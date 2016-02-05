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Индексная книга (каталог) CNews*
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Airbus EADS European Aeronautic Defence and Space Company Европейский аэрокосмический и оборонный концерн Европейский аэрокосмический консорциум Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня

Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня

СОБЫТИЯ

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05.02.2016 Airbus Defence & Space Optronics оптимизирует финансовые процессы с помощью SAP S/4HANA

Компания SAP SE объявила о переходе Airbus Defence & Space Optronics GmbH (Airbus DS Optronics) на программное обеспечение SAP Business Suite 4 SAP HANA (SAP S/4HANA).

14.07.2014 Базовая карта Airbus Defense and Space появится в ArcGIS Online

Пользователи ArcGIS Online получат доступ к базовой карте Airbus Defense and Space. Карта имеет практически полный глобальный охват и основана на бесшовной мозаике снимков SPOTMaps 2.5m. На ней также появятся снимки всех крупных городов мира с разреше
11.11.2010 Dassault Systèmes и EADS расширяют сотрудничество в области PLM-технологий

разработчик программного обеспечения для трёхмерного проектирования и систем управления жизненным циклом изделия (Product Lifecycle Management, PLM), объявила о расширении сотрудничества с компанией EADS в области PLM-технологий и о поддержке инициативы EADS по созданию центра PLM «Phenix PLM Harmonization Center» (PHC). Программа центра PHC включает масштабную проверку исследований
17.08.2010 EADS запускает сеть стандарта TETRA в Румынии

ль имеет доступ к терминалу TETRA. В 2004 г. компания получила контракт на поставку в Румынию интегрированной системы охраны границ. Впоследствии в июле 2009 г., Министерство внутренних дел Румынии и EADS Deutschland GmbH подписали расширенное первое подробное приложение к договору, заключенному, с целью реализации первой фазы программы по комплексной безопасности румынских государственных

22.07.2010 Продолжается борьба EADS и Boeing за разработку самолета-заправщика для ВВС США

Руководство Европейского аэрокосмического и оборонного концерна (EADS) заявило, что у организации есть "ряд претензий" к американским оборонным компаниям, соо
28.06.2010 EADS Defence&Security и Atlas Elektronik обеспечат безопасность на море

Компании EADS Defence&Security (DS) и Atlas Elektronik (AE) решили объединить усилия в области безопасности морского пространства посредством слияния дочерних предприятий Sofrelog, приобретённого DS в 2
01.04.2010 Пентагон продлил для EADS срок тендера на поставку самолетов

на поставку самолетов-заправщиков для ВВС США на 60 дней, если Европейский аэрокосмический концерн (EADS) будет участвовать в тендере. По словам пресс-секретаря Пентагона Джеффа Морелла, EAD
10.03.2010 EADS протестирует TETRA в Финляндии

Компании EADS Defence&Security и State Security Networks, оператор финской административной радиосети VIRVE, объявили о начале тестирования системы TETRA Enhanced Data Service (TEDS) в мае 2010 года. Ра
24.02.2010 EADS развернёт сеть TETRA на всей территории Болгарии

Компания EADS Defence & Security заключила контракт с болгарским Министерством финансов на расширение сети TETRA для национальных сил безопасности Болгарии. Благодаря этому дополнительному контракту вся
18.02.2010 EADS развернёт сеть TETRA в Болгарии

Как сообщает пресс-служба EADS Defence&Security, компания заключила контракт с болгарским министерством финансов на расширение сети TETRA для национальных сил безопасности Болгарии. Теперь вся территория Болгарии окажет
15.02.2010 EADS Defence & Security построит радиосеть TETRA для Гуанчжоу

Компании EADS Defence & Security (DS) и CETC-7 Ltd. (China Electronic Science and Technology Group Corporation No.7 Research Institute) заключили контракт на совместное строительство радиосети стандарта
26.01.2010 EADS Astrium в 2009 году: рост на 11%

Глава подразделения EADS Astrium Франсуа Ок (François Auque) представил результаты работы компании в 2009 г. и рассказал о планах на 2010 г. на ежегодной пресс-конференции в Нью-Йорке. В 2009 г. Astrium осуществил
19.01.2010 EADS грозит заморозить разработку разведывательного беспилотника Talarion

Как сообщает РБК, Европейский аэрокосмический концерн EADS пригрозил прекратить разработку беспилотного разведывательного самолета - вскоре после того, как стало известно о трудностях с финансированием военно-транспортного самолета A400M. Если Гер
14.01.2010 EADS построит радиосеть TETRA для милиции Шэньчженя

