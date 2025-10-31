Разделы

Электрокабель

СОБЫТИЯ


31.10.2025 В России запатентован БПЛА, собирающий фрукты и складывающий их в корзину 1
22.07.2024 В России построят уникальный завод компонентов для оптоволоконных кабелей 1
20.05.2024 Российские производители оптоволоконных кабелей сократили выпуск на 11%. Китайское дешевле 1
20.03.2023 Российские производители просят ввести пошлины на оптоволокно, чтобы защититься от китайских конкурентов 2
22.05.2020 Какой подход к коммуникациям помогает побеждать конкурентов 1
14.02.2011 В Мордовии подписано соглашение о строительстве оптоволоконного завода 1
18.01.2010 Выбор ZOOM: стиральные машины европейской сборки 1
13.02.2009 Axis представила миниатюрную камеру купольного типа М3011 1
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1
14.02.2007 CSTB-2007: платное ТВ вытесняет эфир 1
23.08.2006 Axis представил камеру с "рыбьим глазом" 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13996 4
МегаФон 9773 3
LG Electronics 3668 3
Инкаб 20 3
Оптоволоконные системы 12 2
Эликс-Кабель 9 2
Samsung Electronics 10574 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1504 2
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 2
Ростелеком 10252 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9148 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 23 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Радиал 4 1
Уральские заводы ФПГ 4 1
ИНОТЕХ 3 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 19 1
ГПБ-Высокие технологии 1 1
Lambdastream 3 1
Huawei 4183 1
Siemens AG - Siemens Group 2625 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1370 1
Naumen - Наумен 680 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3091 1
ZTE Corporation 769 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5738 1
Qtech - Кьютэк 181 1
Philips 2075 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1082 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 96 1
Yealink Network Technology 73 1
Huawei Technologies 404 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 1
Lenovo Motorola 3521 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
Yeastar Information Technology - Yeastar Digital Technology 13 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1764 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 1
Zelax - Зелакс 90 1
ГПБ - Газпромбанк 1155 2
Бизнес-Волна 3 1
Евросеть 1417 1
Связной ГК 1383 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 551 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 946 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 88 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Dixis - Диксис 359 1
МКБ - Московский кредитный банк 612 1
НСПК - Национальная система платежных карт 891 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 143 1
Гранит 54 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Hansa - Ханса 114 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12718 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3353 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3437 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5740 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2690 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 763 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6411 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4825 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11132 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21823 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22688 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72141 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9662 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8420 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28824 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25440 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56427 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6227 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9918 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3286 3
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1290 3
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 527 3
EDTV - Enhanced-definition television - 640x480 156 2
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 201 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4362 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12898 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25835 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3679 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14293 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7616 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8864 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6282 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6549 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9492 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10142 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1554 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7345 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1023 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7156 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4052 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13272 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3776 2
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1745 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 825 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 566 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8796 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25458 2
FreePik 1365 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 2
Yeastar Cloud PBX 2 1
Информтехника ГК - МиниКом - Единая мультисервисная платформа профессиональной связи 15 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центр управления полётами 5 1
Bosch - VarioSoft 7 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1198 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5112 1
Google Android 14588 1
Apple iOS 8190 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2859 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1712 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Yeastar K2-Series IP АТС 2 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 475 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 431 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1062 1
Yealink SIP - серия VoIP-телефонов 16 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Axis Camera Station - Axis Camera Companion - Axis Camera Application Platform - Axis Camera Management - Axis Camera Explorer 40 1
Avaya Interaction Center - AIC 16 1
Microsoft Office Communicator 57 1
ИНОТЕХ - Биллинг.РФ - Platex SoftSwitch 1 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 18 1
Nokia Eseries 39 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 1
Ростелеком - ТЕА Транзит Европа-Азия ВОЛС - Ростелеком TEA NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - Новая ТрансЕврАзийская магистральная волоконно-оптическая линия связи 32 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1996 1
Whirlpool - Indesit WISL CSI - Indesit Innex NWSK - Indesit PWE - Indesit IWSD - Indesit BWUE - Indesit BWS - серия стиральных машин 9 1
Axis Communications ARTPEC - Микропроцессор 13 1
Третьяков Максим 3 2
Рысин Леонид 2 2
Пешков Изяслав 1 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Дианов Евгений 1 1
Букаев Евгений 1 1
Мещанов Геннадий 1 1
Смильгевич Александр 5 1
Sandoz Frederic - Сандоз Фредерик 1 1
Гладких Сергей 1 1
Stökli Marcel - Штекли Марсель 4 1
Wood Rupert - Вуд Руперт 5 1
Агеев Андрей 13 1
Мирошников Борис 63 1
Припачкин Юрий 67 1
Рейман Леонид 1058 1
Меркушкин Николай 8 1
Тихонов Александр 68 1
Бородин Андрей 38 1
Колесников Олег 20 1
Суслова Марина 8 1
Санадзе Георгий 18 1
Солонин Виталий 89 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Зобнина Маргарита 54 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Леонтьев Алексей 11 1
Стыцько Виталий 8 1
Розенблат Михаил 1 1
Русакова Светлана 2 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Колганова Марина 2 1
Luxemburg Rosa - Люксембург Роза 6 1
Собянин Сергей 455 1
Заренин Андрей 47 1
Мантуров Денис 119 1
Николаев Андрей 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 155258 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18033 6
Германия - Федеративная Республика 12911 3
Италия - Итальянская Республика 4422 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2531 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45398 3
Европа 24585 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 312 3
Италия - Пьемонт - Турин 45 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1579 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14449 2
Испания - Королевство 3757 2
Швеция - Королевство 3672 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53282 2
Индия - Bharat 5654 2
Франция - Французская Республика 7964 2
Азия - Азиатский регион 5720 2
Южная Корея - Республика 6829 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1630 2
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Германия - Бранденбург 7 1
Швеция - Гётеборг 22 1
Италия - Неаполь 20 1
Европа - Апеннинский полуостров - Апеннины 20 1
Китай - Тайвань 4115 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4077 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1682 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18427 1
Ближний Восток 3022 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1218 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3231 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13536 1
Польша - Республика 1997 1
Финляндия - Финляндская Республика 3656 1
Америка Латинская 1873 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8023 1
Китай - Пекин - Beijing 1041 1
Дания - Королевство 1316 1
Америка Южная 868 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54544 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2355 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20161 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25735 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11644 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2003 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10449 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4320 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6320 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5345 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11363 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1815 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 796 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 970 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 595 1
Интернет-кафе 310 1
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 80 1
Спорт - Футбол 750 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 615 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31530 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5249 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5218 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10615 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5805 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5562 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1618 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 757 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4653 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7437 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2247 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8475 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1795 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7289 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1532 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8877 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1411 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5853 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1554 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2926 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2122 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2721 1
CNews - ZOOM.CNews 1853 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 301 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Die Welt 80 1
National Geographic 95 1
РАН - Российская академия наук 1993 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 964 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1251 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
CSTB Telecom & Media 58 1
Связь-Экспокомм 113 1
ИнфоКом 116 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1397075, в очереди разбора - 732519.
Создано именных указателей - 185083.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

