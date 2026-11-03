Разделы

Цифровизация
|

«Группа Астра» и «Лиман-Тех» будут вместе развивать отечественные решения для АСУ ТП

«Группа Астра», производитель системного ПО, и «Лиман-Тех», разработчик программно-аппаратных решений для промышленной автоматизации и диагностики оборудования, подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет совместную работу над применением встраиваемой редакции операционной системы Astra Linux Embedded в линейке продуктов «Лиман-Тех» — от полевых контроллеров до программных платформ верхнего уровня. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Поводом для соглашения стала демонстрация промышленного контроллера «Ларус» на базе Astra Linux Embedded в рамках рабочей группы «Открытая АСУ ТП» при Минпромторге России.

Соглашение предполагает интеграцию Astra Linux Embedded в контроллер «Ларус» и периферийный шлюз «Стрикс.Шлюз», что выводит применение отечественной встраиваемой ОС на уровень полевого и периферийного оборудования АСУ ТП и АСУП.

Стороны договорились о реализации совместного научно-технического задела, и поставках в рамках проектов заказчиков. Такой формат позволяет компаниям последовательно двигаться от демонстрации технологии к готовым промышленным решениям.

Работа ведется с опорой на открытые отраслевые стандарты, которые применяет рабочая группа «Открытая АСУ ТП», включая ОРСУ, IEC 61499 и OPC UA. Это снижает для заказчиков риск зависимости от одного поставщика оборудования или программной среды и расширяет выбор доверенных решений для промышленной автоматизации — в первую очередь в нефтегазовой, горнорудной и обрабатывающей отраслях, где требования к импортозамещению особенно высоки.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Промышленной автоматизации нужна доверенная отечественная среда на всех уровнях — от контроллера и шлюза до АСУП. Демонстрация «Ларуса» на Astra Linux Embedded в рамках рабочей группы «Открытая АСУ ТП» вызвала живой интерес, и мы уже работаем с «Группой Астра» над совместным проектом. Подписанное соглашение закрепляет эту работу: мы вместе создаем решения на открытых стандартах для заказчиков АСУ ТП и АСУП», — отметил Александр Васильев, управляющий директор «Лиман-Тех».

«Промышленная автоматизация — это как раз та область, где отечественное системное ПО должно доказывать свою состоятельность не на бумаге, а на конкретном оборудовании в реальных условиях эксплуатации. Интерес к демонстрации «Ларуса» на Astra Linux Embedded на форуме НППА показал, что у рынка есть запрос на такие решения. Соглашение с «Лиман-Тех» дает нам возможность последовательно двигаться от демонстрации к совместным проектам и расширять применение Astra Linux Embedded на полевых и периферийных устройствах АСУ ТП и АСУП», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Машина баз данных Tantor XData Gen3 стала ближе к технологиям Oracle Exadata для требовательных бизнес-систем

Создатель знаменитого Linux-дистрибутива масштабно избавляется от сотрудников. На улицу отправится каждый десятый

В 2028 г. российский ИТ-рынок может вернуться к интенсивному росту

Минцифры получит полномочия координировать внедрение ИИ в России

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

CNews FORUM 2026: До главного ИТ-мероприятия осталась всего неделя

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще