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Экология и охрана окружающей среды Парниковый эффект оранжерейный или тепличный эффект Киотский протокол Greenhouse effect Парниковый газ Greenhouse gas Углеродный след Carbon footprint Декарбонизация

Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация

  • Углеродный след (англ. carbon footprint) — совокупность всех выбросов парниковых газов, произведённых прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом. Парниковые газы, включая диоксид углерода (CO2) и метан (CH4), могут выбрасываться при расчистке земель, производстве и потреблении продуктов питания, топлива, производстве и использовании промышленных товаров, материалов, древесины, дорог, зданий, транспорта и различных услуг.
  • Российские леса поглощают до 80% мирового объема выбросов парниковых газо0в. Россия лишь недавно добилась международного признания роли своих лесов в поглощении выбросов CO₂. Традиционно обсуждалось только серьезное значение тропиков.
  • Киотский протокол - Международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению


17.06.2022 Специалисты «Сбера» и Института AIRI создали открытый инструмент для оценки углеродного следа моделей ИИ
15.02.2022 Microsoft и другие компании запустили проект по стандартизации учета углеродных выбросов
12.05.2021 «РТ-техприемка» и Институт квантовой физики создадут ИТ-решение для исследования парниковых газов планеты
11.07.2019 Человеческая деятельность скоро повысит глобальную температуру еще на 1,5°С
06.05.2014 «Фогсофт» разработал новую ЭТП для товарной биржи «Каспий»
30.07.2013 Землетрясения могут «зажарить» Землю
02.07.2013 Небольшая часть людей выбрасывает половину парниковых газов
05.09.2012 Человечеству удалось "укротить" метан
05.09.2012 Глобальное потепление: грибы не спасут
16.08.2012 Парниковый газ может вырваться на свободу
15.08.2012 Больные деревья - новый источник парникового газа
23.05.2012 Экосистема Земли: кто крадет углерод из атмосферы?
10.11.2011 Катализатор глобального потепления – "размороженные" бактерии
03.06.2011 Биоразлагаемые продукты усугубляют парниковый эффект
09.02.2011 Монгольское иго немного подавило парниковый эффект
28.12.2010 Окисление может опустошить океаны и снизить парниковый эффект
04.10.2010 Растения-мутанты поглотят парниковые газы
06.08.2010 Samsung на 16% сделала свои продукты эффективнее и сократила выбросы парниковых газов на 31%
19.02.2010 Д.Медведев: Россия к 2020г. снизит выбросы парниковых газов на 25%
07.12.2009 В Копенгагене стартует международная конференция по изменению климата
21.05.2009 Toshiba намерена сократить выброс парниковых газов на 120 млн тонн
23.01.2009 Япония приступает к орбитальному мониторингу парникового эффекта
04.06.2007 США хотят бороться с парниковым эффектом по-своему
27.04.2007 Климатическое прошлое Венеры предскажет будущее Земли
12.02.2007 Победу над потеплением оценили в $25 млн.
11.12.2006 Коровы наносят экологии больший вред, чем автомобили и самолеты
27.10.2006 Парниковый эффект и использование дровяных печей: исследование
12.09.2006 Проблему парниковых газов обсудят в Архангельске
04.09.2006 Шварценеггер беспощаден с парниковым эффектом
19.07.2006 Идея "захоронения" парниковых газов подверглась экспериментальной проверке
14.07.2006 Антарктика борется с парниковым эффектом
02.06.2006 У Арктики было "тропическое" прошлое
21.04.2006 "Фотонный" двигатель возможен уже сегодня
21.04.2006 "Фотонный" двигатель возможен уже сегодня
21.04.2006 Происхождение марсианских рек: новые загадки
21.04.2006 Происхождение марсианских рек: новые загадки
25.11.2005 Парниковые газы: максимум за 650 тыс. лет
22.11.2005 Парниковые газы пополнят запасы нефти?
14.05.2005 Слепящий блеск сменяет мрак
22.03.2005 Глобальное потепление уже не остановить

