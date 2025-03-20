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Куликов Вячеслав


20.03.2025 «ЭРА-ГЛОНАСС» для лесной техники: российские производители обеспечивают растущий спрос на аппаратуру спутниковой навигации 1
01.03.2024 Fort Monitor проводит глубокую интеграцию c терминалами Navtelecom 1
26.11.2019 Что нужно знать о цифровизации промышленности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Куликов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

McKinsey & Company Int 250 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 41 1
Emerson 84 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21440 2
Оповещение и уведомление - Notification 4727 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1090 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12286 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31198 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10223 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10189 1
Видеокамера - Camcorder 2276 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 294 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11735 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5149 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4634 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1102 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1042 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13403 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3765 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 874 1
OPC Foundation - OPC - Open Platform Communications 15 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 934 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13901 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8673 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14050 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1397 1
CMMS - Computerized Maintenance Management System - КСУТО - Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием 14 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10387 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 304 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1334 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1266 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3658 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15913 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6699 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2731 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 790 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2980 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30070 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12102 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12697 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
Fort Telecom - Fort Monitor - Форт Монитор 23 1
OSIsoft PI System 14 1
PTC OPC UA - PTC OPC Unified Architecture 31 1
Emerson Plantweb 1 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Осколков Дмитрий 2 1
Макаренко Владимир 17 1
Zornio Peter - Зорнио Питер 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2462 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8130 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18835 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8697 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8854 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5500 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13768 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4043 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3995 1
Optics 139 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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