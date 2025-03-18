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Индексная книга (каталог) CNews*
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УУНиТ Уфимский университет науки и технологий ФГБОУ ВО


18.03.2025 Российская СУБД Postgres Pro Enterprise доступна для вузов и ссузов 2
27.11.2024 Студенты Уфимского университета будут изучать логистику с помощью цифровой платформы RITM³ 7
20.11.2024 В центре Башкирского Зауралья ускорили мобильный интернет 1
07.12.2023 Уфимский университет перешел на российскую платформу для онлайн-коммуникаций 3
25.01.2008 Мощнейший суперкомпьютер IBM будет считать нефть и мультики 2

Публикаций - 5, упоминаний - 15

УУНиТ и организации, системы, технологии, персоны:

РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 401 1
Intel Corporation 12238 1
МегаФон 9040 1
IBM - International Business Machines Corp 9452 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 343 1
АйТи 1375 1
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 102 1
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 16 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1411 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 3
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Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1041 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 546 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 973 1
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 139 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2777 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 369 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20837 1
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7183 1
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IBM System - IBM Blue Gene - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 72 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 719 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 55 1
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ТГУ - Томский государственный университет 175 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 208 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 104 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1532 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 448 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 316 1
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