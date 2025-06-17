Федерация спортивного программирования была создана в октябре 2021 года по инициативе Председателя Правительства Михаила Мишустина. В апреле 2022 года Россия стала первой страной в мире, официально признавшей спортивное программирование видом спорта. Отделения Федерации представлены в 87 регионах России.

ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию