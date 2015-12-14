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Ambite Revolta Engineering Револьта Инжиниринг

Ambite - Revolta Engineering - Револьта Инжиниринг

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


14.12.2015 Revolta Engineering и PTC договорились о стратегическом партнерстве в области IoT 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Ambite и организации, системы, технологии, персоны:

PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 2
Bentley Systems 63 1
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