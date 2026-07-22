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ЕГЭ Единый государственный экзамен

ЕГЭ - Единый государственный экзамен

Как родителям говорить с ребенком о ЕГЭ накануне экзамена?
Родителям нужно говорить: "да, этот момент имеет значение, но он не является фатально значимым для твоей будущей жизни. Он не приведет к концу света, к концу жизни и к тому, что для ребенка будет невообразимо, фатально страшно". В том случае, если родительская позиция ранее была чрезмерно акцентирована на значении экзамена, она не должна меняться резко на противоположную. Это дезориентирует ребёнка и может вызвать аффективную реакцию.

Как относиться к результатам экзамена?
Необходимо, чтобы родители и дети совместно в спокойном рассуждении сформировали варианты прогнозов: оптимистический, пессимистический, реалистический. Нужно обговорить план действий: например, ребенок не сдал ЕГЭ на тот уровень, на который он рассчитывал. Абсолютно точно существуют десятки вариантов действий: осуществление трудовой деятельности, сдача ЕГЭ через год, обучение по программам среднего профессионального образования и служба в армии. Не нужно службу в армии делать пугалкой в случае неудачного исхода на ЕГЭ.

Как выбрать ВУЗ?
Университет надо выбирать заранее, а точнее — нужно сформировать список из двух-трех вузов, которые вы рассматриваете в приоритете, и очень детально ознакомиться с условиями обучения в этом ВУЗе по той специальности, которую вы выбираете. Осведомлен — значит предупрежден, готов к новому этапу, к новым условиям социально-психологической адаптации.

СОБЫТИЯ


22.07.2026 Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2026 обеспечила свыше 7 млн часов трансляций

венного интеллекта (ИИ) во время досрочного и основного периодов единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 г. Свыше 140 тыс. установленных компанией камер обеспечили бесперебойную онлайн-тра
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включена в Единый реестр Минцифры №1912. На образовательном портале «Альт Академия» в свободном доступе размещены материалы для подготовки специалистов: видео по подготовке технических специалистов в ППЭ к развертыванию и обеспечению функционирования рабочих мест организаторов в ОС «Альт Образование»; курс «ИКТ-компетентность педагога при работе в ОС «Альт Образование»; дополнительный списо
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Школьники уже сдали ЕГЭ, но продолжают отслеживать результаты на «Госуслугах». За время экзаменационной кампании 2026 г. баллы на портале посмотрели уже более 10 млн раз. Сейчас в личном кабинете доступны результа
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анием технологий искусственного интеллекта (ИИ) все пункты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Кузбассе. Специалисты компании установили свыше 2000 камер в местах проведения итогово
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абитуриенты узнают результаты. На «Госуслугах» их посмотрели уже 1,5 млн раз. Об этом CNews сообщили представители Минциыры. Пик активности пришелся на 17 июня 2026 г., когда стали известны баллы за ЕГЭ по русскому языку. Самая большая нагрузка была с 12 до 13 часов. Какие результаты уже можно узнать: история; химия; литература; русский язык. Процесс занимает не более 2 минут. Достаточно з
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диа», оператор цифровых услуг федерального уровня, обеспечивает видеонаблюдение во время проведения ЕГЭ-2026 в Крыму, Севастополе и Херсонской области. Об этом CNews сообщили представители ГК «
08.06.2026 АРПП: объем использования российского офисного ПО для сдачи ЕГЭ по информатике вырос до 27%

Объем использования российского офисного ПО при проведении компьютерного ЕГЭ по информатике в школах за пять лет вырос до 27%. Соотношение выбора отечественного ПО к

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ельная платформа «Т-Банка» «Т-Образование» запустила новый сервис для подготовки старшеклассников к ЕГЭ по русскому языку. Это первый сервис «Т-Образования» для школьников в России, который вых
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й России. Большая честь и ответственность впервые принимать участников итоговой аттестации. Сдавать ЕГЭ в наших стенах будут 230 ребят. Вместе с "Ростелекомом" мы дополнили инновационную образо
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Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала активность незаконных схем с продажей якобы актуальных решений и ответов для ЕГЭ и ОГЭ перед периодом экзаменов в российских школах. Стоимость «решений» доходит до 5 тыс. руб., а среди рисков — потеря денег, компрометация данных и заражение устройства вредоносной програ
27.05.2026 «Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ходом ЕГЭ на Урале

ическим каналам связи провайдера. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Основной этап ЕГЭ–2026 продлится с 1 июня по 9 июля 2026 г. В обзор видеокамер «Ростелекома» попадают участ
26.05.2026 Свыше 134 тыс. видеокамер «Ростелекома» и нейросеть обеспечат прозрачность ЕГЭ-2026

