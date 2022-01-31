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Согласие СК Согласие-Вита

Согласие СК - Согласие-Вита


31.01.2022 FineReader и другие знаменитые продукты Abbyy перестали быть российским ПО 1
20.04.2021 «Диасофт» завершила проект по внедрению конструктора отчетов и печатных форм для СК «Согласие» 2
06.03.2020 Разработчик систем ИИ Smart Engines стал резидентом «Сколково» 1
28.11.2019 Версия Smart IDReader 3.3 научилась распознавать рукописный текст в паспорте РФ 1
16.10.2018 ABBYY поглотила своего старинного партнера 1
09.10.2018 Партнерские веб-ресурсы НПФ «Согласие» работают в облаке КРОК 1
27.08.2018 ABBYY обвинили в утечке 200 тысяч чужих договоров, NDA, паролей 1
25.04.2018 «АйТи Капитал» завершила внедрение системы XBRL-отчетности в СК «Согласие» 7
27.02.2018 СК «Согласие» будет развивать ИТ-систему на платформе Diasoft meNext 2
30.10.2017 Abbyy схантила главного по персоналу из General Motors и HP 1
13.04.2017 СК «Согласие» в рамках перехода на ЕПС внедрила финансовую систему на базе решения «1С» 2
02.09.2015 «Инфосистемы Джет» перевели базы данных «Согласия» на Oracle Exadata 3
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
30.03.2015 ТТК предоставил доступ в интернет страховой компании «Согласие» в Красноярском крае 1
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
16.09.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
13.08.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
21.05.2014 Круглый стол CNews. «ИКТ в страховании: потребности и решения» 1
28.04.2014 Круглый стол «ИКТ в страховании: потребности и решения» 1
09.04.2014 Конференция «Контакт-центры: развитие продолжается» 1
18.02.2014 Сотрудники «Согласия» будут бронировать отели через Ostrovok.ru 1
08.10.2013 25 октября в Москве пройдет Docsvision User Day 1
13.06.2013 Оплата полисов страхования жизни СК «Согласие-Вита» доступна в системе Contact 5
17.04.2013 Алексей Бобко назначен директором по продажам компании Witology 1
20.03.2013 Oracle AppsForum 2013 состоится 27 марта в Москве 1
14.03.2013 Oracle AppsForum 2013 состоится 27 марта в Москве 1
31.05.2012 4 июня в Москве пройдет международная конференция «PR в Интернете» 1
28.03.2012 «Ростелеком» подключил к VPN-сети более 60 офисов СК «Согласие» по всей стране 1
01.11.2011 СК «Согласие» продлила лицензии на Kaspersky Business Space Security 1
28.04.2009 СК «Согласие» внедрила систему «Итилиум» 5
29.09.2005 СК "Согласие" внедрит систему бюджетирования 1
30.06.2005 Интернет-деньги понадобились русским страховщикам 1
17.10.2003 Straxa.net - новый магазин полисов ОСАГО 1

Публикаций - 1112, упоминаний - 1235

Согласие СК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 111
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 105
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 73
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 61
Google LLC 10352 43
Yandex - Яндекс 5015 42
Meta Platforms - Facebook 4267 39
Apple Inc 10683 38
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 36
Intel Corporation 11262 26
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 26
VK - Mail.ru Group 3057 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 19
Oracle Corporation 6035 19
Huawei 3222 17
IBM - International Business Machines Corp 8941 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 14
Ростех - Ростехнологии 2532 14
Yahoo! 3603 12
Samsung Electronics 9333 11
Xiaomi 1095 9
HP - Hewlett-Packard 3567 9
Check Point Software Technologies 694 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 7
Инфосистемы Джет 865 7
Amazon Inc - Amazon.com 2650 7
Cisco Systems 4720 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
SEQ - SEC Consult Services 1400 7
HP Inc. 5313 7
Lenovo Motorola 3463 7
Twitter 2493 7
Rambler Group - Рамблер ГК 811 7
AMD - Advanced Micro Devices 3661 6
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 6
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 6
SAP SE 4595 6
Vodafone Group 1318 6
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 79
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 30
ПСБ - Промсвязьбанк 682 13
Альфа-Банк 1476 12
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 9
Ингосстрах СПАО 301 9
РСХБ - Россельхозбанк 228 8
МКБ - Московский кредитный банк 333 8
АльфаСтрахование СГ 241 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 8
Почта России ПАО 1853 7
Совкомбанк ПАО 171 7
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 7
Открытие ФК - Росгосстрах 266 7
X5 Group 709 6
Яндекс.Еда 490 6
Uber 287 6
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 56 5
LinkedIn 558 5
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 5
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 5
Связной ГК 1190 5
Газпром - Востокгазпром 9 5
Allianz - Страховая компания 30 5
ГПБ - Газпромбанк 842 5
Транснефть 232 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 5
Бинбанк 190 5
Ак Барс Банк 212 4
Л’Этуаль - Торговая сеть 81 4
ВТБ - ВТБ24 658 4
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 59 4
РусславБанк - РСБ 155 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 4
GM - General Motors 434 4
Альфа-Групп 613 4
AliExpress 327 3
Qiwi 878 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 190
Правительство РФ 8292 82
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 57
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 51
Президент Российской Федерации 3770 45
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 42
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 40
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 34
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 32
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 15
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 14
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 14
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 11
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 11
Счётная палата РФ 628 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 9
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 8
Правительство Москвы 1640 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 6
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 71 6
Федеральное казначейство России 1345 5
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 13 5
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 135 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 4
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 4
Верховный суд Российской Федерации 709 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 3
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NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 8
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 4
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
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ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
OSI - Open Source Initiative 58 1
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ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
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Мошенничество - Махинации 2142 28
Федеральное законодательство 1944 26
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 17
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 15
Страхование - Страховое дело 1920 13
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 13
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 9
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 7
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 6
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 6
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 280 6
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 107 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 5
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 4
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 139 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 4
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 4
Образование в России 460 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 3
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 3
Чипокалипсис - Chipocalypse 33 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 22
Thomson Reuters - Рейтер 5731 14
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 5
Mercury Center 309 4
The Register 1286 3
Computer Weekly 370 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
ZDnet 584 3
Bloomberg 1009 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
FT - Financial Times 1118 3
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 3
Phys.org 972 2
Silicon 459 2
NYT - The New York Times 956 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 2
Associated Press 1975 2
Inquirer 462 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
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Ведомости 375 2
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AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
CBS MarketWatch 305 1
VNUNet.com 201 1
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Cosmopolitan 24 1
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NBC Universal Media 71 1
Independent 98 1
Times 500 1
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Gartner - Гартнер 3301 2
S&P - Standard and Poor’s 470 2
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Consumer Reports 37 1
Internet Stock Report 992 1
eMarketer 200 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
CCS Insight 20 1
Mobile Research Group 65 1
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Создано именных указателей - 78197.
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