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Согласие СК Согласие-Вита
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания “Согласие”» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть включает более 300 структурных подразделений во всех федеральных округах России.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 151 дело, на cумму 512 856 460 898 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Согласие СК и организации, системы, технологии, персоны:
|Курбакова Людмила 5 5
|Анохина Евгения 6 5
|Атясова Светлана 5 5
|Кузнецов Александр 162 4
|Егоров Вадим 15 4
|Сорокин Алексей 16 4
|Козлов Михаил 182 4
|Буланкин Сергей 12 4
|Николаев Константин 17 4
|Краснова Анна 6 4
|Скляров Евгений 7 4
|Даньшина Елена 4 4
|Граборов Антон 26 3
|Зайцев Николай 32 3
|Усевич Мария 6 3
|Баукова Наталья 10 3
|Денисова Наталья 8 3
|Истомина Татьяна 4 3
|Батарова Мария 5 3
|Клатова Ольга 3 3
|Зыкина Ольга 3 3
|Ким Дмитрий 73 2
|Москалев Александр 3 2
|Герасимов Андрей 25 2
|Огородников Антон 7 2
|Макаренко Дмитрий 8 2
|Семенов Дмитрий 19 2
|Фурсова Ольга 2 2
|Агапова Светлана 7 2
|Ян Давид 69 2
|Филиппская Екатерина 6 2
|Чернышов Михаил 45 2
|Шельпяков Максим 6 2
|Строгалин Алексей 3 2
|Сухова Ольга 4 2
|Анисимова Ольга 5 2
|Поихало Владимир 21 2
|Бирюков Павел 3 2
|Митин Павел 2 2
|Кукушкин Валерий 2 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
|Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
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