технологий искусственного интеллекта (ИИ) для основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года. Провайдер смонтировал свыше 134,4 тыс. устройств в свыше 6 тыс. пунктах прове
21.05.2026 Технологии против шпаргалок: более 600 камер «Ростелекома» задействуют на ЕГЭ–2026 в Зауралье

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21.05.2026 Более 1800 умных камер «Ростелекома» проконтролируют порядок на тюменских экзаменах

«Ростелеком» в Тюменской области полностью подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ. Основной период сдачи пройдет с 1 июня по 9 июля 2026 г. Онлайн-трансляция будет вестись
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ИТ-компания Aston запускает бесплатную платформу «ЕГЭ-Тренажер», созданную на базе большой языковой модели Сбербанка «ГигаЧат». Проект призван

14.04.2026 ЕГЭ все ближе: красноярские выпускники массово готовятся к экзаменам онлайн

ся для школьников из Красноярского края основными инструментами подготовки к экзаменам. По данным «МегаФона», в январе–марте 2026 г. мобильный трафик на образовательные ресурсы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ вырос на 42% по сравнению с прошлым годом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Готовиться к экзаменам ребята начинают задолго до их начала: уже с сентября они решают пробные за
10.04.2026 Московские школьники стали готовиться к ЕГЭ вместе с ИИ

очти на 20%. При этом будущие абитуриенты все чаще используют сервисы на основе искусственного интеллекта, отмечают аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Готовиться к ЕГЭ старшеклассники начали в первые недели года. В январе прирост трафика на сайты для подготовки к единому экзамену составил 17% к началу 2025 г., но позже несколько выровнялся. Занятия чаще в
30.03.2026 Незрячие школьники смогут готовиться к ЕГЭ по математике с помощью нейросети «Яндекса»

Платформа «Яндекс Учебника» для подготовки к ЕГЭ по математике стала доступна школьникам с особенностями зрения. Теперь незрячие, слепоглухие и слабовидящие старшеклассники по всей стране смогут пользоваться «Репетитором AI» и самостоятел
20.03.2026 В Пермском крае камеры «Ростелекома» будут контролировать досрочный этап ЕГЭ-2026

истемой видеонаблюдения пункты проведения (ППЭ) досрочного этапа Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Аттестация стартует 20 марта и продлится месяц. Специалисты цифрового провайдера устано
26.01.2026 В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

бодного доступа к контрольным измерительным материалам (КИМ) для единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ), а также с готовыми домашними заданиями (ГДЗ
31.10.2025 Искусственный интеллект «Яндекса» поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по математике

С помощью «Яндекс Учебника» теперь можно бесплатно подготовиться к ЕГЭ по математике. Это один из самых популярных предметов: экзамен по нему сдают все выпускники школ — в следующем году их будет около 600 тыс. В подготовке поможет «Репетитор AI» — помощник на
15.07.2025 В Свердловской области на ЕГЭ-2025 «Солар» заблокировал почти 70 миллионов киберугроз

лар» (дочернее предприятие «Ростелекома») предотвратила почти 70 млн киберугроз во время проведения ЕГЭ. Это рекордный показатель в Уральском федеральном округе, где общее число предотвращенных
15.07.2025 Во время ЕГЭ-2025 в Тюменской области «Солар» заблокировал около 5 млн.  попыток доступа к опасным интернет-ресурсам

огий и защиты информации ФИЦТО Олег Денисенко отметил, что рост числа вредоносных ресурсов в период ЕГЭ-2025 года вызывает серьезную озабоченность и показывает, что образовательные организации

11.07.2025 Российские разработчики ПО требуют запретить Windows на ЕГЭ

Требования по пересмотру правил проведения ЕГЭ Российские разработчики попросили заменить операционную систему (ОС) Windows при проведен
10.07.2025 Нейросеть «Ростелекома» более чем в три раза повысила эффективность выявление нарушений на ЕГЭ

работы системы видеонаблюдения и искусственного интеллекта (ИИ) на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), основной период которого прошел с 23 мая по 4 июля 2025 г. Свыше 133,8 тыс. установленн
07.07.2025 Во время ЕГЭ-2025 «Солар» заблокировал 1,6 млрд попыток доступа к опасным интернет-ресурсам

огий и защиты информации ФИЦТО Олег Денисенко отметил, что рост числа вредоносных ресурсов в период ЕГЭ-2025 года вызывает серьезную озабоченность и показывает, что образовательные организации

02.07.2025 Московскую школьницу, сдавшую ЕГЭ на 400 баллов, пригласили на стажировку в VK

Выпускница московской школы №1514 Надежда Яшмолкина, сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов, побывала в офисе компании VK и получила офер на стажировку в команду цифровой платформы MAX. Школьница познакомилась с экспертами компании и узнала о возможностя
19.06.2025 ЕГЭ-2025: результаты экзамена на «Госуслугах» запросили уже более миллиона раз

