ЕГЭ - Единый государственный экзамен

Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2026 обеспечила свыше 7 млн часов трансляций венного интеллекта (ИИ) во время досрочного и основного периодов единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 г. Свыше 140 тыс. установленных компанией камер обеспечили бесперебойную онлайн-тра

Пользователи «Яндекс Учебника» сдали ЕГЭ по информатике на 10 баллов выше среднего по стране Выпускники 2025/26 учебного года, которые активно готовились к ЕГЭ по информатике вместе с «Яндекс Учебником», получили на экзамене в среднем 68,7 балла — это на 10 баллов больше среднего значения по стране. На платформе можно выполнять задания, изучать ра

«Альт Образование» включена в список ОС для проведения ЕГЭ в России включена в Единый реестр Минцифры №1912. На образовательном портале «Альт Академия» в свободном доступе размещены материалы для подготовки специалистов: видео по подготовке технических специалистов в ППЭ к развертыванию и обеспечению функционирования рабочих мест организаторов в ОС «Альт Образование»; курс «ИКТ-компетентность педагога при работе в ОС «Альт Образование»; дополнительный списо

Минцифры: результаты ЕГЭ на «Госуслугах» проверили уже более 10 млн раз Школьники уже сдали ЕГЭ, но продолжают отслеживать результаты на «Госуслугах». За время экзаменационной кампании 2026 г. баллы на портале посмотрели уже более 10 млн раз. Сейчас в личном кабинете доступны результа

Более 2000 умных камер «Ростелекома» наблюдают за ходом ЕГЭ в Кузбассе анием технологий искусственного интеллекта (ИИ) все пункты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Кузбассе. Специалисты компании установили свыше 2000 камер в местах проведения итогово

Минцифры: результаты ЕГЭ на «Госуслугах» посмотрели уже 1,5 млн раз абитуриенты узнают результаты. На «Госуслугах» их посмотрели уже 1,5 млн раз. Об этом CNews сообщили представители Минциыры. Пик активности пришелся на 17 июня 2026 г., когда стали известны баллы за ЕГЭ по русскому языку. Самая большая нагрузка была с 12 до 13 часов. Какие результаты уже можно узнать: история; химия; литература; русский язык. Процесс занимает не более 2 минут. Достаточно з

Видеонаблюдение от «Миранды» обеспечивает прозрачность ЕГЭ-2026 диа», оператор цифровых услуг федерального уровня, обеспечивает видеонаблюдение во время проведения ЕГЭ-2026 в Крыму, Севастополе и Херсонской области. Об этом CNews сообщили представители ГК «

АРПП: объем использования российского офисного ПО для сдачи ЕГЭ по информатике вырос до 27% Объем использования российского офисного ПО при проведении компьютерного ЕГЭ по информатике в школах за пять лет вырос до 27%. Соотношение выбора отечественного ПО к

«Т-Образование» запустило сервис для подготовки старшеклассников к ЕГЭ по русскому языку ельная платформа «Т-Банка» «Т-Образование» запустила новый сервис для подготовки старшеклассников к ЕГЭ по русскому языку. Это первый сервис «Т-Образования» для школьников в России, который вых

«Ростелеком» оснастил Уральский губернаторский лицей к первому в его истории ЕГЭ й России. Большая честь и ответственность впервые принимать участников итоговой аттестации. Сдавать ЕГЭ в наших стенах будут 230 ребят. Вместе с "Ростелекомом" мы дополнили инновационную образо

Аналитики F6 обнаружили свежие схемы с продажей якобы ответов для ЕГЭ и ОГЭ Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала активность незаконных схем с продажей якобы актуальных решений и ответов для ЕГЭ и ОГЭ перед периодом экзаменов в российских школах. Стоимость «решений» доходит до 5 тыс. руб., а среди рисков — потеря денег, компрометация данных и заражение устройства вредоносной програ

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ходом ЕГЭ на Урале ическим каналам связи провайдера. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Основной этап ЕГЭ–2026 продлится с 1 июня по 9 июля 2026 г. В обзор видеокамер «Ростелекома» попадают участ

