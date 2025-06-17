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ФСП Федерация спортивного программирования
Федерация спортивного программирования была создана в октябре 2021 года по инициативе Председателя Правительства Михаила Мишустина. В апреле 2022 года Россия стала первой страной в мире, официально признавшей спортивное программирование видом спорта. Отделения Федерации представлены в 87 регионах России.
- ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию.
УПОМИНАНИЯ
ФСП и организации, системы, технологии, персоны:
|Паршин Максим 320 4
|Мишустин Михаил 699 3
|Чернышенко Дмитрий 573 2
|Байсултанов Одес 2 2
|Арбузов Андрей 2 2
|Калганов Игорь 51 1
|Шадаев Максут 1057 1
|Матыцин Олег 6 1
|Ашрапова Дина 3 1
|Иванов Сергей 391 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Южаков Алексей 27 1
|Каем Кирилл 38 1
|Власов Алексей 17 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Чех Илья 9 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Лебедев Артемий 101 1
|Максимов Юрий 30 1
|Спиридонов Максим 11 1
|Кржановский Сергей 2 1
|Васильев Артем 22 1
|Зарубина Камила 10 1
|Шеварнадзе Софико 1 1
|Анохин Сергей 83 1
|Густокашин Михаил 6 1
|Фирсов Денис 1 1
|Душкин Роман 3 1
|Габдуллин Радмир 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8223 1
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