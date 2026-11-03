«Группа Астра» и «Лиман-Тех» будут вместе развивать отечественные решения для АСУ ТП

«Группа Астра», производитель системного ПО, и «Лиман-Тех», разработчик программно-аппаратных решений для промышленной автоматизации и диагностики оборудования, подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет совместную работу над применением встраиваемой редакции операционной системы Astra Linux Embedded в линейке продуктов «Лиман-Тех» — от полевых контроллеров до программных платформ верхнего уровня. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Поводом для соглашения стала демонстрация промышленного контроллера «Ларус» на базе Astra Linux Embedded в рамках рабочей группы «Открытая АСУ ТП» при Минпромторге России.

Соглашение предполагает интеграцию Astra Linux Embedded в контроллер «Ларус» и периферийный шлюз «Стрикс.Шлюз», что выводит применение отечественной встраиваемой ОС на уровень полевого и периферийного оборудования АСУ ТП и АСУП.

Стороны договорились о реализации совместного научно-технического задела, и поставках в рамках проектов заказчиков. Такой формат позволяет компаниям последовательно двигаться от демонстрации технологии к готовым промышленным решениям.

Работа ведется с опорой на открытые отраслевые стандарты, которые применяет рабочая группа «Открытая АСУ ТП», включая ОРСУ, IEC 61499 и OPC UA. Это снижает для заказчиков риск зависимости от одного поставщика оборудования или программной среды и расширяет выбор доверенных решений для промышленной автоматизации — в первую очередь в нефтегазовой, горнорудной и обрабатывающей отраслях, где требования к импортозамещению особенно высоки.

«Промышленной автоматизации нужна доверенная отечественная среда на всех уровнях — от контроллера и шлюза до АСУП. Демонстрация «Ларуса» на Astra Linux Embedded в рамках рабочей группы «Открытая АСУ ТП» вызвала живой интерес, и мы уже работаем с «Группой Астра» над совместным проектом. Подписанное соглашение закрепляет эту работу: мы вместе создаем решения на открытых стандартах для заказчиков АСУ ТП и АСУП», — отметил Александр Васильев, управляющий директор «Лиман-Тех».

«Промышленная автоматизация — это как раз та область, где отечественное системное ПО должно доказывать свою состоятельность не на бумаге, а на конкретном оборудовании в реальных условиях эксплуатации. Интерес к демонстрации «Ларуса» на Astra Linux Embedded на форуме НППА показал, что у рынка есть запрос на такие решения. Соглашение с «Лиман-Тех» дает нам возможность последовательно двигаться от демонстрации к совместным проектам и расширять применение Astra Linux Embedded на полевых и периферийных устройствах АСУ ТП и АСУП», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».