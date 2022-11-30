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CEP Customer Engagement Platform Управление вовлеченностью клиентов



30.11.2022 Как автоматизировать бизнес-процессы в аутсорсинге? Опыт «Северсталь-ЦЕС» 1
29.11.2022 В ноутбуках топового мирового производителя стоят невидимые заводские «неудаляемые» трояны 1
21.11.2022 ML в стратегических, аналитических и операционных дашбордах Polymatica 1
18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
11.11.2022 Посетите первую выставку электронной продукции российского производства «Электроника России» 1
27.10.2022 В Краснодарском крае и Астраханской области начали работу региональные операторы Фонда «Сколково» 1
20.10.2022 Как перевести обучение сотрудников на российские технологии 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 1
30.09.2022 Андрей Врацкий -

Андрей Врацкий, eXpress: Супер-аппы вытеснят большинство приложений для работы

 1
29.09.2022 Никита Кардашин, Naumen: «Спросите сотрудников, какой автоматизации им не хватает, и low-code платформы решат этот вопрос» 1
29.08.2022 Изобретатели IN’HUB представили свои технологии на форуме «Технопром-2022» 1
17.08.2022 InfoWatch: за полгода в сеть попало количество записей ПДн, превышающее население России 1
17.08.2022 «билайн» открыл горячую линию для благотворительной акции «Дети вместо цветов» фонда «Вера» 1
09.08.2022 «Вконтакте» анонсировала глобальное обновление приложения 1
20.07.2022 Merlion стал официальным дистрибьютором платформы корпоративных коммуникаций eXpress 1
17.06.2022 Высшая школа экономики и «1С» подписали соглашение о расширении сотрудничества 1
07.06.2022 «Траско» развивает бизнес с 1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП 1
06.06.2022 Как внедрить RPA и получить экономический эффект 1
24.05.2022 No-code платформа помогает формализовать знания и повысить качество управления 1
18.05.2022 Владимир Макаров, ДИТ Москвы: За 10 лет ЕМИАС стал огромным брендом, объединившим 221 информационную систему 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
17.02.2022 В «Сколково» испытали выделенную воздушную зону беспилотных полетов 1
16.02.2022 Студенты Кузбасса запустят экомониторинг и мониторинг пожаров с помощью CubeSat-платформы «Спутникс» 1
09.02.2022 Светлана Медведева: «Магнит» переходит на новое цифровое ядро на базе решений SAP 1
09.02.2022 Светлана Медведева: «Магнит» переходит на новое цифровое ядро на базе решений SAP 1
08.02.2022 Как автоматизировать бизнес-процессы в аутсорсинге? Опыт «Северсталь-ЦЕС» 1
27.01.2022 Глава налогового управления США заявил, что за криптовалютами будущее 1
11.01.2022 Google ведет хитрую секретную кампанию давления на работников, чтобы не пустить их в профсоюзы 1
30.12.2021 Александр Соколовский -

Моя задача убить классические ИТ

 1
23.12.2021 «Опора России» и НП «Руссофт» договорились о сотрудничестве 1
22.12.2021 Приложение Совкомбанка вошло в топ рейтинга экосистем мобильных банков 1
03.12.2021 Затраты на развитие в России новых производственных технологий урезали в четыре раза 1
18.11.2021 2 тысячи роботов ABB помогут с производством биоразлагаемой упаковки 1
02.11.2021 Как цифровизация меняет корпоративную культуру 1
20.10.2021 Финист-Софт: Как автоматизировать управление операционными рисками банка и не нарушить требования ЦБ? 1
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 1
07.10.2021 Вице-премьер Чернышенко: инициатива технологического предпринимательства позволит создать 30 тысяч новых университетских стартапов и 150 тысяч рабочих мест 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
13.09.2021 Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik 1

Публикаций - 403, упоминаний - 408

CEP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 366 3
Genesys 201 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 3
Самолёт ГК 1649 1
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 13 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 501 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11574 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3445 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 1
Infobip Conversations 9 1
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 256 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 590 1
Genesys CX Platform - Genesys Customer Experience - Genesys Customer Engagement Platform - Genesys Customer Interaction Portal - Genesys CIM Platform - Genesys Customer Interaction Management Platform 20 1
Дырмовский Дмитрий 92 3
Балагурова Ольга 3 1
Саушкин Олег 31 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 2
Казахстан - Республика 4750 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6079 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 177 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 1
Markets&Markets Research 102 1
CCW - CC Week - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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