Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология

Насекомые стали мелкими, спасаясь от птиц 300 млн лет назад, когда Землю еще не освоили динозавры, небом завладели гигантские насекомые. Это были похожие на стрекоз хищники с размахом крыльев до 70 см. Затем появились птицы. Как заявляют ученые из Калифорнийского университета в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 150 млн лет назад небо "захватили" они, а к