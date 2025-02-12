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Индексная книга (каталог) CNews*
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1С:Университет



12.02.2025 «Первый Бит» «оцифровал» приемную кампанию и управление учебным процессом в Краснодарском государственном институте культуры 1
04.10.2024 «1С:Аналитика» и «1С:Университет Проф» помогают Дальневосточному университету путей сообщения контролировать приемную компанию в 4 филиалах и 13 институтах 3
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 1
28.02.2017 МИСиС автоматизировал работу с зачетными ведомостями студентов на базе Abbyy FlexiCapture 1
25.10.2016 ВолгГТУ автоматизировал финансово-хозяйственную и управленческую деятельность на базе решений «1С» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

1С:Университет и организации, системы, технологии, персоны:

8256 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
1С:Франчайзинг 25 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11656 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1759 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1189 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29816 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6692 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1736 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5050 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3546 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2497 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 195 1
Оцифровка - Digitization 4561 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 956 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3178 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7629 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10139 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3406 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 318 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4155 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 143 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7423 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1156 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4706 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2145 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5335 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3889 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 2
Oracle Java - язык программирования 3088 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 584 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 1
1С:ERP Управление предприятием 558 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 39 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3236 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 943 1
Abbyy FlexiCapture 163 1
1С:Документооборот КОРП 82 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 214 1
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 12 1
1С:Колледж 4 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 45 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 1
1С:ЗКГУ - 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 10 1
1С:Аналитика 18 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 55 1
Профессионалитет - Федеральный проект 10 1
Захаров Евгений 4 1
Нуралиев Борис 290 1
Черникова Алевтина 40 1
Доренский Артем 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2977 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1150 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 4
Образование в России 2211 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 530 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 391 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 1
Паспорт - Паспортные данные 2519 1
Информатика - computer science - informatique 1059 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 158 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 179 1
Ведомости 1016 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 373 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 935 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 599 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 21 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 288 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
МЭИ - Московский энергетический институт 145 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 9 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 10 1
Дальневосточный ГАУ ВО ФГБОУ - Дальневосточный государственный аграрный университет 5 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 27 1
Открытая олимпиада по программированию 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1219 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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