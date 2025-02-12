1С:Университет
1С:Университет и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8256 4
|Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
|1С:Франчайзинг 25 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 2
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5947 1
|Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
|Захаров Евгений 4 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Черникова Алевтина 40 1
|Доренский Артем 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145017 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2977 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1150 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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