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Индексная книга (каталог) CNews*
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Optics

СОБЫТИЯ


02.07.2026 Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге создали микролазер размером с бактерию 1
21.04.2026 Ученые ИМСС УрО РАН и Пермского Политеха научились точнее находить повреждения в фотонных структурах 1
08.11.2022 Nokia попросила у США разрешения продавать «железо» в Россию 1
14.04.2022 Тайгер Оптикс стал дистрибьютором Xello, российского Deception-решения 1
18.02.2022 Huawei объявляет о старте продаж Huawei P50 Pro и Huawei P50 Pocket в России 1
08.02.2022 Компания Huawei представляет Huawei P50 Pro в России 1
15.12.2021 В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно 1
20.09.2021 Morphisec поможет компаниям в России защититься от атак, которые обходят антивирусы и EDR 1
26.11.2019 Что нужно знать о цифровизации промышленности 1
02.02.2015 «Армо-Системы» будет поставлять объективы Ricom для систем видеонаблюдения 1
27.01.2014 Выпущена первая партия будущих iPhone с сапфировым стеклом 1
26.10.2009 Оптическая микроскопия сверхвысокого разрешения: новая лазерная технология 1
02.10.2009 Оптика: дифракционный предел остался в прошлом 1
27.05.2009 Создан полимерный светодиод с высокой удельной светимостью 1
15.04.2009 Показана ионизация воздуха пучками Эйри 1
13.04.2009 Начата криогенная доводка зеркала телескопа JWST 1
27.01.2009 В космической разведсъемке назревают революционные перемены 1
12.09.2008 Твердотельный аналог аргон-ионного лазера: подробности 1
12.09.2008 Создан твердотельный аналог аргон-ионного лазера 1
25.08.2008 Шелку найдено новое применение в оптике 1
02.07.2008 Разработан прототип проектора в мобильном телефоне 1
24.04.2008 Mitsubishi готова завоевать рынок белых светодиодов 1
17.04.2008 Созданы волноводы для терагерцового излучения 1
21.03.2008 Мощные бытовые лазеры: новый прорыв 1
20.03.2008 Создан лазерный детектор фальшивых драгкамней 1
01.02.2008 DxO Optics Pro 5: обработка фотографий в формате RAW 1
06.12.2007 IBM совершила революцию в чипах 1
31.10.2007 Квантовая криптография продемонстрирована в действии 1
10.10.2007 Нанотрубки помогут разглядеть внутренние органы 1
09.10.2007 Солнце станет источником энергии лазера 1
02.10.2007 Лазер очистит кровь от вирусов 1
23.07.2007 Предложен лазерный винчестер 1
02.07.2007 Бинокль от Ferrari 1
29.06.2007 Лазер обеспечит зажигание в двигателях 1
21.06.2007 Картография объектов пояса Койпера становится возможной 1
28.05.2007 Контактная коррекция: новый фактор угрозы 1
22.03.2007 "Оптические ТелеСистемы" представила систему связи "ЛАНтастИКа" 1
14.03.2007 "Солнечная Америка" Буша привлекла солидные инвестиции 1