Публикаций - 525, упоминаний - 712

Экология и охрана окружающей среды упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23584 16
Samsung Electronics 9771 14
ESG - Enterprise Strategy Group 201 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5599 12
IBM - International Business Machines Corp 9215 12
Smart Engines - Смарт Энджинс 265 11
Google LLC 10997 11
SAP SE 4905 10
IBS Platformix - СИЛА 839 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8097 9
HP Inc. 5567 8
Цифра ГК 2164 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9591 8
Нейронные сети ООО 1 8
Yandex - Яндекс 5762 7
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 716 7
Apple Inc 11260 7
Галактика - Корпорация 1417 7
Intel Corporation 11697 6
Sony 6486 6
Ситроникс - Sitronics 1082 6
Lenovo Group 2178 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 6
LG Electronics 3544 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 5
Toshiba Corporation 2890 5
HP - Hewlett-Packard 3600 5
VerifyMyAge 6 4
Hitachi - Хитачи 1456 4
Lenovo Motorola 3505 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 4
Прогноз 1665 4
Dell EMC 4927 4
Xerox 1120 4
Blockpass IDN 6 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4199 4
Schneider Electric 518 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 4
Парус Корпорация 532 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 193
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 137
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 906 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5893 9
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 6
Tessi 9 5
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 345 5
BCW - BioCollections Worldwide 7 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 4
ГПБ - Газпромбанк 947 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 248 4
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 17 4
Северсталь ПАО - Severstal 374 3
Альфа-Банк 1607 3
ЕКА Топливная компания 139 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 121 3
РЖД - Российские железные дороги 1638 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 3
Visa International 1877 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 387 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 2
Tesla Motors 342 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 249 2
АльфаСтрахование СГ 272 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 2
Jaguar Cars 123 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 666 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 335 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 899 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг 341 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 55 2
МКБ - Московский кредитный банк 428 2
Градиент 82 2
Почта Банк 367 2
Ростех - ОДК Газовые турбины 14 2
Россети Ленэнерго 2360 2
Citi - Citibank - Ситибанк 303 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 51
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 42
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10463 26
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18207 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2422 9
Президент Российской Федерации 3744 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4607 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 5
World Bank Group - Всемирный банк 298 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2445 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 202 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1565 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1253 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 357 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 200 3
Правительство Москвы 2008 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3010 3
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 52 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 2
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 39 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 118 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 93 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 115 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9245 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3745 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2366 2
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 526 2
Администрация Президента РФ 984 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 2
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 28 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 1
ОЭЗ Балаково - Особая экономическая зона 1 1
Государственный совет Норвегии - Statsrådet 1 1
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза 18 1
Правительство Канады 50 1
Greenpeace - Гринпис 119 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 5
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 4
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Linux Foundation 174 2
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АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
Climate Group 4 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
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Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 43 3
Apple iOS 6867 3
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 13 3
Oracle Hyperion 224 3
NASA New Horizons 85 3
OSC - Orbital Sciences - Pegasus XL - ракета-носитель 12 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 971 2
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 535 2
IBM Power Systems - серия серверов 222 2
SAP Ariba 284 2
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Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 86 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1484 2
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 66 2
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JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
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Арлазаров Владимир 165 10
Khosla Vinod - Хосла Винод 6 3
Левкевич Михаил 60 3
Маринова Ирина 2 2
Кузнецов Станислав 93 2
Зимов Сергей 2 2
Ablett Mark - Аблетт Марк 2 2
Мусина Ирина 5 2
Явор Ярослав 2 2
Платонова Оксана 8 2
Ведяхин Александр 67 2
Bindschadler Bob - Биндшадлер Боб 2 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 148 2
Blair Tony - Блэр Тони 56 2
Chanton Jeff - Чентон Джефф 2 2
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Bush George - Буш Джордж 305 2
Медведев Дмитрий 1632 2
Malcolm Jay - Малкольм Джей 2 2
Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 2
Путин Владимир 2752 2
Мишустин Михаил 491 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 2
Коптев Юрий 27 2
Hungate Bruce - Хангейт Брюс 2 2
Jones Philip - Джоунз Филипп 2 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 1
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Сергунина Наталья 301 1
Корня Алексей 76 1
Королев Андрей 12 1
Овчаренко Юрий 33 1
Евтушенков Владимир 200 1
Никифоров Николай 1172 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 184 1
Колескин Тимур 13 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 129 1
Уфаев Дмитрий 15 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 27 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50343 151
