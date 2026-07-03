Согласие СК Согласие-Вита

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Согласие”» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть включает более 300 структурных подразделений во всех федеральных округах России.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 151 дело, на cумму 512 856 460 898 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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