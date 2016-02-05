Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня

Airbus Defence & Space Optronics оптимизирует финансовые процессы с помощью SAP S/4HANA Компания SAP SE объявила о переходе Airbus Defence & Space Optronics GmbH (Airbus DS Optronics) на программное обеспечение SAP Business Suite 4 SAP HANA (SAP S/4HANA).

Базовая карта Airbus Defense and Space появится в ArcGIS Online Пользователи ArcGIS Online получат доступ к базовой карте Airbus Defense and Space. Карта имеет практически полный глобальный охват и основана на бесшовной мозаике снимков SPOTMaps 2.5m. На ней также появятся снимки всех крупных городов мира с разреше

Dassault Systèmes и EADS расширяют сотрудничество в области PLM-технологий разработчик программного обеспечения для трёхмерного проектирования и систем управления жизненным циклом изделия (Product Lifecycle Management, PLM), объявила о расширении сотрудничества с компанией EADS в области PLM-технологий и о поддержке инициативы EADS по созданию центра PLM «Phenix PLM Harmonization Center» (PHC). Программа центра PHC включает масштабную проверку исследований

EADS запускает сеть стандарта TETRA в Румынии ль имеет доступ к терминалу TETRA. В 2004 г. компания получила контракт на поставку в Румынию интегрированной системы охраны границ. Впоследствии в июле 2009 г., Министерство внутренних дел Румынии и EADS Deutschland GmbH подписали расширенное первое подробное приложение к договору, заключенному, с целью реализации первой фазы программы по комплексной безопасности румынских государственных

Продолжается борьба EADS и Boeing за разработку самолета-заправщика для ВВС США Руководство Европейского аэрокосмического и оборонного концерна (EADS) заявило, что у организации есть "ряд претензий" к американским оборонным компаниям, соо

EADS Defence&Security и Atlas Elektronik обеспечат безопасность на море Компании EADS Defence&Security (DS) и Atlas Elektronik (AE) решили объединить усилия в области безопасности морского пространства посредством слияния дочерних предприятий Sofrelog, приобретённого DS в 2

Пентагон продлил для EADS срок тендера на поставку самолетов на поставку самолетов-заправщиков для ВВС США на 60 дней, если Европейский аэрокосмический концерн (EADS) будет участвовать в тендере. По словам пресс-секретаря Пентагона Джеффа Морелла, EAD

EADS протестирует TETRA в Финляндии Компании EADS Defence&Security и State Security Networks, оператор финской административной радиосети VIRVE, объявили о начале тестирования системы TETRA Enhanced Data Service (TEDS) в мае 2010 года. Ра

EADS развернёт сеть TETRA на всей территории Болгарии Компания EADS Defence & Security заключила контракт с болгарским Министерством финансов на расширение сети TETRA для национальных сил безопасности Болгарии. Благодаря этому дополнительному контракту вся

EADS развернёт сеть TETRA в Болгарии Как сообщает пресс-служба EADS Defence&Security, компания заключила контракт с болгарским министерством финансов на расширение сети TETRA для национальных сил безопасности Болгарии. Теперь вся территория Болгарии окажет

EADS Defence & Security построит радиосеть TETRA для Гуанчжоу Компании EADS Defence & Security (DS) и CETC-7 Ltd. (China Electronic Science and Technology Group Corporation No.7 Research Institute) заключили контракт на совместное строительство радиосети стандарта

EADS Astrium в 2009 году: рост на 11% Глава подразделения EADS Astrium Франсуа Ок (François Auque) представил результаты работы компании в 2009 г. и рассказал о планах на 2010 г. на ежегодной пресс-конференции в Нью-Йорке. В 2009 г. Astrium осуществил

EADS грозит заморозить разработку разведывательного беспилотника Talarion Как сообщает РБК, Европейский аэрокосмический концерн EADS пригрозил прекратить разработку беспилотного разведывательного самолета - вскоре после того, как стало известно о трудностях с финансированием военно-транспортного самолета A400M. Если Гер