Свыше 134 тыс. видеокамер «Ростелекома» и нейросеть обеспечат прозрачность ЕГЭ-2026 технологий искусственного интеллекта (ИИ) для основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года. Провайдер смонтировал свыше 134,4 тыс. устройств в свыше 6 тыс. пунктах прове

Технологии против шпаргалок: более 600 камер «Ростелекома» задействуют на ЕГЭ–2026 в Зауралье «Ростелеком» в Курганской области полностью подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ. Основной период сдачи экзаменов пройдет с 1 июня по 9 июля 2026 г. Онлайн-трансляция буд

Более 1800 умных камер «Ростелекома» проконтролируют порядок на тюменских экзаменах «Ростелеком» в Тюменской области полностью подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ. Основной период сдачи пройдет с 1 июня по 9 июля 2026 г. Онлайн-трансляция будет вестись

Aston и Сбербанк запустили бесплатный ИИ-тренажер для подготовки к ЕГЭ ИТ-компания Aston запускает бесплатную платформу «ЕГЭ-Тренажер», созданную на базе большой языковой модели Сбербанка «ГигаЧат». Проект призван

ЕГЭ все ближе: красноярские выпускники массово готовятся к экзаменам онлайн ся для школьников из Красноярского края основными инструментами подготовки к экзаменам. По данным «МегаФона», в январе–марте 2026 г. мобильный трафик на образовательные ресурсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ вырос на 42% по сравнению с прошлым годом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Готовиться к экзаменам ребята начинают задолго до их начала: уже с сентября они решают пробные за

Московские школьники стали готовиться к ЕГЭ вместе с ИИ очти на 20%. При этом будущие абитуриенты все чаще используют сервисы на основе искусственного интеллекта, отмечают аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Готовиться к ЕГЭ старшеклассники начали в первые недели года. В январе прирост трафика на сайты для подготовки к единому экзамену составил 17% к началу 2025 г., но позже несколько выровнялся. Занятия чаще в

Незрячие школьники смогут готовиться к ЕГЭ по математике с помощью нейросети «Яндекса» Платформа «Яндекс Учебника» для подготовки к ЕГЭ по математике стала доступна школьникам с особенностями зрения. Теперь незрячие, слепоглухие и слабовидящие старшеклассники по всей стране смогут пользоваться «Репетитором AI» и самостоятел

В Пермском крае камеры «Ростелекома» будут контролировать досрочный этап ЕГЭ-2026 истемой видеонаблюдения пункты проведения (ППЭ) досрочного этапа Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Аттестация стартует 20 марта и продлится месяц. Специалисты цифрового провайдера устано

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад бодного доступа к контрольным измерительным материалам (КИМ) для единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ), а также с готовыми домашними заданиями (ГДЗ

Искусственный интеллект «Яндекса» поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по математике С помощью «Яндекс Учебника» теперь можно бесплатно подготовиться к ЕГЭ по математике. Это один из самых популярных предметов: экзамен по нему сдают все выпускники школ — в следующем году их будет около 600 тыс. В подготовке поможет «Репетитор AI» — помощник на

В Свердловской области на ЕГЭ-2025 «Солар» заблокировал почти 70 миллионов киберугроз лар» (дочернее предприятие «Ростелекома») предотвратила почти 70 млн киберугроз во время проведения ЕГЭ. Это рекордный показатель в Уральском федеральном округе, где общее число предотвращенных

Во время ЕГЭ-2025 в Тюменской области «Солар» заблокировал около 5 млн. попыток доступа к опасным интернет-ресурсам огий и защиты информации ФИЦТО Олег Денисенко отметил, что рост числа вредоносных ресурсов в период ЕГЭ-2025 года вызывает серьезную озабоченность и показывает, что образовательные организации

Российские разработчики ПО требуют запретить Windows на ЕГЭ Требования по пересмотру правил проведения ЕГЭ Российские разработчики попросили заменить операционную систему (ОС) Windows при проведен

