефти, геологоразведки, разработки и эксплуатации

Американцы требуют от своих стартапов не брать денег у китайских инвесторов этих мер регулирования. Перспективы на будущее Ожидается, что продолжающееся давление на китайский венчурный капитал, вынуждающее его отказаться от участия в американских технологических старт

«Ростелеком» и Фонд развития венчурного инвестирования Москвы будут совместно развивать инвестиционную деятельность емонстрирует хорошую практику и пример взаимодействия регионов и крупных компаний для повышения привлекательности инвестиционного климата территории». «Задача фонда состоит в концентрации российского венчурного капитала в Москве для финансовой поддержки наукоемких бизнесов в различных отраслях. Сегодня мы подписали первое соглашение с глобальным партнером в индустрии телекома. Это знаковое

«Ростех» создаст первые отечественные двигатели для сверхлегких космических ракет г. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов. Стороны договорились о разработке четырех модифика

МТС проинвестирует до $5 млн в продукты на технологии блокчейн частники представят питчи своих проектов перед топ-менеджерами МТС, а также представителями внешних венчурных фондов, частными инвесторами и лидерами блокчейн-отрасли. «Последние несколько лет

До конца регистрации на Российский венчурный форум 2024 осталось 3 недели нних стадий и разработок, включая компании инвестирования в малый бизнес и фонды целевого капитала. Венчурные инвестиции и технологическое предпринимательство: современное состояние рынка венчу

Sitronics Group стала партнером Фонда инфраструктурных и образовательных программ для инвестирования в университетские венчурные фонды ла партнером Фонда инфраструктурных и образовательных программ для инвестирования в университетские венчурные фонды. Фонд провел конкурс для отбора компаний по инвестированию в малый бизнес, од

Конгресс США нашел виноватых в китайских прорывах в производстве чипов и ИИ. Это американские венчурные капиталисты та имеются к GGV Capital, GSR Ventures, Qualcomm Ventures, Sequoia Capital и Walden International – венчурным инвестиционным компаниям с американскими корнями. Фото: Rod Ramsell / unsplash.com

Иностранные инвестиции в российские стартапы выросли почти в пять раз. Но только за счет одной-единственной сделки Основные тезисы исследования Российский венчурный рынок продолжает падать, но не так сильно, как в 2022 г. MTS StartUp Hub и издание

Sk Capital запустил новый венчурный фонд инвестиций в ИТ-компании развития продукта. В текущей ситуации мы и наши инвесторы видим растущий спрос на институциональный венчурный капитал. Одновременно с этим успешные IPO/SPO технологических компаний на бирже соз

ИТ-стартап Sellty привлек частные инвестиции рировали хорошие финансовые показатели. Инвестиции Романа Калинкина и Александра Моносова стали для стартапа первыми средствами, которые команда привлекла с внешнего рынка. Sellty использует средства венчурного финансирования на маркетинг и доработку ИТ-решения. Вложения позволяют адаптировать продукт для потребителя, расширить базу клиентов и, следовательно, - повысить прибыль и капитализа

Венчурный фонд «Ростеха» для инвестиций в ИТ тихо ужался до фонда медицинских технологий ние Как выяснил CNews, созданный «Ростехом» в начале 2018 г. венчурный фонд госкорпорации, АО «РТ — венчурные инвестиции», трансформировался в АО «РТ-медтех» («РТ — медицинские технологии»). За

Венчурный фонд МТС инвестирует 90 млн рублей в разработчика системы обучения сотрудников киберграмотности Phishman МТС объявила об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в Phishman — российского разработчика автоматизированных систем анализа,

Власти создали венчурный фонд, чтобы «озолотить» стартапы в области БПЛА и связи держки проектов НТИ (Национальная технологическая инициатива) и АО «Корпорация Попов радио» создали венчурный фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ НТИ), пишут «Ведомости». По словам инвестиционн

Венчурный фонд МТС инвестирует до 1 млрд рублей в стартапы в 2023 году м, интернет вещей и умный дом. Решение об инвестициях принимается на основании размера рынка и скорости его роста, защищенности продукта от конкурентов, команды и условий сделки. «Несмотря на падение венчурного рынка России, которое в 2022 г. составило от 55% до 80% по разным оценкам, МТС не снижает темпы инвестиций и продолжает активную работу с технологическими компаниями. В этом году мы

Сменил руководителя венчурный фонд «Ростеха», директором которого интересовалась Генпрокуратура стеха» Как выяснил CNews, созданный «Ростехом» в начале 2018 г. венчурный фонд госкорпорации, «РТ — венчурные инвестиции», сменил руководителя. Вместо Игоря Косова главой организации в статусе