Компании EADS Defence & Security (DS) и iASPEC Software Co., Ltd. подписали контракт на поставку радиосети стандарта TETRA для Бюро Общественной Безопасности города Шэньчжэнь (Китай). Эта цифровая радио
05.11.2009 EADS разрабатывает военный картографический интерфейс

Компания EADS объявила о начале разработке совместно с немецкой компанией ESRI Deutschland картографический продукт военного и специального назначения SitGIS, а также функциональное расширение к нему Co
19.10.2009 EADS расширит сеть мобильной связи c геопривязкой

Как сообщает пресс-служба EADS, подразделение EADS Defence & Security подписало соглашение с Министерством внутренних дел Франции о расширении радиосети для французской полиции. Дополнительная сеть ANTARES предна
02.10.2009 Ariane 5 вывела на орбиту спутники COMSATBw-1 и AMAZONAS-2

ракету-носитель Ariane 5 со спутниками COMSATBw-1 и AMAZONAS-2, сообщает пресс-служба Arianespace. Спутник связи COMSATBw-1 создан для Минобороны Германии европейской компанией Thales Alenia Space и EADS Astrium, подразделением европейской аэрокосмической группы European Aeronautic, Defence & Space Co. (EADS). Он будет расположен на позиции 63 градуса восточной долготы. Спутник связ
05.08.2008 EADS выбрал решение PTC для создания единой PLM-среды

Компания PTC (Parametric Technology Corporation) объявила о том, что EADS (Европейский Аэрокосмический и Oборонный концерн) выбрал ее в качестве поставщика в целя
07.07.2008 EADS модернизирует авиабазы Люфтваффе

Компания EADS Defence&Security получила контракт немецкого управления оборонных технологий и поставок (German Federal Office of Defence Technology and Procurement ) стоимостью около €250 млн., предусмат
11.04.2008 EADS Astrium поглощает британского производителя спутников SSTL

lite Technology Limited (SSTL), специализирующейся на производстве спутников различного назначения, 7 апреля 2008 года было подписано соглашение о поглощении SSTL аэрокосмическим гигантом - компанией EADS Astrium. В рамках соглашения предусматривается, в частности, заключение соглашения о сотрудничестве в области академических исследований между университетом Суррея, при котором была создан
04.02.2008 EADS Secure Networks развернет первую в Индии радиосеть Tetra

Подразделение Secure Networks концерна EADS и полиция штата Андра Прадеш, Индия, подписали контракт на развертывание первой в Индии радиосети Tetra для обеспечения общественной безопасности. Новая сеть будет действовать в регионе Са
06.11.2007 EADS испытал систему обнаружения пусков ракет для F-16

Как сообщает F-16.net, компания EADS объявила об успешном проведении первой фазы летных испытаний системы предупреждения о пусках ракет MILDS F Missile Warning System (AN/AAR-60(V)2) на истребителях F-16 датских ВВС. Система

15.06.2007 EADS строит туристический космолайнер

Как сообщает Space, корпорация EADS объявила о планах создания суборбитального космического корабля, предназначенного специально для туристических полетов в космос. Корабль сможет подниматься на высоту свыше 100 км, благодар
24.07.2006 Запад обучит Роскосмос делать разведспутники

Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, руководитель ведомства Анатолий Перминов на международной авиакосмической выставке в Фарнборо (Великобритания) провел c руководствoм EADS-Astrium переговоры, на которых обсуждалась возможность создания, на базе разработок последней, спутников для российской системы мониторинга Земли из космоса, а также передачи России западн
24.07.2006 Запад обучит Роскосмос делать разведспутники

Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, руководитель ведомства Анатолий Перминов на международной авиакосмической выставке в Фарнборо (Великобритания) провел c руководствoм EADS-Astrium переговоры, на которых обсуждалась возможность создания, на базе разработок последней, спутников для российской системы мониторинга Земли из космоса, а также передачи России западн
18.05.2006 Европа купит у Индии новейший спутник связи

Консорциум EADS построит мультимедийный спутник HYLAS для демонстрации новых технологий интерактивного распределения ТВ программ HDTV и широкополосного интернета в Европе. Строить новый спутник-демонстрат
18.05.2006 Европа купит у Индии новейший спутник связи

Консорциум EADS построит мультимедийный спутник HYLAS для демонстрации новых технологий интерактивного распределения ТВ программ HDTV и широкополосного интернета в Европе. Строить новый спутник-демонстрат
29.03.2006 Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности

азразился скандал вокруг контракта на создание системы малоразмерных КА ДЗЗ для Алжира. Ведущий разработчик малых КА — британская компания SSTL — обвинила европейский аэрокосмический гигант EADS Astrium в использовании демпинга для получения контракта на создание спутников ДЗЗ для Алжира. По версии британской компании, корпорация EADS Astrium победила, предложив цену ниже р
29.03.2006 Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности

