Уральские заводы ФПГ

Уральские заводы ФПГ

Акционерное общество «Уральские заводы», входящее в состав первой в России финансово-промышленной группы «Уральские заводы», высокотехнологичное предприятие, основанное в Ижевске в апреле 1995 года. Компания проектирует и производит системы профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Компетенции и производственный опыт специалистов предприятия позволяют «Уральским заводам» проводить опытно-конструкторские работы как в интересах заказчиков, так и для собственного развития.
 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


12.12.2025 Начался суд над гендиректором завода, поставлявшего МВД китайские рации под видом российских 1
26.06.2024 Арестован исполнитель гособоронзаказа, поставлявший зарубежные рации под видом российских 1
19.07.2013 МВД России выбрало поставщиков средств радиосвязи, оборудования передачи данных и периферийных устройств 1
18.01.2010 Средства связи для МВД России на 1 млрд руб.: итоги тендера 2
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

ИНОТЕХ 3 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 19 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
МегаФон 9913 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 1
Huawei 4222 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14259 1
LG Electronics 3675 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
ZTE Corporation 774 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
Philips 2076 1
Naumen - Наумен 684 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
HTC Corporation 1505 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 1
Lenovo Motorola 3530 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 215 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 349 1
Qtech - Кьютэк 182 1
AMD Graphics Product Group - ATI 964 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 99 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Ростех - КРЭТ - Компас МКБ АО - Московское конструкторское бюро 12 1
Huawei Technologies 404 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 12 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Zelax - Зелакс 90 1
E-Ten Information Systems 118 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 210 1
МТС - Система Телеком 236 1
Гранит 54 2
Бизнес-Волна 3 1
Связной ГК 1384 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 976 1
Евросеть 1417 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Dixis - Диксис 359 1
ERG - ТрансКом 5 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 124 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3460 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12853 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 211 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3437 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Электрокабель 12 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 3
Аналоговые технологии 2838 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1151 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10332 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2954 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32000 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1397 2
Сетевое оборудование - Router 3G - Роутер 3G 124 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3293 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12975 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9397 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 854 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3712 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4905 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7667 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2353 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6174 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3957 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8939 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6311 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73338 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4150 1
Умные платформы 1868 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21832 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 940 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17126 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4845 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9876 1
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1555 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 698 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2881 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5131 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
Microsoft Office Communicator 58 1
ИНОТЕХ - Биллинг.РФ - Platex SoftSwitch 1 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 18 1
Nokia Eseries 39 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 16 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центр управления полётами 5 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 544 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2062 1
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 1
Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
Рейман Леонид 1058 1
Мирошников Борис 63 1
Тихонов Александр 68 1
Бородин Андрей 39 1
Колесников Олег 20 1
Санадзе Георгий 18 1
Солонин Виталий 89 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Зобнина Маргарита 54 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Рысин Леонид 2 1
Леонтьев Алексей 11 1
Стыцько Виталий 8 1
Розенблат Михаил 1 1
Русакова Светлана 2 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Колганова Марина 2 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157016 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18589 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18230 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53466 1
Европа 24641 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45744 1
Азия - Азиатский регион 5750 1
Индия - Bharat 5700 1
Европа Восточная 3121 1
Америка Южная 869 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Германия - Федеративная Республика 12940 1
Ближний Восток 3032 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Франция - Французская Республика 7980 1
Китай - Тайвань 4136 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 1
Испания - Королевство 3760 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1594 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
Европа Западная 1492 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 554 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 902 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1618 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 741 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20413 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8548 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1538 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5407 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4413 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5712 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31963 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17424 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 192 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2385 1
Интернет-кафе 310 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
РИА Новости 984 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 986 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Связь-Экспокомм 113 1
ИнфоКом 118 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
