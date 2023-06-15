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Зоология Животные Птицы Birds Орнитология

Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология

Позаботишься о птицах - больше фруктов уродится! Художник: С. М. Низовая, 1955г. Позаботишься о птицах - больше фруктов уродится! Художник: С. М. Низовая, 1955г.
Виды птиц по клювам. Виды птиц по клювам.
Как правильно кормить птиц. Как правильно кормить птиц.
"Кормление птицы" Художник: Фрэнк Биндли (Frank Bindley, 1878 — 1883) Холст, масло; 91.8×71.8 см Частная коллекция "Кормление птицы" Художник: Фрэнк Биндли (Frank Bindley, 1878 — 1883) Холст, масло; 91.8×71.8 см Частная коллекция
Уточки. Физиолог Дамаскина Студита, XVIII в. РГБ Ф. 310, №688 Уточки. Физиолог Дамаскина Студита, XVIII в. РГБ Ф. 310, №688
Позаботишься о птицах - больше фруктов уродится! Художник: С. М. Низовая, 1955г.


15.06.2023 Естественную историю придется переосмыслить — у динозавров обнаружили нейрокогнитивные способности

их, и подчеркивает когнитивные способности птиц и их предков-динозавров. Исследование показало, что птицы не только обладают продвинутыми когнитивными навыками наравне с обезьянами, но и что их
16.05.2023 Голос динозавров был птичьим — на это намекает окаменелый голосовой аппарат

. Изображение: Tatsuya Shinmura Динозавры — это архозавры, группа, в которую входят еще крокодилы и птицы. В начале триасового периода примерно 250 миллионов лет назад архозавры разделились на

06.04.2023 Разработка «Росэлектроники» для защиты самолетов от птиц протестирована в аэропорту Пулково

дно в мире происходит более 5 тыс. столкновений воздушных судов с птицами. В почти половине случаев птицы попадают в двигатель, после чего самолету приходится возвращаться в аэропорт. Применени
19.10.2022 «Мегафон» улучшит условия тарифа для орлов

ссии отслеживаются с помощью специальных датчиков. Когда птица оказывается в радиусе действия сети, орнитологи получают SMS с координатами.
29.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал»

птицеводческим предприятием 2» в птицеводческом комплексе «Урал» для регламентированного и управленческого учета. Автоматизация отраслевого учета производственных показателей инкубации и выращивания птицы позволила контролировать выпуск продукции, обеспечила прозрачный расчет себестоимости, повысила качество управленческой отчетности, автоматизировало формирование отчетности по отраслевым

24.11.2020 «Ростелеком» тестирует в Тверской области систему видеоаналитики для птицеводческих хозяйств

игаются», — отметил директор Тверского филиала «Ростелекома» Виталий Андрюшин. «Мониторинг здоровья птицы требует больших затрат и постоянного присутствия специалистов-зоотехников. Но такой неу
13.08.2020 Полезный завтрак на высоте: система видеонаблюдения «Ростелекома» в Прикамье зафиксировала редкие кадры из жизни пернатых

я «Ростелекома» за лесными пожарами зафиксировала уникальные кадры из жизни обыкновенной пустельги. Хищная птица семейства соколиных поймала мышь и не торопясь завтракала прямо перед камерой, с
04.06.2019 В гибели птиц в Беринговом море винят глобальное потепление

сновном хохлатых тупиков, Берингово море вымыло на береговую линию острова Святого Павла на Аляске. Птицы были заметно истощены, а многие еще и полиняли. Период, когда у птиц отрастают новые сл
23.05.2018 Почему эволюция лишила птиц зубов?

Зубы у птиц исчезли в ходе эволюции, такое предположение высказали исследователи. По их мнению, отсутствие зубов позволило птенцам быстрее появляться на свет, что повысило их шансы на выживание.  Врем
23.05.2017 Специальный уличный свет спасает мигрирующих птиц и позволяет любоваться звездами

Уникальное светодиодная система Philips Clear Sky, установленная на острове Амеланд (Нидерланды), будет поддерживать комфортную среду для перелетных птиц. Кроме того, LED-решение сократит уровень светового загрязнения ночного неба и станет новым витком в развитии «умного» городского освещения.  Обычное белое освещение, которое установлено в
27.04.2016 Специалисты Ivideon установили камеру видеонаблюдения в гнезде ястреба-тетеревятника в Нижнем Новгороде

просто. «Птица очень скрытная. Ястребы не любят попадаться на глаза. Мы заинтересованы в том, чтобы птицы лучше чувствовали себя по соседству с людьми, выводили птенцов и не покидали эти места,
03.02.2016 «Техносерв Консалтинг» построил ИТ-систему управления кадрами и расчета зарплаты для «Белой птицы»

Компания «Техносерв Консалтинг» создала ИТ-систему управления кадрами и расчета зарплаты в агропромышленном холдинге «Белая птица». По итогам проекта стали возможными проведение расчетов выплат сотрудникам по единой методике и повышение прозрачности кадровых процедур. Об этом CNews сообщили в «Техносерв Консалтинге»
18.12.2015 В мобильном приложении «Зоопарк Нск» появился справочник животных и птиц

В мобильном приложении «Зоопарк Нск» появился справочник животных и птиц. Теперь жители и гости Новосибирска смогут узнать еще больше о питомцах Новосибирского зоопарка. Компания «Дата Ист» совместно с сотрудниками зоопарка добавили справочник животных в мобиль
03.11.2015 «Техносерв» запустил газопоршневую электростанцию для «Белой птицы»

- «Белая птица». На предприятии «Белая птица - Курск» за 9 месяцев произведено 83,5 тыс. тонн мяса птицы или 83% от планируемого годового объема производства. В 2015 г. объем производства гото
04.06.2015 «Техносерв Консалтинг» разработал ИТ-стратегию для агрохолдинга «Белая птица»

Компания «Техносерв Консалтинг» завершила проект по ИТ-консалтингу в агрохолдинге «Белая птица». Как сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге», в результате проведенного масштабного ИТ-аудита разработана стратегия развития ИТ компании и уже начата ее реализация. Ожидается, что выпол
12.05.2015 Биологи создали кур-динозавров

инозавров было за рамками протокола исследований, так что эмбрионы были уничтожены еще до того, как птицы-динозавры вылупились из яиц. Автор исследования палеонтолог Бхарт-Анжан Бхуллар   В нас
12.10.2014 В обращение выходят две почтовые марки в рамках совместного выпуска Российской Федерации и КНДР «Птицы»

и в рамках совместного выпуска Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики «Птицы». Два последних десятилетия в России осуществляются совместные выпуски почтовых марок д
07.11.2013 Голуби находят дорогу по запаху

Почтовые голуби, как и другие птицы, могут находить обратную дорогу к месту своего обитания. Но то, как именно работает встроенная навигация, до сих пор обсуждается в научном мире. Принято считать, что птицы ориентир
19.07.2013 Неожиданное открытие: мозг птицы похож на мозг человека

ринципы работы мозга человека и мозг голубя схожи. Ученые впервые разработали карту типичного мозга птицы, в которой описывается, как связаны между собой отделы, обрабатывающие информацию. Зате
31.05.2013 Доказано: рыбацкие сети истребляют птиц

другие виды пернатых окажутся на грани вымирания. Казалось бы, рыболовные сети ловят только рыбу, а птицы летают по воздуху и в сети попасть не могут. Однако это не так: ныряющие птицы з
06.03.2013 Autodesk Revit Architecture помог сохранить исторический облик «Дома тропической птицы» в Калининграде

В Калининграде завершены работы по проектированию здания «Дома тропической птицы», которое проводилось в рамках реконструкции Калининградского зоопарка. Особенностью проекта стало то, что здание является памятником архитектуры, сохранившимся еще с довоенных времен. В

28.12.2012 Пение для птиц и музыка для человека: эмоции схожи

Птица, слушающая пение другой птицы, испытывает такие же эмоции, как человек, слушающий музыку, – к такому выводу пришли уч
03.10.2012 У птиц нашлась кора головного мозга

человека новая кора - неокортекс - составляет основную часть коры, а у низших млекопитающих находится в зачаточном состоянии. Но в новом исследовании Чикагского Университета было обнаружено, что и у птиц есть очень похожие на неокортекс клетки, хотя анатомически они очень отличаются от таковых у млекопитающих. Работа, посвященная таинственной структуре в птичьем мозгу и опубликованная в Тр
18.06.2012 «Этерон» запустила новую систему онлайн-учета «Большая Птица»

Компания «Этерон» сообщила о запуске нового проекта — системы онлайн-учета «Большая Птица». В отличие от представленных на российском рынке SaaS-систем для ведения учета, сервис «Большая птица» ориентирован не столько на выполнение требований налогового и бухгалтерского
07.06.2012 Насекомые стали мелкими, спасаясь от птиц

300 млн лет назад, когда Землю еще не освоили динозавры, небом завладели гигантские насекомые. Это были похожие на стрекоз хищники с размахом крыльев до 70 см. Затем появились птицы. Как заявляют ученые из Калифорнийского университета в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 150 млн лет назад небо "захватили" они, а к
04.04.2012 Американские беспилотники станут маскироваться под птиц

. Относительно новым направлением является разработка беспилотников, копирующих птиц. Искусственные птицы с машущим крылом на расстоянии очень похожи на живых, и эта маскировка чрезвычайно поле
26.01.2012 У археоптерикса были черные перья

и ученые, это именно тот тип перьев, которые часто имеют темный окрас, даже если все прочие перья у птицы светлые. Долгое время считалось, что баварское перо археоптерикса относится к типу махо
02.09.2011 Птичий грипп возвращается в Россию

й вирус гриппа H5N1 (птичий грипп), что может привести к новой вспышке этого заболевания у домашних птиц и у людей в Евразии. "Мы предупреждаем об опасности, поскольку ожидаем в течение недели

01.09.2011 "Чужой" беспилотник: в Пакистане обнаружена птица-шпион

нции Белуджистан. Аппарат не похож ни на один БПЛА, состоящий на вооружении армии США. Между тем он является воплощением новой концепции применения беспилотных систем наблюдения – маскировки БПЛА под птиц. БПЛА SmartBird имитирует серебристую чайку: машет крыльями, летает бесшумно и может обмануть даже орнитолога Устройство, похожее на чайку, может вести наблюдение с высоты менее 1 км, не в
29.07.2011 Ученые "исключили" археоптерикса из птиц

осле находки скелета с хорошо сохранившейся головой была выдвинута гипотеза, что археоптериксы – не птицы и не динозавры, а животные третьего рода. Очередное доказательство того, что археоптери
05.07.2011 Минисамолет машет крыльями как птица

й камерой. За образец разработчики из Биомиметического инновационного центра (B-I-C) взяли стрижа. "Птицы ежедневно выполняют такие сложные задачи как взлет, полет на большие расстояния, маневр
23.05.2011 Птицы-алкоголики сотнями падают с неба

жайках и тротуарах. Дождевые лори - алкоголики поневоле С причинами пока не все ясно, а вот симптомы очень напоминают последствия обыкновенного алкогольного отравления у людей. Такое впечатление, что птицы страдают жутким похмельем – с мутными глазами, всклокоченные, потерявшие координацию, они безуспешно пытаются вспрыгнуть на жердочку, и в конце концов предпочитают полежать. Судя по болез
12.05.2011 Страх заставляет птиц подражать чужим голосам

ли не только звукам хищников, что ранее было описано, как способ защиты от них". Как оказалось, эти птицы также выбирают для подражания различные сигналы тревоги других видов и даже человеческу
12.05.2011 Птицы выцветают от радиации

В условиях повышенного радиационного фона выживают птицы с более темным и тусклым оперением. Аварии на атомных электростанциях оказывают губител
29.04.2011 Беспилотники научатся летать по-совиному

, для ученых остаются загадкой движения во время взмаха крыла и формирование потоков воздуха вокруг птицы. Немецкий аэрокосмический центр (DLR) в сотрудничестве с Университетом Аахена и Универс
28.04.2011 Городские птицы умнее "диких"

ам Маклакова, это объясняется элементарным дарвиновским отбором – чтобы выживать в центрах городов, птицы должны уметь приспосабливаться к непостоянной диете, изобретать новые способы поисков п
22.04.2011 Как россияне используют суперкомпьютеры: замена мертвых птиц, бронежилеты, ВИЧ

вигателя, аэродинамические расчеты турбомашин – компрессора, турбины, а также попадание в двигатель птицы. По словам Зеленкова, благодаря суперкомпьютеру общий срок проектирования изделий на пр
28.03.2011 Если птицу напугать, крылья ее птенца будут длиннее

а. Исследователи отмечают, что размер тела на момент оперения тесно связан с вероятностью выживания птицы в будущем. Однако, как оказалось, крылья таких птенцов росли заметно быстрее и в зрелом
25.03.2011 Кукушки "знают", кого из птиц легче обмануть

имикрии у кукушек основывались на сравнении цветовой окраски яиц, какой ее воспринимает человек."Но птицы обладают лучшим цветовым зрением, чем люди. У них есть четыре типа чувствительных к све
04.03.2011 У певчих птиц в присутствии самок прорезывается голос