азразился скандал вокруг контракта на создание системы малоразмерных КА ДЗЗ для Алжира. Ведущий разработчик малых КА — британская компания SSTL — обвинила европейский аэрокосмический гигант EADS Astrium в использовании демпинга для получения контракта на создание спутников ДЗЗ для Алжира. По версии британской компании, корпорация EADS Astrium победила, предложив цену ниже р
16.12.2005 Airbus предложил России принять участие в создании самолета нового поколения

вого поколения. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве генеральный директор концерна EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) в России Вадим Власов. По его словам, да
07.09.2005 EADS приобрела подразделение Nokia Professional Mobile Radio

Завершено оформление приобретения компанией EADS подразделения Nokia Professional Mobile Radio (PMR). В конце июля Европейская комиссия выдала разрешение на приобретение подразделения, расценив его как соответствующее антимонопольному за
16.08.2005 "МиГ" и EADS подписали соглашение о совместной разработке беспилотного аппарата

Корпорация EADS и российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" 16 августа в рамках международного авиакосмического салона МАКС-2005 подписали соглашение о совместной разработке беспилотного аппа
16.08.2005 EADS и "Иркут" подписали документы о регистрации СП по продвижению самолета-амфибии Be-200

EADS и "Научно-производственная корпорация "Иркут" 16 августа в рамках МАКС-2005 подписали официальные документы о регистрации совместного предприятия (СП) EADS IRKUT Seaplane SAS, которое займется продвижением самолета-амфибии Be-200, сообщает РБК. По его словам, данная компания будет отвечать за продажи, маркетинг и поддержку по программе Be-200
05.04.2005 Nokia готова продать часть своего подразделения EADS

Компания Nokia объявила о продаже подразделения, занимающегося мобильным радио, компании EADS (European Aeronautic Defence & Space), сообщает АР. Стоимость сделки оценивается в $116 
24.11.2003 EADS работает над новым Concorde

Европейский аэрокосмический концерн EADS рассматривает возможность создания нового сверхзвукового самолета - аналога Concordе. По свидетельству исполнительного директора EADS Филиппа Камю, новую модель самолета планируется
24.11.2003 EADS работает над новым Concorde

Европейский аэрокосмический концерн EADS рассматривает возможность создания нового сверхзвукового самолета - аналога Concordе. По свидетельству исполнительного директора EADS Филиппа Камю, новую модель самолета планируется
24.10.2003 EADS построит для Минобороны Великобритании 2 спутника за €3,6 млрд.

Дочерняя компания европейского оборонного концерна EADS - Paradigm Secure Communication Ltd. - подписала контракт с Минобороны Великобритании на сумму €3,6 млрд. с оплатой по схеме PFI, сообщает пресс-служба EADS. Согласно контракту, Par
15.10.2003 EADS открыл отделение в Москве

кое технологическое отделение, входящее в структуру Корпоративного научно-исследовательского центра EADS. Главой отделения назначен вице-президент EADS Марк Стрешински (Marc Strechinsky)
21.07.2003 Nortel разделяет свой бизнес

      Канадские компании Nortel Networks Corp. и European Aeronautic Defense & Space Co. (EADS), составлявшие ранее единую компанию Nortel, решили разделить совместный телекоммуникаци
15.01.2003 IBM завершает приобретение EADS Matra Datavision

IBM объявил о том, что приобретение им компании EADS Matra Datavision, которая ранее являлась дочерним предприятием EADS Group со 100-процентным участием головной компании, было одобрено регулятивными органами Франции и Германии. Нова

Публикаций - 186, упоминаний - 219

Airbus EADS и организации, системы, технологии, персоны:

