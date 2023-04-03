Власти создали венчурный фонд, чтобы «озолотить» стартапы в области БПЛА и связи

Фонд на технологии

Фонд поддержки проектов НТИ (Национальная технологическая инициатива) и АО «Корпорация Попов радио» создали венчурный фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ НТИ), пишут «Ведомости».

По словам инвестиционного директора ФПН НТИ Диониса Гордина, организация уже вложила в фонд 1,7 млрд руб. Ожидается, что в общей сложности в него инвестируют 6,4 млрд руб.

По планам, до 2029 г. благодаря фонду получится поддержать порядка 20 проектов НТИ в области беспилотной авиации и доставки грузов, технологий беспроводной связи, робототехники, микро- и радиоэлектроники, и др.

Кому пойдут деньги

Первые венчурные проекты, приоритетные для государства планируется поддержать инвестициями из фонда уже в 2023 г., сообщает Гордин.

Фонд организован в форме инвестиционного товарищества. Управляющий товарищества будет отбирать инициативы, а одобрять их, в том числе по степени «отечественности» наработок, будет инвестиционный комитет при поддержке экспертных органов организации.

Как отметил Гордин, подавать заявки на финансирование смогут как проекты, экосистемы НТИ, так и проекты с рынка. «Если у нас сейчас нет проектов в ряде критичных для нас технологий, мы будем вкладывать деньги сначала в релокацию инженерии и взращивать на этой базе свою научную и технологическую школу», – уточняет он.

Планы на миллиарды

Сейчас фонд ищет партнеров для увеличения финансирования и числа возможных проектов. Как говорит Гордин, в качестве главных партнеров могли бы выступить как инвестиционно-промышленные, так и финансовые структуры. Компании должны иметь коммерческую составляющую, и занимать значимую долю рынка. В перспективе, благодаря инвесторам, фонд может аккумулировать до нескольких десятков млрд руб.

Специалисты «Корпорации Попов радио» будут координировать участников венчурной инфраструктуры, «формировать пайплайн (документ, визуализирующий процесс разработки продукта – ред.) проектов, сопровождать и контролировать сделки», пишет издание.

Кто есть кто

АО «Корпорация Попов радио» зарегистрирована 27 ноября 2020 г., сообщают «Ведомости». Учредителем выступает АО «Межгосударственная корпорация развития», связанная с омским радиозаводом им. А. С. Попова. Уставной фонд составляет 1 млн руб.

Иван Романько, Selectel: «Уход вендоров виртуализации породил ощущение неопределенности у пользователей частных облаков» Маркет

НТИ — это некоммерческая организация созданная Постановлением председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева для объединения представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России перспективных технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой мировой экономики. В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года президент России Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу как один из приоритетов государственной политики.

Проектный офис НТИ, оказывает финансовую (из средств федерального бюджета) и экспертную поддержку компаниям для реализации проектов. К концу 2022 г. поддержку от организации получили 69 проектов. Объем госфинансирования на 56 проектов составил 16,72 млрд руб., пишет издание.

Например, в августе 2019 г. CNews писал, что фонд предоставит «Наносемантике» Станислава Ашманова и Натальи Касперской свыше 300 млн руб. Средства будут направлены на запуск платформы SOVA, предназначенной для разработки виртуальных помощников.

Также фонд инвестировал в проект по созданию цифровой 3D-модели типового региона с применением БЛА при участии ГК «Геоскан», платформу для моделирования безэкипажного судовождения от АО «Кронштадт – навигационные системы будущего».

Как работают инвестиционные товарищества

Когда создается инвестиционное товарищество каждый из участников обязуется внести в него определенную сумму, она фиксируется в договоре, рассказывает партнер фонда ФРИИ Дмитрий Калаев.

«Инвестиционное товарищество не является юридическим лицом, поэтому здесь нет какого-либо уставного капитала, – комментирует Калаев – Сумма вносится по запросу управляющего товарища, который определяется в договоре инвестиционного товарищества. В процессе своей деятельности фонд может что-то зарабатывать в зависимости от инвестиционной стратегии и реинвестировать эти средства либо распределить их товарищам».

Мнение экспертов

10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк ПО

Новые венчурные фонды в России сегодня – это уже большое дело, подчеркивает Калаев. По его подсчетам, из общей суммы около 10% уйдут на операционные расходы, из этого следует, что фонд фонд планирует инвестировать в среднем 250–300 млн руб. в один проект.

По мнению фаундера венчурной компании Daily Challenge Андрея Табуринского, сумма около $80 млн не слишком большая для 20 проектов в течение шести лет. С другой стороны, по словам эксперта, отечественный венчурный рынок скуден, поэтому сейчас даже эта сумма кажется неплохой. Однако, полагает Табуринский, нужны усилия не только со стороны инвесторов. Проектам нужна среда для роста, и основой такой среды должна быть прозрачная конкуренция, а также атмосфера единомышленников в стартапах, резюмировал Табуринский.