Публикаций - 143, упоминаний - 143

Optics и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
Lumileds 10 4
Coherent - II-VI Incorporated - Finisar 23 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 4
Huawei 4677 4
Philips 2099 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 4
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 44 4
Lamina Ceramics 5 3
Apple Inc 13156 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 3
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 3
Leica Camera 282 3
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 92 2
Thales Laser 2 2
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 2
InPhase Technologies 18 2
Samsung Electronics 11065 2
Toshiba Corporation 2980 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 2
Тайгер Оптикс - Tiger Optics 13 2
K2 - К2РУ - SourceCode 148 2
Thales Group 143 2
Infinera 40 2
TDK 112 2
АРМО ГК 185 1
Costar Technologies - Arecont Vision 17 1
Micromax Systems - MicroMax Computer Intelligence 25 1
Bosch Security and Safety Systems 19 1
Sumitomo Chemical - CDT - Cambridge Display Technology 8 1
ОТС - Оптические ТелеСистемы 3 1
Т.С.С - Телесистемы сервис 3 1
М13 - М 13 9 1
Toppan 22 1
Microsoft Corporation 25775 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
General Dynamics 60 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 2
Subaru - Субару Мотор 52 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 2
Caterpillar - 93 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
QinetiQ Group 57 1
Johns Hopkins Medicine based in Baltimore - Медицинский центр Джонса Хопкинса в Балтиморе 15 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт - Метран Проект 18 1
Bausch Health - Valeant Pharmaceuticals - Bausch & Lomb - Bausch + Lomb - Бауш Хелс 2 1
Warburg Pincus - Warburg Pincus Private Equity Group 14 1
Gemäldegalerie Alte Meister - Дрезденская картинная галерея - Галерея старых мастеров 2 1
UDR Inc 10 1
Carl Zeiss AG 307 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
DuPont - Дюпон 101 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Резонанс НПП 407 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 57
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 54
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 15
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1195 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 8
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 8
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 6
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 6
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 6
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 5
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 5
Освещение искусственное - Искусственные источники света - Студийное освещение - Световое оборудование - Светотехника - Светотехническое оборудование - Электроосветительное оборудование 413 5
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 5
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 5
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
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MLOps - GAN - Generative Adversarial Network - SRGAN - Super-Resolution Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 103 4
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
LGS-AO - Laser Guide Star Adaptive Optics - Система адаптивной оптики с использованием лазерной звезды гидирования 3 3
Дифракция - diffractus 37 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Philips Luxeon 9 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Huawei P50 - Серия смартфонов 9 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 2
Huawei XD Optics 2 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 2
Trigger Optics 2 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 2
Huawei Mate - серия смартфонов 453 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Microsoft Dynamics 1197 2
Huawei XD Fusion Engine 4 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
Huawei MeeTime 10 1
Huawei CARE 18 1
AMO Complete Moisture Plus Multi-Purpose Solution 2 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 1
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 1
SAI - Solar America Initiative - Солнечная Америка 2 1
Nokia NetAct 16 1
Kyocera Finecam 6 1
ОТС - Оптические ТелеСистемы - ЛАНтастИКа – 3Speed 3 1
Apple iPad 4012 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 1
Microsoft Windows 16882 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 112 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Huawei AppGallery 353 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 1
Huawei MatePad - серия планшетов 111 1
Apple iPhone 5 783 1
Apple iPhone 4 800 1
Apple iPhone 2018 57 1
Apple Touch ID 298 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Сильченко Никита 7 2
Krupenkin Tom - Крупенкин Том 6 2
Higgins Malcolm - Хиггинс Малькольм 2 2
Landau Steve - Ландау Стив 2 2
Panchapakesan Balaji - Панчапакесан Баладжи 2 2
Celina Mat - Селина Мэт 2 2
Major Arkady - Мэйджор Аркадий 2 2
Gonzalez Leticia - Гонсалес Летиция 2 2
Buechter Edwin - Бюхтер Эдвин 2 2
Perkins Drew - Перкинс Дрю 2 2
Drescher Markus - Дрешер Маркус 2 2
Kawase Kodo - Кавазе Кодо 2 2
Рахманов Максим 47 1
Fosbury Robert - Фосбури Роберт 1 1
Spitzer Lyman - Шпитцер Лайман 1 1
Турдаков Сергей 1 1
Полынкин Павел 1 1
Вотолевский Евгений 1 1
Christodoulides Demetrios - Христодулис Деметриос - Христодулидес Деметрос 3 1
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 1
Green William - Грин Уильям 4 1
Weisman Bruce - Вайсман Брюс 5 1
Yalin Azer - Ялин Азер 1 1
Gasman Lawrence - Гэсман Лоуренс 3 1
Leonard Ulf - Леонард Ульф 3 1
Dluhy Richard - Длай Ричард 3 1
Nahata Ajay - Нахата Аджай 1 1
Cruickshank Craig - Крукшанк Крэг 1 1
Моисеев Эдуард 1 1
Yu Richard - Ю Ричард 22 1
Щетинин Александр 13 1
Куликов Вячеслав 5 1
Zornio Peter - Зорнио Питер 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 42
Япония 13807 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Россия - РФ - Российская федерация 166168 15
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Европа 24964 13
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Франция - Французская Республика 8177 6
США - Калифорния 4829 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Индия - Bharat 5870 4
Канада 5082 4
США - Калифорния - Беркли 286 4
Сатурн - Титан (спутник) 533 4
США - Алабама 147 3
Ирландия - Республика 1051 3
Швеция - Королевство 3782 3
Солнечная система - Solar system 2569 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
США - Иллинойс - Чикаго 440 3
США - Флорида 786 3
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 37 2
США - Калифорния - Санта-Круз 30 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Ахен 16 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Сингапур - Республика 1953 2
Америка - Американский регион 2206 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Израиль 2856 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Дания - Копенгаген 155 2
Великобритания - Лондон 2432 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Германия - Бавария - Мюнхен 485 2
США - Нью-Джерси 307 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 14
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 7
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 7
Физика - Physics - область естествознания 2940 6
Галлий - Gallium - химический элемент 363 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 6
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 5
Молекула - Molecula 1102 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 3
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 3
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Экзамены 517 2
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 2
Зоология - наука о животных 2887 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 9
Phys.org 972 3
Communications Physics 4 1
OSPA - Organic Semiconductor Patent Analyst 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
The Information 83 1
AP - Associated Press 2007 1
AppleInsider 400 1
ScienceDaily 399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews Мишень 186 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 4
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 4
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 3
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 2
Freie Universität Berlin - Freie Universitaet Berlin - Свободный университет Берлина 6 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 2
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 2
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 2
Bielefeld University - Билефельдский университет 5 2
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 2
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 2
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 2
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 2
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 2
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 24 2
Kobe University - Университет Кобе 5 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 1
JKU Linz - Johannes Kepler University Linz - Линцский университет Иоганна Кеплера 8 1
НАН Беларуси - Институт физики имени Б.И. Степанова Национальной Академии Наук 6 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 36 1
University of Bradford - Брэдфордский университет - Университет Бредфорда 6 1
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 1
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 1
Tufts University - Университет Тафтса 14 1
Universidad de La Habana - University of Havana - Гаванский университет 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
ECOC Exhibition - European Conference on Optical Communication - Европейская конференция по оптической связи 7 2
American Solar Challenge 6 2
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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