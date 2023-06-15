Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология

Естественную историю придется переосмыслить — у динозавров обнаружили нейрокогнитивные способности их, и подчеркивает когнитивные способности птиц и их предков-динозавров. Исследование показало, что птицы не только обладают продвинутыми когнитивными навыками наравне с обезьянами, но и что их

Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат . Изображение: Tatsuya Shinmura Динозавры — это архозавры, группа, в которую входят еще крокодилы и птицы. В начале триасового периода примерно 250 миллионов лет назад архозавры разделились на

Разработка «Росэлектроники» для защиты самолетов от птиц протестирована в аэропорту Пулково дно в мире происходит более 5 тыс. столкновений воздушных судов с птицами. В почти половине случаев птицы попадают в двигатель, после чего самолету приходится возвращаться в аэропорт. Применени

«Мегафон» улучшит условия тарифа для орлов ссии отслеживаются с помощью специальных датчиков. Когда птица оказывается в радиусе действия сети, орнитологи получают SMS с координатами.

«Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал» птицеводческим предприятием 2» в птицеводческом комплексе «Урал» для регламентированного и управленческого учета. Автоматизация отраслевого учета производственных показателей инкубации и выращивания птицы позволила контролировать выпуск продукции, обеспечила прозрачный расчет себестоимости, повысила качество управленческой отчетности, автоматизировало формирование отчетности по отраслевым

«Ростелеком» тестирует в Тверской области систему видеоаналитики для птицеводческих хозяйств игаются», — отметил директор Тверского филиала «Ростелекома» Виталий Андрюшин. «Мониторинг здоровья птицы требует больших затрат и постоянного присутствия специалистов-зоотехников. Но такой неу

Полезный завтрак на высоте: система видеонаблюдения «Ростелекома» в Прикамье зафиксировала редкие кадры из жизни пернатых я «Ростелекома» за лесными пожарами зафиксировала уникальные кадры из жизни обыкновенной пустельги. Хищная птица семейства соколиных поймала мышь и не торопясь завтракала прямо перед камерой, с

В гибели птиц в Беринговом море винят глобальное потепление сновном хохлатых тупиков, Берингово море вымыло на береговую линию острова Святого Павла на Аляске. Птицы были заметно истощены, а многие еще и полиняли. Период, когда у птиц отрастают новые сл

Почему эволюция лишила птиц зубов? Зубы у птиц исчезли в ходе эволюции, такое предположение высказали исследователи. По их мнению, отсутствие зубов позволило птенцам быстрее появляться на свет, что повысило их шансы на выживание. Врем

Специальный уличный свет спасает мигрирующих птиц и позволяет любоваться звездами Уникальное светодиодная система Philips Clear Sky, установленная на острове Амеланд (Нидерланды), будет поддерживать комфортную среду для перелетных птиц. Кроме того, LED-решение сократит уровень светового загрязнения ночного неба и станет новым витком в развитии «умного» городского освещения. Обычное белое освещение, которое установлено в

Специалисты Ivideon установили камеру видеонаблюдения в гнезде ястреба-тетеревятника в Нижнем Новгороде просто. «Птица очень скрытная. Ястребы не любят попадаться на глаза. Мы заинтересованы в том, чтобы птицы лучше чувствовали себя по соседству с людьми, выводили птенцов и не покидали эти места,

«Техносерв Консалтинг» построил ИТ-систему управления кадрами и расчета зарплаты для «Белой птицы» Компания «Техносерв Консалтинг» создала ИТ-систему управления кадрами и расчета зарплаты в агропромышленном холдинге «Белая птица». По итогам проекта стали возможными проведение расчетов выплат сотрудникам по единой методике и повышение прозрачности кадровых процедур. Об этом CNews сообщили в «Техносерв Консалтинге»

В мобильном приложении «Зоопарк Нск» появился справочник животных и птиц В мобильном приложении «Зоопарк Нск» появился справочник животных и птиц. Теперь жители и гости Новосибирска смогут узнать еще больше о питомцах Новосибирского зоопарка. Компания «Дата Ист» совместно с сотрудниками зоопарка добавили справочник животных в мобиль

«Техносерв» запустил газопоршневую электростанцию для «Белой птицы» - «Белая птица». На предприятии «Белая птица - Курск» за 9 месяцев произведено 83,5 тыс. тонн мяса птицы или 83% от планируемого годового объема производства. В 2015 г. объем производства гото

«Техносерв Консалтинг» разработал ИТ-стратегию для агрохолдинга «Белая птица» Компания «Техносерв Консалтинг» завершила проект по ИТ-консалтингу в агрохолдинге «Белая птица». Как сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге», в результате проведенного масштабного ИТ-аудита разработана стратегия развития ИТ компании и уже начата ее реализация. Ожидается, что выпол

Биологи создали кур-динозавров инозавров было за рамками протокола исследований, так что эмбрионы были уничтожены еще до того, как птицы-динозавры вылупились из яиц. Автор исследования палеонтолог Бхарт-Анжан Бхуллар В нас

В обращение выходят две почтовые марки в рамках совместного выпуска Российской Федерации и КНДР «Птицы» и в рамках совместного выпуска Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики «Птицы». Два последних десятилетия в России осуществляются совместные выпуски почтовых марок д

Голуби находят дорогу по запаху Почтовые голуби, как и другие птицы, могут находить обратную дорогу к месту своего обитания. Но то, как именно работает встроенная навигация, до сих пор обсуждается в научном мире. Принято считать, что птицы ориентир

Неожиданное открытие: мозг птицы похож на мозг человека ринципы работы мозга человека и мозг голубя схожи. Ученые впервые разработали карту типичного мозга птицы, в которой описывается, как связаны между собой отделы, обрабатывающие информацию. Зате