Нейросеть «Ростелекома» более чем в три раза повысила эффективность выявление нарушений на ЕГЭ работы системы видеонаблюдения и искусственного интеллекта (ИИ) на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), основной период которого прошел с 23 мая по 4 июля 2025 г. Свыше 133,8 тыс. установленн

Во время ЕГЭ-2025 «Солар» заблокировал 1,6 млрд попыток доступа к опасным интернет-ресурсам огий и защиты информации ФИЦТО Олег Денисенко отметил, что рост числа вредоносных ресурсов в период ЕГЭ-2025 года вызывает серьезную озабоченность и показывает, что образовательные организации

Московскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 400 баллов, пригласили на стажировку в VK Выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина, сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов, побывала в офисе компании VK и получила офер на стажировку в команду цифровой платформы MAX. Школьница познакомилась с экспертами компании и узнала о возможностя

ЕГЭ-2025: результаты экзамена на «Госуслугах» запросили уже более миллиона раз Выпускники активно сдают ЕГЭ. Результаты по пяти предметам уже доступны на «Госуслугах», их просмотрели 1,3 млн раз. П

Mymeet.ai: в преддверии ЕГЭ применение ИИ в образовании выросло на 146% дие. Эксперты выяснили, для чего школьники и студенты применяют ИИ Согласно результатам внутреннего опроса пользователей, основная часть обращений к ИИ-инструментам связана с подготовкой к экзаменам (ЕГЭ и сессиям) и контрольным работам. Особенно резко этот показатель вырос в мае и достиг 42%. На втором месте — создание структурированных конспектов сразу после онлайн-занятий (30%). Еще 22%

ЕГЭ-2025: на «Госуслугах» можно посмотреть результаты экзаменов Первые результаты ЕГЭ доступны на «Госуслугах». С 5 июня можно посмотреть свои баллы по истории, литературе и х

«МегаФон»: школьники Орловской области стали чаще обращаться к репетиторам перед ЕГЭ фик на профильные ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». С начала марта 2025 г. орловские школьники и их родители стали усиленно заниматься поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а пик интереса в 2025 г. пришелся на апрель — тогда трафик на соответствующие ресурсы вырос на 34% по сравнению с началом 2025 г. Самыми популярными днями для занятий и поиска препод

«МегаФон»: ямальские школьники усилили подготовку к ЕГЭ Cтаршеклассники Ямала весной 2025 г. стали активнее готовиться к ЕГЭ и ОГЭ с репетиторами. Как выяснили эксперты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных, в мае 2025 г. интерес к ресурсам, где можно найти репетитора для занятий в офлайн- и онлайн-фор

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению государственной итоговой аттестации 2025 года дения экзаменов (ППЭ) в 55 странах мира. Для наблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) провайдер установил по две современные IP-камеры в каждом помещении — всего свыше 133,8

Более 2300 камер «Ростелекома» обеспечат честность ЕГЭ в Челябинской области ком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), основной период которого пройдет с 23 мая по 4 июля 2025 г. В 85 пунктах проведения экз

Больше 17 тыс. камер с искусственным интеллектом от «Ростелекома» будут наблюдать за проведением ЕГЭ на Урале «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения для основного этапа сдачи ЕГЭ-2025 на Урале. Экзамены стартуют сегодня и продлятся до 4 июля 2025 г. В Уральском федера

DDoS-атаки на образовательную сферу могут вырасти в три раза во время проведения ЕГЭ в России а компании StormWall может произойти всплеск DDoS-атак на образовательную сферу во время проведения ЕГЭ (единый государственный экзамен) в России. Эксперты компании считают, что число DDoS-атак

Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила прозрачность досрочного ЕГЭ одвел итоги работы системы видеонаблюдения за досрочным периодом Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который прошел с 21 марта по 21 апреля 2025 г. в 66 субъектах России. Свыше 3,2 тыс. ус

Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ платными ответами к основному государственному экзамену (ОГЭ) и единому государственному экзамену (ЕГЭ) использовали мошенники для получения личных данных школьников и их родителей. Мошенники