EADS построит радиосеть TETRA для милиции Шэньчженя Компании EADS Defence & Security (DS) и iASPEC Software Co., Ltd. подписали контракт на поставку радиосети стандарта TETRA для Бюро Общественной Безопасности города Шэньчжэнь (Китай). Эта цифровая радио

EADS разрабатывает военный картографический интерфейс Компания EADS объявила о начале разработке совместно с немецкой компанией ESRI Deutschland картографический продукт военного и специального назначения SitGIS, а также функциональное расширение к нему Co

EADS расширит сеть мобильной связи c геопривязкой Как сообщает пресс-служба EADS, подразделение EADS Defence & Security подписало соглашение с Министерством внутренних дел Франции о расширении радиосети для французской полиции. Дополнительная сеть ANTARES предна

Ariane 5 вывела на орбиту спутники COMSATBw-1 и AMAZONAS-2 ракету-носитель Ariane 5 со спутниками COMSATBw-1 и AMAZONAS-2, сообщает пресс-служба Arianespace. Спутник связи COMSATBw-1 создан для Минобороны Германии европейской компанией Thales Alenia Space и EADS Astrium, подразделением европейской аэрокосмической группы European Aeronautic, Defence & Space Co. (EADS). Он будет расположен на позиции 63 градуса восточной долготы. Спутник связ

EADS выбрал решение PTC для создания единой PLM-среды Компания PTC (Parametric Technology Corporation) объявила о том, что EADS (Европейский Аэрокосмический и Oборонный концерн) выбрал ее в качестве поставщика в целя

EADS модернизирует авиабазы Люфтваффе Компания EADS Defence&Security получила контракт немецкого управления оборонных технологий и поставок (German Federal Office of Defence Technology and Procurement ) стоимостью около €250 млн., предусмат

EADS Astrium поглощает британского производителя спутников SSTL lite Technology Limited (SSTL), специализирующейся на производстве спутников различного назначения, 7 апреля 2008 года было подписано соглашение о поглощении SSTL аэрокосмическим гигантом - компанией EADS Astrium. В рамках соглашения предусматривается, в частности, заключение соглашения о сотрудничестве в области академических исследований между университетом Суррея, при котором была создан

EADS Secure Networks развернет первую в Индии радиосеть Tetra Подразделение Secure Networks концерна EADS и полиция штата Андра Прадеш, Индия, подписали контракт на развертывание первой в Индии радиосети Tetra для обеспечения общественной безопасности. Новая сеть будет действовать в регионе Са

EADS испытал систему обнаружения пусков ракет для F-16 Как сообщает F-16.net, компания EADS объявила об успешном проведении первой фазы летных испытаний системы предупреждения о пусках ракет MILDS F Missile Warning System (AN/AAR-60(V)2) на истребителях F-16 датских ВВС. Система

EADS строит туристический космолайнер Как сообщает Space, корпорация EADS объявила о планах создания суборбитального космического корабля, предназначенного специально для туристических полетов в космос. Корабль сможет подниматься на высоту свыше 100 км, благодар

Запад обучит Роскосмос делать разведспутники Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, руководитель ведомства Анатолий Перминов на международной авиакосмической выставке в Фарнборо (Великобритания) провел c руководствoм EADS-Astrium переговоры, на которых обсуждалась возможность создания, на базе разработок последней, спутников для российской системы мониторинга Земли из космоса, а также передачи России западн

Запад обучит Роскосмос делать разведспутники Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, руководитель ведомства Анатолий Перминов на международной авиакосмической выставке в Фарнборо (Великобритания) провел c руководствoм EADS-Astrium переговоры, на которых обсуждалась возможность создания, на базе разработок последней, спутников для российской системы мониторинга Земли из космоса, а также передачи России западн

