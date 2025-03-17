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Прохоров Сергей
Прохоров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Козырь Сергей 32 8
|Коваленко Антон 28 7
|Смолговский Роман 6 6
|Адмиральский Сергей 39 6
|Сафронов Юрий 67 6
|Гегамов Николай 18 6
|Урьяс Вадим 98 5
|Богачев Игорь 180 5
|Прохоров Фёдор 83 5
|Иншаков Дмитрий 50 5
|Бриль Денис 13 5
|Габриель Владимир 13 5
|Татару Виталий 14 5
|Водолазский Андрей 13 5
|Громов Иван 102 5
|Селютин Александр 60 5
|Иванов Евгений 43 5
|Поихало Владимир 21 5
|Шевченко Владимир 147 5
|Антонов Александр 77 5
|Попов Алексей 336 5
|Серебряков Виктор 46 5
|Федоринов Сергей 25 5
|Киреев Иван 34 5
|Курило Андрей 38 5
|Прокошев Андрей 32 5
|Беселидзе Ираклий 13 5
|Ковалев Виктор 40 4
|Шеин Валерий 18 4
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 4
|Гречко Сергей 22 4
|Занин Виталий 22 4
|Пирогов Алексей 29 4
|Ивакин Роман 57 3
|Сыкулев Андрей 84 3
|Леушев Андрей 73 3
|Реймер Денис 54 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Кузьмин Олег 17 3
|Чухланцев Александр 15 3
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