Доказано: рыбацкие сети истребляют птиц другие виды пернатых окажутся на грани вымирания. Казалось бы, рыболовные сети ловят только рыбу, а птицы летают по воздуху и в сети попасть не могут. Однако это не так: ныряющие птицы з

Autodesk Revit Architecture помог сохранить исторический облик «Дома тропической птицы» в Калининграде В Калининграде завершены работы по проектированию здания «Дома тропической птицы», которое проводилось в рамках реконструкции Калининградского зоопарка. Особенностью проекта стало то, что здание является памятником архитектуры, сохранившимся еще с довоенных времен. В

Пение для птиц и музыка для человека: эмоции схожи Птица, слушающая пение другой птицы, испытывает такие же эмоции, как человек, слушающий музыку, – к такому выводу пришли уч

У птиц нашлась кора головного мозга человека новая кора - неокортекс - составляет основную часть коры, а у низших млекопитающих находится в зачаточном состоянии. Но в новом исследовании Чикагского Университета было обнаружено, что и у птиц есть очень похожие на неокортекс клетки, хотя анатомически они очень отличаются от таковых у млекопитающих. Работа, посвященная таинственной структуре в птичьем мозгу и опубликованная в Тр

«Этерон» запустила новую систему онлайн-учета «Большая Птица» Компания «Этерон» сообщила о запуске нового проекта — системы онлайн-учета «Большая Птица». В отличие от представленных на российском рынке SaaS-систем для ведения учета, сервис «Большая птица» ориентирован не столько на выполнение требований налогового и бухгалтерского

Насекомые стали мелкими, спасаясь от птиц 300 млн лет назад, когда Землю еще не освоили динозавры, небом завладели гигантские насекомые. Это были похожие на стрекоз хищники с размахом крыльев до 70 см. Затем появились птицы. Как заявляют ученые из Калифорнийского университета в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 150 млн лет назад небо "захватили" они, а к

Американские беспилотники станут маскироваться под птиц . Относительно новым направлением является разработка беспилотников, копирующих птиц. Искусственные птицы с машущим крылом на расстоянии очень похожи на живых, и эта маскировка чрезвычайно поле

У археоптерикса были черные перья и ученые, это именно тот тип перьев, которые часто имеют темный окрас, даже если все прочие перья у птицы светлые. Долгое время считалось, что баварское перо археоптерикса относится к типу махо

Птичий грипп возвращается в Россию й вирус гриппа H5N1 (птичий грипп), что может привести к новой вспышке этого заболевания у домашних птиц и у людей в Евразии. "Мы предупреждаем об опасности, поскольку ожидаем в течение недели

"Чужой" беспилотник: в Пакистане обнаружена птица-шпион нции Белуджистан. Аппарат не похож ни на один БПЛА, состоящий на вооружении армии США. Между тем он является воплощением новой концепции применения беспилотных систем наблюдения – маскировки БПЛА под птиц. БПЛА SmartBird имитирует серебристую чайку: машет крыльями, летает бесшумно и может обмануть даже орнитолога Устройство, похожее на чайку, может вести наблюдение с высоты менее 1 км, не в

Ученые "исключили" археоптерикса из птиц осле находки скелета с хорошо сохранившейся головой была выдвинута гипотеза, что археоптериксы – не птицы и не динозавры, а животные третьего рода. Очередное доказательство того, что археоптери

Минисамолет машет крыльями как птица й камерой. За образец разработчики из Биомиметического инновационного центра (B-I-C) взяли стрижа. "Птицы ежедневно выполняют такие сложные задачи как взлет, полет на большие расстояния, маневр

Птицы-алкоголики сотнями падают с неба жайках и тротуарах. Дождевые лори - алкоголики поневоле С причинами пока не все ясно, а вот симптомы очень напоминают последствия обыкновенного алкогольного отравления у людей. Такое впечатление, что птицы страдают жутким похмельем – с мутными глазами, всклокоченные, потерявшие координацию, они безуспешно пытаются вспрыгнуть на жердочку, и в конце концов предпочитают полежать. Судя по болез

Страх заставляет птиц подражать чужим голосам ли не только звукам хищников, что ранее было описано, как способ защиты от них". Как оказалось, эти птицы также выбирают для подражания различные сигналы тревоги других видов и даже человеческу

Птицы выцветают от радиации В условиях повышенного радиационного фона выживают птицы с более темным и тусклым оперением. Аварии на атомных электростанциях оказывают губител

Беспилотники научатся летать по-совиному , для ученых остаются загадкой движения во время взмаха крыла и формирование потоков воздуха вокруг птицы. Немецкий аэрокосмический центр (DLR) в сотрудничестве с Университетом Аахена и Универс

Городские птицы умнее "диких" ам Маклакова, это объясняется элементарным дарвиновским отбором – чтобы выживать в центрах городов, птицы должны уметь приспосабливаться к непостоянной диете, изобретать новые способы поисков п

Как россияне используют суперкомпьютеры: замена мертвых птиц, бронежилеты, ВИЧ вигателя, аэродинамические расчеты турбомашин – компрессора, турбины, а также попадание в двигатель птицы. По словам Зеленкова, благодаря суперкомпьютеру общий срок проектирования изделий на пр

Если птицу напугать, крылья ее птенца будут длиннее а. Исследователи отмечают, что размер тела на момент оперения тесно связан с вероятностью выживания птицы в будущем. Однако, как оказалось, крылья таких птенцов росли заметно быстрее и в зрелом

Кукушки "знают", кого из птиц легче обмануть имикрии у кукушек основывались на сравнении цветовой окраски яиц, какой ее воспринимает человек."Но птицы обладают лучшим цветовым зрением, чем люди. У них есть четыре типа чувствительных к све