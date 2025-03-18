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УУНиТ Уфимский университет науки и технологий ФГБОУ ВО
УУНиТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 16 1
|Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Панченко Иван 144 1
|Целищев Дмитрий 1 1
|Яковенко Олег 12 1
|Байгильдин Дамир 23 1
|Хисамутдинов Руслан 1 1
|Федотова Татьяна 17 1
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