Выпускники активно сдают ЕГЭ. Результаты по пяти предметам уже доступны на «Госуслугах», их просмотрели 1,3 млн раз. П
10.06.2025 Mymeet.ai: в преддверии ЕГЭ применение ИИ в образовании выросло на 146%

дие. Эксперты выяснили, для чего школьники и студенты применяют ИИ Согласно результатам внутреннего опроса пользователей, основная часть обращений к ИИ-инструментам связана с подготовкой к экзаменам (ЕГЭ и сессиям) и контрольным работам. Особенно резко этот показатель вырос в мае и достиг 42%. На втором месте — создание структурированных конспектов сразу после онлайн-занятий (30%). Еще 22%

05.06.2025 ЕГЭ-2025: на «Госуслугах» можно посмотреть результаты экзаменов

Первые результаты ЕГЭ доступны на «Госуслугах». С 5 июня можно посмотреть свои баллы по истории, литературе и х
30.05.2025 «МегаФон»: школьники Орловской области стали чаще обращаться к репетиторам перед ЕГЭ

фик на профильные ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». С начала марта 2025 г. орловские школьники и их родители стали усиленно заниматься поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а пик интереса в 2025 г. пришелся на апрель — тогда трафик на соответствующие ресурсы вырос на 34% по сравнению с началом 2025 г. Самыми популярными днями для занятий и поиска препод
28.05.2025 «МегаФон»: ямальские школьники усилили подготовку к ЕГЭ

Cтаршеклассники Ямала весной 2025 г. стали активнее готовиться к ЕГЭ и ОГЭ с репетиторами. Как выяснили эксперты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных, в мае 2025 г. интерес к ресурсам, где можно найти репетитора для занятий в офлайн- и онлайн-фор
23.05.2025 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению государственной итоговой аттестации 2025 года

дения экзаменов (ППЭ) в 55 странах мира. Для наблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) провайдер установил по две современные IP-камеры в каждом помещении — всего свыше 133,8

23.05.2025 Более 2300 камер «Ростелекома» обеспечат честность ЕГЭ в Челябинской области

ком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), основной период которого пройдет с 23 мая по 4 июля 2025 г. В 85 пунктах проведения экз
23.05.2025 Больше 17 тыс. камер с искусственным интеллектом от «Ростелекома» будут наблюдать за проведением ЕГЭ на Урале

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения для основного этапа сдачи ЕГЭ-2025 на Урале. Экзамены стартуют сегодня и продлятся до 4 июля 2025 г. В Уральском федера
22.05.2025 DDoS-атаки на образовательную сферу могут вырасти в три раза во время проведения ЕГЭ в России

а компании StormWall может произойти всплеск DDoS-атак на образовательную сферу во время проведения ЕГЭ (единый государственный экзамен) в России. Эксперты компании считают, что число DDoS-атак
23.04.2025 Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила прозрачность досрочного ЕГЭ

одвел итоги работы системы видеонаблюдения за досрочным периодом Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который прошел с 21 марта по 21 апреля 2025 г. в 66 субъектах России. Свыше 3,2 тыс. ус
23.04.2025 Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ

платными ответами к основному государственному экзамену (ОГЭ) и единому государственному экзамену (ЕГЭ) использовали мошенники для получения личных данных школьников и их родителей. Мошенники

15.04.2025 Количество атак на системы проведения ЕГЭ возрастет на 30%

Хакеры традиционно активизируются во время периода школьных экзаменов. В 2024 г. на информационные системы, используемые при проведении ЕГЭ, совершалось около 1000 кибератак ежедневно, в 2025 г. таких инцидентов станет примерно 1200-1300 в сутки. Эксперты «Информзащиты» связывают это с повышением интереса хакеров к сфере образо