Airbus EADS Defence & Security - Airbus EADS Secure Networks 16 16
BAE Systems 179 12
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 10
Thales Group 143 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 8
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 7
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 6
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 6
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 347 6
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 5
Hispasat 18 5
Cisco Systems 5372 5
Esri 176 4
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
iNavSat consortium - Galileo positioning system - Thales, EADS, Inmarsat 4 4
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 4
ST Engineering - Airbus Group - Elbe Flugzeugwerke 4 4
Microsoft Corporation 25775 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
OneWeb - WorldVU 46 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Deutsche Telekom 954 4
Dassault Systemes 235 4
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 3
ISRO - ANTRIX 20 3
Telesat - Telesat Canada - Loral Skynet - AT&T Skynet 50 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 3
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 3
MDA GmbH - Macdonald Dettwiler And Associates Gmbh 10 3
OneWeb Satellites 4 3
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 334 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 2
Совзонд - Sovzond 123 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 68 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 45
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 39
Boeing 1031 32
Lockheed Martin 777 14
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 12
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 12
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 12
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 11
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 11
Arianespace 87 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 6
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 5
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 4
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
British Airways - British Midland International 127 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 4
Air France–KLM - Air France - KLM 81 4
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 3
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 10 3
Airbus EADS Casa 9 3
MBDA - Matra BAE Dynamics Aérospatiale 16 3
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 2
Русский Страховой Центр 9 2
QinetiQ Group 57 2
ILS - International Launch Services 61 2
Airbus Freighter Conversion GmbH, AFC 2 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
AerCap 3 2
Safran - Snecma - Société Nationale d'Étude et de Construction de Moteurs d’Avions - Национальное общество по разработке и конструированию авиационных моторов 42 2
Газпром ПАО 1493 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Tesla Motors 461 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 17
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 2
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 22 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 37 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 2
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 20 2
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 31 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
German Federal Office of Defence Technology and Procurement - Немецкое управление оборонных технологий и поставок - Немецкого федеральное ведомство оборонных технологий и закупок 1 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 65
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 51
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 15
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 9
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 224 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 8
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
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Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 6
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РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 5
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 184 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 4
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Космодром Байконур 1072 17
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 15
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 246 15
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 13
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 11
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 10
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 178 10
Microsoft Windows 2000 8678 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 6
Eurofighter GmbH - Eurofighter Typhoon - Еврофайтер Тайфун 29 6
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 5
Airbus EADS Astrium - Eurostar 43 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 5
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 5
GeoEye IKONOS 127 4
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 4
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 4
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 3
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 3
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 3
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 51 3
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 3
Telesat - Anik - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 21 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 2
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 109 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 2
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 2
Camus Philippe - Камю Филипп 6 5
Путин Владимир 3454 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Демченко Олег 29 2
Шалманов Сергей 202 2
Перминов Анатолий 131 2
Salas Javier - Салас Хавьер 2 2
Raffarin Jean-Pierre - Раффарен Жан-Пьер 8 2
Russo Patricia - Руссо Патриция 17 2
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 2
Today Space 3 2
Толбоев Магомед 2 2
Dudok Evert - Дьюдок Эверт 2 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 2
Духовницкий Олег 91 2
Федоров Алексей 142 2
Леонов Алексей 96 2
Рогозин Дмитрий 104 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Михайлов Евгений 18 1
Королев Игорь 65 1
Волынсков Алексей 2 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Левкевич Михаил 59 1
Коптев Юрий 30 1
Христенко Виктор 44 1
Дроздова Ксения 10 1
Ковалев Андрей 43 1
Кучейко Алексей 22 1
Баринберг Валерий 5 1
Чурук Сергей 1 1
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Юдинцев Кирилл 5 1
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Иванова Роза 4 1
Власов Вадим 2 1
Устинов Игорь 5 1
Бернштейн Александр 2 1
Heinemann Klaus - Хайнеманн Клаус 1 1
Европа 24964 96
Россия - РФ - Российская федерация 166168 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 59
Германия - Федеративная Республика 13221 47
Франция - Французская Республика 8177 43
Земля - планета Солнечной системы 10865 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
Испания - Королевство 3840 18
Япония 13807 13
Индия - Bharat 5870 13
Канада 5082 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 11
Африка - Африканский регион 3641 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 8
Южная Корея - Республика 7052 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Украина 7928 7
Израиль 2856 6
США - Нью-Йорк 3180 6
Франция - Тулуза 78 5
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Америка - Американский регион 2206 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Великобритания - Лондон 2432 5
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 5
Испания - Андалусия - Севилья 16 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Бельгия - Королевство 1192 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
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Нидерланды 3746 4
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Flight International 64 8
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Flight Global 79 3
SpaceNews 73 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
AP - Associated Press 2007 3
New Scientist 1448 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
MSNBC - телеканал 89 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Bloomberg 1627 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
MIT Technology Review 66 1
Silicon 494 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
Казахстан Сегодня 310 1
F-16.net 126 1
РБК Daily 91 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
TechSpot 188 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
Gartner - Гартнер 3658 2
Forbes Global 2000 50 1
Forbes Cloud 100 6 1
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
CIBC World Markets 41 1
Fortune Global 500 295 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IDC Semiannual Software Tracker 5 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 3
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 2
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 2
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 2
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
ЛИИ имени М.М. Громова - Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова 18 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
University of Glasgow - Университет Глазго 30 1
Quinnipiac University - Квиннипэкский университет 1 1
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 8
Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 3
Фарнборо - Международный авиасалон 28 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
SAP Sapphire Now 8 1
GeoВласть 45 1
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
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