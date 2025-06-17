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ФСП Федерация спортивного программирования


Федерация спортивного программирования была создана в октябре 2021 года по инициативе Председателя Правительства Михаила Мишустина. В апреле 2022 года Россия стала первой страной в мире, официально признавшей спортивное программирование видом спорта. Отделения Федерации представлены в 87 регионах России. 

УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 «Т-Технологии» открыли ИТ-хаб в Уфе 1
06.06.2024 «Уралхим» и Федерация спортивного программирования укрепляют сотрудничество 2
25.01.2024 В российский стандарт по спортивному программированию вошли бег и наклоны 2
22.06.2023 Холдинг «Т1» и Федерация спортивного программирования заключили соглашение о сотрудничестве 3
24.05.2023 ИИ, роботы и биохакинг: что интересного показывают в Сколково? 1
22.05.2023 Россия впервые проведет международные соревнования по спортивному программированию 2
17.05.2023 GR-директор холдинга «Т1» назначен вице-президентом Федерации спортивного программирования России 2
30.12.2022 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о планах поддержки ИТ-отрасли в 2023 г. 1
02.11.2022 Замглавы Минцифры Максим Паршин избран президентом Федерации спортивного программирования 1
16.06.2022 В России создана Федерация спортивного программирования 2

Публикаций - 10, упоминаний - 17

ФСП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9964 1
Cyberphysics - Сайберфизикс 6 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1314 1
GitHub 880 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2110 1
Тензор 111 1
8517 1
Т1 Сервионика - Servionica 262 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Иннотех 183 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4179 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 83 1
Promobot - Промобот 140 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 3 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 152 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 82 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 524 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 946 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2896 1
Альфа-Банк 1801 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 51 1
Национальные приоритеты АНО 20 1
ЭФКО ГК 22 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 191 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 124 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12117 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3141 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 297 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 353 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6099 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4987 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4640 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 467 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 361 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
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Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 146 1
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО 9 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 377 1
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Oracle Java - язык программирования 3165 1
Паршин Максим 320 4
Мишустин Михаил 699 3
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Иванов Сергей 391 1
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Южаков Алексей 27 1
Каем Кирилл 38 1
Власов Алексей 17 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Чех Илья 9 1
Фурсин Алексей 157 1
Лебедев Артемий 101 1
Максимов Юрий 30 1
Спиридонов Максим 11 1
Кржановский Сергей 2 1
Васильев Артем 22 1
Зарубина Камила 10 1
Шеварнадзе Софико 1 1
Анохин Сергей 83 1
Густокашин Михаил 6 1
Фирсов Денис 1 1
Душкин Роман 3 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149745 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 3
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Бразилия - Федеративная Республика 2401 1
Армения - Республика 2327 1
Индия - Bharat 5552 1
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Европа Восточная 3109 1
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Таиланд - Королевство 837 1
Филиппины - Республика 576 1
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