Уральские заводы ФПГ
Акционерное общество «Уральские заводы», входящее в состав первой в России финансово-промышленной группы «Уральские заводы», высокотехнологичное предприятие, основанное в Ижевске в апреле 1995 года. Компания проектирует и производит системы профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Компетенции и производственный опыт специалистов предприятия позволяют «Уральским заводам» проводить опытно-конструкторские работы как в интересах заказчиков, так и для собственного развития.
СОБЫТИЯ
