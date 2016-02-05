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Индексная книга CNews*
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Airbus EADS European Aeronautic Defence and Space Company Европейский аэрокосмический и оборонный концерн Европейский аэрокосмический консорциум Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня

Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня


05.02.2016 Airbus Defence & Space Optronics оптимизирует финансовые процессы с помощью SAP S/4HANA
14.07.2014 Базовая карта Airbus Defense and Space появится в ArcGIS Online
11.11.2010 Dassault Systèmes и EADS расширяют сотрудничество в области PLM-технологий
17.08.2010 EADS запускает сеть стандарта TETRA в Румынии
22.07.2010 Продолжается борьба EADS и Boeing за разработку самолета-заправщика для ВВС США
28.06.2010 EADS Defence&Security и Atlas Elektronik обеспечат безопасность на море
01.04.2010 Пентагон продлил для EADS срок тендера на поставку самолетов
10.03.2010 EADS протестирует TETRA в Финляндии
24.02.2010 EADS развернёт сеть TETRA на всей территории Болгарии
18.02.2010 EADS развернёт сеть TETRA в Болгарии
15.02.2010 EADS Defence & Security построит радиосеть TETRA для Гуанчжоу
26.01.2010 EADS Astrium в 2009 году: рост на 11%
19.01.2010 EADS грозит заморозить разработку разведывательного беспилотника Talarion
14.01.2010 EADS построит радиосеть TETRA для милиции Шэньчженя
05.11.2009 EADS разрабатывает военный картографический интерфейс
19.10.2009 EADS расширит сеть мобильной связи c геопривязкой
05.08.2008 EADS выбрал решение PTC для создания единой PLM-среды
07.07.2008 EADS модернизирует авиабазы Люфтваффе
11.04.2008 EADS Astrium поглощает британского производителя спутников SSTL
04.02.2008 EADS Secure Networks развернет первую в Индии радиосеть Tetra
06.11.2007 EADS испытал систему обнаружения пусков ракет для F-16
15.06.2007 EADS строит туристический космолайнер
24.07.2006 Запад обучит Роскосмос делать разведспутники
24.07.2006 Запад обучит Роскосмос делать разведспутники
18.05.2006 Европа купит у Индии новейший спутник связи
18.05.2006 Европа купит у Индии новейший спутник связи
29.03.2006 Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности
29.03.2006 Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности
07.09.2005 EADS приобрела подразделение Nokia Professional Mobile Radio
16.08.2005 "МиГ" и EADS подписали соглашение о совместной разработке беспилотного аппарата
16.08.2005 EADS и "Иркут" подписали документы о регистрации СП по продвижению самолета-амфибии Be-200
05.04.2005 Nokia готова продать часть своего подразделения EADS
24.11.2003 EADS работает над новым Concorde
24.11.2003 EADS работает над новым Concorde
24.10.2003 EADS построит для Минобороны Великобритании 2 спутника за €3,6 млрд.
15.10.2003 EADS открыл отделение в Москве
20.06.2003 Arianespace продал 30 ракетоносителей Ariane-5
15.01.2003 IBM завершает приобретение EADS Matra Datavision
18.03.2002 АРПО и EADS провели переговоры в рамках целевой программы "Силиконовая тайга"
22.01.2002 EADS приобрела 5% акций испанского оператора спутниковой связи Hispasat

Публикаций - 174, упоминаний - 187

Airbus EADS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Airbus EADS Defence & Security - Airbus EADS Secure Networks 15 15
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 540 10
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 7
Thales Group 118 7
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 5
Inmarsat - Инмарсат 103 5
Hispasat 14 4
IBM - International Business Machines Corp 9248 4
Eutelsat 152 4
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 307 4
Dassault Systemes 210 4
Cisco Systems 4927 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 3
Microsoft Corporation 23734 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1052 3
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 3
iNavSat consortium - Galileo positioning system - Thales, EADS, Inmarsat 3 3
Ростех - Автоматика Концерн 1527 3
OneWeb Satellites 4 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 199 3
OneWeb - WorldVU 30 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 221 3
Honeywell 258 2
Siemens AG - Siemens Group 2553 2
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 98 2
SAP SE 4971 2
HP - Hewlett-Packard 3602 2
SSTL - Surrey Satellite Technology - Surrey Space Technology - Surrey Space Centre 36 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5617 2
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 147 2
Intel Corporation 11740 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7186 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9838 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 2
Специальные технологии 59 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company 69 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 109 2
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 180 2
Qualcomm Technologies 1730 2
Amazon Inc - Amazon.com 2832 2
Airbus Group - Airbus Industries 221 42
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 37
Boeing 989 30
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 200 12
BAE Systems 169 11
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 11
Lockheed Martin 751 11
Northrop Grumman 201 11
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 8
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 7
Arianespace 85 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6700 7
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 6
Air France 52 4
British Airways - British Midland International 124 4
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 39 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 62 3
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 71 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 616 3
Россети Ленэнерго 2385 3
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 9 3
Газпром ПАО 1183 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК 37 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2544 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6304 2
QinetiQ Group 58 2
Airbus EADS Casa 7 2
SoftBank Group 251 2
Tesla Motors 354 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 38 2
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 228 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 2
Русский Страховой Центр 9 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 725 2
Airbus Freighter Conversion GmbH, AFC 2 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1922 2
ILS - International Launch Services 61 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1764 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 15
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 39 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2897 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4656 11
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 866 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18440 10
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10599 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 6
Президент Российской Федерации 3815 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1699 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 704 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1231 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9534 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 3
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2532 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 112 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 3
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 15 2
Правительство Республики Дагестан 29 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 23 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 198 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 112 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 734 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 79 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1347 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 2
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 89 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 506 1
УВО - Управление вневедомственной охраны 22 1
Правительство Румынии 8 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 217 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 183 1
Правительство Калининградской области 62 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 33 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 63 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 572 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1376 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1806 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 466 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6543 45
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55173 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80456 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40676 17
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2413 14
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3552 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18225 14
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3570 11
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10460 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10333 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9207 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13084 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8806 8
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт, геоданные - Неогеография - Космическая съемка Земли (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - Гиперспектрометр - Ортофотоплан - аэрофотоснимки, аэрофотосъёмка 950 8
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 196 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3347 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 5913 7
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11182 6
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 864 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5017 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7608 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9968 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20826 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26717 6
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 108 5
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 603 5
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты 339 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9180 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8553 5
Ретранслятор - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 211 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3227 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17811 4
ОПК - Подводная лодка - подлодка, субмарина - submarine 256 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1400 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15375 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11820 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17954 4
Картография и навигация - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1355 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13745 3
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 24 3
Космодром Байконур 1055 17
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 245 15
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 622 15
Microsoft Windows 2000 12813 14
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 427 11
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 11
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 149 10
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 124 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4391 6
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 119 5
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 5
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 5
CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 20 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2539 4
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1494 3
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 3
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 3
Age of Kings 3460 3
Helios - European military observation satellites - Орбитальная группировка разведспутников 14 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 3
Airbus EADS Phenix 6 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 55 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1239 2
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
ADS Concorde - сверхзвуковой пассажирский самолёт 13 2
Advent International - Maxar Technologies - SSL Amazonas 6 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 459 2
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 228 2
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 27 2
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force FCA - Future Cargo Aircraft 4 2
Raytheon AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух—воздух» средней дальности 34 2
Airbus Military - Airbus A400M Atlas - четырёхмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолёт производства 8 2
Microsoft Office 3500 2
Airbus EADS Astrium - Myriade 3 2
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 88 2
Amazon Kuiper 6 2
Camus Philippe - Камю Филипп 5 5
Путин Владимир 2801 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 266 3
Медведев Дмитрий 1635 2
Демченко Олег 26 2
Перминов Анатолий 130 2
Шалманов Сергей 201 2
Федоров Алексей 69 2
Духовницкий Олег 91 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 147 2
Рогозин Дмитрий 96 2
Леонов Алексей 23 2
Михайлов Евгений 18 1
Chambers John - Чемберс Джон 118 1
Левкевич Михаил 60 1
Коптев Юрий 27 1
Христенко Виктор 42 1
Ковалев Андрей 19 1
Чурук Сергей 1 1
Стрелков Андрей 5 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Бернштейн Александр 1 1
Устинов Игорь 5 1
Heinemann Klaus - Хайнеманн Клаус 1 1
Valroff Laurent - Вальрофф Лоран 7 1
Власов Вадим 2 1
Королев Игорь 62 1
Дроздова Ксения 10 1
Кучейко Алексей 22 1
Баринберг Валерий 5 1
Wünsche Berndt - Вюнше Берндт 1 1
Морозов Сергей 57 1
Иванов Александр 92 1
Кайгородов Михаил 4 1
Прохоров Сергей 21 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 1
Собянин Сергей 260 1
Чемезов Сергей 137 1
Европа 21497 89
Россия - РФ - Российская федерация 126205 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50611 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17248 47
Германия - Федеративная Республика 12179 42
Франция - Французская Республика 7619 39
Земля - планета Солнечной системы 9860 36
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13070 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40129 17
Испания - Королевство 3624 16
Япония 13028 13
Канада 4732 13
Индия - Республика 5137 12
Франция - Иль-де-Франс - Париж 995 11
Солнце - звезда Солнечной системы 4943 9
Африка - Африканский регион 3309 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15402 8
Италия - Итальянская Республика 4245 8
Южная Корея - Республика 6333 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2699 7
Украина 7373 6
США - Нью-Йорк 3103 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3445 5
Америка 2164 5
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 377 5
Финляндия - Финляндская Республика 3492 5
Великобритания - Лондон 2382 5
Россия - СФО - Иркутская область 938 5
Израиль 2628 5
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 176 5
Луна - спутник Земли 1437 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2402 5
Азия - Азиатский регион 5159 4
Арктика - Арктический регион 540 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15566 4
Бельгия - Королевство 933 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2376 4
Америка Северная 3121 4
Япония - Токио 990 4
США - Колумбия - Вашингтон 1375 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 5096 67
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9492 60
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8097 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42969 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24945 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43077 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15575 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4599 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5647 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14403 8
Транспорт - Топливо - Контроль топлива 1490 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4588 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4154 6
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1244 6
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3544 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9008 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5276 5
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 1460 5
Энергетика - Energy - Energetically 4517 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10167 4
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4697 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6028 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 1012 4
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21215 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8561 3
ЧС - Чрезвычайная ситуация - Стихийные бедствия 715 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы 493 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2636 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5544 3
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2862 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10988 3
Экспорт - Экспортные операции 2804 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4477 3
Северный Ледовитый океан - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 101 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1690 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6974 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation 2322 2
Английский язык 6230 2
Финансовые показатели 2129 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11035 18
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 15
Flight International 64 8
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New Scientist 1447 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 2
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AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 633 2
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