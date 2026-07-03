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Согласие СК Согласие-Вита

Согласие СК - Согласие-Вита

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Согласие”» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть включает более 300 структурных подразделений во всех федеральных округах России.

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в качестве истца (78) на сумму 19 400 166 179 ₽*
в качестве ответчика (40) на сумму 1 053 200 887 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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03.07.2026 Т2 и «Согласие» запустили программу страхования банковских карт от мошенничества 3
10.06.2026 «Согласие»: ИИ не заменит живого человека 1
02.06.2026 СК «Согласие» выбрала «Фабрику XBRL» для формирования отчетности 1
26.05.2026 GMONIT объявила дату ежегодной конференции Observability Day 2026 1
17.12.2025 Игорь Волков, СК «Согласие»: Защитив файлообмен, мы победили «серую зону» 2
28.11.2025 Вызов врача через приложение и чат с ИИ: «Согласие» ускорило обслуживание по ДМС 1
28.11.2025 СК «Согласие» и «Синтегро консалтинг» приручили МСФО 17 и ускорили сборку отчетности в 6 раз 6
19.12.2024 Каким должен быть современный контакт-центр 3
22.11.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
12.09.2024 Специалисты «Согласия» используют ИИ для экономии бюджетов клиентов 1
10.04.2024 «Диасофт» автоматизировала идентификацию клиента при звонке в СК «Согласие» 2
22.01.2024 Искусственный интеллект от CraftTalk помогает «Ингосстрах Банку» улучшить взаимодействие с клиентами 1
04.10.2023 «Ростелеком» подключил видеонаблюдение в более чем 100 офисах СК «Согласие» 2
16.05.2023 Makves импортозаместила зарубежную DCAP-систему в страховой компании «Согласие» 2
31.01.2022 FineReader и другие знаменитые продукты Abbyy перестали быть российским ПО 1
20.04.2021 «Диасофт» завершила проект по внедрению конструктора отчетов и печатных форм для СК «Согласие» 2
06.03.2020 Разработчик систем ИИ Smart Engines стал резидентом «Сколково» 1
28.11.2019 Версия Smart IDReader 3.3 научилась распознавать рукописный текст в паспорте РФ 1
16.10.2018 ABBYY поглотила своего старинного партнера 1
09.10.2018 Партнерские веб-ресурсы НПФ «Согласие» работают в облаке КРОК 1
27.08.2018 ABBYY обвинили в утечке 200 тысяч чужих договоров, NDA, паролей 1
25.04.2018 «АйТи Капитал» завершила внедрение системы XBRL-отчетности в СК «Согласие» 7
27.02.2018 СК «Согласие» будет развивать ИТ-систему на платформе Diasoft meNext 2
30.10.2017 Abbyy схантила главного по персоналу из General Motors и HP 1
13.04.2017 СК «Согласие» в рамках перехода на ЕПС внедрила финансовую систему на базе решения «1С» 2
02.09.2015 «Инфосистемы Джет» перевели базы данных «Согласия» на Oracle Exadata 3
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
30.03.2015 ТТК предоставил доступ в интернет страховой компании «Согласие» в Красноярском крае 1
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
16.09.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
13.08.2014 Конференция CNews: «Контакт-центры 2014: технологические инновации» 1
21.05.2014 Круглый стол CNews. «ИКТ в страховании: потребности и решения» 1
28.04.2014 Круглый стол «ИКТ в страховании: потребности и решения» 1
09.04.2014 Конференция «Контакт-центры: развитие продолжается» 1
18.02.2014 Сотрудники «Согласия» будут бронировать отели через Ostrovok.ru 1
08.10.2013 25 октября в Москве пройдет Docsvision User Day 1
13.06.2013 Оплата полисов страхования жизни СК «Согласие-Вита» доступна в системе Contact 5
17.04.2013 Алексей Бобко назначен директором по продажам компании Witology 1
20.03.2013 Oracle AppsForum 2013 состоится 27 марта в Москве 1
14.03.2013 Oracle AppsForum 2013 состоится 27 марта в Москве 1

