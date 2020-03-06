Разработчик систем ИИ Smart Engines стал резидентом «Сколково»

Smart Engines стала резидентом «Сколково». Статус резидента позволит компании получать налоговые льготы, административную, организационную и коммуникационную поддержку фонда.

Smart Engines обладает сильной научно-исследовательской базой в области искусственного интеллекта, проводит широкий спектр исследований, ориентированных на оптимизацию процессов обучения нейросетей и реализацию прикладных механизмов в области компьютерного зрения и распознавания образов. Решения компании направлены на улучшение и ускорение бизнес процессов компаний различных отраслей, работающих со вводом пользовательских данных при обработке документов.

Собственная разработка Smart Engines – платформа GreenOCR, базируется на парадигме «зеленого искусственного интеллекта» (Green AI), подразумевающей минимизацию углеродного следа при обучении нейросетей и совершении высокопроизводительных вычислений в устройствах при распознавании.

В 2019 году продажи компании выросли на 49%, а ее клиентами стали МТС, Билайн, Мегафон и ПАО «Газпромбанк». Общее количество проданных распознаваний с учетом международной деятельности составило 51 миллион. На базовой кафедре компании МФТИ было подготовлено и выпущено 17 бакалавров и магистров, 1 сотрудник защитил кандидатскую диссертацию. Исследователи Smart Engines приняли участие в профильных международных конференциях ICDAR, ICMV, где представили 35 научных докладов.

«Smart Engines в первую очередь – научная организация: у нас в штате более 60 исследователей, из них 18 имеют ученые степени. Наши ученые работают над исследованиями новых архитектур нейронных сетей семейства HoughNet и математической модели биполярного нейрона. Продукты Smart Engines это результат успешной коммерциализации многолетних фундаментальных и прикладных научных исследований. Ими пользуются клиенты из более чем 20 стран мира. К концу 2019 года мы реализовали первую очередь мероприятий по выводу наших ИИ разработок на международный рынок и получили важный опыт. Мы рассчитываем, что взаимодействие с командой Сколково позволит нам задействовать новые инструменты продвижения, направленные на широкий круг иностранных заказчиков в сегменте b2b, а также нарастить инвестиции в R&D», – сказал генеральный директор Smart Engines, к.т.н. Владимир Арлазаров.

Флагманский продукт компании Smart Engines – технология распознавания удостоверяющих документов собственной разработки Smart IDReader была выпущена на российский рынок в 2015 году. Это первое ПО, которое позволило распознавать данные паспорта РФ в видеопотоке на мобильном телефоне без передачи изображений на сервер и обеспечило высокое качество распознавания документов на фотографиях. Сегодня Smart ID Reader умеет распознавать более 1100 типов документов для более чем 200 стран мира на более чем 40 языках.

Разрабатываемые в Smart Engines технологии относятся к классу платформонезависимых: качество распознавания не зависит от используемой ОС и аппаратной платформы, а быстродействие определяется только доступными вычислительными ресурсами. Применяемые в них алгоритмы ИИ оптимизированы для архитектур «Эльбрус», SPARC, MIPS, ARM, x86 и совместимы с операционными системами iOS, Android, Sailfish Mobile OS RUS, «Эльбрус», Linux, Windows, macOS и Solaris.

Сегодня технологии Smart Engines успешно работают в банках, страховых компаниях, проектах шеринговой экономики, финтехе, в различных сервисах с дистанционным и выездным обслуживанием. Среди пользователей ее решений Билайн, Мегафон, МТС, Газпромбанк, Тинькофф, Почта Банк, Альфа-Банк, Рокетбанк, Локо-Банк, QIWI, Альфастрахование, СК «Согласие», ФПК РЖД, Аэроэкспресс, Blockpass IDN Ltd, Купибилет и др.