Yandex Cloud запустила программу поддержки ИТ-стартапов лачная платформа Yandex Cloud расширила партнерскую программу Yandex Cloud Boost для акселераторов, венчурных фондов и бизнес-ангелов. Их стартапы-участники, разрабатывающие ИТ-проекты, смогут

В российские ИТ-стартапы за год стали инвестировать в десятки раз меньше Интерес инвесторов падает Российские венчурные фонды стали меньше интересоваться отечественными ИТ-стартапами, пишет «Коммерсант»

МТС инвестировала в образовательную онлайн-платформу LogicLike ольного образования ежегодно растет, — сегодня его рост составляет 7% по сравнению с 2,7% в 2016 г. Венчурный фонд инвестирует в проект, который обладает высоким потенциалом роста и заметной це

Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow йствие российским стартапам в выходе на международные рынки. Компания предлагает проектам не только венчурные инвестиции, но и инструменты поддержки операционного управления, а также доступ к ф

Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello авлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в сервис онлайн-заказов еды и напитков Bartello. Объем инвестиций состав

Венчурный рынок Москвы: рекорды, тренды и туманные перспективы В 2021 г. венчурные инвестиции в Москве установили исторический максимум, увеличив свои объемы по сравн

Власти лишили инвестиций российский ИТ-фонд. Отменены планы по вливанию в отрасль миллиардов рублей инвестиции в отечественные ИТ-проекты, пишут «Ведомости». Эти деньги планировалось передать в новый венчурный фонд Российской венчурной компании (РВК) в 2022-2023 гг. На момент публикации матер

Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ щей, — отметил он. — Они нам очень понравились, и мы хотим дальше ими пользоваться, потому что эти инструменты хорошо себя окупают, и даже, более того, в принципе дают ответ на вопрос, как же окупить инвестиции в ИТ». Одна из этих составляющих — повышение при помощи цифровых решений эффективности клиентского портфеля. «Важно умение рассказать клиенту обо всем, что ты знаешь, что ты умеешь,

В Москве презентовали новую программу для развития венчурного рынка «Московский инновационный кластер», «Сбер» и Angelsdeck представили новый венчурный клуб «Синдикат». Цель создания закрытого сообщества – увеличить количество венчурны

Феликс Евтушенков увеличивает инвестиции в стартапы Евтушенков Феликс: в поиске инноваций Сегодня мировой рынок венчурного капитала переживает очередной бум после пандемии, которая не только не подорвала,

MTS StartUp Hub и Cаbra VC внедрят в России продукты зарубежных стартапов фонда доступ к своим ресурсам и инфраструктуре для пилотирования продуктов и технологий. Cabra VC – венчурный фонд ранних стадий с фокусом на инвестициях в зарубежные компании. Создан в 2016 г.

Венчурный фонд МТС инвестирует 120 миллионов рублей в платформу клиентских данных KonnektU МТС объявляет о подписании обязывающего соглашения об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в платформу управления клиентскими данными KonnektU. Объем инвестиций МТ

Венчурный фонд МТС инвестирует 73 миллиона рублей в EdTech-платформу «Академия перемен» МТС объявляет о подписании обязывающего соглашения об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в образовательную онлайн-платформу «Академия перемен». Объем инвестиций

EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн рублей EdTech-платформа для женщин «Академия перемен» привлекла 242 млн руб. от венчурного фонда TMT Investments, который выступил лид-инвестором, корпоративного венчурно

Стартап с белорусскими корнями Synder привлек $2 миллиона тают в сферах ИТ-индустрии и электронной торговли. Артем Инютин, сооснователь и управляющий партнер венчурного фонда TMT Investments, сказал: «Автоматизация бухгалтерии – очень нужный тренд, на

Фонд развития венчурного инвестирования выделит по 500 тыс. рублей лидерам программы «Московский акселератор» Фонд развития венчурного инвестирования (Moscow Seed Fund) выделит гранты лучшим участникам программы «Московский акселератор». Помощь получат стартапы трех отраслевых треков программы — в области строительс

Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли ). В структуре инвестиций преобладали прямые сделки с участием корпораций — 39%, доля корпоративных венчурных фондов была существенно ниже — 10%. Высокая активность корпораций связана с ростом

Николай Давыдов присоединился к Fort Ross Ventures ный партнер Fort Ross Ventures, отметил: Самое главное, во что может и должен инвестировать хороший венчурный фонд — это люди. Именно люди ищут компании и именно люди делают инвестиции и помога