Европа купит у Индии новейший спутник связи Консорциум EADS построит мультимедийный спутник HYLAS для демонстрации новых технологий интерактивного распределения ТВ программ HDTV и широкополосного интернета в Европе. Строить новый спутник-демонстрат

Европа купит у Индии новейший спутник связи Консорциум EADS построит мультимедийный спутник HYLAS для демонстрации новых технологий интерактивного распределения ТВ программ HDTV и широкополосного интернета в Европе. Строить новый спутник-демонстрат

Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности азразился скандал вокруг контракта на создание системы малоразмерных КА ДЗЗ для Алжира. Ведущий разработчик малых КА — британская компания SSTL — обвинила европейский аэрокосмический гигант EADS Astrium в использовании демпинга для получения контракта на создание спутников ДЗЗ для Алжира. По версии британской компании, корпорация EADS Astrium победила, предложив цену ниже р

Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности азразился скандал вокруг контракта на создание системы малоразмерных КА ДЗЗ для Алжира. Ведущий разработчик малых КА — британская компания SSTL — обвинила европейский аэрокосмический гигант EADS Astrium в использовании демпинга для получения контракта на создание спутников ДЗЗ для Алжира. По версии британской компании, корпорация EADS Astrium победила, предложив цену ниже р

Airbus предложил России принять участие в создании самолета нового поколения вого поколения. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Москве генеральный директор концерна EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) в России Вадим Власов. По его словам, да

EADS приобрела подразделение Nokia Professional Mobile Radio Завершено оформление приобретения компанией EADS подразделения Nokia Professional Mobile Radio (PMR). В конце июля Европейская комиссия выдала разрешение на приобретение подразделения, расценив его как соответствующее антимонопольному за

"МиГ" и EADS подписали соглашение о совместной разработке беспилотного аппарата Корпорация EADS и российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" 16 августа в рамках международного авиакосмического салона МАКС-2005 подписали соглашение о совместной разработке беспилотного аппа

EADS и "Иркут" подписали документы о регистрации СП по продвижению самолета-амфибии Be-200 EADS и "Научно-производственная корпорация "Иркут" 16 августа в рамках МАКС-2005 подписали официальные документы о регистрации совместного предприятия (СП) EADS IRKUT Seaplane SAS, которое займется продвижением самолета-амфибии Be-200, сообщает РБК. По его словам, данная компания будет отвечать за продажи, маркетинг и поддержку по программе Be-200

Nokia готова продать часть своего подразделения EADS Компания Nokia объявила о продаже подразделения, занимающегося мобильным радио, компании EADS (European Aeronautic Defence & Space), сообщает АР. Стоимость сделки оценивается в $116

EADS работает над новым Concorde Европейский аэрокосмический концерн EADS рассматривает возможность создания нового сверхзвукового самолета - аналога Concordе. По свидетельству исполнительного директора EADS Филиппа Камю, новую модель самолета планируется

EADS работает над новым Concorde Европейский аэрокосмический концерн EADS рассматривает возможность создания нового сверхзвукового самолета - аналога Concordе. По свидетельству исполнительного директора EADS Филиппа Камю, новую модель самолета планируется

EADS построит для Минобороны Великобритании 2 спутника за €3,6 млрд. Дочерняя компания европейского оборонного концерна EADS - Paradigm Secure Communication Ltd. - подписала контракт с Минобороны Великобритании на сумму €3,6 млрд. с оплатой по схеме PFI, сообщает пресс-служба EADS. Согласно контракту, Par

EADS открыл отделение в Москве кое технологическое отделение, входящее в структуру Корпоративного научно-исследовательского центра EADS. Главой отделения назначен вице-президент EADS Марк Стрешински (Marc Strechinsky)

Nortel разделяет свой бизнес Канадские компании Nortel Networks Corp. и European Aeronautic Defense & Space Co. (EADS), составлявшие ранее единую компанию Nortel, решили разделить совместный телекоммуникаци