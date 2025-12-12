Уральские заводы ФПГ

Акционерное общество «Уральские заводы», входящее в состав первой в России финансово-промышленной группы «Уральские заводы», высокотехнологичное предприятие, основанное в Ижевске в апреле 1995 года. Компания проектирует и производит системы профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Компетенции и производственный опыт специалистов предприятия позволяют «Уральским заводам» проводить опытно-конструкторские работы как в интересах заказчиков, так и для собственного развития.