Публикаций - 47, упоминаний - 79

Согласие СК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 4
Ростелеком 10948 4
МегаФон 10742 4
9594 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Oracle Corporation 7074 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 2
Синтегс - Синтегро консалтинг 61 2
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 2
Авантелеком 36 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 2
1С - Мегаплан 104 1
Сател 186 1
Айти Капитал Консалтинг - IT Capital 18 1
CraftTalk - Крафт-Толк 81 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 1
Blockpass IDN 6 1
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 36 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 22 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
eHouse 68 1
Алроса АК - Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 42 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 21 1
NetWrix - Нетрикс 16 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 106 1
Witology - Витология 12 1
Abbyy - ATAPY Software - АТАПИ Софтвер 8 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 1
Abbyy Europe 17 1
Abbyy USA 18 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Альфа-Банк 1979 10
Ингосстрах СПАО 478 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 6
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 6
Бизнес кар СП 20 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
АльфаСтрахование СГ 394 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 4
Газпром - Востокгазпром 10 4
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 4
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 4
Автомир ГК 43 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Транснефть 335 4
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 4
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 3
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 3
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 3
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 3
ВТБ Страхование 61 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 2
Связной Банк 113 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 167 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1313 3
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 132 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Smart Engines - GreenOCR 45 2
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 2
Купибилет - Kupibilet 34 2
Протек - Здравсити 32 2
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 2
МТС Exolve 150 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Apple macOS 2419 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Abbyy FlexiCapture 178 2
Microsoft Windows 16882 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Синтегс - Фабрика XBRL 40 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 38 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 33 1
Biglion - Биглион 59 1
MSoft - MFlash 26 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Desnol soft - Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 64 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 1
ИКС - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 20 1
Google BigQuery 24 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Diasoft meNext 1 1
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management - Infor DEPM - Infor Dynamic Enterprise Performance Management 43 1
Abbyy Screenshot Reader 6 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 1
АйТи Капитал - XBRL для Бухгалтерии 1 1
Курбакова Людмила 5 5
Анохина Евгения 6 5
Атясова Светлана 5 5
Кузнецов Александр 162 4
Егоров Вадим 15 4
Сорокин Алексей 16 4
Козлов Михаил 182 4
Буланкин Сергей 12 4
Николаев Константин 17 4
Краснова Анна 6 4
Скляров Евгений 7 4
Даньшина Елена 4 4
Граборов Антон 26 3
Зайцев Николай 32 3
Усевич Мария 6 3
Баукова Наталья 10 3
Денисова Наталья 8 3
Истомина Татьяна 4 3
Батарова Мария 5 3
Клатова Ольга 3 3
Зыкина Ольга 3 3
Ким Дмитрий 73 2
Москалев Александр 3 2
Герасимов Андрей 25 2
Огородников Антон 7 2
Макаренко Дмитрий 8 2
Семенов Дмитрий 19 2
Фурсова Ольга 2 2
Агапова Светлана 7 2
Ян Давид 69 2
Филиппская Екатерина 6 2
Чернышов Михаил 45 2
Шельпяков Максим 6 2
Строгалин Алексей 3 2
Сухова Ольга 4 2
Анисимова Ольга 5 2
Поихало Владимир 21 2
Бирюков Павел 3 2
Митин Павел 2 2
Кукушкин Валерий 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
США - Калифорния - Милпитас 13 2
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Япония 13807 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Китай - Тайвань 4245 2
Украина 7928 2
Испания - Королевство 3840 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния 4829 2
Германия - Бавария - Мюнхен 485 2
Кипр - Республика 636 2
Черногория 132 1
Аргентина - Аргентинская Республика 615 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 141 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 108 1
Россия - СФО - Красноярский край - Лесосибирск 61 1
США - Северная Каролина 328 1
Россия - СФО - Красноярский край - Дивногорск 57 1
Россия - СФО - Красноярский край - Минусинск 84 1
США - Северная Каролина - Шарлотт 10 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Усть-Лабинский район - Усть-Лабинск 21 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 293 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 413 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
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Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
ЕПС - Единый план счетов 194 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 214 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 244 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 236 1
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 6 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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