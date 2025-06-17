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«Т-Технологии» открыли ИТ-хаб в Уфе

Группа «Т-Технологии» – материнская компания «Т-Банка» – открыла ИТ-хаб в центре Уфы — в бизнес-центре «Нестеров» на Верхнеторговой площади. Пространство площадью 1680 кв. м. рассчитано на 150 рабочих мест и станет новой точкой притяжения для технологической команды компании и ИТ-сообщества региона. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

В уфимском ИТ-хабе «Т-Технологий» работают около 80 специалистов. Команды развивают клиентские сервисы и внутренние ИТ-платформы — от нефинансовых решений до инструментов, повышающих эффективность бизнес-процессов компании. В их числе — платформа управления инцидентами FineDog и аналитическая система «Пульс». Больше всего специалистов задействовано в направлениях .NET и Java-разработки, тестирования и системной аналитики.

Пространство ИТ-хаба спроектировано для командной работы: здесь предусмотрена свободная рассадка и стоячие рабочие места — для тех, кто предпочитает менять формат в течение дня, переключаться между задачами и подстраивать рабочую зону под себя. Также в хабе обустроена переговорная для мероприятий и встреч ИТ-комьюнити со всего региона. Для перезагрузки и отдыха — спортивная зона с настольным теннисом, кикером и тренажерами, комнаты отдыха с массажными креслами, душевые и кухонные зоны.

Оформление хаба отсылает к локальной идентичности региона. Все переговорные названы в честь башкирских шиханов — Торатау, Куштау и Юрактау. Стены украшают оригинальные работы художника Мансура Зияева, созданные в рамках инициативы «Т-Банкси» — корпоративного арт-проекта компании.

«Т-Технологии» взаимодействует с ИТ-комьюнити Башкортостана и образовательными организациями региона. Компания является партнером крупнейшего технического вуза республики — УУНиТ, а также несколько лет поддерживает ИТ-конференцию UfaDevConf.

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Безопасность

Ранее компания проводила конкурс по математике «Математическая регата», участвовала с кейсами в студенческих хакатонах и три года подряд поддерживала Чемпионат Урала по спортивному программированию. Для опытных специалистов в регионе проходили мероприятия формата Solution Cup, а также встречи для разработчиков — с докладами, обсуждениями и круглыми столами.

Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, вице-президент «Т-Банка»: «В Уфе пока немного федеральных ИТ-хабов, и мы видим в этом возможность — для команды, для развития локального сообщества, для партнерства с вузами. Регион показывает высокий потенциал: особенно радует активность Федерации спортивного программирования, где мы можем не только черпать ценные кадры, но и вносить вклад в развитие образования. Открытие хаба в Уфе — логичный шаг для нас, и в ближайшие годы мы планируем увеличить команду в регионе в два раза».

ИТ-хаб в Уфе станет площадкой для встреч, обучения и обмена опытом между представителями технологического сообщества региона. Уже до конца 2025 г. здесь пройдет серия встреч для студентов и, для опытных ИТ-специалистов из других ИТ-компаний.

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