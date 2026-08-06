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Индексная книга (каталог) CNews*
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CEP Customer Engagement Platform Управление вовлеченностью клиентов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


06.08.2026 Цена стойки в российских ЦОДах резко пошла вверх. Рост достигает 30% 1
30.07.2026 «Т-Технологии» и «Обит» выводят ритейл на новый уровень аналитики 1
29.07.2026 Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно 1
22.07.2026 Выпускник НГУ создал бесплатный образовательный симулятор «Компьютер Ершова» 1
21.07.2026 Больше никаких электронных кошельков. Подросткам в России запретят покупать игры и оплачивать подписки без разрешения родителей 1
17.07.2026 Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств 1
16.07.2026 В Перми создают робота для автоматизации уборки на животноводческих комплексах 1
13.07.2026 «Академия iSpring» запускает курс по системному управлению командой 1
25.06.2026 «Мясницкий ряд» внедрил элементы японской системы TPS для управления производством 1
25.06.2026 Платформы для вебинаров научились удерживать аудиторию и управлять собранными данными 1
23.06.2026 Студенты из Санкт-Петербурга создадут первый российский спутник-биолабораторию для исследования повреждений ДНК 1
23.06.2026 F6 обнаружила фишинговые сайты под видом сетей АЗС 1
11.06.2026 49% родителей учат детей сложным темам с помощью видео — исследование «Учи.ру» и «VK Видео» 1
10.06.2026 Компания ЭЦР и НИЯУ МИФИ подписали соглашение о стратегическом партнерстве вовлечении студентов в реальные ИИ-проекты 1
09.06.2026 Минцифры получило от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства 1
29.05.2026 Исследование «Солара»: почти каждый третий ребенок сталкивался с приглашением к противоправным действиям в интернете 1
29.05.2026 «Вы выиграли 250 тыс. руб.»: мошенники заманивают россиян «призами» от имени одной из крупнейших продуктовых сетей 1
28.05.2026 Импортозамещение в ЦОД перестало быть самоцелью — на первый план вышли надежность и совокупная стоимость владения 1
27.05.2026 Axenix: системное управление опытом сотрудников позволяет повысить производительность труда в компании до 15% 1
27.05.2026 ГК «Умные решения» завершила стратегическую трансформацию бизнес-модели 1
25.05.2026 Как Распадская угольная компания подтвердила потенциал экономического эффекта в производственно-логистической цепочке с помощью IBP на платформе Knowledge Space 1
21.05.2026 IT_ONE и Центральный университет договорились о совместной подготовке ИТ‑специалистов нового формата 1
12.05.2026 В России создадут единую ИТ-платформу для общения молодежи за 95 миллионов 1
05.05.2026 «Электролайт» внедряет платформу «Тил Эйчар» 1
28.04.2026 «Свеза» в три раза сократила срок устранения производственных рисков 1
27.04.2026 Цифровые паспорта детских площадок: участник «Сколково» запустил новый канал обратной связи 1
22.04.2026 Блогер Илья Exile запустил «Добросвязь» на инфраструктуре Билайна 1
22.04.2026 Власти: Уголовная ответственность для дропперов - не решение проблемы. Нужно менять подходы 1
21.04.2026 Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок 1
14.04.2026 «МТС Линк» добавил новые ИИ-функции в сервис «Формы» 1
10.04.2026 «Обит»: поэтапная реализация ИТ-проектов может снизить затраты бизнеса на 15-20% 1
06.04.2026 Представлена цифровая платформа «Сердце компании» 1
06.04.2026 Voxys получил три победы в премии «Хрустальная гарнитура» за проекты с «ОТП Банком», «Вкусно — и точка» и собственную HR-экосистему 1
26.03.2026 Hybrid Metaverse запустил крупнейшую в России рекламную сеть в Minecraft 1
23.03.2026 Киберканикулы с пользой: Security Vision и КидБург научат детей защищать цифровой мир 1
23.03.2026 BPMSoft и Центральный университет запустили образовательные проекты в сфере ИИ и low-code 1
16.03.2026 Школьники агротехклассов помогают молодым ученым Алтайского ГАУ обучить нейросеть для распознавания сортов пшеницы 1
06.03.2026 Радионова и Устинов: совместная работа Росприроднадзора и СОГАЗа по формированию экологической культуры в России 1
05.03.2026 Выручка «СКБ Контур» в 2025 году выросла на 19,6% 1

Публикаций - 598, упоминаний - 603

CEP и организации, системы, технологии, персоны:

9594 48
Microsoft Corporation 25775 45
SAP SE 5601 40
IBM - International Business Machines Corp 9699 29
Oracle Corporation 7074 29
Ростелеком 10948 27
Yandex - Яндекс 9216 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
Google LLC 12688 19
Telegram Group 2940 16
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 15
Softline - Софтлайн 3743 13
Apple Inc 13154 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
МегаФон 10742 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
Cisco Systems 5372 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 9
Directum - Директум 1268 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Samsung Electronics 11064 7
Крок - Croc 1964 7
SAP CIS - САП СНГ 868 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 7
Broadcom - VMware 2610 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
HP Inc. 5883 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Docsvision - ДоксВижн 1060 6
Terrasoft - Террасофт 206 6
InterTrust - ИнтерТраст 336 6
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
X Corp - Twitter 2938 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 39
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 22
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Газпром нефть 725 14
Почта России ПАО 2370 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 12
Газпром ПАО 1493 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 7
Русагро Группа Компаний 379 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 7
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Ингосстрах СПАО 478 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 6
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Россети Ленэнерго 1699 6
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 6
РВК - Российская венчурная компания 571 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Связной ГК 1401 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Альфа-Банк 1979 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 5
Uber 357 5
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 53
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Федеральное казначейство России 1949 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
Судебная власть - Judicial power 2500 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 6
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 5
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 5
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 1
Alpha Global 1 1
UNI Global Union - Union Network International 1 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
МИЦНТ СНГ - Международный инновационный центр нанотехнологий стран СНГ 7 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 226
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 184
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 170
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 133
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 118
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 99
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 93
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 92
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 88
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 85
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 71
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 70
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 68
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 67
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 66
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 62
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 61
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 60
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 60
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 59
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 55
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 54
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 54
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 52
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 50
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 50
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 48
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 48
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 48
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 47
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 44
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 44
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 43
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 43
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 43
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 39
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 36
Google Android 15243 26
Apple iOS 8583 19
Linux OS 11533 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 16
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 16
Microsoft Office 4170 15
Microsoft Windows 16882 15
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 10
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НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 3
Цифровая прокачка региона 29 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 2
Docflow 148 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CeBIT 614 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
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МТС - Телеком Идея 51 1
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IT-Лидер - премия 3 1
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SAP Sapphire Now 8 1
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Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
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ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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