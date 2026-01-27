Разделы

МКР Межгосударственная корпорация развития Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО Омское производственное объединение


СОБЫТИЯ

27.01.2026 В России создают новое отечественное производство кремниевых пластин 1
27.11.2025 Операторам связи хотят запретить покупать иностранное радиорелейное оборудования 1
03.04.2023 Власти создали венчурный фонд, чтобы «озолотить» стартапы в области БПЛА и связи 1
10.08.2021 Уцелевший со времен СССР радиозавод решил занять треть российского рынка сотовых антенн 1
20.03.2015 Выпущен первый тираж российских процессоров нового типа 1
02.09.2014 «Радиозавод им. А.С. Попова» и ZTE подписали соглашение о разработке и производстве локализированного телеком-оборудования 4
15.07.2014 «Радиозавод им. А.С. Попова» создал мобильную базовую станцию для МТС 1
27.09.2013 На стратегических войсковых учениях был развернут «русский LTE» 3
03.04.2013 «Радиозавод им. А.С. Попова» поставит МТС мобильные базовые станции 1
21.09.2012 «Радиозавод им. А.С. Попова» провел полевые испытания активного ретранслятора цифровых сигналов DSAR+ 1
06.09.2012 Сеть специальной конфиденциальной сотовой связи для саммита АТЭС развернута на базе решений ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» 2
12.03.2012 «МегаФон» протестирует мобильную базовую станцию в экстремальных условиях на льду Байкала 2
25.10.2011 «Радиозавод им. А.С. Попова» учреждает научно-исследовательский институт телекоммуникационного развития 2
11.10.2011 «Радиозавод имени А.С. Попова» и Selex Elsag договорились совместно развивать технологию Simulcast 1
23.09.2011 «Радиозавод им. А.С. Попова» и ZTE будут сотрудничать в области производства цифровых транкинговых продуктов для CDMA-сетей 3
21.07.2011 «Радиозавод им. А.С. Попова» подписал соглашение о партнерстве с белорусским «Связьинвестом» 2
15.07.2011 «Мегафон» превратил КАМАЗ в базовую станцию 1
26.04.2011 Валерий Дегтярев назначен заместителем генерального директора по развитию «Радиозавода имени А.С. Попова» 3
13.04.2011 «Радиозавод имени А.С. Попова» представил монолитные пьезоэлектрические фильтры в SMD корпусах 1
06.04.2011 «Радиозавод имени А.С. Попова» начал производство цифровой системы передачи и защиты информации IDTS 1
17.03.2011 Омский радиозавод объявил о превосходстве своих систем связи над американскими 2
14.03.2011 «Радиозавод им. А.С. Попова» поставит комплексы мобильной базовой станции Дальневосточному филиалу «Мегафона» 1
02.03.2011 «Радиозавод им. А.С. Попова» создал мобильную базовую станцию для «МегаФона» 1
13.05.2010 «Радиозавод им. А.С. Попова» представил новый стандарт подвижной связи HPIP 1
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1

Ростех - Радиозавод 69 13
МегаФон 10028 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14481 3
ZTE Corporation 776 3
Ростелеком 10385 2
Huawei 4270 2
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 55 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова 9 1
Корпорация Попов Радио 3 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Радиал 4 1
Эликс-Кабель 9 1
РОМЗ - Ростовский оптико-механический завод 1 1
Уральские заводы ФПГ 5 1
ИНОТЕХ 3 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 19 1
Дальприбор 4 1
Сигналтек - Signaltec 8 1
ATGroup - Тетрасвязь 21 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 1
LG Electronics 3682 1
ИКС 405 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 658 1
Multiclet - Мультиклет 22 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2091 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9226 1
Philips 2076 1
Naumen - Наумен 689 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
HTC Corporation 1506 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 1
Lenovo Motorola 3530 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
Eltex - Предприятие Элтекс 199 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 215 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 2
МКР - Межгосударственная корпорация развития 3 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
НТИ ФСТ - Фонд суверенных технологий 6 1
Daily Challenge 2 1
Бизнес-Волна 3 1
Связной ГК 1384 1
НСПК - Национальная система платежных карт 904 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 994 1
Евросеть 1417 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 1
Гранит 54 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Dixis - Диксис 359 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 24 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 45 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1516 1
МПЗ - Мытищинский приборостроительный завод 1 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12984 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5300 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3490 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3270 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 304 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
Администрация Гонконга 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
Международная академия связи - МАС 43 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Электрокабель 12 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8466 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3358 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2821 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6713 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8935 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5761 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 2
РРЛС - Радиорелейные линии связи - Радиорелейная связь - Radio relay systems 96 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 2
Пропускная способность - Bandwidth 1832 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 2
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 289 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3317 2
EDTV - Enhanced-definition television - 640x480 156 1
Сетевое оборудование - Router 3G - Роутер 3G 124 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13033 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3800 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 853 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3727 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - HPIP - Hybrid Public Intellectual Platform - мультипротокольная платформа подвижной связи 4 3
FreePik 1476 1
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 18 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центр управления полётами 5 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2898 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 149 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 1
НТР - Новые телеком-решения 33 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 482 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
Microsoft Office Communicator 58 1
ИНОТЕХ - Биллинг.РФ - Platex SoftSwitch 1 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 18 1
Nokia Eseries 39 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Поляков Иван 7 5
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Сгребный Александр 2 1
Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
Столповский Максим 5 1
Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
Ревазян Григорий 2 1
Путин Владимир 3378 1
Рейман Леонид 1059 1
Касперская Наталья 305 1
Мирошников Борис 63 1
Кузяев Андрей 69 1
Ашманов Станислав 17 1
Тихонов Александр 68 1
Бородин Андрей 40 1
Щербаков Антон 10 1
Величко Валерий 16 1
Калаев Дмитрий 25 1
Колесников Олег 20 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Понькин Александр 32 1
Зырянов Борис 12 1
Санадзе Георгий 18 1
Поляков Владимир 6 1
Солонин Виталий 89 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Зобнина Маргарита 54 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Рысин Леонид 2 1
Дегтярев Валерий 16 1
Леонтьев Алексей 11 1
Стыцько Виталий 8 1
Розенблат Михаил 1 1
Русакова Светлана 2 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Колганова Марина 2 1
Табуринский Андрей 6 1
Деменский Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 13
Россия - СФО - Омская область - Омск 1219 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 4
Беларусь - Белоруссия 6064 3
Италия - Итальянская Республика 4432 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 2
Азия - Азиатский регион 5755 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4311 2
Германия - Федеративная Республика 12952 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 2
Италия - Лигурия - Генуя 14 1
Казахстан - Республика 5829 1
Европа 24665 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13577 1
Земля - планета Солнечной системы 10685 1
Южная Корея - Республика 6873 1
Армения - Республика 2376 1
Дания - Королевство 1318 1
Россия - УФО - Свердловская область 1779 1
Индия - Bharat 5719 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 1
Америка Южная 870 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1362 1
Канада 4992 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Ближний Восток 3045 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1784 1
Франция - Французская Республика 7990 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1719 1
Китай - Тайвань 4141 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 101 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2979 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Испания - Королевство 3766 1
Евразия - Евразийский континент 628 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1607 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 2
Минобороны РФ - Центральный военный округ 3 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 62 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6372 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
НКО - Некоммерческая организация 594 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 59 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5296 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5892 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 127 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Ведомости 1277 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1065 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
РАН - Российская академия наук 2031 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
ПГУПС - Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I 30 1
Связь-Экспокомм 113 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
ИнфоКом 118 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
