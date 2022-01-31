Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Согласие СК Согласие-Вита
Публикаций - 1112, упоминаний - 1235
Согласие СК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 18
|Мишустин Михаил 376 9
|Исанин Антон 9365 5
|Кузнецов Александр 85 5
|Бокова Людмила 80 5
|Николаев Константин 10 4
|Гирев Андрей 75 4
|Паршин Максим 200 4
|Скляров Евгений 5 4
|Сорокин Алексей 11 4
|Краснова Анна 6 4
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 4
|Клишас Андрей 45 4
|Мельникова Анастасия 197 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 3
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 3
|Денисова Наталья 7 3
|Буланкин Сергей 12 3
|Панков Александр 67 3
|Сычев Артем 52 3
|Серова Елена 317 3
|Устюжанин Дмитрий 49 3
|Граборов Антон 13 3
|Белова Светлана 7 3
|Герасимов Андрей 24 2
|Арлазаров Владимир 136 2
|Ян Давид 57 2
|Козлов Михаил 167 2
|Зайцев Михаил 164 2
|Баукова Наталья 10 2
|Ковалев Сергей 20 2
|Москалев Александр 3 2
|Филиппская Екатерина 5 2
|Бочаров Олег 27 2
|Ким Дмитрий 34 2
|Зайцев Николай 29 2
|Егоров Вадим 9 2
|Сухова Ольга 4 2
|Усевич Мария 5 2
|Огородников Антон 4 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184483, в очереди разбора - 962040.
Создано именных указателей - 78197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1184483, в очереди разбора - 962040.
Создано именных указателей - 78197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru