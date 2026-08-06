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CEP Customer Engagement Platform Управление вовлеченностью клиентов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 598, упоминаний - 603
CEP и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 9
|Путин Владимир 3454 8
|Чернышенко Дмитрий 581 6
|Врацкий Андрей 175 5
|Макаров Станислав 118 5
|Мишустин Михаил 787 5
|Макаров Валентин 251 5
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Лесь Алексей 10 4
|Харитонов Дмитрий 79 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Филатов Андрей 117 4
|Сергеев Сергей 179 4
|Дырмовский Дмитрий 149 4
|Чимиричкина Мария 30 3
|Орлов Владимир 13 3
|Попов Никита 12 3
|Саркисов Тигран 42 3
|Герман Андрей 24 3
|Барсуков Николай 9 3
|Казаков Николай 9 3
|Малярчук Юрий 8 3
|Черныш Сергей 6 3
|Кадацкий Валерий 7 3
|Денисюк Геннадий 7 3
|Чайка Павел 7 3
|Рылов Сергей 8 3
|Попенков Владимир 6 3
|Андрианов Михаил 9 3
|Чудинов Дмитрий 103 3
|Богомолов Анатолий 4 3
|Хаханов Юрий 20 3
|Бессарабенко Александр 23 3
|Турченко Антон 6 3
|Горбатько Александр 105 3
|Нуралиев Борис 298 3
|Паршин Максим 323 3
|Панченко Иван 197 3
|Соловьев Владимир 108 3
|Меньшов Кирилл 139 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.