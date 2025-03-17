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Индексная книга (каталог) CNews*
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Прохоров Сергей


17.03.2025 В «Роскосмосе» рекордно маленький заказ спутников. Показатели рухнули на уровень начала 2000-х годов 1
02.09.2024 Российский интернет вещей можно будет использовать для управления БПЛА 1
04.06.2024 «Роскосмос» не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников. Не дали денег 1
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску 2
26.07.2019 «Корус консалтинг» будет внедрять решения SOTI для управления мобильностью и интернетом вещей 1
18.07.2019 ГК «Корус Консалтинг» провела аудит безопасности в Itella 1
14.04.2014 Как автоматизированы логистические цепочки 1
01.04.2014 ЭККО оптимизировала работу сервисных подразделений с помощью OmniTracker 1
11.12.2013 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в Ритейле 2014» 1
29.11.2013 Розница: Чем может помочь ИТ 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
08.10.2013 ECCO запустил мобильное приложение для покупателей в России 1
04.10.2013 ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM 1
20.03.2013 Сергей Прохоров - Все более важную роль в оптимизации ИТ в ритейле играет качество аутсорсинга 1
13.03.2013 Розничная сеть Ecco оптимизировала бизнес-планирование и отчетность помощью Digia Retail Analytics 1
28.02.2013 Ecco автоматизирует кассовые терминалы в России на базе Microsoft Dynamics for Retail 1
05.02.2013 Maykor расширяет сотрудничество с сетью обувных магазинов Ecco 1
18.07.2012 GMCS автоматизирует магазины ECCO в России на базе Microsoft Dynamics AX for Retail 1
29.10.2010 На пути к электронному городу: с чего начать? 1
05.10.2010 Межрегиональный семинар: «Электронный город будущего. Тиражирование программно-технических решений» 1
25.05.2009 MEDIAS 2009: образ информатики будущего 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Прохоров Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24714 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2171 6
Белый Ветер Цифровой 256 6
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 391 5
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 5
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 4
ПрограмБанк 95 4
Корус Консалтинг ГК 1232 3
Oracle Corporation 6727 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1639 3
Konica Minolta 406 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 3
Максима ГК - GMCS 359 3
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 3
Инверсия - Инверсия НПФ 145 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 724 3
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 238 3
Amazon Inc - Amazon.com 3024 2
Meta Platforms - Facebook 4448 2
SAP SE 5300 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 836 2
ОТР ГК - ОТР 2000 216 2
Docsvision - ДоксВижн 1010 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 2
Открытые технологии 702 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 2
МегаФон 9034 1
Qualcomm Technologies 1834 1
OneWeb - WorldVU 36 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 1
OneWeb Satellites 4 1
SOTI 7 1
Крок - Croc 1779 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
АйТи 1375 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 7
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 7
Окей - О'Кей - Гипермаркет 209 7
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 6
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 5
Citi - Citibank - Ситибанк 319 5
Наука НПО 25 5
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 4
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 4
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 4
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 40 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 4
Walmart - Wal-Mart Stores 377 2
Tesla Motors 401 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
SoftBank Group 260 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2418 1
eBay Inc 1622 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 101 1
Tesco 82 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 13 1
Белый Ветер 356 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Лента - Утконос 177 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 95 1
7-Eleven - SEI - Seven-Eleven 22 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4830 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3073 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 5
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5999 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 3
Федеральное казначейство России 1792 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11802 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4567 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 89 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2193 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5014 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 673 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
EALA - EuroAsian Logistic Association - ЕАЛА - ЕвроАзиатская Логистическая Ассоциация 1 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
МАГ - Международная Ассамблея столиц и крупных городов 10 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
Cyprus-Russian Business Association - Ассоциация российских бизнесменов на Кипре 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67262 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15890 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12160 8
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5133 7
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2193 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13991 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5828 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30046 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19862 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8544 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2805 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11510 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1455 2
Google Android 14112 2
Microsoft Office 3768 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 928 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5000 2
Microsoft Dynamics 1177 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5303 2
Omni - криптовалюта 88 2
Apple iOS 7871 1
Linux OS 10073 1
Microsoft Windows 15773 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 60 1
Amazon Kuiper Systems - Amazon Kuiper - Amazon KuiperSat 9 1
SOTI MobiControl - решение для управления корпоративной мобильностью 5 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7126 1
Apple iPad 3873 1
Apple - App Store 2909 1
Microsoft Outlook 1394 1
Digia Retail Analytics 9 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
OmniNet - Omnitracker 63 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
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Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 206 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2774 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 5 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 376 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 52 1
Козырь Сергей 32 8
Коваленко Антон 28 7
Смолговский Роман 6 6
Адмиральский Сергей 39 6
Сафронов Юрий 67 6
Гегамов Николай 18 6
Урьяс Вадим 98 5
Богачев Игорь 180 5
Прохоров Фёдор 83 5
Иншаков Дмитрий 50 5
Бриль Денис 13 5
Габриель Владимир 13 5
Татару Виталий 14 5
Водолазский Андрей 13 5
Громов Иван 102 5
Селютин Александр 60 5
Иванов Евгений 43 5
Поихало Владимир 21 5
Шевченко Владимир 147 5
Антонов Александр 77 5
Попов Алексей 336 5
Серебряков Виктор 46 5
Федоринов Сергей 25 5
Киреев Иван 34 5
Курило Андрей 38 5
Прокошев Андрей 32 5
Беселидзе Ираклий 13 5
Ковалев Виктор 40 4
Шеин Валерий 18 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 4
Гречко Сергей 22 4
Занин Виталий 22 4
Пирогов Алексей 29 4
Ивакин Роман 57 3
Сыкулев Андрей 84 3
Леушев Андрей 73 3
Реймер Денис 54 3
Гуральников Сергей 164 3
Кузьмин Олег 17 3
Чухланцев Александр 15 3
Россия - РФ - Российская федерация 146213 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17555 6
Дания - Королевство 1302 6
Земля - планета Солнечной системы 10421 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43567 5
Европа Восточная 3102 5
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 830 5
Россия - ПФО - Пензенская область 596 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52321 2
Казахстан - Республика 5585 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13366 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7550 2
Европа 21840 2
Канада 4901 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 762 1
Беларусь - Белоруссия 5745 1
Россия - СФО - Новосибирск 4347 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1588 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1388 1
Узбекистан - Республика 1753 1
Армения - Республика 2300 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1283 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 946 1
Кипр - Республика 564 1
Япония 13323 1
Германия - Федеративная Республика 12726 1
Франция - Французская Республика 7871 1
Финляндия - Финляндская Республика 3612 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 26 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Кроноцкий государственный биосферный заповедник - Долина гейзеров 35 1
Америка Южная 854 1
Африка - Африканский регион 3499 1
Ближний Восток 2958 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Африка Северная 234 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48525 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51686 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5822 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5853 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5896 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9956 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13754 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29491 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2957 4
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10040 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14615 3
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7086 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1675 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7031 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6776 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 246 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 128 1
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