PTC OPC UA PTC OPC Unified Architecture
PTC OPC UA и организации, системы, технологии, персоны:
|Молчанов Борис 11 4
|Сизов Григорий 16 2
|Суворов Андрей 45 2
|Серчугов Евгений 2 1
|Подольный Вадим 8 1
|Куликов Вячеслав 2 1
|Zornio Peter - Зорнио Питер 1 1
|Шанин Алексей 6 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Лаврентьев Андрей 4 1
|Рудина Екатерина 3 1
|Косынкин Илья 6 1
|Скляров Дмитрий 62 1
|Рогачев Илья 3 1
|Серчугова Регина 2 1
|Чернобыль Григорий 3 1
|Гольцов Александр 77 1
|Назаров Владимир 17 1
|Дорфман Антон 5 1
|Краснов Роман 9 1
|Крысенков Дмитрий 1 1
|Подлесный Андрей 2 1
|Сеньков Андрей 2 1
|Лобов Константин 1 1
|Сидоров Артем 1 1
|Угреватов Александр 1 1
|Кондрашкин Андрей 1 1
|Калитка Сергей 3 1
|Кадомский Вячеслав 45 1
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