Публикаций - 684, упоминаний - 1139

ЕГЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 187
Yandex - Яндекс 9215 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 45
МегаФон 10742 32
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 85 26
9594 26
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 25
Microsoft Corporation 25774 24
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 20
VK - Mail.ru Group 3602 20
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 18
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 16
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 10
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 10
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 8
Google LLC 12687 8
StormWall - Сторм системс 149 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 8
Крок - Croc 1964 8
Telegram Group 2940 7
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 7
X Corp - Twitter 2938 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Softline - Софтлайн 3743 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Naumen - Наумен 752 5
UIPath 119 5
Галактика - Корпорация 1545 5
Газинформсервис - ГИС 496 5
МЭО - Мобильное электронное образование 21 5
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 40
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Транснефть 335 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Почта России ПАО 2370 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 8
ЯКласс 69 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 6
Альфа-Банк 1979 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 5
Региональный центр оценки качества и информатизации образования 8 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 5
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 4
Согласие СК - Согласие-Вита 47 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Газпром - Востокгазпром 10 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Superjob - Суперджоб 858 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
Яндекс.Лавка 315 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Vesna Investment - Весна Инвестиция 3 3
Михайлов и партнеры 13 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 84
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Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 5
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АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
РАИ - Российская Академия Интернета 21 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Ассоциации педагогов Екатеринбурга - Ассоциация молодых педагогов Свердловской области 1 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Анархо-Экологическое Сопротивление, АЭС 1 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 152
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 145
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 128
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 112
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 107
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 104
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 93
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 85
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 79
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4861 76
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 74
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 69
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 69
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 68
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 66
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 63
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 60
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 54
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 46
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 46
Оцифровка - Digitization 5185 44
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 42
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 41
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 41
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 40
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4500 40
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 37
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 36
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 35
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 34
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 34
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 33
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 460 33
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 33
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 33
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 32
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 87
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник 65 26
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 21
Microsoft Windows 16882 21
Google Android 15243 18
Linux OS 11533 18
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 17
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 15
Apple iOS 8583 15
Microsoft Windows 2000 8678 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 10
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 9
Рособрнадзор РФ - СИЦ - Ситуационно-информационный центр - Ситуационный центр 11 9
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 9
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 8
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 7
НКТ - Р7-Офис 543 7
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 7
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 7
МТС Линк - Чаты - ИИ-ассистент 48 7
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 6
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 6
C/C++ - Язык программирования 894 6
Abbyy Мониторинг 8 6
OpenAI - ChatGPT 719 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
Путин Владимир 3454 24
Ермаков Валерий 140 16
Исхизова Александра 100 15
Шишмарев Сергей 36 14
Кравцов Сергей 63 13
Шадаев Максут 1210 12
Румянцева Ольга 62 10
Заславский Григорий 12 8
Оганян Андрей 15 8
Галицкий Александр 123 7
Хантимиров Рамиль 82 7
Тесевич Анна 7 7
Осеевский Михаил 350 7
Фурсенко Андрей 128 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Музаев Анзор 8 6
Козлова Дарья 41 6
Барвинский Владимир 44 6
Святец Александр 12 6
Никифоров Николай 1138 5
Калинин Алексей 77 5
Ермолаев Артем 379 5
Шикова Юлия 16 5
Урусов Виктор 157 5
Рейман Леонид 1065 5
Чернышенко Дмитрий 580 4
Собянин Сергей 538 4
Смирнов Алексей 269 4
Анохин Сергей 121 4
Козырев Алексей 328 4
Шпак Василий 279 4
Кирьянова Александра 169 4
Сергеев Михаил 115 4
Попков Сергей 18 4
Крутов Дмитрий 19 4
Шишкин Кирилл 7 4
Хвещеник Анастасия 29 4
Щеголев Игорь 699 4
Натрусов Артем 313 4
Мишустин Михаил 787 4
Россия - РФ - Российская федерация 166163 443
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 210
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 62
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 25
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 20
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 19
Европа 24962 19
Россия - УФО - Свердловская область 1951 19
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 19
Россия - СФО - Новосибирск 4875 19
Россия - УФО - Челябинская область 1512 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 18
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 17
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 16
Россия - УФО - Тюменская область 1365 16
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 16
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 16
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 14
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 14
Украина 7928 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 13
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 11
Россия - УФО - Курганская область 645 10
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 10
Казахстан - Республика 6047 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 10
Германия - Федеративная Республика 13220 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 9
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 445
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 373
Образование в России 2893 167
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 151 127
Экзамены 517 102
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 86
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 81
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 66
Физика - Physics - область естествознания 2940 48
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 45
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 43
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 41
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 40
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 39
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 38
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 35
Информатика - computer science - informatique 1195 34
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 32
Английский язык 7030 30
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 30
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 25
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 25
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 24
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 23
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 22
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 21
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 21
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 21
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1559 21
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 16
Обществознание - обществоведение 26 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
Ведомости 1466 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Известия ИД 770 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
NYT - The New York Times 1099 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Комсомольская правда ИД 83 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
За Телеком - telegram-канал 42 2
Российская газета 290 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 2
Regnum - Регнум 114 2
NEWSru.com 229 2
Da Vinci Learning - телеканал 5 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
N+1 - Издание 188 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
The Washington Post 350 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 5
IDC - International Data Corporation 4975 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
НМГ - Медиалогия 37 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Мишень 186 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Wainhouse Research 40 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Research and Markets 26 1
Forrester Research 834 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 27
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 26
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 21
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 19
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 17
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 13
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 14 13
VK - Skillbox - Скилбокс 146 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 10
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 10
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 10
Умскул 15 9
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 8
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 8
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 6
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 6
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 6
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 6
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 5
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 4
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 4
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