Любопытное открытие совершили (как водится - случайно) ученые из университета Калифорнии, Сан Франциско. Они обнаружили, что для того, чтобы молодому неопытному самцу певчей птицы хорошо запеть достаточно взрослой самки. Многие певчие птицы, включая зебровых амадин (близких родственников воробьев, только ярко окрашенных), учатся исполнять свою брачную песнь


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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23250 36
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27302 30
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12227 30
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12225 29
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Google Android 13644 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4897 23
Apple iPhone 6 4861 16
Microsoft Windows 2000 8661 15
Bethesda Softworks - Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 58 13
Apple iOS 7499 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2642 11
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 10
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 284 10
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Microsoft Windows 15284 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2219 8
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Google Earth - Google Планета Земля 455 8
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Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 250 7
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Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 6
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Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 768 6
Rovio Mobile - Angry Birds 110 6
1С:Бухгалтерия - 1С:БП 923 5
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 312 5
Nuvia Phoenix 137 5
Canon DIGIC - серия процессоров 199 5
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ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 442 5
Wargaming - World of Warplanes 37 5
Apple iPad 3824 5
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 173 5
Groupe SEB - Moulinex ME 53 5
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 5
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 421 5
UL Solutions - Futuremark - PCMark 195 5
Hansa BOES, BOEI - духовой шкаф 12 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 438 4
Газаров Артур 77 11
Miller Joanna - Миллер Джоанна 4 4
Завальский Леонид 5 4
Сергунина Наталья 359 4
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Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 116 2
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Stewart Martha - Стюарт Марта 2 2
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Россия - РФ - Российская федерация 137714 195
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51398 130
Земля - планета Солнечной системы 10251 103
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13189 57
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16429 49
Германия - Федеративная Республика 12519 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41775 45
Европа 21534 40
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Япония 13178 32
Солнце - звезда Солнечной системы 5070 30
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3491 26
Канада 4817 26
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2811 23
Америка Северная - Североамериканский регион 3300 22
Азия - Азиатский регион 5371 21
Франция - Французская Республика 7739 21
Африка - Африканский регион 3412 19
Южная Корея - Республика 6540 18
Нидерланды 3450 17
Беларусь - Белоруссия 5460 17
Украина 7503 17
США - Калифорния 4573 16
Великобритания - Лондон 2381 16
Испания - Королевство 3686 16
Италия - Итальянская Республика 4299 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13932 15
Индия - Bharat 5324 15
Дания - Королевство 1282 14
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2335 14
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 700 13
Америка - Американский регион 2120 13
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 958 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16751 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7093 11
Польша - Республика 1922 11
Индонезия - Республика 930 10
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1340 10
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 401 10
Финляндия - Финляндская Республика 3567 9
Зоология - наука о животных 2523 159
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27573 94
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 71
Сельское хозяйство - Животноводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 488 70
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбопромысловое хозяйство 491 60
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3839 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48915 52
Ботаника - Растения - Plantae 985 52
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8164 45
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1597 42
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10690 41
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5500 41
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5592 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22995 36
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8475 36
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1150 35
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 483 34
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4732 33
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2599 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46350 32
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1378 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17480 29
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5254 29
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9610 29
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1184 29
Зоология - Животные домашние - Pets 562 29
Английский язык 6455 29
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1857 26
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9635 26
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4201 24
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9337 24
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 369 23
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 277 23
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1477 23
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3771 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10555 22
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 958 22
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 384 21
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 854 21
Зоология - Энтомология - Насекомые - Insects 229 21
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ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 11 3
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UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 84 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 122 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 49 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 2
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 2
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 28 2
NIAID - National Institute of Allergy and Infectious Diseases - Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний 7 2
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 771 2
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 25 2
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 16 2
РАН ММБИ КНЦ - Мурманский морской биологический институт 2 2
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 108 2
НИИПББ РГП на ПХВ МОН РК - Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 2 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2324 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 704 4
Red Dot Design Award 55 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 3
День молодёжи - 27 июня 838 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 3
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1182 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 2
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 1
Международный женский день - 8 марта 320 1
Ленинская премия 10 1
Фотофорум 48 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 8 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
МТС Телеком Идея 52 1
YAC - Yet Another Conference 8 1
iF Design Awards 25 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 296 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 35 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Samsung Unpacked 32 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1942 1
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