Россия - РФ - Российская федерация 124009 121
Солнце - звезда Солнечной системы 4915 113
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17181 53
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12964 53
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15205 50
Мировой океан - World Ocean 487 43
США - Калифорния 4676 40
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 34
Германия - Федеративная Республика 12088 30
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1277 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39627 26
Индия - Республика 5097 24
Венера - планета Солнечной системы 270 22
Канада 4717 22
Япония 12961 22
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 451 20
Арктика - Арктический регион 537 19
Азия - Азиатский регион 5002 19
Франция - Французская Республика 7097 19
Африка - Африканский регион 3284 18
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2390 16
Великобритания - Лондон 2372 15
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 541 14
Россия - Сибирь 2019 11
США - Колумбия - Вашингтон 1370 11
Луна - спутник Земли 1423 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15211 11
Нидерланды 3322 11
Испания - Королевство 3612 11
Бразилия - Федеративная Республика 2243 10
Индонезия - Республика 860 10
Швеция - Королевство 3499 10
Земля - Северное полушарие 140 10
Южная Корея - Республика 6306 9
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 564 9
Дания - Гренландия 135 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3432 156
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 420 120
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24177 99
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1618 84
Энергетика - Energy - Energetically 4400 67
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9440 57
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15223 56
Газы - Метан - methanum - болотный газ 342 55
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3142 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42121 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42376 39
Ботаника - Растения - Plantae 869 35
Топливо - Контроль топлива 1477 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8918 34
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1703 31
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1353 31
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3434 30
Геология - Ледник - Glacier 202 29
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4134 28
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 991 25
Водород - Hydrogenium - химический элемент 952 24
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4965 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14172 23
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3686 22
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3064 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4453 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9299 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4128 19
Газы 163 19
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus 209 19
Углерод - Сarboneum - химический элемент 310 19
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2031 17
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1528 16
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1419 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5305 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20642 14
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 382 14
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4199 12
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 386 12
Зоология - наука о животных 2318 12
Phys.org 973 22
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2711 16
New Scientist 1447 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11015 11
TerraDaily 141 9
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 7
Thomson Reuters - Рейтер 5780 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Nature 795 5
Space Daily 528 5
LiveScience 153 5
Geophysical Research Letters 27 5
ScienceDaily 400 4
Scientific American 80 4
The Guardian - Британская газета 341 3
The Washington Post 309 2
AP - Associated Press 1994 2
Daily Telegraph 45 2
EurekAlert 270 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 88 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 2
Bloomberg 1117 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 2
Ведомости 575 2
Nature Geoscience 16 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 1
The Observer 40 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 26 1
IEEE Access 4 1
Independent 114 1
Der Spiegel 145 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
The Times 74 1
NEWSru.com 229 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
MIT Technology Review 64 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 67 1
91Mobiles 1707 1
Science Advances 23 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7494 7
Gartner - Гартнер 3484 6
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IBM Research 107 1
IBM Institute for Business Value 25 1
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Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
Corporate Knights (CK) 3 1
IHS iSuppli 397 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 918 11
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 206 5
University of Chicago - Чикагский университет 96 4
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 4
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 111 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 4
РАН - Российская академия наук 1807 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 225 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 3
Ohio State University - Университет штата Огайо 58 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 2
British Science Association - Британская научная ассоциация - Британские учёные 5 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 214 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 55 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 198 2
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 2
University of Nottingham - Ноттингемский университет 22 2
University of Bristol - Бристольский университет 80 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 190 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 2
Columbia University - Колумбийский университет 151 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 301 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1296 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 422 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 668 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 721 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 530 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 218 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 486 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 17 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 25 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 55 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11705 12
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 956 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 2
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