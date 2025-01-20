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PTC OPC UA PTC OPC Unified Architecture



20.01.2025 Отечественная BMS-система Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» для автоматизации зданий включена в Реестр российского ПО 1
Российская АСУ ТП на замену западным решениям: что умеет новая DCS-система? 1
28.10.2024 «Континент 4» от «Кода Безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по требованиям к промышленным межсетевым экранам 1
22.07.2024 Новая российская платформа Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» для автоматизированных систем управления зданием 1
05.06.2024 «Атомик Софт» и «АМТ-груп» подтвердили совместимость ПО «Альфа платформа» с АПК InfoDiode 1
22.05.2024 В России создана импортонезависимая АСУ ТП для крупных предприятий с непрерывным производством 1
23.04.2024 Стартовало бета-тестирование IIoT-платформы EKF Connect Industry 1
21.03.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM и «Каскад Цифра» 1
13.02.2024 Контроллеры Consyst Electronics серии L52 получили поддержку протокола OPC UA 1
31.10.2023 НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП 1
09.10.2023 Промышленный коммуникационный шлюз «Эликонт-КС» поддерживает работу на ОС РОСА «Хром» 1
01.08.2023 «СВД ВС» и «АМТ-груп «подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП 1
25.07.2023 Подтверждена совместимость АПК InfoDiode и информационной системы АСОКУ 1
22.12.2022 Positive Technologies: уязвимости в инженерных утилитах Mitsubishi Electric могли быть опасны для технологического процесса 1
30.05.2022 «МПС софт» и «АМТ-груп» подписали заявление о совместимости своих флагманских решений для защиты КИИ и АСУ ТП 1
31.03.2022 Российская промышленная IIoT-система WINNUM Platform обновлена до версии 5.0 1
31.03.2022 Positive Technologies выпустила новую версию PT ISIM 1
23.09.2021 «АМТ-груп» объявляет о расширении линейки продуктов АМТ InfoDiode 1
07.06.2021 «Лаборатория Касперского» вывела систему раннего обнаружения аномалий Kaspersky MLAD на широкий рынок 1
Промышленность станет кибериммунной 1
15.04.2021 «Лаборатория Касперского» представила промышленный шлюз данных Kaspersky IoT Secure Gateway 100 на базе KasperskyOS 1
08.09.2020 Какие решения защищают промышленность от киберпреступников и катастроф 1
20.08.2020 PTC развивает Промышленный Интернет вещей на предприятиях с помощью ThingWorx 9.0 1
30.07.2020 Rittal выпустила новое поколение PDU 1
26.11.2019 Что нужно знать о цифровизации промышленности 1
11.12.2018 Уволившийся из «Росатома» критик иностранного ПО на АЭС нашел 100 млн руб. и создал ему замену 1
10.11.2017 Fujitsu представила периферийную платформу для «Индустрии 4.0» 1
23.05.2017 Производители систем автоматизации приняли OPC UA TSN в качестве единого протокола коммуникации 1
17.05.2017 Honeywell представила SDK для расширения возможностей промышленного интернета вещей 1
23.03.2017 B&R и Hyundai Heavy Industries будут сотрудничать в области внедрения решений автоматизации 1
10.12.2014 Tibbo представила AggreGate 5.1 с новым веб-интерфейсом на основе HTML5 1

Публикаций - 31, упоминаний - 31

PTC OPC UA и организации, системы, технологии, персоны:

AMT Group - АМТ-Груп 351 6
Honeywell 282 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
Siemens AG - Siemens Group 2589 3
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Цифра ГК 2426 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
Telegram Group 1983 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
Microsoft Corporation 24623 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
Базальт СПО - BaseALT 654 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Emerson 84 1
RTS Real Time Computersoftware GmbH 1 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 34 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Schneider Electric 575 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
KUKA Robotics 34 1
National Instruments - NI 27 1
Winnum - Signum - Сигнум 11 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
IEK Group - МПС софт - Мастер Продакшн софт энд системз 11 1
McKinsey & Company Int 248 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 133 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 70 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 13 1
Bosch Rexroth 2 1
Б+Р Промышленная Автоматизация 3 1
СМС НВФ - Сенсоры, Модули, Системы Научно-внедренческая фирма 1 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
Fujitsu 2041 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 20 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 2
Физприбор - Московский завод 8 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 46 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 47 1
Газпром нефть 618 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Hyundai Motor Company 383 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 15 1
Hyundai Heavy Industries - HD Hyundai - HD Hyundai Infracore - Doosan Infracore 10 1
СтанкоМашКомплекс - Тверской станкостроительный завод 1 1
101Hotels.com 456 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 32 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 16
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 9
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 8
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 121 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 7
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 6
Оповещение и уведомление - Notification 4605 6
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 4
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Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 289 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 4
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1047 4
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SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 3
Profinet - Process Field Network - Сеть полевого уровня - Открытый промышленный стандарт для автоматизации 12 2
AMT Group - InfoDiode АПК 58 6
Linux OS 9936 4
Microsoft Windows 15656 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 3
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 21 2
Kaspersky OS 124 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 2
Kaspersky IoT Secure Gateway 15 2
Siemens MindSphere 26 2
Kaspersky Security Center - KCS 66 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 70 2
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Building Operation, SBO 5 2
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Microsoft Azure 1408 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Emerson Plantweb 1 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 75 1
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 5 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 1
PTC ThingWorx 25 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 43 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
OSIsoft PI System 10 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Kaspersky MLAD - Kaspersky Machine Learning for Anomaly Detection - KMLAD 8 1
Honeywell Connected Plant - Honeywell Connected Plant Skills Insight - Honeywell Uniformance Suite - Honeywell Connected Plant Uniformance Cloud Historian - Honeywell Connected Plant UniSim Design Suite 16 1
Winnum Platform 7 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 18 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
IEK Group - МПС софт - MasterOPC 6 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Молчанов Борис 11 4
Сизов Григорий 16 2
Суворов Андрей 45 2
Серчугов Евгений 2 1
Подольный Вадим 8 1
Куликов Вячеслав 2 1
Zornio Peter - Зорнио Питер 1 1
Шанин Алексей 6 1
Рудычева Наталья 95 1
Лаврентьев Андрей 4 1
Рудина Екатерина 3 1
Косынкин Илья 6 1
Скляров Дмитрий 62 1
Рогачев Илья 3 1
Серчугова Регина 2 1
Чернобыль Григорий 3 1
Гольцов Александр 77 1
Назаров Владимир 17 1
Дорфман Антон 5 1
Краснов Роман 9 1
Крысенков Дмитрий 1 1
Подлесный Андрей 2 1
Сеньков Андрей 2 1
Лобов Константин 1 1
Сидоров Артем 1 1
Угреватов Александр 1 1
Кондрашкин Андрей 1 1
Калитка Сергей 3 1
Кадомский Вячеслав 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 14
Германия - Федеративная Республика 12681 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Европа 21767 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Индия - Bharat 5431 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Китай - Тайвань 3984 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Армения - Республика 2280 1
Грузия 1240 1
Казахстан - Республика 5525 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 7
Энергетика - Energy - Energetically 5082 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 199 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 993 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Аренда 2416 1
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 166 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Optics 139 1
Juniper Research 522 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 17 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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