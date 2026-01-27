Получите все материалы CNews по ключевому слову
МКР Межгосударственная корпорация развития Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО Омское производственное объединение
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
МКР и организации, системы, технологии, персоны:
|Поляков Иван 7 5
|Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
|Сгребный Александр 2 1
|Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
|Столповский Максим 5 1
|Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
|Ревазян Григорий 2 1
|Путин Владимир 3378 1
|Рейман Леонид 1059 1
|Касперская Наталья 305 1
|Мирошников Борис 63 1
|Кузяев Андрей 69 1
|Ашманов Станислав 17 1
|Тихонов Александр 68 1
|Бородин Андрей 40 1
|Щербаков Антон 10 1
|Величко Валерий 16 1
|Калаев Дмитрий 25 1
|Колесников Олег 20 1
|Медведев Дмитрий 1664 1
|Понькин Александр 32 1
|Зырянов Борис 12 1
|Санадзе Георгий 18 1
|Поляков Владимир 6 1
|Солонин Виталий 89 1
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Мирошников Дмитрий 9 1
|Рысин Леонид 2 1
|Дегтярев Валерий 16 1
|Леонтьев Алексей 11 1
|Стыцько Виталий 8 1
|Розенблат Михаил 1 1
|Русакова Светлана 2 1
|Кокорев Сергей 1 1
|Козляев Леонид 1 1
|Килин Александр 1 1
|Колганова Марина 2 1
|Табуринский Андрей 6 1
|Деменский Сергей 1 1
|Ведомости 1277 2
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.